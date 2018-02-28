«Чувство самосохранения подсказывает Лукашенко, что надо потихоньку отгребать от Москвы»

Политический обозреватель Александр Класковский, комментируя доклад национальной разведки США, рассказал, как именно Россия будет пытаться испортить потепление между Минском и Западом. Лукашенко будет упираться и делать все, чтобы российские военные базы в Беларуси не появились.

— То, что изложено в этом докладе, не является большим секретом, — отметил в комментарии «Салідарнасці» Александр Класковский. — Здесь все понятно, потому что Россия рассматривает Запад как противника. Сейчас эта ситуация обостряется. И понятно, что в этом контексте Москва стремится Беларусь, как своего ближайшего союзника, призвать к исполнению союзнических обязательств.

Проявления подобного рода призывов мы можем наблюдать регулярно, в том числе благодаря российским телеканалам.

— Но если, скажем, московские политики и дипломаты пытаются формулировать все это более-менее корректно, то во всяких российских шоу Беларусь в открытую сравнивают с гулящей женой, как это было в одном из выпусков на НТВ, — напоминает эксперт. — То есть, таким образом дают Минску понять, что его маневрами, связанными с попытками нормализовать взаимоотношения с Евросоюзом и США, там не очень довольны.

По мнению Александра Класковского, противостояние Москвы и Минска будет продолжаться и, скорее всего, обострится еще больше. Причиной тому — новый виток напряженности в отношениях России и США, связанный с введением санкций против приближенных Путина:

— Так что Беларусь оказалась в ситуации геополитического разрыва, когда, с одной стороны, чувство самосохранения подсказывает верхушке режима, что надо потихоньку от Москвы отгребать и стараться найти общий язык с Европой и Вашингтоном, а с другой — зависимость в экономической, политической и военной сфере очень велика. И понятно, что Москва ревностно следит, чтобы Беларусь переходила какие-то красные линии.

Но как именно будет выглядеть это противостояние и стоит ли нам ждать очередных телевизионных шедевров, а также ярких эпитетов российских журналистов в адрес белорусского руководства? Политический обозреватель констатирует, что сейчас в отношениях между руководителями двух стран относительно мирная фаза.

— Да и сам Лукашенко публично рассказывал, что жаловался Путину на наезды российских СМИ, когда тот был на саммите ОДКБ в конце осени. Помните обиженную фразу Лукашенко: мол, упрекают, будто белорусизацию провожу, а что мне тут, германизацию проводить? — напоминает эксперт. — И после этого российские телеканалы, возможно, получив какую-то рекомендацию из Кремля, перестали так покусывать белорусское руководство.

Но в любой момент все может вспыхнуть с новой силой. Причем ждать осталось не так долго.

— Некоторые аналитики прогнозируют, что когда Путин переизберется в марте, когда пройдет чемпионат мира по футболу, то как раз во второй половине года со стороны Москвы может усилиться давление на Минск, — поясняет собеседник. — Но, возможно, в этот раз оно будет непубличным, латентным.

Например, может быть снова поставлено требование о размещении российских военных баз в Беларуси. Для Москвы это вопрос важный, причем не столько с военной точки зрения, сколько с точки зрения политической.

— Чтобы, так сказать, пометить территорию и поставить белорусское руководство в большую зависимость от себя, — поясняет собеседник.

Однако, по мнению Александра Класковского, Лукашенко будет упираться по этому поводу и делать все, чтобы российские военные базы здесь не появились.

— Мы уже видели, как он резко выступил в 2015 году против размещения авиабазы, и сегодня белорусскому руководству тоже абсолютно не хочется влезать в этот окоп «холодной войны», потому что работает инстинкт самосохранения, — считает политический обозреватель. — Нынешнее маневрирование, это миротворчество и раскручивание всяких тезисов о том, что мы тут доноры стабильности и готовы запустить у себя процесс Хельсинки-2, — все это уже принесло белорусскому режиму реальные плоды. Поэтому белорусское руководство, понятно, будет за эту нишу держаться. И на этой почве вероятны серьезные трения с Москвой.