Що вони собі насудили: суддя Вінницького окружного адміністративного суду Костянтин Яремчук

За дивним збігом обставин більшість суддів із Вінниччини успішно пройшли етап співбесід із Вищою кваліфікаційною комісією. Решті слухання перенесли і лише одному із суддів призупинили проходження іспиту. Однак немає жодного служителя Феміди, який був би визнаний непідходящим для здійснення правосуддя. Тож ми вирішили придивитися уважніше до ще одного кандидата з президентського регіону. Він, до речі, також мешканець заможного котеджного містечка в обласному центрі.

Знайомтесь, суддя Вінницького окружного адміністративного суду – Костянтин Олександрович Яремчук.

Згідно із суддівським досьє Костянтин Яремчук закінчив кілька університетів, має науковий ступінь і час від часу викладає в навчальному закладі. Трудову діяльність він розпочав юридичним консультантом в одному з приватних підприємств. У 2007 році перейшов працювати у Вінницький окружний адмінсуд помічником судді. Згодом у тому самому відомстві його призначають головним спеціалістом відділу кадрового інформаційно-аналітичного забезпечення та узагальнення судової практики. На цій посаді Костянтин Олександрович пробув недовго й повернувся працювати помічником, але цього разу – голови суду. Суддею його призначили на 5 років у 2011 році. Нині його повноваження закінчились і він має не лише пройти оцінювання, але й отримати рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії на призначення безстроково.

У судді Костянтина Яремчука є рідний брат Юрій. Місцеві ЗМІ писали, що обидва проживають у так званому котеджному містечку «Царське село» в південній частині Вінниці. Окрім суддів-братів, там також мешкають прокурори та державні службовці різних рівнів.

Ми проаналізували декларації судді за 2014, 2015, 2016 та 2017 роки. Костянтин Олександрович разом із дружиною володіють пристойними заощадженнями та нерухомістю. Торік суддя задекларував заробітну плату 208 658 грн, а за попередні звітні періоди він мав незначні доходи від викладацької діяльності в університеті та від продажу майна. На двох із дружиною Наталією Яремчук заощадили мільйон гривень у готівці.

Дружина у 2017 році мала дохід від підприємницької діяльності та страхові виплати. Роком раніше вона заробила більше за чоловіка – 900 000 грн від підприємництва. Нині обліковий запис ФОП у Наталії Яремчук уже рік як зупинений.

І тут дуже цікаво. Чи Вам не видається дивним, що дружина судді реєструється підприємцем, за 9 місяців заробляє 900 000 грн і через 3 місяці після такого мегауспішного року закриває підприємницьку діяльність? До речі, згідно з КВЕДом дружина судді займалась «Роздрiбною торгiвлею в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами». Невже у Вінниці на цьому заробляють такі великі доходи?

Щодо нерухомості, то тут родина судді теж здивувала. З 2012 по 2014 рік родина не декларує жодного житла. Лише земельні ділянки.

У 2012 році суддя декларує 5 земельних ділянок. У 2013 – 6 ділянок у судді та одна у дружини.

У 2014 – 4 ділянки в судді та одна у дружини. І тут цікаво. Спершу суддя знову не декларує жодної жилої нерухомості. Але в липні 2015 року, тобто через 4 місяці після подання декларації за 2014 рік, суддя згадує про маленьку неточність у декларації та подає уточнюючу. А неточність була в тому, що суддя «забув» вказати новеньку квартиру площею 82 кв. м. у Вінниці, яку 2014 року придбала його дружина. У квітні 2015 року родина продала цю квартиру за понад 520 000 грн.

За декларацією 2017 року, Костянтин Олександрович є власником п’ятьох земельних ділянок сумарною площею 3287 кв. м. Разом із сім’єю він користується тещиною квартирою на 232 кв. м. у Вінниці. Також він задекларував незавершений житловий будинок у вже згаданому «Царському селі» без зазначення площі помешкання. Ось як виглядала оселя у травні 2015 року.

Виглядає будинок цілком жилим і завершеним. Чому ж суддя не завершує його юридично теж залишається питанням.

Як показали декларації судді, улюбленим активом родини є земельні ділянки. І коли ми відшукали інформацію про батьків Костянтина Яремчука, то стало зрозумілим, що це характерно для всіх його родичів. Наприклад, його батько Олександр Яремчук був першим проректором Вінницького національного аграрного університету й нещодавно подав декларацію після звільнення із займаної посади. На сайті навчального закладу розписані здобутки та нагороди Олександра Степановича. Ось як пишуть про нього колеги:

«Ефективний керівник, менеджер, доброзичлива й чуйна людина – такої високої думки про Олександра Степановича і студенти. Тож недарма він виконує обов’язки депутата Вінницької обласної ради VI скликання, очолює постійну комісію з питань охорони довкілля, раціонального використання надр».

Саме в контексті надр про батька судді є що сказати, бо ж станом на 2017 рік він був справжнім латифундистом, маючи 15 земельних ділянок площею понад 22 гектари. Зазначимо, що частину з них Олександр Яремчук уже встиг продати.

А його дружина Яремчук Антоніна Петрівна (мати судді) натомість набула вже 2018 року сім ділянок. Усього в її власності нині 29 земельних наділів, а всього було аж 54 (!!!)

Зазначимо, що нині Антоніна Петрівна – пенсіонерка, а раніше працювала помічницею одіозного народного депутата з Вінничини – Григорія Калетника – згідно з базою помічників «Посіпаки», що сформована на основі офіційної інформації Верховної Ради. Григорій Калетник, до речі, екс-ректор того самого університету, де довгі роки Олександр Яремчук навчав студентів.

Антоніна та Олександр Яремчуки теж мають власний маєток на 318 кв. м., він побудований майже на сусідній вулиці з будинками дітей-суддів у тому ж котеджному містечку.

У великій сім’ї Яремчуків майже кожен член родини має власний автомобіль. Суддя Вінницького окружного адмінсуду Костянтин Яремчук їздить на PEUGEOT 308 PR16E 2011 року випуску. Його батько Олександр Яремчук, екс-проректор, обрав для себе LEXUS LX 570, ціна на вживаний автомобіль такого самого року випуску з базовою комплектацією стартує від 30 000 дол., але Олександр Степанович придбав його у 2012 році новим. Мати Антоніна Яремчук користується одразу двома транспортними засобами – це Lexus RX 350 від 2013 року та Toyota Camry 2.4.

15 травня 2018 року Яремчук Костянтин Олександрович звітував перед членами Вищої кваліфікаційної комісії про свою суддівську діяльність та був визнаний таким, що відповідає посаді судді. А отже ВККС абсолютно не стурбував факт наявності у судді та його родини величезної кількості майна не зрозумілого походження.

Дана інформація буде нами офіційно передана до Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

Джерело: PROSUD