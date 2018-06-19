Що вони собі нарозслідували: заступник начальника Департаменту в ГПУ Максим Мельніченко

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган в Україні, який вже порівнюють з американським ФБР. Передбачається, що ДБР остаточно перебере на себе функцію досудового слідства від прокуратури. Наразі Державне бюро розслідувань тільки формується, та вже встигло оголосити конкурс на посади центрального апарату. Втім, аби цей орган став дійсно професійним і незалежним і його справді можна було б порівнювати із ФБР, потрібно провести максимально прозорий і чесний відбір кадрів.

Знайомтесь, кандидат на посаду директора територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві – Максим Ігорович Мельніченко.

Досвід роботи у правоохоронних органах у Максима Ігоровича досить великий. Сьогодні він займає доволі високу посаду заступника начальника Департаменту процесуального керівництва із кримінальних проваджень слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури. На це місце його було призначено в лютому 2017 року.

Загалом же свою кар’єру в прокуратурі Максим Мельніченко розпочав ще 2003 року в Донецькій області. У 2007 році його було переведено в Київ, і відтоді він постійно працював у столиці на різних посадах. З кар’єрним шляхом пана Максима можна ознайомитися в анкеті, яку він подавав беручи участь у ще одному важливому конкурсі – на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Найцікавішим моментом у кар’єрі чиновника є період 2010–2014 років, коли Максим Ігорович займав посаду першого заступника прокурора Подільського району м. Києва.Працюючи на цій посаді, Максим Мельніченко автоматично підлягав люстрації. Однак тут найцікавіше. Спочатку, а саме 1 грудня 2014 року, Максима Мельніченка дійсно було звільнено. Однак у 2015 році йому вдалося успішно оскаржити рішення ГПУ про його звільнення та поновитися на посаді прокурора. Директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко констатувала, що Максим Мельніченко є одним із чотирьох осіб, які й надалі працюють в органах прокуратури попри те, що Мінюст вважає, що Максим Ігорович повинен бути звільнений.

«Відновивши» свою репутацію, Максим Ігорович продовжив свою блискучу кар’єру. Наприкінці 2015 року Генпрокурор Віктор Шокін призначив Максима Ігоровича Мельніченка на посаду керівника Генеральної інспекції ГПУ, який «вивів за штат інспекції відділ, який розслідує справу «діамантових прокурорів», фігурантом якої є сам Віктор Шокін».

У ЗМІ також згадується, що 27 квітня 2011 року Максим Мельніченко був затриманий на хабарі. Але тоді йому вдалося домогтися закриття справи і благополучно продовжити роботу в системі Януковича.

Також у деяких ЗМІ повідомляється, що Максим Мельніченко є бізнес-партнером і родичем Віктора Вікторовича Кудрявцева – скандального екс-заступника Генерального прокурора та Віктора Кононенка – колишнього судді Верховного суду України.

Будучи замішаним у декількох гучних скандалах, Максим Мельніченко успішно подає декларації доброчесності до прокуратури, що ще раз доводить абсолютну безкорисність цього процесу.

Ми також проаналізували декларації Максима Ігоровича за 2013, 2015, 2016 та 2017 роки. За цей період прокурор заробив майже 1,5 млн грн, з яких 631 тис. грн – у 2017 році. Варто відзначити, що зарплата Максима Мельніченка є єдиним доходом родини з п’яти осіб. Дружина прокурора Дар’я Вікторівна Мельніченко задекларувала різноманітні соціальні виплати та виплати по безробіттю на загальну суму 96 тис. грн за 4 роки.

У безпосередній власності Максима Мельніченка є лише будинок у Донецькій областіплощею 41 кв. м та дві земельні ділянки. Натомість власниками решти задекларованого майна є родичі прокурора.

Дружина Дар’я Вікторівна Мельніченко разом зі своїм батьком Віктором Павловичем Антипенко володіє квартирою в Києві площею 47 кв. м.

Та найбільше нерухомості в матері прокурора – Ірини Олександрівни Мельніченко.Зокрема, у її власності є квартира на 146 кв. м за адресою вул. Звіринецька, 59. Задекларована її вартість – 2,7 млн грн. Подібні квартири в цьому будинку сьогодні коштують більш ніж 400 тис. дол.

Ще дві квартири по 63 кв. м розташовані на вул. Димитрова, буд. 4. Їх Ірина Олександрівна придбала у 2015 році. Сьогодні приблизна вартість квартири такої самої площі у цьому ж будинку – 3,3 млн грн.

У Реєстрі речових прав на нерухоме майно згадується й інше майно матері прокурора, яке, щоправда, вже могло бути проданим. Йдеться про дві квартири у смт. Відрадне, що в Криму. Загальна площа цих квартир – 237 кв. м. Окрім них, у Реєстрі згадуються квартира та будинок у Донецьку.

Якщо говорити про автомобілі, то в Максима Ігоровича та його дружини їх немає. Натомість вони користуються автомобілями своїх батьків. Ірина Олександрівна Мельніченко є власником Volkswagen Touareg 2012 року. А тесть прокурора володіє Lexus RX350 2011 року.

Окрім вищезгаданих автомобілів, Ірина Олександрівна Мельніченко є власником Land Rover Evoque 2012 року.

Як ми вже мали нагоду побачити, матір прокурора Ірина Олександрівна Мельніченко є власником значної кількості дорогоцінного рухомого та нерухомого майна. Ці гроші пані Ірина могла заробити займаючись бізнесом. Зокрема, відомо, що вона є засновником і власником ряду компаній: ТОВ «ЧЕРВОНОЗОРЯНЕ», ТОВ «НОВИЙ ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», ТОВ «КЛІМТЕК», ТОВ «ПРОЕКТ-БЮРО», ТОВ «ЖИТЛОБУДТАУЕР-2» , ТОВ «КРИМ ГОТЕЛЬ СЕРВІС» , ТОВ «НОВІТНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» , ТОВ «ОГМА», ТОВ БАЗА «ДНІПРО», ТОВ «АНТУРІУМ».

У більшості компаній вказано, що Ірина Олександрівна проживає за адресою м. Київ, Печерський район, вулиця Звіринецька, будинок 59, квартира 49. Саме в цьому будинку пані Ірина вже має одну квартиру. На жаль, саме квартири з номером 49 у Реєстрі речових прав на нерухоме майно немає. Тож перевірити, хто є власником цього житла, не можна.

З великого списку компаній нас зацікавило дві – ТОВ «КРИМ ГОТЕЛЬ СЕРВІС» і ТОВ БАЗА «ДНІПРО». Перша компанія зареєстрована за адресою смт. Відрадне, вулиця Моріса Тореза, будинок 5. За цією адресою розміщений діючий готель на березі моря Ripario Hotel Group.

На сайті готелю можна вільно замовити собі номер. Тому готель діючий, а всі контактні телефони змінені на російські. Очевидно, що діючий готель має бути зареєстрований як юридична особа.

На сайті Федеральної податкової служби Російської Федерації ми знайшли, що за адресою смт. Відрадне, вул. Моріса Тореза, будинок 5 зареєстроване вже російське підприємство ООО «КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС». У 2014 році його засновником була й досі залишається матір прокурора - Ірина Олександрівна Мельніченко. А директором російської компанії значиться Сергій Григорович Шомко.

Сергій Григорович Шомко є керівником української компанії ТОВ БАЗА «ДНІПРО».Українське підприємство було зареєстроване за адресою Автономна Республіка Крим, м. Алушта, с. Привітне, Канакська Балка, вул. Курортна, 2. За цією адресою розміщений курортний комплекс «Эко-Village». Сьогодні він теж успішно працює на території РФ. А тому створена відповідна російська компанія ООО «БАЗА «ДНЕПР», серед засновників якої значаться Ірина Олександрівна Мельніченко та її компанії.

Тож, як бачимо, як мінімум дві компанії, власником яких є матір прокурора, успішно ведуть бізнес в окупованому Криму.

До речі, ще одна компанія Ірини Олександрівни Мельніченко – ТОВ «НОВИЙ ІНЖИНІРИНГ» успішно бере участь в українських тендерах.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган в Україні, на який покладаються великі надії в майбутньому. Чи достойний Максим Ігорович Мельніченко стати частиною цього органу, маючи за собою цілий шлейф скандальних корупційних історій – питання риторичне. І ми сподіваємося, що конкурсна комісія візьме до уваги наведені нами факти про самого Максима Ігоровича та про його найближчих родичів, які під час збройної агресії з боку Росії продовжують вести в РФ бізнес і платити податки до російського бюджету.

Розслідування «PROSUD»