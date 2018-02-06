Статья британского военного эксперта Глена Гранта глазами украинского военного обозревателя

С огромным интересом мы прочитали статью британского полковника Глена Гранта по поводу того, как Украине нужно вести войну на Востоке, реформировать армию и наступать на противника в застройке с плотностью населения 190 человек на квадратный километр. Прежде всего, конечно, хотелось бы поблагодарить британский народ, корону и инструкторов, готовивших личный состав ВСУ в рамках операции ORBITAL за помощь в отражении путинской агрессии.

Читатели издания ПиМ попросили прокомментировать недавнюю статью британского военного эксперта Глена Гранта «How Ukraine can build an army to beat Putin» в Kyiv Post. В своем материале господин Грант предлагает множество стратегических изменений, которые, по его мнению, позволят Украине преодолеть российскую агрессию. Ниже — мнение военного обозревателя Кирилла Данильченко.

***

С огромным интересом мы прочитали статью британского полковника Глена Гранта по поводу того, как Украине нужно вести войну на Востоке, реформировать армию и наступать на противника в застройке с плотностью населения 190 человек на квадратный километр. Прежде всего, конечно, хотелось бы поблагодарить британский народ, корону и инструкторов, готовивших личный состав ВСУ в рамках операции ORBITAL за помощь в отражении путинской агрессии. Правда, в Украине многие считают, что 1900 стратегических ядерных зарядов и около 2400 тактических, от которых Украина отказалась, подписав Будапештский меморандум (где стояла подпись и Великобритании в качестве гаранта) заслуживают гораздо большего внимания в плане поддержки. В их числе и автор этих строк.

Конечно, мы хотели бы, чтобы помимо 75 броневиков «Saxon» выпуска 80-х годов прошлого века, сухих пайков, аптечек и палаток Британии сподобилась бы спустя четыре года конфликта и всех наших жертв на поставки ПТО вооружения, снайперских винтовок и передачу патрульных катеров для защиты протяжённого побережья. Но мы осознаем политическую и военную реальность, а также обеспокоенность европейских политиков возможным разрастанием конфликта в случае поставок. В конце концов, дорога ложка к обеду. Инструкторы и амуниция — это тоже важный элемент боеспособности. Но у нас есть что сказать по статье господина полковника Глена Гранта — это было бы честно с точки зрения здравого смысла и открытой дискуссии, принятой в западном мире.

Що зараз Путін стратегічно робить щодо України? По-перше, він зв’язав Збройні Сили України в одному місці, де вони повільно втрачають бойовий дух і боєприпаси. Він хоче створити почуття безпорадності...

Несомненно, Путин ведет войну на истощение и пытается решать политические задачи насилием. Глупо с этим спорить. А вот с утратой боевого духа — вполне можно. Вооружённые силы Украины на сегодня составляют 250 тысяч персонала. Также в конфликте, в красной зоне, помимо ВСУ используются ГПСУ — потенциально до 53 тысячи человек. Части НГУ — около 40 тысяч по штату, 38 тысяч по факту. Сводные огневые группы полицейского спецназа, ЦСО А, парамилитарные подразделения добровольцев, Специальная связь и Специальная служба транспорта, территориальные части. Даже если не брать сюда солдат срочной службы, 150-200 тысяч состава стоящего в резерве (ОР-1,2) и возможный мобилизационный потенциал, уже сейчас мы можем использовать для отражения агрессии более 320 тысяч личного состава.

По состоянию на 22 марта 2017 года, по заявлению спикера АТО, в красной зоне на Востоке находилось чуть более 40 тысяч человек. Мы даже не собираемся вникать, какой процент из 40 тысяч бойцов будут составлять роты охраны штабов, управление, обслуга аэропорта в Краматорске, автомобильные батальоны и сборные пункты аварийных машин. Просто есть цифры — 12,5 % от всего наличного состава силовиков Украины на сегодня находится в красной зоне (не на линии боевого соприкосновения). О какой потере боевого духа может идти речь? Сколько боевого духа теряли 10 тысяч британских солдат на протяжении 13 лет войны в Афганистане?

Примерно так же обстоят дела с боеприпасами. Да, есть проблемы с целевыми патронами, тандемными или осколочными выстрелами, минами с воздушным подрывом, ВОГ, некоторой другой номенклатурой. Их решают в рамках бюджета, который в этом году составит 3 млрд долларов в год, плюс до 500 млн иностранной военной помощи. Хотя мы уверены, что если сирийские повстанцы шестой год подряд продолжают запускать болгарские РС к «Граду» и использовать хорватские безоткатные орудия, то и сорокамиллионная страна сможет что-то придумать...

Но проблемы в Украине не с валовым патроном или со снарядами. На начало АТО в стране на хранении было примерно 2,3 млн тонн боеприпасов. Даже если учитывать взрывы на складах, списание и расход — это колоссальная цифра. Чтобы вы понимали, в Сталинградской операции расход боеприпасов — 152 тысячи тонн. Тысячи вагонов снарядов, бомб, тысячи вылетов, среднесуточные потери от 3 до 4 тысяч человек, год тяжелейших боев. Когда кто-то пытается натянуть эти количества на десяток дежурных батарей и дивизион в секторе и 30 тысяч взрывов за несколько дней обстрелов Авдеевки, нам становится грустно, что писать вам про исчерпание боеприпасов у ВСУ придётся ещё лет 12-15. Они скорее сгниют и будут утилизированы, чем выстреляны, а провалы по номенклатуре закроются собственным производством и закупками на Балканах.

Путін також намагається розділити Захід як політичну групу, зменшуючи шанси політичної підтримки та підкріплення, коли він вирішить діяти. У цьому в нього є успіхи.

Как именно выглядят эти успехи? Мы здесь в Украине наблюдаем по 20 новых юридических и физических лиц в санкционных списках раз в месяц, наращивание канадской, британской и американской миссии по обучению, начало процедуры передачи вооружения, поставки средств связи на 80 млн долларов в год, сотни пикапов для ГПСУ и десятки санитарных авто для армии. Ни объёмы помощи, ни номенклатура не были урезаны, продолжаются поставки боеприпасов, ЗИП, снайперских винтовок, одноразовых гранатомётов через страны бывшего Варшавского пакта. Санкции не отменяются, а усиливаются. Сообщите дополнительно об успехах в плане разрушения консолидированной позиции Запада — пока нам из Украины этого не видно.

Нинішнє мислення національного керівництва... — «війна йде на Донбасі і вона буде іти тільки на Донбасі» — є найнебезпечнішою політичною та військовою проблемою для України. Путін хоче і потребує, щоб це було так. Європа та США хочуть і потребують цього ж...

Продолжается укрепление и инженерное оснащение восточной границы, усиление огневой мощи ГПСУ и НГУ, примерно треть живой помощи от Запада (связь, автомобили) идёт именно в ГПСУ, создаются территориальные бригады, в прошлом году на всех уровнях задействовано около 80 тысяч человек из состава территориальных частей и резервистов всех уровней. Как минимум работа в этом направлении идёт. Европа хочет, чтобы мы проспали вторжение в Харьков и Сумы и содержать ещё 7 млн беженцев украинцев в дополнение к сирийцам, ливанцам и ливийцам в Берлине и Лондоне? И поэтому маршруты БПЛА и разведывательных самолётов США проходят вдоль побережья Крыма и в зоне АТО, но не в Харькове. Мы правильно поняли логику? Потому что на сегодня нет признаков подготовки вторжения где бы то ни было, включая и зону АТО.

Фіксація військ в одній оборонній позиції, як вимагають Мінські домовленості, є невірною, тому що це надає противнику стратегічну перевагу. Росія щодня користується цим фактом. Втрата стратегічної переваги — це найбільша поразка...

Больше 25 лет в Карабахе армия Азербайджана находится в состоянии позиционной войны. Больше 30 лет борьбы с коммунистическим курдским подпольем турецкая армия в 40 общевойсковых бригад находится в статическом положении, а все попытки продвижения и зачистки курдских анклавов стоят очень дорого. Означает ли это, что турки потеряли стратегическую инициативу, Сирийский Курдистан создан, а поколение войны в горах было зря? Позиционная война идёт везде, где стороны не имеют подавляющего преимущества друг перед другом — в Ираке и Иране, во время осады Сараево, в Алеппо, на перевале Сиачен в Индии и в целом в Кашмире. Это причина, а не следствие. Наш военный бюджет 3 млрд долларов, военный бюджет противника 42 млрд долларов.

Даже если отбросить флот и РВСН, то этот разрыв в разы, если не на порядок. Любое обострение будет купировано созданием 3 или 4 корпуса «ЛДНР» с бойцами, прошедшими Чечню, Грузию или за 150 тысяч рублей желающими закрыть ипотеку, которым пришлют Т-72 с Урала и ствольную артиллерию с хранения. Как это можно исправить, находясь в Украине, в обозримом будущем — мы не в курсе, даже если мы повторим успехи Польши в плане реформ. Успешное наступление в застройке, где РФ будет оказывать помощь ударами артиллерии через границу и вводом очередных бурятов, далеко не гарантировано. Зато у ЕС профицит бюджета примерно 25 млрд долларов, и давно пора закончить присылать сюда палатки, «Саксоны» и одеяла, начав реальную военную помощь. Мы считаем, настало время написать об этом в газету «Таймс».

Українська армія покращується, але вона має деякі критичні структурні недоліки. Надходження в армію протитанкових комплексів Javelin не вирішить ці недоліки і може навіть поглибити їх. Дуже часто дивовижну хоробрість і незначні тактичні успіхи приймають за оперативні та стратегічні спроможності.

Мы вот здесь точно правильно прочитали — получение переносных мобильных противотанковых установок, которые планируют использовать из глубины и в подразделениях ССО, может углубить недостатки в ВСУ? То есть, мы тут произвели под 70-80 «Стугны» и «Корсара», так стоит сдать их на склад и не применять от греха подальше? Чтобы удивительную храбрость украинцы проявляли с РПГ и одноразовыми гранатомётами? Это откровенно новая веха в военном деле. Нужно многое осмыслить заново и пересмотреть.

Бачення мобільної армії відсутнє на всіх рівнях керівництва Збройних Сил України. Армія є слабкою з точки зору якості старших командирів та штабів, а також критично слабкою в галузі зв'язку, логістики та медичних послуг. Вони будуть повністю перевантажені, якщо виникне потреба підтримки двох або більше фронтів.

В среднем укомплектованность автомобильным транспортом по ВСУ составляет в районе 70%, а в частях в АТО в районе 82%, но стремительно истекающий ресурс у советского наследия, рост числа учений, рост числа учебных центров будут оказывать жёсткое давление на нашу способность обновлять и наращивать автомобильный парк. В прошлом году армия получила до 500 автомобилей — это и специальной техники, и грузовых, и заправщиков, и передвижных мастерских.

Минус потери, минус учебные центры, минус выход из строя ресурса, минус ремонт здесь и сейчас. Вопрос — как именно специалист по жилищному строительству и логистике британской армии полковник Глен Грант планирует усиливать мобильность ВСУ, если нам нужно ближайшие 5 лет сильно поработать, чтобы не опуститься ниже по штату для сотни батальонов. Речь не идёт о росте мобильности — речь идёт о перекрытии фронта и способности выполнять задачи. Есть, правда, один способ — рост военного налога до 10%, а доли от ВВП до 7-8%. Но будет ли полковник британской армии в отставке нести экономическую тяжесть и политическую ответственность наравне с украинцами в случае, если народ устанет возвращать Донецку волость по такому ценнику — вопрос открытый.

По-перше, армії необхідно отримати наказ стати активною, тому що пасивність знищує бойовий дух... Батальйони повинні заохочуватись знищувати будь-яке заборонене Мінськом озброєння, яке не знаходиться в зонах зберігання, і знищувати будь-які російські підрозділи, які нападуть на них у межах зони їх відповідальності. Вони повинні домінувати вночі, переробити системи управління, зв'язок та артилерію, щоб стати супершвидкими, відповідаючи точно, коли ворог атакує.

Нам рекомендуется наносить удары тяжёлым вооружением на всю оперативно-тактическую глубину — зона отведения это минимум 50 км. Единственное, что может надежно доставать до тяжёлого вооружения вне этой зоны — это РСЗО 9К57«Ураган». «Смерчами» мы пользоваться не будем, пока не восстановим запас РС, это 2-3 года от серийного производства. Даже Д-30 на 10 км даст нам отклонение в 400 метров (с соответствующим эллипсом поражения осколками). А разлёт же РСЗО на таких дистанциях в зависимости от ветра, влажности воздуха, наличия или отсутствия колец может составлять сотни метров. Работать неизбирательным оружием, которое может засыпать плюс-минус 700 метров осколками в зоне проживания 190 человек на квадратный километр — это жёсткий совет.

Чтобы пропагандисты из России показывали всему миру убитых детей и завезли ещё 40 тысяч человек из депрессивных городков РФ, сидящих без работы, защищать русскоязычных от карателей? Последний, кто делал подобное — некий Михаил, и после его операции в Цхинвали целая комиссия ЕС признала, что войну начала Грузия. Не напомните, в каком году от 2008 грузины получили для сдерживания РФ современное противотанковое вооружение и ПВО? Через 9 лет? Ну, хороший план, спасибо. Системы управления и связи перерабатываются — 80 млн за 2017 год поставленных средств связи от США, плюс закупки батальонных комплектов у Турции, открытие узла связи в ГПСУ.

Після кожного російського нападу має бути сильна контратака у місці нападу чи в іншому місці на фронті. Ворог скрізь один і той самий, тому захист не може бути обмежений географічно. Захоплюйте нові території і створюйте нові передові позиції... Просувайтесь невеликими кроками і карайте будь-яку російську агресію. Наразі від поточної ситуації вигоду отримує тільки Росія.

Как таковые попытки прорывов и нападений закончились под Марьинкой, промышленной зоной Авдеевки и позиционными столкновениями на Светлодарской дуге. Уже очень давно все грандиозные сражения — это стычки на взводном и ротном уровне за два блиндажа, окопы секрета и беспокоящий огонь по вскрытым в тактическом тылу позициям, часто во время ротации. Входить в застройку в ответ на рейд малой группы или накрытие батареей Д-20 миномётной батареи во время подвоза мин? Британия уже поставила в Украину высокоточное оружие, которым можно поражать вражеские САУ или РСЗО, работающие со спортивных площадок, школ, пустырей за домами, с выката из базового лагеря? Нет? Жаль.

Надайте наказ на підготовку ВМС до затоплення всього Чорноморського флоту в Севастополі, знищення російських танкерів в українських водах та знищення Керченського мосту будь-якими комбінованими засобами. До виконання може ніколи не дійти, але підготовка та навчання необхідні...

Без комментариев. Завтра бывший сторожевой корабль пограничников без ракетного оружия «Гетьман Сагайдачный» и все пять катеров «Гюрза» получат приказ на затопление Черноморского флота РФ. Танкеры РФ тоже будут уничтожены. И не смогут снабжать Донецк и Луганск.

Мобільне поле бою потребує мобільних штабів. Сектори та штаби АТО статичні і, отже, є цілями високого приорітету для російського удару. Штаби секторів повинні вийти з своїх поточних місць розташування на місцях і стати мобільними штабами на колесах. Вони повинні змінювати позиції кожен тиждень...

Мы забыли, о каком мобильном поле боя идёт речь ? О том, где полтора года продолжаются бои за дачные участки под Авдеевкой, месяцами зачищали Широкино, или на котором Зайцево, по сути окружённое с трех сторон, боевики удерживают месяцами. Как именно мы обеспечим мобильность, не превратив Горловку в филиал Мосула, Алеппо или Грозного? Или мы будем мобильно атаковать плотную застройку, из которой по нам будут работать батареи Д-20 или снесём до состояния щебня эту Горловку, не очень она и нужна? Время загрузки полётной информации в ОТРК РФ гораздо меньше недели, противник имеет спутниковую группировку и агентурную разведку — с этой точки зрения срок раз в неделю ничем не отличается срока никогда.

Возможности промышленности РФ по производству двигателей к ракетам можно оценить как 115-125 в год. Если отнять от этого количества специальные боевые части, бункерные боеприпасы и носители ЯО, остается не слишком большой запас для выведения из строя управления ВСУ. В Сербии по целям в стране, которая меньше трёх областей Украины, было выпущено более 700 крылатых ракет. Почему не было потеряно управление и не был достигнут разгром группировки в Косово, а пришлось делать сотни вылетов с обычной бомбовой нагрузкой и поражать гражданскую инфраструктуру?

Необхідно створити та навчити мобільний резерв... щонайменше у розмірі бригади, розміщеної у Дніпрі.

Чем плох кадрированный корпус резерва и концепция территориальной обороны? Нам придётся размазывать батальонный комплект БТР и 500 автомобилей год на ещё одну структуру, в которую всё равно придётся мобилизовать технику у частников или из народного хозяйства, потому что 1000 км границы висит над нами, и здесь и сейчас мы можем либо только в кадр, либо в строевые части. Поточные ремонты, содержание, ремоторизация, учения, восстановление ресурса для уже существующих танковых частей (до 18 батальонов из 100) могут достигать 100 млн долларов в год — раздувание штата вызовет дополнительные расходы. Нам нужна возможность построить оборонительную линию на протяжённой границе, а не танковые прорывы в агломерациях, где от Славянска до Горловки можно проехать на машине, не покидая городского ландшафта.

Всі курси професійних військових офіцерів повинні бути скорочені до 8 місяців бойової підготовки на місцях, щоб як можна швидше набрати молодих офіцерів в бойові підрозділи... Академії слід закрити, а кошти перенаправити. Навчальні команди США та Великобританії мають бути використані для підготовки всіх молодих офіцерів та командирів рот...

Закрыть все академии — нам больше не нужны полковники и генералы. Восемь месяцев подготовки и офицер готов. Хороший совет для осени 1941 года, но мы пока ограничиваемся курсами, досрочным выпуском и призывом офицеров запаса. Ведь «смертельно опасное» наступление россиян в 20 км глубины с зимы 2015 года, по-видимому, не нуждается в срочном ответе такими способами. Также непонятно, каким образом будет достигнута смена лидерства (Основна необхідна зміна системи — це зміна лідерства) молодыми парнями, подготовленными за восьмимесячный срок. Это меньше солдата срочной службы.

«Это обучение носит оборонительный характер — мы будем помогать защищать украинских военнослужащих от угроз, с которыми они сталкиваются на ежедневной основе», — заявил глава оборонного ведомства Великобритании Майкл Фэллон. В этом мнении главы МО Великобритании не видно намерений прекращать подготовку сформированных в 2016-2017 годах батальонов и начинать учить офицеров для агрессивного наступления. Возможно, стоит начать с письма в его адрес?

Не має бути різниці між військовими підрозділами Збройних Сил, добровольців, поліції та Національної Гвардії з точки зору підготовки та бойових стандартів...

Совершенно солидарны. Вероятно, для этого понадобится увеличить британскую миссию по обучению, потому что 7000 человек военной полиции, медиков, саперов и логистов, которых подготовили британцы за три года — это немного меньше, чем 400 тысяч силовиков и добровольцев. Особенно если считать сюда ДУК, национальные дружины, УНСО и прочие парамилитарные подразделения, коим нет числа в Украине. Думаем, что правительство Британии услышит наш общий голос и выделит на миссию больше чем 3 млрд, которые планировались потратить на беженцев из Сирии.

Генеральний штаб вбиває Збройні Сили та ваше національне майбутнє. Вони не змінилися та радикально не покращилися як мали з початку війни, тому замініть їх на молодших офіцерів та більш активних молодих цивільних службовців. Вони мали шанс та не використали його. Будьте безжальними в цих речах — ваше національне виживання залежить від цього.

Мы честно пытаемся понять, как именно он убивает — численность армии растёт, бюджет растёт, впервые закупки в год превысят 700 млн долларов, впервые Украина близка к серийному производству высокоточного оружия и крылатых ракет, число учений по сравнению с 2013 годом выросло на порядок, все попытки гибридной армии РФ выйти на оперативный простор были пресечены зимой 2015 года. Возможно, это проблемы перевода или языкового барьера, но мы не наблюдаем убийства.

В общем, подводя итоги, в статье, кроме отмеченных моментов, хватает интересных мыслей в плане логистики, внедрения стандартов снабжения или штабной культуры. Но в чистом итоге господин полковник рекомендует изыскать в стране, которая тратит 60-70% от военного бюджета на содержание войск в поле, зарплату и боевые выплаты, средства на резервные танковые бригады, вертолётчиков с «Дротиками» и передовые штабы на колёсах. В то время как мы тут скучно пытаемся достигнуть 80% моторизации частей и заполнить штат контрактниками. После того как будут закрыты все академии, непонятно кто именно подготовит новую элиту украинской армии без Муженко — полтысячи канадцев и англичан инструкторов за восемь месяцев? Немножко напоминает утопию.

Все попытки навязать атакующий сценарий страной с 40 млн населения и бюджетом в 3 млрд долларов (плюс 500 млн помощи от Запада) противнику в 140 млн населения с бюджетом в 42 млрд долларов закончатся немного предсказуемо. Это закончится ненужными жертвами и той же линией фронта, что и сейчас. Положить несколько десятков тысяч людей за руины Горловки, чтобы так же стоять на границе под ударами «Смерчей»?

Так мы уже так стояли в 2014 году. И что мировое сообщество сделает, если они снова начнут работать с территории РФ? Введёт жёсткие санкции против «Сбербанка»? Так вы и так их введёте, если не хотите кормить ещё 7 млн украинских беженцев под Варшавой, Берлином и Лондоном. Там в статье господина полковника упоминалось, что Грузия проиграла, потому что сделала ставку на постсоветскую систему мобилизации. Не совсем так.

Грузия проиграла потому, что осталась одна против 140-миллионной страны, не смогла выстроить боевой порядок и подверглась ударам ОТРК и ВВС в рамках глубокого воздушного наступления. Именно атаки с воздуха и ракетами сорвали мобилизацию и дали возможность прорвать фронт со стороны Абхазии. Пока Европа традиционно была озабочена и обеспокоена. Агрессор не был наказан, группировка НАТО на восточной границе не была усилена, санкции не были введены, РФ продолжила перевооружение за деньги с углеводородов. Это сделало возможным вторжение в Украину.

Сейчас мы максимально пытаемся избежать повторения этого сценария — усиливая ПВО, истребительную авиацию, РЛС, создавая ВТО и ракетное оружие. Это долго, дорого и болезненно, притом, что у нас проблемы с кадрами и финансированием. Пытаться создавать мобильные части и атаковать врага в застройке на любую активность и пытаться защититься от следующей фазы российского вторжения при помощи ПВО, моторизованных частей и территориальных подразделений — это два различных процесса, которые одновременно наша экономика не потянет. Надеемся на то, что помимо советов ВСУ в плане строительства и ЖКХ господин полковник донесёт эту простую мысль до наших друзей и партнеров в Британии. Возможно, после него сирийские беженцы перестанут быть приоритетнее подготовки страны, которой была обещана поддержка территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире ядерного арсенала.

Автор: Кирилл Данильченко; ПиМ