Кто терроризирует города Украины «минированием»

Но такой длительной и массированной атаки, как сейчас, восточный украинский мегаполис еще не знал.

На этот раз под удар террористов попали офисы частного бизнеса. Первое телефонное сообщение о их минировании в полицию поступило в полдень 5 июня. Неизвестные указывали, что в Харькове заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском. Почти все объекты - в центре города.

На места событий для проверки информации оперативно выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Массы людей были вынуждены покидать рабочие места. После проведения осмотра помещений выяснялось, как это и бывает обычно, что сообщения о минировании - фиктивные.

И так длится 8 дней подряд: ежедневно, почти в одно и то и же время, сообщение о минировании бизнес-центров. Такие же экстренные выезды специальных служб, эвакуации. Один и тот же результат.

"Мы вынуждены мгновенно реагировать, проводить тщательные проверки, ведь когда-то может и сработать", - ответили "Еспресо" в национальной полиции. Информация о каждом факте вносится в Журнал единого учета правонарушений. Откуда звонят, что за голоса - ответа нет. "Это не подлежит разглашению, работаем дальше, проверки продолжаются", - говорят в пресс-центре полиции.

К проверкам подключены сотрудники Службы безопасности Украины, хотя основная работа по разоблачению таких преступлений лежит на полиции. "Мы помогаем, и каждый такой случай отрабатывается, как боевой", - прокомментировали в облуправлении СБУ. Какие подозрения насчет "минеров" в СБУ нам также комментировать отказались.

Согласно закону Украины, за такие выходки злоумышленник несет уголовную ответственность и может получить от 2 до 8 лет тюрьмы. По данным правоохранителей, в последнее время в Харьковской области было до 10 задержаний, в том числе по горячим следам.

В прокуратуре отмечают, что судебные дела, как правило, завершаются приговорами, среди которых много условных.

Очень часто звонят школьники, чтобы сорвать урок или экзамен, обозленные и оскорбленные чем-то граждане, шутники, люди навеселе - чтобы похвастаться и выиграть пари, мол, не поймают, или психически больные.

Считается, что Украина имеет соответствующее законодательство, а правоохранители - достаточно средств для борьбы с телефонным терроризмом. Но с бытовым. Оперативная работа полиции, прокуратуры, судов, профилактика - тут все понятно.

Происходящее в последние годы - совсем другое.

11 июня СБУ Львова сообщила о том, что фейковые минирования в этом городе устраивают из России. 10 июня во Львове "заминировали" торгово-развлекательный центр "Кинг-Кросс Леополис". Оттуда эвакуировали 2 тыс. 700 человек, взрывного устройства не обнаружили.

По словам руководителя облуправления СБУ Александра Ткачука, сначала сообщения о минировании злоумышленники осуществляли с электронных адресов, зарегистрированных на анонимных серверах в России. Когда специалисты их заблокировали, то сообщение начали отправлять с одного из электронных адресов международного сервера. Однако следователи выяснили, что новый IP-адрес пользователя, который создал и использовал эту электронную почту, находится в российском Омске.

"Сейчас мы прорабатываем и определяем, насколько уместно каждый раз реагировать на сообщения, которые поступают по три раза в день, и при этом "минируют" одни и те же торговые или бизнес-центры. Но, конечно, мы обязаны на это реагировать", - сказал глава львовского СБУ.

"Мы имеем дело с элементами гибридной войны?", - спросил автор статьи у представителя харьковской СБУ.

"Однозначно", - последовал ответ.

"Это не террор в понимании уголовного кодекса. Это состав преступления, предусмотренный статьей 259 УК, а именно заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", - прокомментировал ситуацию для Espreso.tv харьковский юрист-международник Тимур Андриевский .

Но, по словам специалиста, эта проблема куда шире. "Фиксировать - это и так фиксируется правоохранителями, ведь по каждому случаю открывается уголовное производство. Кому-то сообщать? Зачем. Ведь мы не знаем, кто это делает. Является ли это элементом гибридной войны - конечно, это может быть и так, но нужно доказать вину . А для этого нужно найти человека, который совершает это преступление. Также, никто не отменяет того, что это могут были банальные "разборки" бизнеса, чтобы нанести вред какому-либо предприятию-конкуренту. Третий вариант, это просто прикрытие чего-то другого, например , подготовка другого преступления ", - размышляет Тимур Андриевский.

По мнению юриста, обращаться в международные органы целесообразно после доказательства того факта, что это делали русские: "Тогда, конечно, можно жаловаться. Сейчас как раз Международный Суд ООН ждет меморандума Украины по делу против России, где официальный Киев обвиняет Кремль в нарушениях конвенции по противодействию терроризма ".

Независимо от того, кто это делает и кому это выгодно, понятно, что каждый вызов влечет за собой нагрузку на правоохранительные органы. Каждый раз, выезжая на вызовы, они тратят деньги и время, которые можно было бы использовать для раскрытия других преступлений.

К тому же целью фиктивных сообщений о минировании может быть и снижение доверия к правоохранительной системе в целом. "Тяжесть раскрытия таких событий, особенно в эпоху одноразовых телефонов и сим-карт демонстрирует гражданам своеобразную "беспомощность" правоохранителей, что уменьшает их авторитет. И это плохо. А кроме того, люди начинают привыкать к этому, и в будущем, при реальном минировании, могут банально не поверить. и это может привести к тяжелым последствиям и расходам ", - считает Аднриевський.

"Поэтому сегодня единственный выход, это выполнять приказы правоохранителей и помогать им в раскрытии преступления. Также следует рассмотреть вопрос улучшения контроля оборота сим-карт», - советует юрист.

Так или иначе, война внесла коррективы в жизнь общества, и власть вынуждена искать действенный выход из ситуации, чтобы обезопасить граждан и не потерять их доверие.

Источник: Espreso.tv