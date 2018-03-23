О замаскированном социализме

В ленте в очередной раз замелькали разные вариации цитаты на тему того, что если бы мы потратили все бабки взорванные во Вторую Мировую на благое дело, то на планете бы не осталось ни одного бездомного. Ну, типа снесли бы все трущобы и каждый житель планеты получил бы свой дом.

И народ заходится в пароксизме пацифизма и такой вот да, могли бы, но нет. Все сожгли в войну, бессмысленную и беспощадную. Восхищенные вопли, как было уже давно, когда фильм «Дух времени» вышел первый раз.

Ну давайте еще разок разберем.

Могли бы?

По порядку. Автором этот цитаты является покойный производственный инженер, промышленный дизайнер и футуролог (по крайней так говорит о нем Википедия) Жак Фреско.

Чтобы меня не сильно обвиняли в том, что цитата вырвана из контекста, я даже приведу ее полностью.

«Не хватит никаких денег, чтобы снести трущобы и застроить их школами, даже если каждый будет исправно платить налоги. Но если взять все деньги, в которые людям обошлась Вторая мировая война, мы могли бы построить дом для каждого на планете, и навсегда стереть трущобы с лица Земли».

Обычно первую часть цитаты про налоги в интернетах забывают, потому что у многих сразу ломается шаблон. Тем не менее цитата вполне соответствует убеждениям Жака Фреско, который является сторонником «ресурсно-ориентированной экономики» (далее РОЭ). Что это такое?

В варианте Жака РОЭ это не что иное как прихипсторенная полпотовщина, если смотреть на нее с точки зрения сторонника экспансивного и интенсивного прогресса. С точки зрения того человека который понимает на что тратятся его налоги(я сейчас оп принципе, а не конкретных украинских реалиях)

В РОЭ основой формирования нового общества является тотальный отказ от излишеств во всем, де(з)урбанизация, отказ от транспорта в пользу создания объектов пешей доступности (ага одновременно с дезурбанизацией), переход к умеренно рациональному земледелию (тоже децентрализованному, то есть жить надо с участка рядом со своим отдельно стоящим домом). Причем последнее еще и желательно совместить с дехимизацией сельского хозяйства(!). Оно и логично – в результате отказа от пластиковых поделий, косметики и сильной дезурбанизации у вас химпром итак начнет умирать. Зачем сохранять для него пестициды и удобрения, давайте его добьем!

Ну и конечно отказ от «лишней информации» и «псевдопотребностей» в жизни. Ну и деньги нам больше не нужны, мерилом всего является ресурс, давайте им обмениваться, а все природный богатства принадлежат всем людям Земли.

Ощущаете масштаб репрессий?

Нет, в РОЭ есть много хороших и смелых концепций, есть ряд толковых идей, но глобальное направление это чистый Пол Пот в эстетике Эквилибриума(но даже Эквилибриум выглядит разумней).

Отказываемся от потребностей, уходим из городов в села, всех массово потребляющих, умных и недовольных массово забиваем мотыгами в затылок, чтобы отказаться от лишней информации. Ну и потому что жрать внезапно стало нечего. А потом детская смертность подтянется без медицины (вы же помните, что хипрома нет) и на бедной жратве с приусадебных участков. И уже можно будет обойтись без мотыг. Само пойдет. Ну и как результат родители смогут проводить больше времени с детьми. Ну, в поле там, потому, что работать придется с детства. Или в кузнице. Мой дед рассказывал, я помню еще.

Как видите концепция спорная, но вполне понятная.

И вот в рамках этой концепции эта цитата и была высказана и потому то там и ведется речь о том, что сколько налогов не плати, трущобы школами не застроишь. Если не сократить потребление конечно в результате децентрализации(не спрашивайте меня как это).

А почему собственно не построишь школ и зачем застраивать ими трущобы?

Все время существования нашей цивлизации как-то строили достаточное количество учебных заведений для обеспечения цикла воспроизводства цивилизации и более-менее поступательного роста научного прогресса. Конечно, застроить все трущобы школами нельзя, но зачем? Школа же это не полезная площадь, школа решает проблему обеспечения цикла воспроизводства технологической цивилизации. Нет необходимости застраивать школами трущобы. Школ нужно ровно столько, чтобы обучить достаточное количество людей для организации необходимого для выживания цивилизации технологического прогресса. Плюс есть дистанционные методы обучения и много другого(на что кстати в РОЭ и предлагают упирать). Проблему воспитания школа может решать постольку поскольку(очень завист от формы правления, хоз и тех уклада, традиция и т.д.).

Но, тем не менее есть факт. Мы тут. Вы читаете этот текст, а значит школ было вполне достаточно всё это время до сегодняшнего дня, несмотря на дико неэффективные способы управления, планирования и на то что налоги куда только не шли.

Так что все возможно, все норм, все работает. Какие проблемы?

Теперь перейдем ко Второй Мировой войне.

Что значит взять все деньги?

Я напоминаю что у денег (а особенно у больших) всегда есть собственник или в крайнем случае распорядитель (если собственник коллективный или не субъектен - богатства принадлежат народу ага). Я напомню, что Вторая мировая и случалась, потому что это эти средства были накоплены двумя тоталитарными режимами для войны со всем миром и друг с другом. А другая часть мира, точно так же накапливала средства для защиты от первых двух. И ИМЕННО РАДИ ЭТОГО население этих вполне демократических стран согласилось уменьшить свое потребление, купить облигации госзайма, вкалывать как дурные и так далее.

То есть если бы не угроза войны и уничтожения, то такое количество средств НЕ БЫЛО БЫ НАКОПЛЕНО. Но и до войны.

Аккумулировал бы СССР такие деньги если бы не забирал хлеб у крестьян, меняя его за рубежом на средства производства? Были бы трудовые подвиги, если бы СССР не обладал репрессивной машиной и не ставил бы людей за станок в обмен на дневную норму хлеба в пару сотен грамм? Сомнительно. А как вы собираетесь у государства с такой репрессивной машиной ВЗЯТЬ средства? Это государство еще и армию такую наклепало, чтобы точно никто взять не смог. Советский Союз построил до войны 29 000 танков и бронемашин. Война потому и случилась что СССР их построил. А из броневика херово строить дом, поверьте - не самый ликвидный в этом плане вид реализации средств.

Однако представим себе что это метафора для оценки масштаба (это не так, как можно понять из описания РОЭ, но представим).

У меня такой вопрос.

А что трущобы сносят и дома строят деньги? Я думал, это делают люди. Люди, которым нужна мотивация. И ресурс. И средства с инструментами. А еще план, стратегия, коммуникации, стандарты, контроль и так далее. Просто денег мало.

Сколько нужно построить карьеров, чтобы добыть щебень для одномоментной постройки 2-3 миллиардов домов ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ? Сколько нужно намыть песка? Сколько произвести бетона, арматуры, утеплителей, стекол, труб, фурнитуры, насосов, кондиционеров, обогревателей, рекуператоров, холодильников, фильтров, сколько отлить чугуна, стали и пластиков? Сколько сделать проводки, сверел, фрез, электродов, отверток, топоров, пил, рубанков, молотков, три-д принтеров или фрезеров? Сколько портов, дорог и логистических центров, сколько кораблей нужно и машин, сколько станков? Сколько нефти добыть и переработать в бензин, мазут и полимеры? Сколько электростанций и распределительных сетей, чтобы все это запитать? Ну или сколько панелей солнечных, окей? И все это нужно ОДИН раз.

Почему один раз надо и почему строить надо одномоментно? Потому что люди размножаются, а бабки заканчиваются. И если вы будете реализовывать свою программу постройки домов тридцать лет, то у вас в рамках желаемой РОЭ семьи с тремя детьми(которые как вы рассказываете все отлично выживут и не умрут) вырастет целое НОВОЕ поколение бездомных. А бабки под нормальный процент вам положить некуда в рамках РОЭ, кредитования нормального нет. Более того вы когда скажете, что строите дома всем жителям Земли у вас жители начнут размножаться как пздц, чтобы все дети получили по домишке, пока вы строите новые. Это как шеренга из китайцев, которая шагая мимо вас не закончится никогда.

Так и кто будет строить? Вы только что пообещали построить все дома всем людям Земли. За них платить не надо, и амортизацию не надо и вроде как вы пообещали сделать их автономными, так что и от коммуналки останется ничтожная доля. Так зачем напрягаться и самому строить их? Пусть организаторы плана и напрягаются. Кстати это важный вопрос – а амортизация, ремонт, коммуналка какая-никая они за чей счет? За счет жителей? Так у них денег нет на дом, откуда на его содержание возьмутся? Самим своими руками чинить? А кто их научит в рамках дезурбанизации это делать? Я могу поменять проводку, но не могу вырыть\почитстить\углубить колодец, например. Что мне делать? Меняться? Так проводку многие умеют, а колодцы немногие, да и опасное это дело. Как нам кооперироваться? А ведь еще огород надо, вы же помните.

Вы хотите, чтобы каждый сам себе строил дом? А он умеет? Я вот не умею, а я не самый глупый и рукожопый человек в мире. Часть могу построить, а большую часть вещей не могу. Если миллиард людей, даже с деньгами, но без единой базы материалов начнут без плана и стратегии строить свои дома из того, что есть это и будет трущоба на миллиард домов.

А дальше начинаются выкрутасы социализма.

Мы ж дарим дома всем людям? А где гарантия, что те у кого больше бабла не начнуть скупать права на дома? Что люди не начнут просто продавать свой дом за ширево или бухло? Передача только по наследованию? Кстати что там – равный раздел или первородство? Начнут делать фиктивные усыновления. То есть мы должны будем запретить продажу или передачу другим людям домов хотя бы на время жизни одного поколения. И надо будет это как-то контролировать? А вы помните что у вас куча людей содержать дома не смогут? А что там с мусором, биологическими отходами и их переработкой, переливными ямами для фекалий? А если сосед забил и ходит под себя и его дом бурьяном зарос, который в конце лета горит?

И вот возникаю целые гетто где продать дом нельзя, а половина жителей бухает и занимается криминалом, дома заложены а будущий землевладелец просто ждет пока вы все оттуда свалите с минимальной компенсацией или вообще без нее. Хорошо если можно будет хотя бы обменивать, да кто ж согласится менять один на один в плохом районе? Никто не согласится. Смотри у тебя и деньги на содержание дома есть и ремонтировать ты его можешь сам, а жить ты там не хочешь, потому что нельзя быть начеку 24 часа в сутки.

А кто это все будет контролировать? Кто будет считать людей, которым надо давать дома? Кто будет распределять участки? Кому солнечная сторона, кому болота, кому рядом с дорогой, кому с видом на море? Кто будет определять плотность застройки? Кто будет утеплитель и тройное остекление выдавать под климатическую нормативку? Какая будет коррупция и кто будет контролировать контролеров? Да еще и в деурбанизованном мире? Кто будет разбирать споры?

А если человеку норм в трущобе он к ней привык и ему нахер не нужен ваш дом, ему итак все хорошо, он тут все настроил и построил? Кто его будет выселять и сносить его халупу? Армия и полиция?

Вопросов тысячи - ответов нет.

Так что можем ли мы снести все трущобы и построить дома каждому жителю Земли?

Не можем, если все жители Земли не захотят.

Но те кто хотят и сейчас сами все себе построят. Тут тоже будут проблемы от стартовогокапитала до землеотвода – но они решается вполне в рамках существующей рыночной системы и для их решения не надо городить отдельные виды экономик и лепить глобальные планы всеобщего благоденствия.

Люди разные, некоторые из них благоденствия не хотят или понимают его очень по-своему. Водка пей, земля валяйся это тоже благоденствие. Хочет человек? Пусть будет счастлив, отъебитесь от него, если вы не состоите с ним в личных или товарно-денежных отношениях. У нас свободное общество.

Тут это все к чему. Убогость глобальных социалистических строек и прочего поворота рек мало кому надо пояснять на самом деле. Даже многим социалистам всё понятно.

А вот убогость пацифизма, маскирующегося под заботу о том, чтобы никто не ушел обиженный надо пояснять.

Мы не можем взять бабки отложенные на войну и потратить их на дома. Мы эти бабки туда сложили не потому, что очень уж хотелось, или потому, что некуда потратить, или потому, что у нас их дохрена.

Мы это сделали, потому что у нас выбор не богат.

Мы или лишаемся свободы, или лишаемся жизни, или и то и другое. Или мы сопротивляемся всему вышеперечисленному.

Потому что это решение свободных людей в рамках защиты от государства тотального порабощения и петухов из говна.

Мы вкладываемся в войну не потому, что мы милитаристы и нам плевать на возможность осчастливить всех вокруг(пусть и призрачную).

Мы вкладываемся в войну потому что мы хотим быть свободными, живыми и потому что счастливым себя сделать можешь лишь ты сам.

И должен сделать сам.

Автор: Антін Швець