Почему в России жалеют, что Украина не воевала за Крым в 2014 г.

Показания экс-главы МИДа Андрея Дещицы и интервью генерал-майора ВСУ Игоря Гордийчука составили ясную картину плана Путина 2014 г.

В среду, 17 января, бывший и. о. министра иностранных дел, а ныне посол в Польше Андрей Дещица дал показания по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, которое рассматривает Оболонский районный суд Киева. Дещица проходит по делу как свидетель обвинения. Отвечая на вопрос, о причинах, вызвавших решение не оказывать оккупантам вооруженного сопротивления в Крыму, Дещица, в частности заявил:

"Это было коллегиальное решение Совета Безопасности ООН и Украины. Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры, и эту информацию я также доказывал членам Совета нацбезопасности и обороны Украины. Речь шла хотя бы о том, что во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти".

Также, по словам Дещицы, с 22 февраля по 4 апреля 2014 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров отказывался общаться с украинскими властями под предлогом их нелегитимности. Наконец, коснувшись обращения экс-президента Януковича к президенту России Путину от 1 марта 2014 г. с призывом ввести войска в Украину, Дещица сообщил, что с аналогичной просьбой о вводе российских войск обращался также "премьер Крыма" Сергей Аксенов. Таким образом, по мнению Дещицы, обращение Януковича было попыткой оправдать направление российских войск в Крым.

По словам Дещицы, в МИД поступала информация об интенсивной переброске на полуостров российских войск в феврале 2014 г., в дополнение к уже находившимся там, осуществлявшейся самолетами и вертолетами. Что же касается украинско-российских отношений, то их резкое ухудшение произошло в конце 2013 г.

"Выполняя обязанности посла по особым поручениям - специального представителя действующего председателя ОБСЕ по вопросам конфликтов в Приднестровье, Грузии, Нагорном Карабахе, я имел контакт с представителями министерства иностранных дел Российской Федерации. Уже к концу 2013 г. чувствовалось напряжение в этих отношениях, особенно когда мы приняли решение более интенсивно проводить переговоры с Европейским Союзом относительно подписания Соглашения об ассоциации. А когда начались события на Майдане, то эти участники переговорных процессов по Грузии говорили, что это хорошо не закончится. Тогда определенные угрозы уже поступали ", - сообщил он.

За день до судебного заседания, комментируя в эфире "Прямого" заявление Лаврова о наличии некоего секретного протокола к Будапештскому меморандуму с дополнительными обязательствами Украины Дещица заявил, что Лавров лжет:

"Я не знаю о таком протоколе. Но то, что заявляет российская сторона, - это не первый раз, когда она пытается ввести в заблуждение и мировое сообщество, и совершенно по-своему интерпретирует явные факты и явные документы, которым является в том числе и Будапештский меморандум".

И наконец, последний элемент пазла: недавнее интервью героя Украины, генерал-майора ВСУ Игоря Гордийчука каналу ATR. Коснувшись военной обстановки в феврале 2014 г., Гордийчук сообщил следующее:

"Было развернуто [российской стороной] тактическое ядерное оружие калибра 152 и выше мм. Была вероятность, как только мы в Крыму показали сопротивление военное, абсолютно не встали бы на нашу сторону ни НАТО, ни США, ни Европа. Наоборот бы осудили. Мы перехватили разговоры, что они планировали самолетами в Киеве, Борисполе, в Жулянах на все аэропорты сесть и выбросить своих диверсантов".

Что касается украинской армии, то она на тот момент была по факту небоеспособна. "Три года, день и ночь, вся страна, кроме некоторых политиков, работает на обновление вооруженных сил, на укрепление обороноспособности и этого еще пока мало", - заявил Гордийчук.

Сложим теперь эти фрагменты в общую картину: представим себе, что Киев отдал приказ частям ВСУ на полуострове вступить в бой. Что было бы дальше?

Во-первых, никакого хоть сколь-нибудь серьезного сопротивления не было бы. Украинские части были на тот момент не обучены, не вооружены и не смогли бы противостоять российским элитным частям, которые Москва перебрасывала на полуостров в течение февраля. Они не смогли бы сделать это чисто физически, даже если бы очень хотели сражаться. С учетом же того факта, что после аннексии Крыма на материковую часть Украины переехали 3991 из 13468 находившихся там украинских военнослужащих, готовность этих частей выполнить приказ вызывает сильные сомнения. Скорее всего, в большинстве частей приказ бы не исполнили.

Тем не менее некоторые части, вероятно, вступили бы в бой - и были бы уничтожены. Так, безо всякой пользы для Украины, и без малейшего шанса удержать Крым, погибло бы несколько тысяч украинских патриотов.

Во-вторых, независимо от его исполнения, приказ о начале военных действий против российских частей, а также против "зеленых человечков," которые тут же были бы объявлены российской пропагандой "простыми крымчанами, отстаивающими свои права", немедленно стал бы политическим фактом. Кто отдал приказ? Киевская власть, формальная легитимность которой на тот момент была как минимум небесспорной. А что говорит легитимный президент, вынужденный укрыться на территории союзного государства, но не сложивший с себя полномочий? А легитимный президент официально просит ввести в Украину войска и разобраться с мятежниками. Не кого-нибудь просит, а союзника. Страну, с которой Украина состоит в теснейших отношениях. Войска которой находятся на украинской территории, в Крыму, вполне легально, на основании межгосударственного договора. И которые сейчас подвергаются атаке каких-то мятежников, в то время как большинство украинских частей в Крыму и не думает исполнять незаконные приказы из Киева. Причем о вводе войск просит не только Янукович, но и другие представители законной власти - вот, премьер Автономной Республики Крым Аксенов. Кто его не признает? Власти в Киеве? Не знаем, не слышали. Кажется, они сами незаконные? А вот законно избранный президент страны его признает.

А в Украине тем временем раз уж решили воевать, вводится военное положение. Во время которого - читаем украинские законы - никаких выборов не может быть. То есть ни о какой легитимации киевской власти в дальнейшем нет и речи. А с просьбами ввести войска и навести порядок обращаются законно назначенные Януковичем главы администраций и других областей - тех, что по плану Путина должны стать "Новороссией".

Или их замы, если главы куда-то исчезли. Или представители областных рад. Обстановка и состав органов власти на тот момент были таковы, что с этим проблем бы не было - нашлось бы, кому обратиться. Тем более что по факту этим обращениям предшествовал бы захват органов власти и узлов управления российскими мобильными группами.

Приказы об оказании вооруженного сопротивления, отдаваемые из Киева, выполнялись бы, возможно, чуть лучше, чем в Крыму, но не так, чтобы очень. Ведь сдачу Украины готовили заранее, много лет, при этом армию, МВД и СБУ последовательно разлагали, разоружали и насыщали российской агентурой. Так что ни к чему, кроме гибели сотен, а возможно, и тысяч патриотов, это сопротивление не привело бы. Зато оно создало бы повод для зачисток таких масштабов, что на оккупированных Россией территориях некому стало бы и партизанить.

А в Борисполе и Жулянах тем временем высаживаются - нет-нет, не россияне, а "украинские добровольцы, противостоящие мятежникам". На украинских самолетах, захваченных в Крыму или временно переданных Украине дружественной Россией по просьбе президента Януковича. И киевской власти уже становится не до того, что там происходит на Востоке - ей бы самой удержаться. И все это происходит под одобрительные комментарии Януковича, глав администраций областей, намеченных к отторжению от Украины в "Новороссию", депутатов местных рад и простых граждан.

Кто не захотел бы комментировать сам - того побудили бы к этому, почесав стволом автомата между лопаток. Впрочем, недостатка в добровольцах тоже не было бы. И далеко не все они были бы изменниками, потому что весь информационный эфир по всему миру и на всех языках был бы плотно забит российской интерпретацией событий. И хотя Дещица говорил о том, что на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 г., на котором обращение Януковича к президенту России зачитал тогдашний представитель РФ в ООН Виталий Чуркин, ни у кого из участников собрания не возникло сомнений в том, что РФ осуществила агрессию против Украины, формально предъявить Москве было бы нечего.

Что мы получили бы в итоге? Разломанную надвое Украину. Возможно, оставшаяся половина Украины и сохранила бы чисто формальную независимость. Но с учетом притяжения к другой половине, она все равно бы рухнула в Россию. Как вариант - дальнейшее дробление: два марионеточных государства и два огрызка, лишенные каких-либо перспектив.

Вот что готовили нам в Москве. Захват Крыма и ответный приказ на вооруженное сопротивление, отданный из Киева, были ключевыми точками этого плана. Но не вышло. Не сложилось. Украина проявила мудрость и сейчас потихоньку, шаг за шагом, готовит Москве мат. Этот мат будет поставлен не завтра, но обязательно будет. План Путина мало того, что сорван, - обращен против него самого.

Теперь всем понятно, почему сотни московских троллей и многие даже украинскою кричат о "зраде" при сдаче Крыма?

Спорить с ними не надо. Чего с них возьмешь? Люди на службе, при исполнении. Нужно просто брать их на заметку и впредь всегда помнить о том, кто перед нами.

Автор: Сергей ИЛЬЧЕНКО, DSnews.ua