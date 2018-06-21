Кременчуцька колонія для неповнолітніх: звіт за результатами моніторингового візиту

Кременчуцька виховна колонія – це колонія для неповнолітніх, що розташована майже в центрі м.Кременчук. Колонія здатна прийняти більше 300 вихованців, однак на момент візиту в ній утримувалося 50, 12 з яких працюють. Серед адміністрації 4 особи – керівництво установи та 135 осіб персоналу.

За поточний рік з установи звільнилося 12 хлопців, 11 з них – умовно-достроково.

На території колонії діє 9 релігійних конфесій, крім того вихованців регулярно відвідують міжнародні та місцеві громадські організації. Зокрема, за підтримки Ради Європи підлітків забезпечують правовою та соціальною літературою, в рамках Кіноклубу медіа-просвіти з прав людини демонструють їм фільми Docudays UA. Така демонстрація проходить за участю психолога, який потім опрацьовує з хлопцями побачений матеріал.

Територія установи охайна, на території розташований храм, футбольне поле, тренажери, тенісні корти. Крім того, вихованці самостійно оформлюють ландшафтний дизайн клумб, доглядають за рослинами. Стіни колонії прикрашені банерами.

На день візиту до колонії у ДІЗО не знаходилося жодної особи. За даними адміністрації, з початку року жодна особа до дисциплінарної відповідальності не притягалася, що вказує не однозначно лояльне відношення адміністрації до засуджених.

Дільниця карантину, діагностики і розподілу.

Першочергово моніторингова група відвідала дільницю карантину, діагностики і розподілу, де на той момент утримувався один вихованець.

Як розповіла моніторам представник адміністрації, етапи відбуваються зазвичай вночі, по приїзду хлопці мають змогу прийняти гарячий душ, та проходять медогляд. Під час медогляду у них беруть всі необхідні аналізи.

Вихованці перебувають на дільниці карантину протягом двох тижнів. В цей час з ними співпрацює психолог, вихователь, начальник установи.

Умови утримання на дільниці відповідають нормам, площа достатньо велика. Є можливість приймати душ, туалет обладнаний новою сантехнікою. Окремо виділено кімнату для прийому їжі, та кімнату психологічної діагностики, де прибулий хлопець має змогу ознайомитися з правовою та соціальною літературою, подивитися фільми, поспілкуватися з психологом.

Серед недоліків моніторингова група відмітила неспроможність вихованців самостійно відкривати вікна, як вказали представники адміністрації ручка від вікна знаходиться у чергового, який за проханням може відкрити або закрити вікно.

Школа та ПТУ

На базі колонії функціонує Кременчуцька загальноосвітня школа № 32 для учнів 9, 10 та 11 класів. По закінченню учбового закладу школярі отримують атестат державного зразка, в якому не зазначається, що вони закінчили навчання у закладі при виховній колонії. Це, безумовно, є позитивним аспектом, адже до випускників не буде упередженого ставлення у майбутньому при влаштуванні на роботі або вступу до вищих навчальних закладів.

Школа - це триповерхова будівля, де обладнано класи з усіх можливих предметів. За словами адміністрації, засуджені тільки-но здали державну підсумкову атестацію. Частина з них готується до зовнішнього незалежного оцінювання. Серед засуджених двоє навчаються заочно у вищому навчальному закладі. Всі класи обладнані всім необхідним для навчання. Кімнати та коридори - свіжовідремонтовані. І взагалі, звертає на себе увагу позитивна тенденція - у колонії проводиться ремонт багатьох приміщень.

На жаль, середня успішність навчання дітей є невисокою, але треба брати до уваги, що більшість засуджених походять з неблагополучних родин.

У колонії при школі функціонує бібліотека. Адміністрація стверджує, що засуджені активно читають книжки. Із 50 засуджених - 48 засуджених читають книжки та записані у бібліотеку. У бібліотеці багато нових книжок, серед яких - твори сучасних українських письменників.

На території школи постійно функціонує виставка картин місцевого художника. Влітку засуджені приймають участь у спеціальних курсах, створених за підтримки міжнародних донорів. Вони можуть навчатися фотографії, програмуванню і кулінарії. По закінченню курсу вони отримують сертифікат. У школі монітори бачили виставку фотографій, які зробили самі засуджені.

На базі колонії функціонує професійно-технічне училище. Воно має 28 акредитованих спеціальностей, однак через невелику кількість вихованців відкрита лише одна - теслярів. На день візиту функціонувала лише одна група на 13 чоловік, інша була випущена. Монітори бачили роботи теслярів, які вражають красою та майстерністю. Будівля професійно-технічного училища відремонтована, але на разі більша її частина пустує. За словами адміністрації, внутрішнє її оздоблення раніше робили самі учні училища.

Харчовий блок

На території виховної колонії розташовується велика їдальня. У їдальні чисто. Всі столи застелені скатертинами, в умивальниках є вода, біля них у вільному доступі - мило та рушинки. На кухні працюють чотири кухарі, а також декілька вихованців колонії. Один із вихованців, що працює пекарем без вагань озвучив свою заробітну платню - 1200 гривень.

Кухня чиста, майже стерильна. Весь персонал одягнутий у чистий спеціальний одяг. У приміщеннях приємно пахне. Сховище для продуктів обладнане усією необхідною технікою. У холодильнику є яйця та молоко. Кімната для розморозки м’яса - чиста, там не має неприємного запаху.

Банно-пральний блок

Засуджені мають змогу відвідати баню за графіком. Душові кабіни обладнані перегородками та шторами. У кожній кабінці лежить килимок проти ковзання. Загалом, у банному комплексі чисто, відсутні неприємні запахи.

Крамниця

На території колонії працює крамниця. Всього у ній представлено 1200 найменувань товарів, але на момент візиту моніторів полиці були майже пусті. Залишилися лише малопопулярні мийні засоби та інші товари, які діти купують зрідка. За словами адміністрації, поставка товарів буде вже завтра і тоді засуджені зможуть завітати до крамниці та купити продукти за кошти, що є на особистих рахунках.

Ціни у крамниці відповідають ринковим, що є однозначно позитивним моментом. Однак монітори не впевнені, що засуджені мають змогу купувати продукти, тому що їх ячейки для зберігання їжі майже у всіх порожні.

У крамниці є декілька столів зі стільцями, де неповнолітні можуть провести час, якщо бажають. За словами адміністрації, завезення продуктів можливе і за замовлення - засуджені влітку часто замовляють морозиво.

Медична частина

Медична частина колонії повністю укомплектована необхідним обладнанням. Є лабораторія, в якій на місця проводяться аналізи. На жаль, у колонії не вистачає декілька лікарів, але адміністрація докладає усіх зусиль для їх пошуків. На день візиту як раз кандидати на вакантні посади завітали до установи.

На день візиту у медичній частині не було жодного хворого. Сама медична частина перебувала на ремонті. У всіх кабінетах та палатах проводився ремонт. На думку моніторів, адміністрації слід було залишити хоча б одну резервну палату на випадок екстрених випадків. Інакше, зараз, медична частина не готова прийняти засуджених у разі їх хвороби.

Тим не менш, повсякмісний ремонт в колонії є однозначно позитивним явищем.

Житлова зона.

Засуджені розміщуються у двох відділеннях. Обидва відділення майже однакові як по наповненню, так і по умовам утримання. Засуджених у колонії мало, тому площі на кожного засудженого вдосталь - спальні кімнати майже порожні.

У кожному відділенні є власна спортивна кімната, кімната для зберігання особистих речей, кухня, тощо. Засуджені залюбки проводять вільний час у загальній кімнаті. На день візиту вони як раз дивилися кіно разом із психологом. Самі засуджені на умови тримання скарг не висловлювали, відкрито дивилися у вічі моніторам та поводили себе дружелюбно. Засуджені також можуть займатися спортом у відповідних спортивних кімнатах.

Кухні у житловій зоні обладнані холодильниками, мікрохвильовими печами, електричними чайниками. Все чисте та хоч і не нове, але доглянуте. У багатьох приміщеннях житлової зони на момент візиту моніторів продовжувався ремонт.

Туалетні кімнати знаходяться у доброму стані - облицьовані плиткою, чисті, доглянуті. Для засуджених є можливість прийняти душ - є душові кабіни. Туалетні кімнати обладнані новою сантехнікою та окремими кабінками, однак висота дверцят в таких кабінках є недостатньою.

Спальні кімнати у житловій частині досить просторі. У кожній із них мешкає 10 - 12 осіб, тому на кожну особу припадає приблизно 6 - 7 квадратних метрів площі, що є навіть вище, ніж за європейськими стандартами. У кімнатах чиста, всі ліжка одноповерхові. Біля кожного ліжка розташовується тумбочка для особистих речей. У кімнатах достатньо світла, є питна вода.

Кімнати для побачень

В установі функціонують обладнані кімнати для короткострокових побачень, де вихованці мають змогу зустрічатися не тільки з родичами, а й з друзями.

У відповідності до чинного КВК України, неповнолітні мають право на тривалі та короткострокові побачення із рідними та іншими особами. Адміністрація зазначила, що на короткострокові побачення до неповнолітніх, крім рідних, допускюаться їхні друзі та знайомі, якщо ці особи не мають “кримінальні схильності”. Зокрема, за загальним правилом не допускаються на побачення особи, які відбували раніше покарання у цій або інших установах виконання покарань. Тим не менш, час від часу проводяться спеціальні круглі столи між засудженими та особами, які відбували покарання у виховній колонії раніше. Ці особи залюбки розповідають засудженим, як знаходили роботу та житло після звільнення, як збудували сім’ї та стали батьками.

Короткострокові побачення проводяться у спеціально відведеній кімнаті по графіку. Засуджені мають право на таке побачення кожного дня. Побачення проводяться за новими європейськими стандартами - без обмеження контакту та розділення. Засуджені та відвідувачі мають можливість сидіти за одним столом та розмовляти, що створює сприятливу, доброзичливу атмосферу. За побаченням стежить співробітник колонії.

До засуджених час від час приїжджають родичі. Більшість із них - раз на декілька місяців, до деяких і кожного місяця. Кімнати для побачень є рівня зручності “стандарт”, “полулюкс” та “люкс”. Є спеціальна кімната для родичів, які приїжджають із маленькими дітьми. Така кімната обладнана дитячим ліжечком. Вартість однієї доби у кімнаті рівня “стандарт” складає 64 гривні, рівня “полулюкс” - 75 гривень, рівня “люкс” - 155 гривень. Взимку ціни трохи вище через необхідність їх опалення. Тим не менш, моніторингова група відзначає, що ціни є досить помірними та не є штучно завищеними.

Кімнати для довготривалих побачень охайні та відремонтовані. Санітарні кімнати для спільного користування та індивідуальні - чисті.

Дозвілля

У штатному розписі колонії дві посади психологів. Вони регулярно працюють із засудженими підлітками, готуючи їх до майбутнього звільнення. За півроку до звільнення починається активна робота із засудженими, яким допомагають у пошуку роботи та житла. З установою співпрацює місцева влада, яка також займається працевлаштуванням засуджених. Деяких із вихованців доводиться навчати всьому буквально “з нуля” - як спілкуватися, як користуватися ножем та виделкою, тощо. Діти із неблагополучних родин часто потрапляють до установи. До них тут відносяться з особливою увагою, намагаючись дати те, що не дали дома. Моніторингова група не може не відмітити, що співробітники колонії говорили про вихованців із турботою.

Установа забезпечена юридичною літературою, дітям розказують про їхні права та обов’язки. Є приміщення для кінопоказу, у тому числі, фільмів про права людини. У колонії функціонує живий куточок, де панує довгожитель - гусак. Він мешкає у колонії вже 12 років. Неповнолітні також займаються ландшафтним дизайном, створюючи свої роботи прямо на території установи. Їх залучають до садівництва, заквітчення території.

Адміністрація колонія активна бореться із курінням серед засуджених. Куріння на території установи суворо заборонено як для вихованців, так і для співробітників. І дійсно, монітори ніде не відчули навіть запаху цигарок.

На території установи є вуличний спортивний майданчик із тренажерами, а також велике футбольне поле із охайним штучним покриттям, при чому по покриттю видно, що вихованці дійсно регулярно грають у футбол. За твердженням адміністрації, грати на це поле приходять і підлітки, що не утримуються в установі. Вони грають спільні матчі із вихованцями колонії. Поле відремонтовано у 2010 році за гроші із грантової гуманітарної допомоги. У погану погоду та взимку діти мають змогу займатися спортом у житловій зоні - є більярд, настільний теніс, тренажери. Моніторингова група бачила грамоти та сертифікати, які отримали діти.

У колонії всього 9 релігій. Моніторингова група поспілкувалася із представником однієї із них - неповнолітнім, який вже у своєму віці зацікавився релігійним навчанням та вже викладає його для своїх однолітків. У житловому секторі є спеціальні кімнати, де засуджені мають змогу спілкуватися із представниками релігійних організацій.

При школі в колонії працює дуже багато майстерень, де засуджені вчаться вишивати, в’язати, малювати, плести з бісеру, різати по дереву та іншим прикладним мистецтвам. Моніторингова група бачила кімнату із роботами засуджених, більшість з яких вражає не тільки кропітливістю, а й майстерністю. Засуджені - постійні переможці різних конкурсів, за що мають сертифікати. Вони також беруть участь у різноманітних співочих та театральних конкурсах, як-то - Червона калина. Діти разом із працівниками адміністрації залюбки приймають участь у таких конкурсах.

Засуджені самі облаштували у колонії спеціальну кімнату у школі - куточок народознавства. Там і українська розмальована піч, і колиска з дитиною, і стіл, і польові трави, і рушники, яким по сто років. Все у цій кімнаті засуджені зробили самі. Саме за допомогою таких інсталяцій підлітками прививають сімейні цінності, яких вони часто були позбавлені з дитинства

У відповідності до КВК України, засуджені мають право виходу за межі колонії. Тому за останні роки неповнолітні відвідали цирк, місцеву духовну семінарію, були в кінотеатрі. За словами адміністрації, на території установи регулярно проводяться пікніки для засуджених. Колонію регулярно відвідують представники 10 громадських організацій, з якими було укладено договори про співпрацю. Також проводяться лекції працівниками правоохоронних органів, а кожного літа організовується християнський табір.

Автори: Олена Річко, Ганна Овдієнко, Володимир Глущенко; Харківська правозахисна група (ХПГ)