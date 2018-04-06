Бей «зелёных человечков» - разбираться будем потом

Уничтожение в Сирии российских наёмников из «Группы Вагнера» показало уязвимость методов, используемых Кремлём для достижения своих целей за границей. Hudson Institute, изучив тактику Москвы, даёт рекомендации, как следует поступать странам, заметившим на своей территории военных без опознавательных знаков

В начале февраля 2018 года в Сирии произошло событие, которое стало позором для России, использующей частные военные компании для войны за рубежом. 7 февраля «Группа Вангера», состоящая из наёмников, но официально не входящая в состав армии РФ, пересекла реку Евфрат и атаковала базу, где находились американские советники. Эта группа воюет на стороне сил президента Сирии Башара Ассада, а Евфрат является линией разграничения между проамериканскими и проассадовскими силами, объясняет Hudson Institute.

В результате контратаки американские военно-воздушные силы уничтожили большую часть российских наёмников. Оценка количества жертв противоречива – от нескольких десятков до сотен. После этого министр обороны США Джеймс Мэттис, который всегда выражается достаточно осторожно, заявил: «У меня нет доказательств, что они знали, на кого нападают, но факт остаётся фактом: они тут были». Россия не признала, что «зелёные человечки» из «Группы Вангера» имеют к ней отношение, более того, в связи с этим инцидентом Кремль не выразил никаких протестов на международной арене. Использование Россией «Группы Вагнера» в Сирии, пишет Hudson Institute, стало, по всей видимости, разведкой боем, Кремль решил проверить решимость США давать отпор россиянам.

Нечестно, но эффективно

Hudson Institute описывает схему, по которой на территории суверенного государства вдруг из ниоткуда появляются вооружённые до зубов «зелёные человечки», готовые в любую секунду вступить в бой.

«Если эти силы находятся под вашим контролем, отведите их, если нет, то мы сами с ними разберёмся»

Эти люди действуют по приказу правительства российского президента Владимира Путина, в то же время солдаты не носят знаков отличия, а их кремлёвские кураторы отрицают какой бы то ни было контроль над ними. Часто россияне используют парамилитарные формирования, такие как «Группа Вагнера». Вступая в военные конфликты, эти формирования делают всё, чего от них требует Кремль.

Согласно популярной концепции, гибридная война охватывает многообразие нерегулярных конфликтов, в которых задействованы «зелёные человечки», кибератаки и прочие элементы ведения войн. Её задачей является реализация политических целей определённых стран, однако использованные методы позволяют замаскировать реального заказчика. Эффективность гибридной войны продемонстрировала оккупация Крыма и желание Москвы разделить Украину.

Разбираться будем потом

Больше всего угроз гибридная война несёт Восточной Европе, Финляндии, Швеции, странам Балтии, пишет Hudson Institute. Изучив сирийские инциденты, он даёт одну, но вполне действенную рекомендацию. Государство, на территории которого появились «зелёные человечки» без опознавательных знаков, должно сперва уничтожить их, а уж потом выяснять, кто они такие и какие цели преследуют.

В пользу такого метода говорит ещё один инцидент, произошедший в Сирии в марте. Группа военных, в том числе российские наёмники, пересекла линию разграничения в районе базы Дейр-эз-Зор. Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд связался с командующим российской группировкой генералом Валерием Герасимовым. «Неудивительно, что подробности этого разговора не стали достоянием общественности, но трудно себе представить, что генерал Данфорда не сказал следующее: «Если эти силы находятся под вашим контролем, отведите их, если нет, то мы сами с ними разберёмся», - пишет Hudson Institute.

После этого разговора военные отступили, так и не вступив в бой.

По материалам: Hudson Institute. Перевод Даниила Непочатова; Фокус