Що вони собі нарозслідували: керівник Київської прокуратури № 5 Дмитро Справедливий

Багато хто із кандидатів на керівні посади в Державне бюро розслідувань є вихідцями з інших правоохоронних органів, в тому числі прокуратури. Значна частина з них – неодноразові об’єкти суспільної уваги та фігуранти журналістських розслідувань. У багатьох випадках це пов’язано із невідповідністю між доходами та наявним майном прокурорів.

Знайомтесь, керівник Київської місцевої прокуратури № 5 та кандидат на посаду керівника Першого, Другого управління організації досудових розслідувань – Дмитро Олександрович Справедливий.

Дмитро Олександрович Справедливий – доволі впливовий прокурор у Києві. На сайті Генеральної прокуратури можна знайти інформацію, що Дмитро Олександрович обіймає посаду керівника Київської місцевої прокуратури №5 з 15 грудня 2015 року.

Цікаво, що на конкурсі на це місце прокурор Дмитро Справедливий зайняв лише 19 місце.

До цього Дмитра Олександровича згадують як заступника керівника прокурора Оболонського району.

В одному зі своїх інтерв’ю Дмитро Справедливий стверджував, що його батько працював в органах МВС. Мова йде про Олександра Павловича Справедливого. У ЗМІ зазначають, що Олександр Павлович у 2001 році був керівником Печерського районного управління УМВС у місті Києві. У 2002-2003 роках він керував міліцією у Волинській області де, за інформацією журналістів, відзначився незаконною приватизацією квартири. Також людина з таким же ПІБ значиться помічником нардепа Юрія Одарченка, а також кандидатом до Київради від ВО «Батьківщини». За допомогою аналітичної системи YouControl ми також виявили, що в період 2012-2017 років Олександр Павлович очолював Печерський відділ партії «Батьківщина» та був серед співзасновників ТОВ «ТДМ-2015».

Серед своїх родичів прокурор також вказав дружину - Ольгу Михайлівну Справедливу.Вона також балотувалася до Київської міськради від партії «Рух за реформи» та була помічникомнардепа Романа Романюка. Дружина прокурора займається бізнесом. Вона зареєстрована фізичною особою-підприємцем та є засновником чи співзасновником ряду компаній: ЗАТ «АТЛАНТ-Україна», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ХЛІБ -1», ПП «ДЕСНА АВ», ТОВ «ПРЕСТИЖ-НЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «АН «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО»», ТОВ «УКРМЕДІАРЕЙТИНГ», ТОВ «УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ».

В одній зі статей згадується теща прокурора – Лариса Юріївна Хобта. Крім того, Лариса Юріївна та її дочка Ольга Справедлива є співзасновниками компанії ЗАТ АТЛАНТ-Україна. Лариса Юріївна – доволі відомий політик. Вона була депутатом Київської обласної ради від Партії регіонів. Від цієї ж політичної сили вона намагалася потрапити до Верховної Ради, однак зазнала поразки та потрапила в епіцентр скандалу, тому що не виплатила зарплати працівникам свого штабу.

У деклараціях прокурора за 2014, 2015, 2016 та 2017 вказано, що його дружина Ольга заробила 1,7 млн грн, а також отримала 1,1 млн грн від продажу майна. Сам прокурор заробив 937 тис. грн.

Декларуючи такий дохід, дружині прокурора вдалося заощадити 58 тис. доларів (1,5 млн грн), а самому Дмитру Справедливому майже 160 тис. грн.

У безпосередній власності прокурора перебуває квартира в Києві, за адресою вул. Лесі Українки, 23. Її площа 119 кв. м. Це житло Дмитро Олександрович отримав на підставі договору дарування. Вказана вартість квартири – 792 тис. грн (100 тис. у. о. станом на 2011 рік).

Також в декларації чиновника вказана земельна ділянка в Бориспільському районі на Київщині. Щоправда ідентифікувати її місцезнаходження не вдалося.

У власності членів родини прокурора, а саме його дружини та двох дітей, перебуває столична квартира на Кловському узвозі, 7. Площа цього житла – 197 кв. м., а його вартість 4,5 млн грн. За цією ж адресою родичі Дмитра Справедливого мають машиномісце. До речі, саме цю квартиру Дмитро Справедливий відсудив в архітектора Сергія Бабушкіна.

Ще одна квартира, власником якої є Ольга Справедлива, розташована за адресою: вул. Васильківська 15/14. Це житло пані Ольга отримала на підставі договору дарування від своєї матері.

Ольга Михайлівна з 2011 року була власницею нежитлових приміщень за адресою: вул. Костельна, 3, що в самому центрі Києва. Площа цих приміщень – 223 кв. м. Але вже у 2015 році їхнім власником стає батько прокурора. Виходить, що станом на 2014 рік саме пані Ольга була власником даного майна, однак в декларації прокурора воно не вказане!

Цікава й історія, як ці нежитлові приміщення потрапили у власність родичів Дмитра Справедливого. У 2010 році приватне підприємство, співзасновником якого була Ольга Справедлива – «ДЕСНА АВ» відсудила ці приміщення у Головного управління комунальної власності м. Києва.

Теща прокурора теж має значну кількість нерухомості. Зокрема у її власності трикімнатна квартира у селі Марханіка, що біля Києва та дві земельні ділянки у цьому ж населеному пункті; житловий будинок у Миколаєві, площею майже 230 кв. м., столична квартира на 79 кв. м. за адресою: вул. Васильківська 15/14.

У декларації прокурора Дмитра Справедливого вказано два автомобілі: у 2005 році Дмитро Олександрович придбав Toyota Camry 2005 року випуску, а у 2014 році його дружина стала власницею Toyota Venza 2013 року.

Батько прокурора – Олександр Павлович Справедливий є власником автомобіля Mercedes-Benz G 500 2012 року випуску. Приблизна вартість такого авто – 73 тис. доларів.

Теща прокурора теж користується елітним автомобілем Hyundai IX35 2013 року випуску, що придбаний того ж року. Навіть сьогодні вартість такого автомобіля – майже 400 тис. грн.

Загалом, за підрахунками журналістів програми «Наші гроші», родина прокурора володіє майном вартістю 44 мільйони гривень. Сподіваємося, конкурсна комісія Державного бюро розслідувань з’ясує походження даного майна у Дмитра Олександровича.

Розслідування «PROSUD»