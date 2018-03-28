Системы пожаротушения и украинская коррупция

Системы пожаротушения считаются одними из самых простых систем. Нет, там тоже можно всякого технически соорудить, но в самых простых из решений можно вообще обойтись без датчиков, помп, насосов и всякого такого. Просто температура лопнет капсулу и водичка под напором протечет через трубы на потолке.

Понятно что такая система не будет самой дешевой (вам постоянно надо хранить воду в емкостях наверху) и не будет особо эффективной (чтобы пожар лопнул капсулу в точке возгорания, открытый огонь должен доставать до потолка, где труба с капсулой и расположена).

Поэтому применяются более сложные системы автоматического пожаротушения. Там уже не вода, а порошок (и\или инертные газы), там объемное отслеживание состояния, там куча датчиков - и дым, и температура с порогами, и контроль самих датчиков, и светозвуковая сигнализация на случай ЧП, и автоматическое открытие дверей и выходов, и возможность локального включения, и синхронизация с видеонаблюдением, и с вентиляцией и много с чем еще.

И вот все это добро которое по нормам должно быть и часто есть, наш трудолюбивый народ что? Правильно. Использует не так.

Я сейчас не про Россию, черт бы с ней.

У нас же любят говорить, что коррупция она только в государстве, а в бизнесе ее нет. Так она есть в бизнесе - я вас расстрою. Понятно, что проект АСПТ (автоматической системы пожаротушения) делают студенты-стажеры в фирме бывшего (нынешнего) чиновника по пожарной безопасности и потому этот проект копейки не стоит.

Но это первый этап. Бизнес, особенно по продаже оборудования, монтажу и пусконаладке, он без откатов не работает. Чтобы можно было нормально откатить покупают или дерьмо, или не то что были должны. Это две коммерческие фирмы между собой, формально это не коррупция, а такой вид хоздеятельности (и мошенничество для менеджеров, но не докажешь, никого еще не посадили).

Монтажники и пусконаладчики - часто густо из разных контор, которым передали на субподряд работы. Опять же за откат. Объекта они не знают, общего плана работ у них нет, мотивации нет, одни делают поверх других и понеслась. Сегодня эти проложили, завтра те развалили, послезавтра четвертые сделали канавки. Поверх всего этого закатывают косметическим ремонтом поверху со всем пафосом дизайнера (тоже за откат, поэтому все горючее, но это никого не волнует, главное, чтобы на свои бабки выглядело) и уже никто не знает, что там внутри. Рабочие уже сами не вспомнят - у них таких объектов по два в месяц.

В итоге система не соответствует даже корявому проекту студента-стажера. В половине мест все на скрутках и на соплях и не соответствует даже близко никаким IP (классификация способа защиты, обеспечиваемый оболочкой технического устройства от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды и проверяемый стандартными методами испытаний). Дыры, замазка из того что придется, костыли, шланги, ужас и голуби испражняются в якобы пылевлагозащищенный короб. А еще есть грызуны.

В следующем итоге - огнетушители просрочены, порошок отсырел, газ стравило и теперь давления нет, топор на пожарном щите рассыпается, но это было бы половиной проблемы если бы автоматическая система пожаротушения не была давным давно отключена. И хорошо если частично, а не совсем.

Потому что птицы испражняются, потому что крысы грызут, потому что надо разваливать стену чтобы найти где коротит и заливает, но никто этого делать не будет потому, что вчера Петрович и Сизый попытались найти локально по проекту где дойти, а там провода нет, там другой провод (кстати они его перерезали у нас теперь лифты не ездят), а где те что надо провода никто не знает. Датчики купили подешевле, они сбоят и с контроллером не дружат, сервис мы не оплатили сам контроллер включается через раз, на прошлой неделе утром включило систему светозвуковой сигнализации, разблокировало все двери, открыло и остановило все лифты и сообщило о том что надо проследовать в бомбоубежище, хорошо что ТЦ был еще не открыт и никто не видел. Потому выключайте все к чертовой матери, ставьте вместо барахлящих датчиков жуки и заглушки, отключайте замки от общей системы и так далее.

В донецком ТРЦ "Донецк Сити" до войны не сумели полностью пустить автоматическую систему управления зданием и охрана бегала и включала все с пакетников - хоть эскалаторы, хоть лифты. Деньги были потрачены космические. С пожаротушением тоже не все ладно. А это самый пафосный ТРЦ Донецка времен региональной роскоши.

А почему? Потому что размер откатов в Домусе не мог впечатлить только Александра Федоровича. А всех остальных впечатлял. И никакой коррупции - только хозяйственная деятельность двух фирм в каждом конкретном случае.

Или может макси-шоу отправлять, чтобы проверить как работают системы управления зданием и АСПТ? Так они от этого работать не начнут, просто откатят еще одному звену цепочки.

Я уже в Киеве видел ложное срабатывание в супермаркете. Очень страшно, кстати. Всем пофиг, персонал бежит всё выключать, а тебе страшно.

Потому что если это не ложное срабатывание, то ты примерно понимаешь, что может произойти и понимаешь, что дальше все будет зависеть от удачи.

Потому что сразу паника, потому что двери будут перекрыты, потому что персонал в массе своей двинет первым, потому что народ покажет чудеса благородства, героизма и самопожертвования и будет бежать по головам.

В любой момент времени, сидя в темном заполненном зале кинотеатра и будучи расслабленным парой бокалов пива, вы можете почувствовать характерный запах дыма. И больше ничего, потому что из-за акустики вы НИЧЕГО не услышите, даже если в самом ТРЦ откроются врата в ад. И аварийный выход будет закрыт, и сигнализации не будет. И где-то зальет водой проводку и выключит свет. Выйти все не успеют, а вы с ребенком.

Темнота, дым, жара, огонь, дезориентация, давка, крики, истерика, слезы, смерть.

И это легко может быть в Киеве. И в Днепре. И в Харькове. И в Одессе.

А успешный рантье, построивший ТРЦ из говна, палок и горючих материалов, поправит очки, сядет на самолет и сбежит в Россию, Камбоджу или Израиль, оставив вместо себя каких-нибудь стрелочников. Которых, впрочем, тоже не посадят. А даже если посадят, вам то что?

И все потому что Вася скрутку оставил, а Олег Петрович с Иннокентием Валерьевичем спешили откат располовинить и свалить на Сейшелы. И все потом что Сереже охраннику начальник смены дал подзатыльников и теперь Сережа все двери проволокой закрутил, чтобы никто не шастал. А Оленька просто хочет жить и не понимает, зачем вас мажоров спасать.

И я не знаю что с этим делать.

Автор: Антін Швець