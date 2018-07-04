Що вони собі насудили: суддя Рожищенського районного суду Хитрик Руслан Іванович

«Гуманність» українського правосуддя – це в робочий час водити у стані алкогольного сп’яніння на іномарці своєї матері, потрапити в ДТП і вийти сухим із води, «бо недоторканний». Суддя Руслан Хитрик своїм прикладом доводить, що це можливо. ВККС вже рекомендувала звільнити суддю, але зробила це з порушенням строків, і суддя залишився на посаді. 22 травня комісія мала шанс звільнити Руслана Івановича із займаної посади, але з невідомої причини не зробила цього.

26 червня Вища Рада Правосуддя таки звільнила суддю Рожищенського районного суду Волинської області Руслана Хитрика. На сайті ВРП повідомляється, що Хитрика звільнено за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяви про відставку.



Знайомтесь, суддя Рожищенського районного суду Волинської області – Руслан Іванович Хитрик.

Станіслав Іванович здобув кваліфікацію юриста в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого у 2005 році – такі дані містяться в Державному реєстрі документів про вищу освіту. Після завершення навчального закладу кілька років працював слідчим у райцентрі на Волині. Уже 2008 року Руслан Хитрик стає секретарем судових засідань апеляційного суду області, а згодом – і помічником судді. Свою ж нинішню посаду Станіслав Іванович здобув у 2011 році, коли указом президента його призначили в Рожищенський райсуд Волинської області, де він перебуває понині. Сьогодні в Хитрика закінчились повноваження і він очікує рекомендації на призначення його безстроково.

Окремої уваги потребує родина Руслана Хитрика, бо майже кожен член його сім’ї обіймає впливову посаду в області. Згідно з декларацією родинних зв’язків дружина Діана Хитрик працювала помічником судді і по сумісництву адвокатом. Батько Іван Хитрик донедавна був депутатом Ківерцівської міської ради.

Тепер познайомимося ближче з тестем Руслана Івановича – відомою на Волині особистістю Анатолієм Грицюком – нинішнім депутатом та екс-головою Волинської ОДА. Місцеві ЗМІ про Анатолія Петровича пишуть часто і навіть роблять журналістські розслідування. До речі, дружина Анатолія Грицюка – Лариса Яківна – помічниця народного депутата І. Гузя, обраного у Верховну Раду з тієї самої області.

Руслан Хитрик також вказав у своїй декларації родинних зв’язків двоюрідного брата Олександра – теперішнього працівника Служби безпеки України у Волинській області та Богдана Хитрика – начальника одного з відділів Генеральної прокуратури України.

Ім’я Руслана Хитрика гучно пролунало на всю область, коли той став винуватцем ДТП. Перед тим як сісти за кермо, суддя був напідпитку, що підтвердили лікарі місцевого наркодиспансеру.Руслан Іванович спростовував такі звинувачення, мовляв, лікарі передозували йому заспокійливого. Крім того, за твердженням прокурора, суддя хотів утекти з місця ДТП, але був затриманий очевидцями.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди прокуратура порушила кримінальне провадження щодо заступника голови Рожищенського районного суду Руслана Хитрика, однак згодом справу перекваліфікували в адміністративне правопорушення. Чи посприяли в цьому впливові родичі, можна лише робити припущення. Але судді вдалося уникнути навіть адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. Суд визнав незаконним складений протокол ДТП, оскільки, на думку правосуддя, він суперечив Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яким суддя визнається недоторканим. Це означає, що Руслан Іванович не заплатив навіть штрафу.

Не змогла звільнити суддю й ВККС. У 2015 році Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала від прокуратури матеріали справи та дійшла висновку, що в діях судді Руслана Хитрика є ознаки порушення морально-етичних принципів поведінки судді, та відкрила дисциплінарне провадження щодо нього. А невдовзі комісія ухвалила рішення, яким рекомендувала Вищій раді юстиції (нині Вища рада правосуддя) звільнити Руслана Івановича з посади. Але це рішення було прийнято з порушенням строків притягнення судді до відповідальності. Випадково чи ні, але термін прострочення складає всього 6 днів. Цим скористався суддя, і Вищий адміністративний суд визнав незаконним таке рішення ВККС. У підсумку Руслан Хитрик зберіг за собою суддівську посаду.

ДТП за участю судді привернула нашу увагу до Реєстру судових рішень. Сама подія трапилась у робочий час, близько 14:30 год. 12 серпня 2014 року. Цікаво, що цього дня суддя розглянув 12 справ і навіть притягнув іншого водія до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Зважаючи на те, що о 14:30 год. суддя вже був у стані сп’яніння, виникає питання, як він розглядав ці справи.

Ще одне питання виникло після аналізу рішення суду, яким скасована рекомендація ВККС про його звільнення. У рішенні вказано, що суддя перебував у відпустці з 13.09.14 по 29.09.14.

Однак Реєстр судових рішень засвідчує, що у дні своєї офіційної відсутності на робочому місці суддя здійснював правосуддя.

Окремо варто зупинитися на ще одному цікавому епізоді в суддівській діяльності Руслана Івановича. Так, Хитрик слухав справу за обвинуваченням двох волинських міліціонерів, які нібито «дахували» провезення контрабанди, за що отримували неправомірну вигоду. Провадження набуло розголосу далеко за межі Волинської області та навіть транслювалося на центральному телеканалі. Усупереч показам підприємця Леоніда Дейнеки, який був безпосереднім учасником подій, суд в особі Руслана Хитрика здійснив вибіркове правосуддя: начальника Ратнівського РВ УМВС Андрія Деркача виправдав, а його заступника Віктора Бандуру – засудив. «Вони ж були присутні двоє. Розмову чули двоє, гроші один брав, але ж другий розказував, розложував все по поличках, казав що, куди і скільки, що ніхто не буде трогати. А в суді там перекрутили взагалі, що я колись позичав у них гроші, а це я їм повертав», – розповів журналістам підприємець Леонід Дейнека. Утім, на погляд судді Руслана Хитрика, прокурори не змогли належно довести злочин міліціонерів.

Ми проаналізували декларації Руслана Іванович за 2012, 2014, 2015, 2016 та 2017 роки та виявили, що доходи родина має невеликі. Наприклад, у 2017 році сімейний бюджет склав 257 724 грн – сума майже ідентична попереднім рокам.

Зазначимо, що з нерухомості у власності судді зареєстрована лише одна земельна ділянка. Потребу в ній суддя не зміг пояснити на співбесіді, лише зазначив, що косить там траву. Проживає він у квартирі дружини на 142 кв. м. у Луцьку. Діана Хитрик придбала її у 2013 році за 592 000 грн.

За словами Хитрика, батьки подарували дружині 400 000 грн, які пішли на це житло. Однак варто зазначити, що роком раніше сумарний дохід родини згідно з декларацією склав 165 860 грн, це означає, що доходи були менші за вартість помешкання навіть з огляду на матеріальну допомогу.

Тоді Руслан Іванович мав будинок 245 кв. м. На співбесіді про це приміщення в судді не запитували, тож куди воно поділося – невідомо, адже, судячи з декларації, продане воно не було. Чи Руслан Хитрик забув показати кошти за його відчуження?

Зареєстрованим місцем проживання Руслана Хитрика в декларації значиться місто Ківерці Волинської області, але будь-які права на нерухомість у Ківерцях суддя не задекларував, що може свідчити про порушення антикорупційного законодавства.

Станом на 2017 рік дружина Діана Хитрик була власницею чотирьох земельних ділянок. Нещодавно вона разом зі свекрухою отримали безкоштовно по 2 гектари для ведення особистого селянського господарства. Реєстрації обох наділів провів один нотаріус із різницею в кілька хвилин.

У цьому населеному пункті, за словами судді, проживають родичі дружини. Так він пояснив причину отримання майна саме в цьому селі. Постає питання, який стосунок має свекруха до родичів невістки? Загадка.

Суддя декларує користування двома транспортними засобами: Chevrolet Aveo з 2007 року та TOYOTA Camry 2012 року випуску. До речі, остання записана на матір Хитрик Галину Омелянівну, яка працює медсестрою в районній лікарні. Усвідомлюючи, які заробітні плати отримують у державних медичних закладах, виникають сумніви у спроможності Галини Хитрик самотужки купити такий автомобіль, вартість якого стартує від 12 000 доларів.

Як ми вже зазначали, Вища кваліфікаційна комісія вже намагалася звільнити суддю Руслана Хитрика з обійманої посади через порушення суддівської етики, але пропустила строки притягнення. Зараз такий шанс у ВККС знову з’явився, адже суддя, який у робочий час у стані сп’яніння потрапляє в ДТП, явно не відповідає критеріям доброчесності. Однак на співбесіді доповідач ВККС Тетяна Весельська лише запитала, чи він зробив висновки і чи питання закрито. Також Хитрик не подавав жодних пояснень щодо розбіжностей у його декларації та прийшов на прослуховування зовсім не підготовленим. Попри це Вища кваліфікаційна комісія не змогла визначитися, чи відповідає суддя обійманій посаді, та вирішила відкласти розгляд цього питання на невизначений термін. Чого бракувало комісії для прийняття остаточного рішення залишається загадкою. Ми й надалі будемо уважно слідкувати за цим процесом.

Дана інформація офіційно передана до Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

Источник: PROSUD