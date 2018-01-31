Кто они - новые «дружинники»: кому подчиняются, законна ли их деятельность, откуда берут деньги...

По Киеву прошел марш “Национального корпуса”, который назывался “Принесение присяги Национальными дружинами”. В нем приняли участие около 600 человек. После церемонии присяги на верность украинцам (ее проводил лично народный депутат Андрей Билецкий), “дружина” с флагами прошли маршем от Киевской крепости до Крещатика, ее представители были одеты в темную униформу, у части из них были закрыты лица.

Позже на официальной странице “Нацкорпуса” в Фейсбук появилось видео, на котором маршируют “азовцы”: “Нас много. Мы не боимся применять силу, чтобы установить на украинских улицах порядок”. После его просмотра у пользователей соцсети сразу возникло много вопросов. В частности, активно интересуются источниками финансирования, законностью и тем, что означает фраза “готовы применить силу” и имеют право на оружие?

В агентстве Укринформ попытались разобраться, что известно о “дружинниках” из открытых источников?

Официальный сайт “Народных дружин”

На официальном сайти ОО “Национальные дружины”, на самом деле, информации — ноль. Там написано лишь, что “Национальные дружины” – это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации — бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь. Отметим, что вступить в ряды “национальной дружины” можно и через сайт. Среди обычных вопросов - имя и фамилия - организаторов также интересует наличие легального оружия у потенциального кандидата.

Скриншот сайта "Национальные дружины"

Листаем страницу ниже. Карта Украины, где желтым по серому обозначены города, где уже сформировано ОО “Национальные дружины”. Кроме Киева - это Черновцы, Луцк, Ивано-Франковск, Винница, Житомир, Черкассы, Чернигов, Полтава, Днепр, Харьков, Запорожье и... Луганск.

Где уже сегодня сформированы Нацдружины // Скриншот сайта "Национальные дружины"

Там же отмечается, что командир организации - Игорь Михайленко (позывной “Черкасс”, экс-командир полка “Азов”). О нем в открытых источниках указано, что он якобы фигурирует в уголовном производстве о вооруженном ограбленим инкассаторов “Ощадбанка” в Запорожской области 15 июля 2016 года.

Госреестр общественных организаций

На наш запрос про ОО “Национальные дружины” в госреестре общественных объединений получаем два результата.

Скриншот с сайта Госреестра общественных объединений

Первый касается ОО “Национальные дружины”, зарегистрированного в городе Киев (месторасположение — Оболонский р-н, ул. Героев Днепра, 42, ЕГРПОУ — 41356521), второй — ОО “Национальные дружины — Запорожье” (местонахождение неизвестно. ЕГРПОУ — 41662420).

О законности, финансировании и праве на оружие

Правовой основой деятельности формирование является Конституция, Закон Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы», другие законы Украины, акты Президента Украины и Кабинета Министров Украины, решения местных государственных администраций и органов местного самоуправления по вопросам охраны общественного порядка, борьбы с уголовными и административными правонарушениями, а также устав формирования.

На похожий типовой устав общественного формирования “Национальные дружины" — "Волынь” мы случайно наткнулись в открытых источниках. Из документа мы выделили тройку самых чувствительных для общества моментов: законность подобных организаций, источники финансирования, а также то, что касается права на владение огнестрельным оружием.

Присяга "Национальных дружин" в Косом Капонире (Киевская Крепость) // Фото: Владимир Тарасов. Укринформ

1. Законность “дружинников”. Формирование создается (...) с целью содействия органам местного самоуправления, правоохранительным органам, органам исполнительной власти (...) в предотвращении и прекращении уголовных и административных правонарушений, защите жизни и здоровья граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств...

Советник министра внутренних дел Иван Варченко убеждает , что деятельность “дружинников” законна, но, отмечает, что она должна быть скоординирована с правоохранительными органами.

Варченко: “Это абсолютно законно, они имеют право, но вместе с представителями Национальной полиции в соответствии с тем, о чем они договариваются, как и где именно они будут совершать такое, например, патрулирование на улицах или дежурство”.

Но есть еще одно “но”. По словам Варченко, значительную часть функций, которые может выполнять исключительно полиция, они не могут. В частности, не имеют права требовать документы у других граждан, останавливать транспортные средства, производить осмотр вещей и т.д.

2. Источники финансирования. За счет средств, полученных из местных бюджетов, членских взносов, добровольных взносов юридических и физических лиц, а также других источников, не запрещенных законодательством. А на какие средства существуют “дружинники”. Спикер “Нацкорпуса” Роман Чернышев говорит, что исключительно на личные деньги ее членов, форму они покупают себе сами. Однако позже в комментарии “ Громадському радіо ” упоминаются и пожертвования бизнесменов: “Есть единое азовское движение, куда входят много организаций, политическая партия “Нацкорпус”, и много общественных организаций и фондов. И нас поддерживают много людей, много представителей бизнеса со всей Украины...”

3. Право на владение оружием. Членам ВС запрещается использовать холодное и огнестрельное оружие, в том числе охотничье, которое в соответствии с законодательством находится в их личном пользовании. Но есть право применять меры физического воздействия, специальные средства индивидуальной защиты и самообороны, заряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, но в случаях и порядке, предусмотренных законом. “Мы не имеем оружия и не является полицейским, или военными, однако сотрудничаем с полицией”, - говорит спикер “Нацкорпусу”.

В целом о законодательной базе, источниках финансирования и об оружии более-менее понятно. Однако это не отменяет вопросов о скрытых мотивах и целях создания таких “дружин”.

Наш коллега Евгений Якунов в своем блоге в соцсети Фейсбук, пишет, что сами по себе “национальные дружины” - это не хорошо и не плохо. “Маннергейм (бывший президент Финляндии) создал в свое времени территориальные отряды обороны Шюцкор, которые во время Зимней войны 1918 года дали бой советским войскам. Но за Шюцкором не стояла никакая партия, и Шюцкор не боролся с внутренним врагом и тем более с “либерастами” во власти”.

Что ж, в отличие от финского “Шюцкора” за украинскими “Национальными дружинами” стоит политическая партия - “Национальный корпус” Билецкого. “То есть, это, выражаясь словами Дзержинского, “вооруженный отряд партии”, который выполняет не решения государственных органов, а решения руководителей партии? Если так, то мы знаем, подобные формирование в истории бывали. Я знаю два: ВЧК-КГБ и СС. Может, у нас что-то совсем другое, чего никогда не было в истории? Боюсь, в истории было уже все”.

Далее автор иронически размышляет над вопросом: Если “вооруженные отряды партий” у нас возможны, то можно предположить, что скоро подобные отряды будет иметь партия “За жизнь” Мураева и Рабиновича. Или “Возрождение” Кернеса (у него и подходящие кадры с прошлых времен остались). Возможно и либеральные партии, каких-нибудь своих “дружинников” придумают?..”

А что о создании подобных организаций думают эксперты? Какова же на самом деле их реальная цель?

Богдан Яременко, политолог, председатель правления ОО "Майдан иностранных дел":

Богдан Яременко / Фото: Владимир Тарасов, Юрий Ильенко, Укринформ

“Полувоенные формирования в условиях радикализации общества — это опасная вещь”

“Любую общественную инициативу нужно приветствовать, но если известно, во-первых, кто и с какой целью учредил эту инициативу, а во-вторых, каким образом она финансируется. Поскольку про “национальные дружины” есть много слухов, спекуляций, но нет честных и правдивых ответов, то это, безусловно, вызывает ажиотаж и недоверие. И если эти ответы не будут получены, то, скорее всего, речь идет не об инициативе, которая идет снизу, от граждан, а об очередных играх украинских политиков, которые пытаются мобилизовать более радикальные силы, создавать какие-то полувоенные формирования в условиях радикализации общества. Если это действительно так, тогда это очень опасная тенденция”.

Вадим Карасев, политолог, директор Института глобальных стратегий:

Вадим Карасев

“Это демонстрация того, под чьим контролем улица”

“Разве может Национальная дружина вообще обеспечивать порядок на улицах и безопасность? Для этого есть Нацполиция, патрульная полиция. Это получается, что реформа Национальной патрульной полиции не удалась, раз они не могут обеспечить общественный порядок. Этим должны заниматься официальные, узаконенные юридически, четко прописанные в соответствующих законах, уставах, регламентных правилах органы правопорядка, легитимные и легальные формы, органы правопорядка. Какова же тогда роль “дружинников”? Во-первых, не исключаю, что это демонстрация того, под чьим контролем улица. Ведь улица — один из политических субъектов в стране. Социальное недовольство — достаточно велико.

Вспомним только Михаила Саакашвили, который в конце 2017 года стал лидером уличной оппозиции и фактически реанимировал улицу как политического субъекта. Поэтому есть соблазн все же поднять улицу на социальный и политический протесты. И для того, чтобы сделать невозможным какие-либо протестные гуляния, как раз и нужны вот такие «национальные дружины» под предлогом соблюдения порядка. Во-вторых, властям важно сегодня, как это было и три года назад, два года назад, после событий на Майдане, контролировать радикальную часть протеста, чтобы их энергия не обернулась и не начала работать против них”.

Зорян Шкиряк, советник Министра внутренних дел:

Зорян Шкиряк

“Такие формирования могут быть использованы для провокаций”

"Я на самом деле в определенной степени отношусь с опаской к таким вещам. И в первую очередь она заключается в том, чтобы Народные дружины, не дай Бог, не были использованы для тех или иных провокаций. Если это на благо, то, конечно, только "за". Но, к сожалению, печальная практика последних лет нам неоднократно показывала о том, что определенные формирования, в том числе общественные, использовались далеко не для лучших вещей”

Александр Кочетков, политолог:

Александр Кочетков

“Мы оказываемся все дальше от той демократической Украины, о которой мечтал Евромайдан”

“Арсен Аваков из власти, как и другие наши вожди, идти категорически не собирается. Поэтому решил стать настолько влиятельным, чтобы никакая власть не смогла существовать без него. Сейчас Аваков контролирует одно из крупнейших силовых ведомств. Он - ключевая фигура в партии и во фракции Народного фронта, составной части правящей коалиции. Но влияния никогда не бывает много. Поэтому Аваков, имея огромные ресурсы, совершенно прагматично подгребает под себя политическое и парамилитарное поле. Слева в него социалисты с “недоуволенным” Кивой. Справа - “Азов” с Билецким. Что ж, решил господин Аваков закрыть теперь и правый фланг с помощью “национальных дружин”. Убежден, что эти так называемые “дружинники”, как и заявляют, не колеблясь применят силу против тех, на кого им укажут. Арсен Аваков выстраивает такую схему, когда любому законно избранному президенту, чтобы войти в кабинет на Банковой, понадобится его поддержка. И не важно, кто именно возглавит страну после выборов 2019-го — Петр Алексеевич или кто-то другой — он обязательно должен будет сотрудничать с Аваковым. А это значит, что он так или иначе войдет в новую власть. К сожалению, с каждым таким шагом мы оказываемся все дальше от той демократической Украины, о которой мечтал Евромайдан”.

Виктор Чумак, нардеп, генерал-майор юстиции в запасе:

Виктор Чумак

“И Андрей Билецкий, и Арсен Аваков имеют влияние на этих людей”

“В условиях войны, в условиях сложного системного кризиса – политического, экономического, финансового, гуманитарного, существует достаточно большая проблема с радикализацией общества. Здесь важно – ставить определенные рамки для людей в их общественных проявлениях. Андрей Билецкий имеет достаточно серьезное влияние. И он сам об этом сказал. Если они сотрудничают с Министерством внутренних дел, наверное, такое же влияние имеет и Арсен Аваков - министр. Я думаю, что эти люди отдают себе отчет об ответственности перед гражданами и страной”.

Автор: Мирослав Лискович, по информации СМИ, Укринформ

Фото: Владимир Тарасов