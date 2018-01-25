«Пистолет-пулемет и три магазина, пожалуйста..!». Оружие в Швейцарии можно найти буквально везде

В интернете можно найти всё... Ну, или почти всё!

Оно и понятно – этот автомат не имеет себе равных по простоте, прочности, надежности и убойной силе, даже на больших дистанциях до 300 метров. В Швейцарии приобрести эту машину смерти можно достаточно легко, даже без посещения соответствующего оружейного супермаркета. Стоит только «покликать» немного мышкой в сети интернет – вот уже перед глазами объявление о продаже «нулёвого» автомата Калашникова, и всего-то за 900 швейцарских франков (меньше 30 тысяч рублей), что гораздо ниже рыночной цены.

Что ж, на первый раз неплохо! В этом же ценовом сегменте мы находим «CZ Sa vz.58» (чеш. «Samopal vzor 58»), автомат образца 1958 года, разработанный в Чехословакии на основе классического автомата Калашникова, но, как утверждает производитель, с использованием «совершенно иной технической концепции».

Особые ценители могут приобрести израильский автомат «Mini Uzi» из семейства пистолетов-пулемётов, выпускаемых израильским концерном «Israel Military Industries», и названный в честь конструктора оружия Узиэля Галя. Этот автомат не только охотно используется полицией во всем мире – это оружие стало еще и кинозвездой, побывав в руках почти всех героев боевиков, от «Терминатора» до «Матрицы». Любителям же рустикальной старины может приглянуться «K31», старый заслуженный швейцарский армейский карабин образца 1931 года - и всего за 350 франков.

Законы либеральные и запретительные США: Вторая поправка к Конституции США гарантирует гражданам право носить и владеть оружием. Правоприменительная практика, однако, значительно варьирует в зависимости от штата. По последним данным на 315 миллионов человек, проживающих сейчас в США, приходятся 300 миллионов единиц легального оружия, что означает, что США обладают самой высокой в мире степенью насыщенностью социума оружием. Франция: Закон от 2012 года подразделяет всё оружие в зависимости от степени опасности на четыре категории. Этот закон очень похож на швейцарский. Запрещено иметь автоматическое и боевое оружие, остальные виды оружия, в зависимости от определенных параметров, можно либо иметь свободно (в основном это антиквариат), либо приобретать при наличии разрешения. Германия: После трагического массового убийства 15-ти школьников сошедшим с ума их одноклассником в 2009 году страна значительно ужесточила свое оружейное законодательство. Разрешение на ношение оружия получают, в частности, только лица, способные гарантировать, что приобретенные стволы не попадут в руки несовершеннолетних. Полиция имеет право проводить точечные неожиданные проверки режима хранения оружия в домашних условиях. Россия: Страна находится на девятом месте в мире по количеству людей с оружием. "Стволом" в Российской Федерации владеет каждый десятый. В абсолютных цифрах это означает, что на руках россиян находится свыше 5 млн. единиц огнестрельного оружия и еще около 2 млн. единиц травматического «оружия ограниченного действия». В стране действует достаточной жесткий Федеральный закон Российской Федерации об оружии от 10 июля 2012 г. Недавно в него были внесены поправки, призванные упростить жизнь в получении лицензий и разрешений таким категориям владельцев оружия, как коллекционеры и спортсмены.

Тут же в интернете я нахожу австрийский пистолет «Glock 17». Это первый в мире пистолет, большей частью сделанный из высокопрочного термостойкого – до 200 °C – пластика, и получивший, поэтому, широкое распространение в качестве гражданского оружия самообороны.

Если же вы питаете склонность к американскому оружию, то вот, пожалуйста, револьвер марки «Dan Wesson», способный стрелять крупнокалиберными патронами типа «.357 Magnum». Редкий «ствол», немного уже вышедший из моды, однако не потерявшей способности остановить на скаку не только коня, но даже медведя. Если у вас есть лишние 3 тыс. франков, то вам ничто не помешает стать гордым владельцем этого раритета.

Во имя закона

Переведем дух. Широкий ассортимент легкого стрелкового оружия в интернете – это одно, но как реально приобрести этот «товар» и организовать его пересылку? А если мне нужен фаустпатрон? Незаметно перевезти его в чемодане явно не удастся.

Так что основные проблемы еще все впереди. И потом – я отобрал в свою виртуальную корзину шесть видов легкого стрелкового ручного оружия, но из них только карабин «K31» не требует для покупки никаких разрешений. Этот карабин с репетирной схемой заряжания использовался в швейцарской армии до 1970-х гг. Выглядеть он может довольно безобидно, однако убойная сила у него вполне достойная! Недавняя трагедия в швейцарской горной деревушке Дайон (Daillon) что в кантоне Вале, доказывает это с беспощадной наглядностью.

Все выбранные мной продавцы «чтут уголовный кодекс». «Обмена из рук в руки у нас не будет», - пишет мне один из них, наученный, как видно, горьким опытом. «Я и так постоянно получаю разные подозрительные запросы от странных людей, как правило, из-за рубежа». Поэтому продажа – только по предъявлении удостоверения на право носить оружие!

На бумаге действующие в Швейцарии законодательные условия приобретения оружия выглядят очень строго. Необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а кроме того, свежую справку об отсутствии судимости или совершенных в прошлом административных правонарушениях. Конечно, факт перехода улицы в неположенном месте препятствием, в данном случае, не станет. Но если за вами числятся насильственные преступления, то о легальной покупке оружия можно забыть сразу.

Кроме того, необходимо доказать, что я не нахожусь под судом, что я не злоупотребляю наркотиками или медикаментами, и что я не алкоголик. Наконец, я должен указать цель покупки оружия. В качестве варианта годятся следующие причины: «Для охоты», или «Для спортивной стрельбы», или «Для пополнения коллекции».

Доверяй, но проверяй?

Возникает только один вопрос – кто будет проверять все эти данные? В Швейцарии, стране истинного федерализма, выдача удостоверений на право ношения оружия является делом кантональных полиций (единой полиции в стране нет до сих пор). В качестве примера я выбрал себе полицию кантонов Берн, Вале и Во. Предположим, я живу в Берне, и местная юстиция не имеет ко мне никаких претензий. Но откуда она узнает, что я не разыскиваюсь полицией кантона Во в связи с подозрением в совершении тяжких уголовных преступлений?

В бернской полиции меня заверяют, что они всегда «прикладывают максимум усилий» для того, чтобы перепроверить предоставленную мной информацию. Как именно? А вот это уже профессиональный секрет и раскрытию он не подлежит. В полиции кантона Во мне говорят, что при выдаче удостоверения на ношение оружия они обязательно свяжутся к полицейскими органами тех регионов, где я когда-либо проживал постоянно.

А вот в кантоне Вале получить такое удостоверение простому смертному практически невозможно, если только вы не работаете в частном охранном предприятии, или если вы не инкассатор. В Берне меня заверили, что каждое ходатайство о выдаче разрешения на оружие рассматривается «в индивидуальном порядке». Но опять же – какими методами обеспечивается такой порядок, мне никто рассказать не захотел.

И как же все-таки полиция намерена проверить, не страдаю ли я каким-либо болезненными зависимостями? Бернские полицейские указывают на то, что ведь сначала ходатайство оказывается в руках общинных властей, которым я должен быть известен как облупленный. Кроме того, намекают мне, полицейские власти используют и так называемые «дополнительные источники», чтобы еще раз просветить насквозь всю мою подноготную.

В кантоне Вале мне рассказывают, что при наличии обоснованных подозрений от меня могут потребовать предоставить что-то вроде справки из психдиспансера. В кантоне Берн мне говорят, что в среднем отказ получают два процента из тех, кто захотел иметь у себя дома оружие. В 2012 году бернская полиция выдала в общей сложности 3 210 удостоверений на право носить оружие. В кантоне Вале этот показатель находится на уровне 1 080 удовлетворенных ходатайств при паре дюжин отказов.

Не надо бояться человека с ружьем?

«Любители оружия – люди добрые внутри», - утверждает Пьер-Ален Дюфо (Pierre-Alain Dufaux), 19-ти-кратный чемпион мира по спортивной стрельбе. Считать же свои национальные и европейские титулы он уже давно перестал. Его оружейный магазин, расположенный недалеко от швейцарского Фрибура, считается самым большим в Конфедерации. Это последняя остановка в рамках моего журналистского расследования, цель которого – отыскать пути легального приобретения огнестрельного оружия.

Здесь можно найти любой вид ЛСО, от легендарного «Калашникова» до старичка «К31». Хозяин магазина непреклонен: «Нет удостоверения – нет ствола». В случае приобретения боеприпасов он требует у покупателей, ему лично незнакомых, справку об отсутствии судимости. «Со временем становишься большим психологом», - говорит он, - «Людей, на самом деле, видно сразу. И запомните одно – если что-то где-то случается с применением оружия, то клиентов оружейных магазинов среди преступников почти никогда не бывает».

«Настоящие гангстеры никогда не покупают оружие в Швейцарии», - говорит он дальше, - «Они, скорее, отправляются в Ирландию, где можно получить практически все, что душе угодно, и где легко доступные арсеналы постоянно пополняются за счет контрабанды. Не следует забывать и тот факт, что оружейные законы в соседних странах порой куда более либеральны, чем у нас. Во Франции, например, вы можете в спортивном магазине из-под прилавка приобрести винтовку типа «22 Long Rifle», оружие, абсолютно запрещенное к продаже в Швейцарии».

Правда, и в Швейцарии хватает сомнительных мест и адресов – но с меня довольно! Свои изыскания я завершаю простым математическим действием и получаю, нажав кнопку, следующий результат: в 2012 году всего в Швейцарии было выдано 26 тыс. разрешений на обладание оружием. Это означает, что примерно 35 человек из 100 владеют в стране каким-либо видом оружия.

Оружие в Швейцарии

Покупка частными лицами большинства видов огнестрельного оружия производится в Швейцарии в специализированных магазинах при наличии разрешения кантональной полиции.

Покупатель, приобретающий оружие, не требующего специального разрешения (карабины, однозарядные ружья и проч.) должен заключить с продавцом специальный договор, копия которого пересылается в местную полицию.

Запрещены к продаже переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) для поражения низколетящих воздушных целей, автоматическое оружие, тяжелые пулеметы, оружие, оснащенное лазерными прицелами или приборами ночного видения, а также ствольные глушители.

В пределах населенных пунктов разрешается транспортировать только спортивное оружие и только до места проведения учебных стрельб. Дома или в автомобиле оружие и боеприпасы к нему должны храниться строго раздельно.

Разрешение на ношение оружия обязаны иметь все лица, передвигающиеся с оружием в общественных местах. На практике такие разрешения получают только сотрудники ЧОПов, успешно сдавшие соответствующие практические и теоретические экзамены.

Перевод с немецкого - Игорь Петров, swissinfo.ch

Автор: Марк-Андре Мизере (Marc-André Miserez)