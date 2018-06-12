Що вони собі нарозслідували: заступник прокурора міста Києва Сергій Репецький

У статті 18 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури сказано, що «працівнику прокуратури слід уникати особистих зв'язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що можуть вплинути на неупередженість і об'єктивність виконання професійних обов'язків, скомпрометувати високе звання працівника прокуратури…». Та на практиці ця стаття часто порушується, а на важливі посади в прокуратурі призначають людей, які досить довгий час займалися політичною діяльністю.

Знайомтесь, заступник прокурора міста Києва – Сергій Васильович Репецький.

Сергій Васильович в прокуратурі працює не так давно. А якщо сказати точніше, то в органах прокуратури він обіймав лише одну посаду – 26 серпня 2016 року його було призначено одразу на посаду заступника прокурора міста Києва, де він працює і до сьогодні. На сайті прокуратури вказано, що до цього Сергій Репецький з липня 2001 року до червня 2004 року працював слідчим в органах внутрішніх справ України. З лютого по вересень 2005 року обіймав посаду головного спеціаліста – юрисконсульта Голосіївського районного центру зайнятості міста Києва. А з кінця 2005 року до серпня 2016 року був адвокатом та юрист-консультантом приватних компаній.

Виникає питання, як людині без досвіду роботи в прокуратурі вдалося потрапити одразу на таку високу та відповідальну посаду?

Справа в тому, що Сергій Васильович має доволі впливове коло знайомств та доволі цікаву біографію.

У 2015 році Сергій Васильович Репецький балотувався до Київської міської ради від партії «Блок Петра Порошенка». У 2015 році Сергій Васильович входив до списку кандидатур до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Святошинській районній державній адміністрації міста Києва, а також у тому ж 2015 році потрапив до ради громадського контролю при Мін’юсті. Також Сергій Репецький був кандидатом від БПП на посаду члена Центральної виборчої комісії.

У ЗМІ також повідомляли, що Сергій Васильович є активістом об'єднання «Ми – кияни», яке очолюють депутати Олександр Третьяков і Гліб Загорій.

Власне, «Ми-кияни» не єдине, що поєднує Сергія Репецького із Олександром Третьяковим. Останній є другом Юрія Луценка, а одна із їхніх зустрічей була зафіксована журналістами «Наші Гроші».

Також відомо, що у 2014 році на парламентських виборах Сергій Васильович очолював Окружну виборчу комісію округу №219, де переміг Олександр Третьяков.

Балотуючись до Київради, Сергій Репецький вказував, що працює юрист-консультантом у ТОВ «АТЕК-Сервіс». Власниками цієї компанії є Алла Феодосіївна Третьякова – дружина Олександра Третьякова та Оксана Анатоліївна Каретко – дружина політика Володимира Олександровича Каретко.

Тож, як бачимо, у політичному житті Сергій Васильович був досить активним. Можливо, саме завдяки і цьому йому вдалося отримати високий чин в прокуратурі міста Києва.

Вдалося Сергію Васильовичу потрапити і у список фігурантів корупційних справ, який був створений проектом УКР.АВ. Зокрема його звинувачують у тому, що він не побачив підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності відомої прокурорки Альони Бобіти та прокурора Богдана Безкоровайного. Також Репецький фігурує у справі незаконної передачі фірмі бізнес-партнера Петра Порошенка Ігоря Кононенка земельної ділянки в Пущі-Водиці.

Ми також проаналізували декларації посадовця за 2015, 2016 та 2017 роки.

Цікаво, що у перших двох деклараціях Сергій Васильович задекларував лише 120 тис. грн доходу. Натомість у 2017 році прокурор заробив вже 412 тис. грн, а також вказав 390 тис. грн від продажу автомобіля. При таких доходах прокурору вдалося заощадити 26 тис. доларів готівки.

До цього заощадження Сергія Репецького були ще більші, однак у 2017 році він придбав новеньку Toyota Rav4 за 906 тис. грн.

Серед нерухомого майна у власності прокурора лише будинок, площею 87,3 кв. м., який розташований у Києві та земельна ділянка під ним. До речі, земельна ділянка за останньою оцінкою вартує 4,9 млн грн.

По сусідству із прокурором проживає його батько — Василь Миколайович Репецький. Він теж є власником землі та будинку із лазнею, площею 164 кв. м.

Коли суспільство вимагало оновлення прокуратури шляхом працевлаштування у ній людей не із «системи», навряд чи малося на увазі призначення на керівні посади персон із виборчих списків партії «Блок Петра Порошенка». Тому це ще один доказ спотворення реального реформування цього правоохоронного органу.

Розслідування «PROSUD»