Рождение и закат «новороссии». Версия

Уже в апреле началась активная часть гибридной агрессии на востоке Украины. Люди с характерным акцентом и местные коллаборационисты захватывали объекты управления и коммуникации. Подрывались мосты, на всей территории будущего конфликта были отключены украинские телеканалы и включена спецпропаганда агрессора. Начало вооруженного сопротивления Украины притормозило эти процессы. Засланные из РФ отряды вооруженных инсургентов оказались в тактическом окружении. Война на Донбассе почему-то не разгоралась, несмотря на все усилия кремлевских кураторов.

Успешно проведенная спецоперация 2 мая в Одессе позволила активизировать гибридный призыв. На Донбасс потянулись люди с горящими глазами и непреодолимым желанием мстить. При переходе через границу они получали в руки оружие, а в головы истории про "распятых мальчиков" и "борьбу с фашизмом". Все это тиражировалось кремлевскими СМИ с неизменной героизацией одних и демонизацией других. В результате война разгорелась - первая цель была достигнута. Но для создания транспортного коридора Ростов-Тирасполь этого мобрезерва катастрофически не хватало.

Одновременно на базах под Ростовом шло укомплектование, подготовка и слаживание батальонно-тактических групп, составивших основу прокси-сил будущей наступательной операции. Мобрезерв набирался ветеранскими организациями, негласно через военкоматы и частично среди гибридного призыва, формируемого военной пропагандой. Поверивших пропагандистам учителей и мойщиков машин сразу бросали в топку войны, а представителей военных специальностей выборочно отправляли под Ростов.

Формирование боеспособных БТГ занимает от трех до шести месяцев. В конце лета - начале осени они должны были зайти на Донбасс под видом местных "ополченцев". В то же время дела на самом Донбассе для кремлевских прокси-сил складывались неудачно. Разношерстные, пусть и мотивированные, отряды вооруженных инсургентов не могли противостоять даже слабой и не обученной украинской армии. А народное восстание так и не разгоралось, несмотря на самое массовое с 1945 года применение спецпропаганды.

Передышка была получена с помощью еще одной успешно проведенной спецоперации. В самом центре конфликта кремлевские спецслужбы организовали резонансное уничтожение гражданского авиалайнера, после чего все пропагандистские рупоры, включая МИД, заголосили о необходимости гуманитарного перемирия. Был выигран примерно месяц, которого хватило на то, чтобы в августе в Украину зашли российские прокси-силы, состоящие из кадровых военных частей и подготовленных под Ростовом БТГ.

Начиная с сентября, ход военных действий уже мало зависел от гибридного призыва. Применение артиллерии и всех видов тяжелых вооружений на Донбассе стало трендом в информационном пространстве. Под видом "ополченцев" можно было ввести любое количество кадровых частей ВС РФ. На самом Донбассе под видом "народной милиции" российскими военными советниками было развернуто формирование регулярной армии из обнищавшего местного населения. Ополченцы первой волны либо вошли в эти силы, либо покинули Донбасс, либо были уничтожены.

С этого момента военных препятствий для строительства сухопутного транспортного коридора в Крым и далее до Приднестровья не осталось. На территории с растащенными на металлолом, либо вывезенными в Россию предприятиям, можно было набрать, обучить и вооружить требуемое количество человеческого материала для захвата новых территорий. Военное сопротивление Украины наступлению прокси-сил, состоящих из граждан Украины, приводило к новым разрушениям и жертвам на территории Украины. Пример - Дебальцево. Издержки агрессора в подобном сценарии минимальны.

Контролирует этот процесс тот, кто контролирует информационное пространство. Сугубо военного решения здесь нет. Вооруженное сопротивление жертвы, либо готовность к такому сопротивлению, не является самодостаточным, но может создать фон для внешне- и внутриполитических изменений, которые сделают неприемлемый для агрессора эскалацию военных действий. Международные санкции, внешнеполитическая изоляция, реакция собственного населения - это те факторы, которые учитывались при принятии решения по сухопутному транспортному коридору три года назад.

24 января 2015 года из нескольких установок БМ-21 "Град" был обстрелян микрорайон "Восточный" в Мариуполе. Море огня, десятки жертв, всплеск спецпропаганды. Цель - получение исходных данных для расчета возможных сценариев продолжения агрессии. Результат - Украина готова защищать город, Запад готов ужесточить санкции, население РФ начало охладевать к идее противостояния с многочисленными врагами. Вывод - строительство моста может оказаться дешевле строительства сухопутного коридора.

30 января 2015 года вышло распоряжение правительства РФ о строительстве Керченского моста. До этой даты в Кремле выдвигали совершенно абсурдные причины не начинать строительные работы. То у них Тимченко отказался строить мост, то Украина не давала согласия. По результатам обстрела Мариуполя деньги и подрядчик нашлись, а согласие Украины не потребовалось. Именно этот день можно считать днем похорон "новороссийского" проекта. Дальше асимметричная война против Украины продолжилась по другим сценариям и другими методами.

P.S. Многие мои знакомые полагают, что 2 мая 2014 года была предотвращена попытка реализации "донецкого" сценария в Одессе. На самом деле, целью фактического слива пророссийского протеста в Одессе было получение пропагандистской картинки для мобилизации людей на войну на Донбассе. В праздничный день стрим из Одессы по российским телеканалам согласовали в считанные минуты после первых столкновений. Первые фотографии погибших в ДП с описанием "зверств фашистов" появились в питерском блоге через 20 минут, еще до окончания тушения пожара. На следующее утро эти же фотографии с этим же описанием распространялись сотнями тысяч аккаунтов на нескольких языках.

Под Одессой все было готово для подрыва двух мостов через Днестр и создания на границе с Приднестровьем "бессарабской народной республики". Далее - сначала морской транспортный коридор Крым-Бессарабия-Приднестровье, потом создание на оккупированной территории Бессарабии полноценных вооруженных сил под видом "народной милиции" и уже потом осада и штурм Одессы. Эти планы были актуальны вплоть до весны 2015 года. А не удалось их реализовать из-за сопротивления Украины на востоке и недостаточной поддержки этих планов среди русскоязычного населения Одессы. Это не означает, что война закончилась, просто она ведется другими методами, и кто в ней победит пока еще не известно.

Автор: Юрий Христензен