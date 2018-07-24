Що вони собі насудили: суддя Кіровоградського районного суду Олександр Квітка

"Бідні" судді із заможними батьками-бізнесменами створюють тренд. Це передбачувано, адже через будь-яку компанію з видимістю бізнесу можна пропускати готівку, здобуту не зовсім законним шляхом, і в такий спосіб робити її «чистою» перед органами фіскальної служби. Цього разу ми познайомимо вас із суддею, мама якого на продуктах харчування та напоях змогла заробити п’ять квартир і два автомобілі.

Знайомтесь суддя Кіровоградського районного суду Кіровоградської області Олександр Олексійович Квітка.

Олександр Олексійович вищу освіту здобув у юридичній академії імені Ярослава Мудрого 2010 року. У період студентства він підробляв слідчим в Олександрійському міському відділі УМВС України в Кіровоградській області. Потім змінив місце проживання та перевівся до Києва на ту ж посаду. Також відомо, що після закінчення вишу він став секретарем судового засідання Господарського суду міста Києва, а безпосередньо перед складанням присяги судді зазначив у своїй біографії, що практикував адвокатську діяльність у столиці. Нині в реєстрі адвокатів його ім’я відсутнє. У 2012 році, тобто через два роки після випуску з університету, Указом Президента його делегували в Кіровоградський районний суд.

Олексій Михайлович, батько Олександра Квітки, також працював суддею з 1993 року. Крім того, він встиг два роки побути виконуючим обов’язки голови Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

З декларації родинних зв’язків також відомо, що Олександр Квітка має сестру Оксану, якапрацює головним спеціалістом відділу юридичного управління Державної судової адміністрації.

Олександр Олексійович декларує доходи дружини Ганни Уразової з Національної юридичної академії у Харкові. Там вона з 2012 року винаймає квартиру на 66 кв. м. Зазначимо, це житло відсутнє в паперовій декларації судді за 2014 рік взагалі.

Також віднедавна в суддівській декларації з’явилася матір Квітка Світлана Семенівна. Своєю присутністю вона суттєво збільшила майновий стан судді.

Щодо майна та інших доходів Олександра Квітки, то, проаналізувавши декларації судді за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 та 2017 роки, ми бачимо, що суддівська родина отримує стандартні заробітні плати, та соціальні виплати. У 2017 подружжя мало 349 319 грн сукупного доходу. Більше за обох змогла заробити мати, у якої є пенсія, надходження від підприємництва та продажу рухомого майна. Тож за останній звітний період Світлана Семенівна заробила 1 135 177 грн. Також усі члени родини мають заощадження у готівці, й лише Світлана Семенівна відмовилась показувати скільки саме.

Іще один цікавий момент полягає в тому, що ані Олександр Квітка, ані його дружина не мають у власності жодної нерухомості. Натомість остання декларація за 2017 рік, де вписана мати судді, відкрила загалу її чималі статки та додала більше питань, ніж відповідей. По-перше, у 2006 році Світлана Семенівна Квітка змогла придбати квартиру в Києві більше ніж за півмільйона гривень. Згідно з даними Державного реєстру іпотек вартість квартири дорівнювала 96 000 доларів. Нині на майно накладена заборона до відчуження, ймовірно через те, що кошти повністю не виплачені. А це означає, що борг повинен бути вказаний у декларації Олександра Квітки.

Це, до речі, не єдина нерухомість у столиці. Вже 2014 року вона стає власницею ще одного великого помешкання на 91 кв. м. із задекларованою вартістю 815 939 грн.

Очевидно, цього Світлані Квітці виявилось замало, тож через рік вона знову здійснює дорого вартісну покупку. Вибір жінки припав на квартиру меншої площі, але з більш вигідним розміщенням – у центрі. За квартиру в 70 кв. м. було заплачено 1 712 000 грн.

Ще 675 000 тисяч гривень пішло на купівлю… вгадайте чого? Правильно, теж квартири. Втім, цього разу не в Києві, а у Львові.

У Реєстрі також міститься інформація і про іншу квартиру – в окупованому Севастополі. Це помешкання було придбане у 2010 році й досі рахується за Світланою Квіткою.

Нині Світлана Квітка разом із сином і його родиною проживає в місті Олександрія Кіровоградської області у приватному будинку. Принаймні так зазначається в документі.

Тож ми поки що не розуміємо потреби в таких житлових площах. Можливо, підприємницька діяльність пенсіонерки полягає в тому, щоб здавати в оренду набуті квартири. Однак у Реєстрі фізичних осіб підприємців написано, що Світлана Степанівна спеціалізується лише на роздрібній торгівлі.

До речі, у декларації судді вказане одне нежитлове приміщення матері, але насправді вона володіє двома. Одне залишається не задекларованим.

Якщо вірити декларації, то подружжя Квітків користуються двома автомобілями – це Toyota RAV4 та TOYOTA RAV-4 HYBRID. Обидві – власність заможної мами й коштували їй 1 251 858 грн.

Утім, відкритим залишається питання, як матері судді Світлані Квітці вдалося заробити на чисельну нерухомість і недешеві транспортні засоби? Чи можна заощадити мільйони, торгуючи в магазині продуктами харчування та напоями, як це записано в документах фізичної особи підприємця? Звісно, суддя на співбесіді може апелювати до того, що його мама має власну компанію. Дійсно, Світлана Семенівна значиться засновником і директором єдиної фірми – ПП «Агрофірма «Олександріяконссервіс» із дозволом на провадження митної та брокерської діяльності. Проте не кожна компанія приносить гарні прибутки. Нам вдалося відшукати фінансовий звіт агрофірми за 2013 рік. Виявилось, що підприємство мало лише 192.5 тис. грн чистого доходу або трохи більше 16 тисяч гривень не місяць. З цієї суми навіть не вирахувані заробітні плати працівникам. За відомостями аналітичної системи youcontrol в 2014 році «Олександріяконссервіс» мала майже ідентичні показники. Тож навряд Олександру Олексійовичу вдасться довести, що майно куплено за прибутки від бізнесу.

23 травня суддя Кіровоградського районного суду Олександр Олексійович Квітка успішно пройшовспівбесіду з Вищою кваліфікаційною комісією суддів і набрав 746 балів. Тобто на переконання Комісії з доброчесністю в нього все гаразд, і він спокійно отримає рекомендацію на довічне суддівство. Ось такі результати оцінювання конвеєрного типу, яке проходить без участі Громадської ради доброчесності.

Розслідування «PROSUD»