Що вони собі насудили: суддя Одеського окружного адміністративного суду Вадим Андрухів

За час проведення співбесід Вищою кваліфікаційною комісією поки що жодному судді з Одеського окружного адмінсуду не оголосили невідповідність обійманій посаді. Ситуація для працівників (і голови) цього апарату виглядає оптимістичною: двом оголошено перерву та п’ятьом підтверджено здатність чинити правосуддя. Як там просувається процес очищення? Чи можна бути спокійними за долю адміністративних проваджень в Одесі?

Знайомтесь, суддя Одеського окружного адміністративного суду – Вадим Васильович Андрухів.

Згідно з інформацією про професійну діяльність, Вадим Андрухів почав кар’єру в Жовтневому районному суді Одеси, куди його призначив Президент у 2002 році на п’ятирічний термін. А вже через рік його перевели в новостворений приморський райсуд Одеси, де Вадим Васильович пробув до 2011 року. Саме тоді постановою Верховної Ради України суддю призначили в Одеський окружний адмінсуд, у якому Вадим Андрухів працює по сьогодні.

Цим відомством нині керує одіозний Олег Глуханчук. У 2017 році його зупинила поліція під час кермування автомобілем TOYOTA Tundra у стані алкогольного сп’яніння. Інцидент був зафіксований на відео та підтверджений протоколом. За це його відсторонили на 6 місяців від здійснення правосуддя та направили вчитись до Національної школи суддів.

Окрім того, у рамках розслідування можливих корупційних дій Глуханчука детективи НАБУзнайшли в його дружини Глуханчук Вікторії Анатоліївни незадекларований будинок на 450 кв. метрів вартістю в 7 мільйонів гривень, який не був відображений у майновій декларації посадовця.

Остання згадка кримінального провадження № 52017000000000052 датована 22 березня 2017 року. Тоді детективи просили суд надати дозвіл на прослуховування мобільного телефону сина Вікторії Глуханчук від іншого шлюбу, який опікувався продажем будинку, але отримали відмову.

Щодо кар’єри Вадима Андрухіва, то вона могла закінчитись ще у 2014 році. Але суддю врятувалатодішня Вища рада юстиції під головуванням Олександра Лавриновича.

Згідно з рішенням ВРЮ, директор ТОВ «Донпромметресурс» Жанна Венецька направила звернення щодо притягнення до відповідальності судді Андрухіва Вадима Васильовича. У комісії спочатку провели перевірку викладених у зверненні відомостей, і один із членів побачив підстави для звільнення суддів, зокрема й Андрухіва. Утім, у підсумку пропозиція все ж була відхилена.

Ми проаналізували декларації Вадима Андрухіва за 2013, 2014, 2015, 2016 та 2017 роки. За цей період подружжя отримувало переважно заробітні плати, проценти від вкладів, доходи від відчуження майна та підприємництва. У сумі за останній звітний період суддя заробив 326 238 грн, а його дружина Оксана Анрухів – 365 699 грн.

Вадим Андрухів регулярно декларує лише три об’єкти нерухомості: будинок, земельну ділянку та квартиру. Цікаво, що ділянку безкоштовно приватизувала дружина Оксана Андрухів.

Квартира площею 68,5 кв. м. записана на неповнолітнього сина подружжя. За словами Вадим Васильовича, житло було подароване йому батьком дружини Мозговим Юрієм Івановичем. В анкеті вказано, що останній працює начальником відділу кадрів в Одеському університеті.

Будинок в Одеській області на 399,9 кв. м. нині теж записаний на Оксану Андрухів, хоча будував його суддя. Під час співбесіди Вадим Васильович повідомив, що сума платежів на вказаний котедж сягала 350 000 доларів США. Логічно, що дружина, керівник гуртка загальноосвітньої школи, не могла мати такої суми. Зрештою і суддівську зарплату довелося б збирати не один десяток років, щоб покрити такі видатки.

Частину коштів на будинок, як пояснив суддя, він отримав від продажу службової квартири на 125 кв. м., якою родина користувалась лише один рік. Тобто приватизували, щоб продати. Решти нібито вистачило від реалізації ще двох квартир, що належали його батькам. На цьому етапі постає перше питання: чи дійсно коштів було досить?

Друге не менш важливе питання: як вдалося дружині, працюючи в школі, отримати безкоштовно ділянку неподалік моря в елітному житловому масиві «Савіньйон»? Адже не секрет, що простим смертним такі ласі шматки не світять. Оскільки Вадим Андрухів має адміністративні важелі, сподіваємося земля не була предметом розрахунку за «потрібні рішення».

До речі, Головою Таїровської селищної ради з 2015 року є Хасаєв Хасан Гарунович. Саме рішенням цієї громади від 30 березня 2016 року Оксані Андрухів передали в безоплатну власність земельну ділянку під будинок.

2017 року суддя Вадим Андрухів слухав справу за позовом Хасаєва Хасана Гаруновича до Таїровської селищної виборчої комісії про скасування рішення про повторний підрахунок голосів виборців. Причина перерахунку – численні скарги та акти порушення щодо ходу голосування та підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях.

У підсумку, заслухавши матеріали справи, Вадим Васильович Андрухів повністю задовольнив адміністративний позов голови Таїровської сільради Хасаєва та скасував постанову виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців.

Показово, що апеляційна інстанція скасувала рішення Андрухіва.

Треба відзначити, що пощастило отримати службову квартиру на 113 кв. м. і тестю судді та водночас працівнику державного університету Юрію Івановичу Мозговому.

Родина користується двома транспортними засобами. Вадим Андрухів пересувається на Hyundai IX35 2013 року випуску за 315 400 грн., а дружина Оксана використовує авто мами Hyundai Elantra за 371 200 грн. Торік тесть Юрій Мозговий пересів на новенький автомобіль Hyundai Accent.

30 липня 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала такою, що відповідає обійманій посаді, героїню нашого розслідування та колегу Вадима Андрухіва – Катерину Танцюру. Остання ухвалювала рішення про обмеження мирних зібрань у часи Євромайдану.

Андрухів Вадим Васильович теж зумів подолати прохідний бар’єр і був визнаний комісією здатним здійснювати правосуддя. Куди ж поділися обіцянки очистити суддівську гілку влади від сумнівних особистостей?

Розслідування «PROSUD»