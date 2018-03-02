Рассказ косовского албанца: «Как я случайно примкнул к джихадистам»

Более 300 человек из Косово примкнули к джихадистам, воюющим в Сирии и Ираке - в расчете на душу населения получается самый высокий процент среди всех европейских стран. Однако не все они отвечают расхожему образу джихадиста, как выяснила Хелен Ниянияс, встретившись с молодым косовским хипстером за чашкой кофе в одном из кафе в столице Косова Приштине.

"Случайно и по ошибке"

Мужчина в темном пальто-бушлате с небольшой бородкой и несколько удивленным выражением лица движется мне навстречу, лавируя между столиков в одном из фешенебельных кафе города.

А когда через несколько минут перед ним появляется высокий стакан с кофе с шапкой из взбитых сливок, он даже несколько смущается.

Это Альберт Ибериша. Ему 31 год, и пять лет назад он отправился воевать в Сирию.

"Я знаю, в это трудно поверить, но это правда", - говорит Альберт, вспоминая те девять дней, которые он провел с разными экстремистскими группировками. По его словам, главное, для чего он отправился в Сирию, это противостоять сирийскому президенту Башару Асаду.

Переиначив цитату из фильма "Уитнэйл и я", можно сказать, что Альберт пошел воевать "случайно", и ему от этого тут же стало, с одной стороны, страшно, с другой, неудобно. Он говорит, что во время этого короткого, но насыщенного событиями периода, его пыталась завербовать в свои ряды связанная с Аль-Каидой группировка "Фронт ан-Нусра", но его быстро отпустили.

Затем он оказался с группировкой этнических албанцев, но вскоре обнаружил, что они пытаются примкнуть к так называемому "Исламскому государству", чего он делать не хотел.

GETTY IMAGES / Боевики организации "Фронт ан-Нусра" в Алеппо в ноябре 2014 года

Никакой романтики

Альберт рассказывает, что он сбежал от них, пока они воевали с курдами, и попросился в "Ахрар аш-Шам", коалицию из исламистских и салафистских бригад, которая не считается террористической организацией.

Его научили, как разбирать, чистить и собирать автомат Калашникова, но в боях, по его словам, он не участвовал. Побыв там всего пять дней, он понял, что жизнь в Сирии не отвечает его романтическим мечтаниям о том, как он примкнет к революционному движению, чтобы освободить притесняемых.

Я думал, что в высшем эшелоне сил оппозиции Асаду нет людей с криминальным прошлым

"Я мог бы соврать, как это делают многие другие, сказав, что я всего лишь хотел предоставить гуманитарную помощь, - говорит он. - Я действительно думал, что завершу свою подготовку, и меня сразу пошлют воевать. Но я никогда не собирался становиться членом террористической группировки".

Поскольку детство выросшего в Косово Альберта пришлось как раз на те годы, когда там шла война с Сербией, то мысль о том, чтобы взять оружие в руки ради правого дела, не казалось такой уж странной. По его словам, он не был радикалом, он был наивным - до того, как он попал в Сирию, его знания о том, что там происходит, были в основном почерпнуты из видеоклипов в интернете.

"Я думал, что в высшем эшелоне сил оппозиции Асаду нет людей с криминальным прошлым", - поясняет он. Ему казалось, что там, как он говорит, "будут только люди доброй воли, которые хотят помочь сирийскому народу".

Вместо этого он столкнулся с жестокостью и грызней по пустячным поводам между различными исламистскими группировками, что местному сирийскому населению никак не помогало, а скорее вредило. После того, как он рассказал командиру своего взвода о том, что нарушил важное правило - не спросил у своей матери разрешения - Альберта отпустили из рядов "Ахрар аш-Шам" и он поехал домой.

GETTY IMAGES / Коалиция "Ахрар аш-Шам", научившая Альберта разбирать автомат Калашникова, взяла на себя ответственность за взрыв бомбы у сирийского армейского поста в Идлибе в 2014г.

"Русская и сербская пропаганда"

Всего он был в отъезде пару недель. Его мать даже не знала, что он ездил в Сирию. Во всяком случае вплоть до того момента, когда как-то ранним утром 2014 года Альберта не арестовали в доме его родителей.

Его осудили по обвинению в террористической деятельности и приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения. Альберт подал апелляцию, решение по которой еще не принято. Если она будет отклонена, то он попадет в тюрьму.

Из-за того большого количества "экспортируемых" боевиков Косово стали называть "европейской столицей джихада".

Здесь это очень деликатная и взрывоопасная тема. Когда я лишь заикнулась об этом в разговоре с одним государственным чиновником, он резко прервал наше интервью, сказав, что "это все русская и сербская пропаганда".

По мере того как халифат "ИГ" рушится на Ближнем Востоке все чаще задается вопрос о том, что будет с боевиками, которые начали расползаться по домам. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай уже заявил, что намерен разрешить им вернуться, что резко противоречит подходу, принятому в других странах, например, Британии, которая лишает джихадистов гражданства.

Альберт и его друг Арбер учредили организацию под названием "Институт по безопасности, интеграции и дерадикализации". Они хотят отговаривать людей от того, чтобы те уходили воевать, и противодействовать джихадистской риторике в соцсетях. Они также предлагают помощь "возвращенцам" адаптироваться к нормальной жизни, хотя и признают, что не знают, сколь много из бывших боевиков захотят отказаться от своих радикальных взглядов.

Что касается самого Альберта, то ему будет 34 года, когда он выйдет из тюрьмы, если апелляция будет отклонена.

"В юности все думали, что я далеко пойду по части политики, а впервые я появился в СМИ как подозреваемый террорист", - сокрушенно признается он.

Альберт прав, в его рассказ трудно поверить. Кто знает, что в действительности произошло тогда, в 2013 году в Сирии, но сегодня его даже с оружием в руках трудно представить, не то что в качестве бойца, сражающегося за подразделение Аль-Каиды или "ИГ".

Источник: BBC.com

