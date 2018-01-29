Американские шпионы. Что так напугало украинских политиков?

Дело не в предвыборном популизме. Похоже, нас вполне устраивает модернизированный совок Американцы, как известно, были мастерами подрывной деятельности. Так нас учили в СССР, а сегодня это знает каждый православный пионер в России. СССР давно и успешно сгнил. Но подрывники из ЦРУ, Пентагона и Госдепа не спят. Они вмешиваются во внутренние дела Украины.

Тезис о «вашингтонском обкоме», который так любили повторять когда-то в Партии регионов, снова в тренде, отмечает УКРИНФОРМ.

«КАРМАННЫЙ СУД ПОСОЛЬСТВА»

Призыв борца с мировым империализмом Петра Симоненко – о том, что «посла Соединенных Штатов надо немедленно объявить персоной нон-грата и выслать с территории Украины» (который прозвучал в январе 2014-го) – пока не повторен вслух политиками, но уже прошепчен как подсказка из уст политтехнологов, популярных экспертов и блогеров.

До лозунгов «Смерть американским шпионам!» еще дело не дошло. И называть антикоррупционные органы «оккупационной администрацией» еще не рискуют. Но кандидаты на роль резидентуры ЦРУ уже, кажется, определены – это, бесспорно, НАБУ, это еще не рожденный, но априори вредительный Антикоррупционный суд, это и общественные «борцуны» с коррупцией (они же – «грантоеды»)... И, как уже всем понятно, – посольство Дяди Сэма в Киеве.

Неофициальное недовольство «американским влиянием» перетекает из кабинетов в информпространство – как пробный камень: «По сути же, эта группа людей пытается создать крошечный суд, управляемый в ручном режиме, скорее всего из посольства США, как сегодня управляется НАБУ», – пишет один, очень демократичный, блогер. «Не знаю как вы, а я не хочу жить, как в Уганде», – привередничает другой. И развивает таким образом мем отечественного «Смерша» о том, что антикоррупционные суды – это посмешище, достойное разве что Уганды и других слаборазвитых квазигосударств, на одно из которых хочет превратить Запад Украину. Фамилий не называю, найдете сами.

Не церемонится в своих «пророчествах» и нардеп Ляшко, пугает «внешним управлением и полной потерей суверенитета Украины», которые уже привели к «полностью контролируемым извне НАБУ и САП». «Я не позволю делать мою родную страну сырьевой колонией! – Грудью становится политик на защиту рядового украинца. – Не обманывайте себя: диктат из Вашингтона или Брюсселя ничем не лучше московского диктата».

(Так и хочется вставить где-то, через запятую: «Проклятые пиндосы!»).

Помните, как выбирали аудитора для НАБУ? И почему кандидатура американца Роберта Сторча вызвала такое сопротивление в узких (но влиятельных) кругах? Я вам раскрою секрет: «НАБУ создавалось на деньги американских налогоплательщиков, и эти средства в посольстве США времен Обамы разворовали, а чтобы не попасть под горячую руку новоизбранного Трампа, обамовцы решили скрыть растрату с помощью ручного аудитора».

Это – не шутка, такое на полном серьезе рассказывал один из «посвященных».

Американская амбасадорка Мари Йованович науважительно напомнила, что «лидеры должны вновь подтвердить свою приверженность искоренению коррупции». И не на словах – нужно реальное «создание Антикоррупционного суда с наивысшим стандартом честности», а особенно – «предоставление НАБУ и САП инструментов и необходимой независимости для выполнения своих задач; (кто еще не догадывается – это право на самостоятельное прослушивание, провокацию взятки и др.)

Особенно оскорбительным для некоторых был строка, где борцы с коррупцией названы героями, а бдительные граждане, которые требуют специальных условий е-декларирования для антикоррупционеров, заклеймены как «адепты старой Украины», которые пошли на героев войной.

И хорошо было бы, чтобы только посольство вмешивалось «во внутренние дела». А здесь целый заговор: МВФ, Всемирный банк, Human Rights Watch. А буквально на днях – старый дружище Байден насыпал перца на хвост «регресорам» и «сукиным сынам». А еще есть журналисты, которые не имеют ничего святого, и кому (Аль-Джазире, например) сливает информацию не иначе, как непосредственно Госдеп.

Мишени американской критики нам всем известны. Это – формирование ВСУ с игнорированием мнения Общественного совета добропорядочности, это стремление к выведению из-под внешнего контроля и общественного влияния конкурса в антикоррупционные судьи, это изменения в руководстве и формате профильного комитета, призванные помешать избранию «подозрительного» аудитора НАБУ, попытки продвинуть законопроект о праве ВР самовольно снимать директора Бюро, et cetera.

Некоторые «новации» после громких комментариев евроатлантического сообщества приходится забирать обратно. Однако взамен появляются новые. Как, скажем, только что внесенный рядом депутатов законопроект, отменяющий наказание за незаконное обогащение. Можно ждать очередного американского упоминания о «регрессе»...

И антикоррупционная составляющая – это лишь часть требований Запада: дамокловым мечом висит над головами нереализованная земельная реформа, несовершенная – пенсионная (где, по мнению наших доноров, снова победила уравниловка), разгосударствление, приватизация и другие весьма «стремные» для политиков вещи.

ПЕЧЕНЬКИ НУЛАНД С ЯДОМ СВОБОДЫ

Иногда спрашиваю себя: если «диктат Вашингтона ничем не лучше московского диктата», то стоило ли приглашать Нуланд на Майдан? Следовало ли травить украинский народ печеньками с цикутой либерализма? Не лучше было бы уже тогда сказать: не вмешивайтесь, не делайте «из Украины сырьевую колонию», как просит Ляшко? И вообще, стоило ли заваривать всю эту кашу под названием «Евроинтеграция»?

Один из иностранных «прогрессоров» украинских реформ Иван Миклош успокаивает: это, мол, нормально, когда политики в демократических странах перед выборами не хотят делать реформы. Потому что люди этих реформ боятся.

Все ли так просто? Мне кажется, нет. Как по мне, дело не в электоральной тактике. Потому что своими откровенными законодательными шагами на выхолащивание реформ (а особенно – их антикоррупционной составляющей) политики отнюдь не добавляют себе популярности в обществе. Чтобы нарываться на такое презрение за несколько месяцев до выборов, нужно иметь достаточно серьезные основания.

Я думаю, дело не в предвыборном популизме. Стремление вернуть прежний статус-кво имеет более глубокие корни. Боюсь, что цивилизационные.

Несмотря на то, что на Майдане мы ходили с флагами Евросоюза, до сих пор просимся в НАТО, на самом деле мы не хотим быть ни европейцами, ни евроатлантистами (что, собственно, одно и то же).

Печально, но похоже, что нас вполне устраивает модернизированный совок. Причем, подозреваю, модернизация приветствуется лишь в двух плоскостях. Первая: когда речь идет о цивилизационных благах: от айфонов и фейсбука – у плебса, до коллекций лимузинов, пентхаусов и зарубежных вилл – у патрициев. И вторая плоскость: когда речь идет о получении оружия.

Историк Пол Кеннеди отмечал, что национальной элите стран, которые только недавно получили настоящую независимость, присуще непреодолимое желание накапливать предметы роскоши – и чем дальше, тем больше денег выделять на их охрану от подданных.

Сэмюэл Хантингтон в своем «Столкновении цивилизаций», если помните, писал о большом желании молодых государств приобщиться к западной модернизации и одновременно – ментальном неприятии ими «вестернизации» (безусловного принятия правил игры, выработанных евроатлантическим миром). Таких глобальных правил, маркеров Западного мира Хантингтон называет 8, среди них – социальный плюрализм и гражданское общество, большой вес представительных органов на всех уровнях, господство закона, одинакового для всех, индивидуализм, как защита прав и свобод личности. И проблема – в том, что без усвоения этих правил любая модернизация пробуксовывает, застревая в верхних слоях элиты.

ВОЖДИ СО СМАРТФОНАМИ НЕ РАДУЮТСЯ ЗАКОНАМ

Вождь какого-то туземного африканского племени может иметь для гарема несколько сверхсовременных планшетов. А его личная охрана может быть оснащена американскими автоматическими винтовками, тепловизорами и рациями. Но это не означает, что он и его подчиненные уже приобщились к западной цивилизации. По данным ООН, 90% африканцев имеют мобильные телефоны, местами до 30% из них – и смартфоны. И при этом 20 млн умирают с голода, ручной труд остается основой сельского хозяйства, в странах действуют авторитарные режимы, процветает насилие, социальное неравенство и гендерная дискриминация.

Вестернизация может решить социальные проблемы за счет экономического роста. Но элита в условиях верховенства права потеряет возможность притеснять подданных, присваивать продукты их труда и устраивать кровавые репрессии. А к этому она, обычно, не готова.

Мне кажется, что украинский постсовок не серьезно воспринял предложенный Западом «чейндж»: реформы в обмен на траншы и безвиз. Более того, цепочка антикоррупционных органов, которая начала создаваться с подачи американцев еще в 2014, казалась удобным инструментом – чтобы напугать наиболее дерзких воров-«беспредельщиков», а свои, умеренные, схемы сохранить. Однако скальпель проник слишком глубоко, и это напугало, заставило искать пути отхода.

Сейчас политики стали дальновидными, и уже не допустили принятия закона о спецконфискации, завалив его заблаговременно.

Я их всех хорошо понимаю. Трудно даже себе признаться, что столько десятилетий жил не по закону, тем более, что это было нормой в нашем обществе. Возможно, даже требования, которые предъявляет к нам Запад, в нашем воображении слишком жесткие, и мы можем назвать десятки развитых стран, где они более умеренные. Но такова уж судьба любого неофита, что он должен быть святее Папы Римского.

Доноры уже слишком много вложили в нас денег, времени и усилий, чтобы теперь отступиться и выпустить нас на «самовыпас». Ведь речь идет не о нашем будущем, а о судьбе цивилизации, которая чувствует себя уверенно только, когда прирастает государствами, а когда теряет (как было с Россией), то мучается комплексами.

Они будут тянуть нас в светлое будущее за руку, как плаксу-капризника, даже несмотря на наше сопротивление. Будут тянуть каждого, кто придет к власти, не перебирая, потому что знают, что нам не из кого выбирать. И мы должны понять, что американцы нам нужны не только для того, чтобы победить в войне. Они дают нам шанс навсегда избавиться от цивилизационных признаков совка.

Те, кого они приманивают морковкой и бьют плетьми – временные, за неимением лучших. Они должны сделать свое дело, и нам нужно вместе с Западом давить на них. У нас нет никакого смысла готовить какой-то новый Майдан. Наоборот, нам придется готовиться к сопротивлению контрреволюционному путчу, который возможен и почти неизбежен, и который возглавит наиболее реакционная и архаичная часть политикума.

Помните, как было при Горбачеве? Элита сначала двинулась за ним. А потом, когда процесс не только «пошел», а зашел слишком далеко, испугалась и пыталась устроить государственный переворот. Казалось бы, могла ли партия, которая возглавила реформы, против них же и восстать? А оказалось, смогла.

Боюсь, это ждет и нас. И поколению украинцев, которое встретится с этим вызовом, придется не только воевать за будущее, но и защищать при этом целостность государства. Ведь Россия никуда не денется, и, кто знает, не бросятся ли к ней в объятия – спасать нас от вашингтонского влияния – вчерашние украинские «патриоты».

ПОКОЛЕНИЕ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ «АМЕРИКАНЦЕВ»

Готово ли оно, это молодое поколение, прийти в политику? Еще нет – не на следующих выборах и не в нынешних условиях. Но оно уже есть.

Новое поколение прорастает в таких тесных айтишных шарашках, где розовощекие бородачи творят будущее для всего мира. Они уже общаются по-американски, но на украинском языке. Они успешно завоевывают американские рынки, не выезжая за пределы Украины. Они – пионеры нового украинского фронтира.

Однажды (думаю, это будет скоро!) все эти «американские шпионы», новые Сикорские, Пулюи, Теслы выйдут на улицы, и мы увидим, что это действительно Новый мир. И старые дядьки с депутатскими значками, ворованной у государства собственностью, ватной философией, с девочками по вызову, с анонимными чартерами на тропические острова, борцы с геями, евреями и либерастами, жрецы чернозема на трибуне – они сразу почувствуют свое ничтожество.

А как же особый, украинский путь, спросите? Не поглотит ли американство, глобализм и мультикультуризм украинский язык и культуру?

У воспевателя «конфликта цивилизаций» Хантингтона есть ответ и на этот щекотливый вопрос. На первых этапах модернизации общества, пишет он, эта модернизация без вестернизации невозможна. И только после того, как большой прогресс достигнут, «модернизация стимулирует возрождение местной культуры. Она усиливает экономическую и политическую мощь общества в целом и заставляет людей поверить в свою культуру и утвердиться в ней».

Этот путь нам непременно – хоть с морковкой перед носом, хоть под кнутом – но надо пройти. И речь идет не о внешнем управлении на веки-вечные, а о прививке от цивилизационной дифтерии – разовой, однако болючей, с температурой, и другими рисками. Но это необходимо, потому что иначе, как мы знаем, шансов выжить – 50 на 50.

Автор: Евгений Якунов. Киев; УКРИНФОРМ