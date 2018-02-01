5 преимуществ жизни в «ДНР», когда тебе около двадцати лет

1

Пожизненный запас захватывающих историй

В детстве бабушки часто рассказывали страшные вещи про войну или голодное детство. Трудно было поверить, что это действительно происходило. Тем более, с человеком, который сидит прямо перед тобой. Эти истории запоминались, впечатляли, а потом экранизировались в голове во время сна.

Когда становишься старше, временами накатывает паника: понимаешь, что в твоей жизни таких историй не случалось. А если парочка и найдется, то они наверняка неразлучно связаны с завышенной порцией спиртного и притупленным инстинктом самосохранения. Классическая проблема поколения пластиковой посуды и подушек безопасности. Но не для ребят из славной Новороссии.

Конечно, у тех, кто активно наслаждается радостями нежного возраста, таких историй больше. Типичный сценарий — проведенная ночь в холодной камере комендатуры в обнимку с бездомным, который оказался отличным парнем. Еще вариант — неделя активного рытья окопов за пьяный дебош. Ну а дуло АК на себе чувствовал почти каждый молодой парень.

Но даже у примерных домашних мальчиков найдется пара историй для потомков: хоть раз в подвалах прятались вообще все. Отдельные «счастливчики» видели, как снаряд попал в соседний дом.

Остается надеятся, что у наших детей юность будет еще более пресная — тогда эти байки зайдут вообще на ура.

2

Умение общаться с полицией

Полицейские в «ДНР» — это нечто больше, чем просто полиция. Они любят без повода таскать с собой автомат Калашникова и пользоваться пугающе размытой формулировкой «законы военного времени». Передерни пару раз затвор, невзначай напомни о существовании смертной казни — и готово — гражданский вдруг становится на редкость учтивым и податливым. Более удачной иллюстрации фразы Аль Капоне про пистолет и доброе слово даже придумать нельзя.

С полицией и военными в «ДНР» приходится сталкиваться постоянно — с патрулями, комендатурой, солдатами на блокпостах. Умение противостоять их психологической осаде приобретается само-по-себе. Бонусом — крайне полезная суперспособность «завали и не высовывайся».

Для попавшего «по ту сторону» — в Россию или Украину, каждый сотрудник правоохранительных органов кажется Дядей Степой-милиционером, которому даже взятку давать неловко — настолько у него добрые глаза.

3

Дешевое жилье

В 2014-ом владельцы недвижимости с ужасом узнали, что страховые выплаты не распространяются на ущерб, причиненный в ходе военных действий — пункт, на который обычно никто не обращает внимания. Из «ДНР» начали активно уезжать люди, в панике продавая первому желающему квартиры по цене мотоцикла «Ява» в максимальной комплектации.

Сейчас ждать особых чудес не приходится, но все равно цены на недвижимость в Донецке в 2-3 раза ниже чем в Харькове, к примеру. Зарабатывая 30-40 тысяч на фрилансе, (официальная зарплата в Донецке раз в пять ниже) двадцатилетний парень запросто может позволить себе квартиру в «сталинке» на одной из центральных улиц Донецка — месяц аренды обойдется в 10-15 тысяч рублей.

«ДНР» — одно из немногих мест в мире, где фрилансер со средненьким доходом может почувствовать себя королем жизни, любуясь терриконами в панорамное окно под бутылочку светлого пива «Легенда Донбасса».

4

Беспроигрышная отмазка, если работаешь удаленно

Здесь самое важное — во время знакомства с работодателем ненароком упомянуть о том, где живешь. Дальше — такая последовательность действий:

1. Целый день смотришь интервью Дудя, которые пропустил за последнее время;

2. Ждешь, пока работодатель пришлет гневное сообщение о сорванном дедлайне;

3. Берешь любимую шаблонную отмазку и добавляешь к ней вступление «У нас в Донецке…»

Например: «Прошу прощения, у нас в Донецке отключили интернет». Заказчик представляет, как ты героически стоишь на вершине кургана темного и на вытянутой руке ловишь спутник, чтобы отправить ему это сообщение.

Или так: «У нас в Донецке нет электричества». И вот работодатель видит вас в красках: с окладистой бородой, разогревающим последнюю банку фасоли при помощи газовой горелки.

Если же заказчик попался не слишком доверчивый и пытается проверить ваши слова на новостных ресурсах — сделайте многозначительную паузу и напишите: «Вы же не думаете всерьез, что СМИ решатся об этом писать..?».

Главное — самому поверить в свою нелегкую долю.

5

Искренняя и нежная любовь к консьюмеризму

Стоит впервые за долгое время выехать из «ДНР», и придорожный киоск покажется оазисом. Понимаешь, что больше года не пил колу, а синий «Бонд», от которого раньше плевался, оборачивается французским «Галуазом». Радует не только вкус подзабытых продуктов, но и цена — украинские товары в Донецке считаются полулегальными, а из-за трудностей ввоза их стоимость повышается минимум в два раза.

Ну а крупные продуктовые вообще становятся первым номером в личном списке для обязательного посещения. Глаза разбегаются, бумажник сам выпрыгивает из кармана, а ты начинаешь понимать, почему Мишель Уэльбек считает супермаркеты венцом человеческой цивилизации.

Каждый раз, когда ты проклинаешь мобильного оператора, который посмел отключить связь на двадцать секунд, вспоминай о том, что где-то люди ездят на другой конец города, чтобы эту связь поймать.

А потом они покинут зону резервации и займут место работы твоей мечты, отберут у тебя последнюю пачку акционных пельменей в магазине и уведут девушку, на которую ты поглядываешь третий месяц. Они голодны и отчаянны. Остерегайся их.

Автор фотографий — Анастасия Журомская.