Що вони собі нарозслідували: заступник керівника Тернопільської прокуратури Андрій Сарахман

Часто у прокурорських родинах трапляються випадки, коли елітним майном володіють батьки правоохоронців. І лише потім такі прокурори декларують право користування цим майном. Така схема дозволяє їм уникнути відповідальності та запитань з приводу походження коштів на придбання будинків, квартир чи автомобілів.

Знайомтесь, заступник керівника Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області – Андрій Михайлович Сарахман.

Про кар'єру Андрія Сарахмана, 1982 року народження, відомо небагато. На сайті прокуратури Тернопільської області можемо знайти інформацію, що 18 листопада 2013 року Андрія Михайловичаперевели на посаду старшого прокурора прокуратури області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби. До цього Андрій Михайлович був старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні.

У 2015 році Андрій Сарахман брав участь у конкурсі та претендував на посаду очільника Тернопільської місцевої прокуратури. Однак конкурс він, вочевидь, програв та був призначений на посаду заступник керівника цієї ж Тернопільської місцевої прокуратури. Цю посаду Андрій Михайлович обіймає і до сьогодні.

Також у 2017 році людина із ПІБ Сарахман Андрій Михайлович брала участь у доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Дружина прокурора Сарахман Наталія Євгенівна є лікарем педіатром-неонатологом тапрацює у Тернопільській комунальній міській лікарні №2.

У вільному доступі знаходяться декларації Андрія Сарахмана за 2014, 2015, 2016 та 2017 роки. У них прокурор вказав майже 930 тис. грн доходу. Натомість його дружина за аналогічний період заробила лише 118 тис. грн.

У 2016 році Андрій Сарахман разом із дружиною та двома дітьми отримали право користування будинком площею 296 кв. м. та вартістю 940 тис. грн у с. Великі Гаї, що під Тернополем. Його власником значиться Надія Омелянівна Сарахман – матір прокурора.

Ось як виглядає цей будинок сьогодні:

Саме з приводу цього житлового будинку і виникає найбільше запитань. У реєстрі речових прав на нерухоме майно вказано, що 12. 12. 2016 року даний будинок було поділено. Отже, очевидно, що площа житла до цієї дати була більшою.

Почавши користуватися будинком, Андрій Сарахман не міг не користуватися землею під ним (ділянка теж належить його матері). Однак право користування нею прокурор декларує лише в декларації за 2017 рік датою 31. 12. 2017. Ця неточність теж може бути порушенням і потребує перевірки відповідними правоохоронними органами.

Ну і на останок, Надія Омелянівна Сарахман (1959 року народження) з 1989 року працюєвчителем математики у Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №26 імені Дмитра Заплітного і ніколи не займалася бізнесом. Тож виникає логічне запитання, звідки у неї кошти на придбання чи будівництво цього житла і чи не лише формальним його власником вона є.

Маючи в розпорядженні розкішний будинок, Андрій Михайлович Сарахман з 2013 року користується службовою квартирою в Тернополі. Її площа – 43 кв. м.

У декларації за 2016 рік також можна побачити ще одну квартиру, власниками якої була дружина прокурора та її родичі. Однак вже через рік це житло зникло із декларації прокурора.

Серед рухомого майна у власності Андрія Сарахмана є лише Peugeot 407 2006 року випуску та вартістю 92 тис. грн. Від свого батька прокурор отримує право користування BMW 530i 2000 року. Дружина ж Андрія Сарахмана має у власності BMW X1 2014 року випуску. Задекларована вартість цього авто 163 тис. грн, що навряд чи відповідає дійсності, адже сьогодні такий автомобіль коштує бл. 18 тис. доларів.

Незважаючи на низькі доходи та покупку елітного автомобіля, саме Наталія Євгеніївна задекларувала 8700 у. о. заощаджень. Їх пані Наталія зберігає готівкою.

Ми також проаналізували майно найближчих родичів прокурора. Вище згаданий батько прокурора Михайло Петрович Сарахман має у своїй власності будинок площею 265 кв. м. та три земельні ділянки під ним. Це житло 62-річного Михайла Петровича розташоване в самому Тернополі, по вулиці Сонячній. До речі, одну із земельних ділянок він орендує у Тернопільської міськради за " 0,99 грн. Щомісячно". У відкритих реєстрах та аналітичній системі YouControl нам теж не вдалося знайти жодного бізнесу Михайла Сарахмана, тож звідки кошти на це майно – невідомо.

Говорячи про елітний будинок прокурора, ми згадували що його було поділено. Так ось, друга частина землі під цим маєтком та друга частина самого будинку площею 280 кв. м. належить брату Андрія Сарахмана – Василю Михайловичу Сарахману. У своїй декларації він зазначає, що працює слідчим у Генеральному управлінні національної поліції у Тернопільській області. Його річна зарплата у 2017 році склала лише 135 тис. грн. Тож звідки у цілої сім'ї кошти на такий будинок (загальна його площа 576 кв. м.) – незрозуміло.

Окрім цього, виникають питання і до інших декларацій Василя Михайловича, адже якщо вірити його декларації за 2015 рік, то він проживав у гаражі. І лише через рік у нього з'являється згаданий будинок, і ще через рік квартира та користування іншим будинком.

Тож, як бачимо, не маючи власного бізнесу, великій родині прокурора вдалося стати власниками двох будинків, землі під ними та декількох автомобілів. Більше того, Андрій Михайлович Сарахман в стилі українських прокурорів не став реєструвати елітне майно на себе та записав його на батьків. Ми сподіваємося, що тернопільський правоохоронець зможе пояснити неточності з його декларацій та походження коштів на його житло.

Розслідування «PROSUD».