Що вони собі насудили: суддя Апеляційного суду Вінницької області Якименко Марина Миколаївна

Станом на початок травня Вища кваліфікаційна комісія суддів України уже провела співбесіди з майже семистам суддів із різних регіонів країни. Отже, можна підвести проміжні результати: переважній більшості, а саме 74% кандидатам, було дозволено далі вершити правосуддя. І лише 2,4% усіх опитаних ВККС визнала такими, що не відповідають займаній посаді. Ще 158 служителям Феміди оголосили перерву у співбесідах. Чи відповідають такі результати очікуванням громадськості?

Знайомтеся, суддя Апеляційного суду Вінницької області – Марина Миколаївна Якименко.

Згідно з дипломом про вищу освіту, пані Марина закінчила юридичну академію у 1998 році, а вже через чотири роки Указом Президента її призначили на посаду судді у Ленінський районний суд міста Вінниці. Суддівство для Марини Якименко – справа сімейна, вона є старшою донькою колишнього голови господарського суду Вінницької області Миколи Баранова, який також є відомою місцевою особистістю. Разом із дружиною він володіє сімома гектарами землі та розкішним будинком у «вінницькому межигір’ї», куди вінничани ходять на екскурсії. У 2016 році, невдовзі після публікації у ЗМІ інформації щодо його статків, Микола Баранов пішов у відставку.

Але повернемось до доньки Марини Якименко, яка зараз проходить кваліфікаційне оцінювання. За час роботи у Ленінському райсуді міста Вінниці вона не була помічена в скандалах чи в ухваленні сумнівних рішень.

Більш показовим видався період суддівства в Апеляційному суді Вінницької області, куди Марина Якименко перейшла працювати у 2009 році на безстроковій основі. Саме у період роботи в апеляції вона й оселилася у «вінницькому межигір’ї» неподалік батьків. Тож у місцевих з’явився ще один екскурсійний експонат.

За всі роки суддя не виносила жодної окремої думки. За її словами, для цього не було підстав. Всього Марина Миколаївна має понад п’ятнадцять років суддівського стажу.

Ми проаналізували декларації Марини Якименко за 2014, 2015, 2016, та 2017 роки. Її єдиний прибуток – суддівський оклад та регулярна соціальна допомога від міської ради без уточнень, на які саме потреби.

Але основним годувальником сім’ї є чоловік – Костянтин Якименко. Раніше він був депутатом обласної ради, та навіть балотувався у народні депутати. Місцеві видання зазначають, що він приходив на весілля до незнайомих людей і дарував їм побутову техніку задля агітації своєї кандидатури. Починаючи з 2014 року, він декларує більше восьмисот тисяч гривень річного прибутку. Нині чоловік значиться приватним підприємцем і спеціалізується на діяльності у сфері права. Наразі Костянтин Якименко не має свідоцтва адвоката, а у вільному доступі немає інформації щодо надання ним правових послуг.

Як ми уже згадували, суддя Марина Якименко мешкає разом з родиною у так званому «вінницькому межигір’ї». Це закрите за шлагбаумом котеджне містечко, де переважно живуть судді, прокурори та державні чиновники різних мастей. Відшукати будинок Марини Миколаївни було неважко, він виділяється з-поміж інших і записаний на чоловіка Костянтина. Задекларована вартість – 2 369 764 грн при річному доході усієї родини 1 243 934 грн. Раніше споглядати на нього відвідчувачі могли лише через паркан, а тепер масштаби можна оцінити й з висоти.

У суддівській декларації за 2016 рік будинок все ще віднесений до об’єктів незавершеного будівництва. Під час співбесіди Марина Якименко повідомила, що ділянка під ним отримана у 2005 році і з того часу маєток перебував у стадії будівництва. Однак ми маємо супутниковий знімок будинку, зроблений у 2011 році, на якому помешкання виглядає завершеним. Якщо його порівняти зі знімком 2016 року, то розбіжностей не знайти. Схоже на те, що придатним для проживання він став значно раніше, ніж уведений в експлуатацію.

Будинок батьків на 337 кв. м. розміщений на сусідній вулиці. Але записаний він на матір Баранову Ольгу. А на батькові, колишньому голові господарського суду Вінницької області, рахується нежитлове приміщення у Вінниці на 377 кв. м.

Родина Якименків має лише одну квартиру на 56 кв. м. у Вінниці, принаймні так записано у майновій декларації. За словами судді, оселя перейшла неповнолітньому сина Назару у спадок від діда.

Марина Якименко стверджує, що її чоловік Костянтин, окрім юридичної практики, займається і сільським господарством. Принаймні так вона пояснила наявність трьох земельних ділянок.

Торік Марина Миколаївна і собі теж взяла ділянку на 9 соток для ведення господарства.

Також суддя задекларувала два транспортні засоби: чоловіковий Mercedes benz A 180 за 239 875 грн та квадроцикл за 42 200 грн. Якщо вірити декларації, інші члени родини автомобілями не користуються.

За результатами співбесіди, проведеної 20 квітня 2018 року, Якименко Марина Миколаївнанабрала 783,4 бали. Отже, комісія визнала суддю такою, що відповідає займаній посаді. Майже половину всього часу, поки тривав діалог члени Вищої кваліфікаційної комісії, суддю розпитували про студентські роки, трьох дітей Марини Миколаївни та довідувалися про навчання у школі суддів. Натомість поставлені запитання про походження майна не здавалися глибокими, а виглядали швидше поверхневими і для «галочки». Нагадуємо, Громадська рада доброчесності вийшла з процесу оцінювання суддів ще наприкінці березня, а отже, наразі оцінювання суддів проходить без участі громадськості.

Розслідування «PROSUD».