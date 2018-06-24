Когда лучшее — враг хорошего

У «морских котиков» ВМС США существует специальное упражнение: человеку связывают руки за спиной, связывают лодыжки и бросают его в бассейн глубиной 3 метра. Его задача – выжить в течение пяти минут. Как это часто бывает на тренировках «морских котиков», подавляющее большинство новобранцев терпят неудачу.

Многие сразу впадают в панику и начинают кричать, чтобы их вытащили. Некоторые пытаются плыть, но уходят под воду, и их приходится вылавливать и откачивать. За годы тренировок неоднократно бывали даже смертельные случаи.

Но некоторым людям удаётся справиться с задачей, и помогает им в этом знание двух довольно противоречивых правил.

Первое правило парадоксально: чем больше вы пытаетесь удержать свою голову над водой, тем больше вероятность того, что вы утонете.

Со связанными руками и ногами удержать себя на поверхности воды в течение пяти минут невозможно. Больше того, ваши беспорядочные дёрганья лишь только помогут вам утонуть ещё быстрее. Фокус заключается в том, чтобы позволить себе опуститься на дно бассейна. Затем следует с силой оттолкнуться ногами от дна и, когда вас выкинет на поверхность, по-быстрому вдохнуть и снова начать весь процесс.

(В 8 лет, еще не зная о существовании "морских котиков" ВМС США, я таким образом спася на море в Затоке, когда оказался на глубине и упустил надувной мяч за который ранее держался.) Опускался на дно и отталкивался ногами в верх и в сторону берега. Таким скачками и допрыгал до отмели)

Как ни странно, этот приём не требует ни сверхчеловеческих сил, ни особой выносливости. Вам даже не обязательно уметь плавать, скорее, наоборот, от вас требуется, чтобы вы даже не пытались этого делать. Не следует сопротивляться законам физики, следует их использовать, чтобы спасти свою жизнь.

Второй урок немного более очевиден, но также парадоксален: чем больше вы паникуете, тем больше кислорода вам требуется, и тем выше вероятность, что вы потеряете сознание и утонете. Упражнение обращает ваш инстинкт выживания против вас же самих: чем интенсивнее ваше желание дышать, тем меньше у вас будет возможности для этого. И чем интенсивнее ваша воля к жизни, тем больше шансов, что вы умрёте.

Таким образом, это упражнение не на физическую силу, и не на силу воли. Оно направлено на умение владеть собой в критической ситуации. Сможет ли человек подавить свои инстинктивные импульсы? Сможет ли он расслабиться перед лицом потенциальной смерти? Сможет ли он рискнуть своей жизнью ради выполнения какой-либо высшей задачи?

Умение владеть собой намного важнее, чем умение плавать. Оно важнее, чем физическая сила, выносливость или амбиции. Оно важнее, чем ум, образование и то, как хорошо человек выглядит в роскошном итальянском костюме.

Это умение – способность не поддаваться инстинктам, когда больше всего хочется именно этого – это один из важнейших навыков, которые любой человек может развить в себе сам. И не только для службы во флоте. Просто для жизни.

Большинство людей полагают, что прилагаемые усилия и вознаграждение находятся в прямой зависимости. Мы считаем, что если работаем в два раза больше, то результат будет в два раза лучше. И если мы вдвое больше уделяем внимание своим любимым, то и нас будут любить в два раза сильнее. А если мы будем кричать в два раза громче, то наши слова станут в два раза более убедительными.

То есть предполагается, что большая часть того, что происходит в нашей жизни, описывается линейным графиком, и что на «единицу» усилия приходится «единица» вознаграждения.

Но позвольте мне сообщить вам (мне, который надеялся, что если выпить в два раза больше, чем обычно, Red Bull, то и с этой статьёй будет покончено в два раза быстрее) – так почти никогда не бывает. Большая часть того, что творится в мире, происходит не по линейным законам. Линейная зависимость соблюдается только в самых примитивных, однообразных и скучных вещах – при вождении автомобиля, при заполнении документов, при уборке ванной комнаты и т.п. Во всех этих случаях, если вы делаете что-то в течение двух часов, то получаете в два раза больше, чем если бы вы это делали в течение часа. Но это связано с тем, что здесь не нужно думать или изобретать.

Чаще всего линейная зависимость не соблюдается именно потому, что однообразные механические действия составляют меньшую часть нашей жизни. Большая же часть нашей деятельности сложна, и она требует умственных и эмоциональных усилий.

Таким образом, большинство видов деятельности происходит по кривой убывающей доходности.

Закон убывающей доходности гласит, что с какого-то момента увеличение вложений не приносит эквивалентной отдачи. Классический пример – деньги. Разница между заработком в 20000 и 40000 долларов огромна, она полностью меняет жизнь. Разница же между заработком в 120000 и 140000 долларов означает лишь то, что в вашем автомобиле будут более приятные обогреватели для сидений. Разница между заработком в размере 127020000 и 127040000 долларов США вообще находится в пределах статистической погрешности.

Концепция уменьшения отдачи применима к большинству всех событий, которые являются сложными или новыми. Чем чаще вы принимаете душ, чем больше съедаете за обедом куриных крылышек, чем дольше вы придерживаетесь ритуала ежегодных поездок к матери – тем менее значимым является каждое следующее из этих событий (да простит меня моя мама).

Другой пример: исследования производительности труда показывают, что мы работаем по-настоящему эффективно только в первые четыре-пять часов своего рабочего дня. После этого следует резкое снижение производительности – до такой степени, что разница между работой в течение 12 часов и в течение 16 часов практически не видна (если не считать лишение сна).

Это же правило действует и в отношении дружбы. Единственный друг всегда жизненно важен. Иметь двух друзей всегда лучше, чем иметь одного. Но если к 9 друзьям прибавится 10-й, то это мало что изменит в вашей жизни. А 21 друг вместо 20 приносит лишь проблемы с запоминанием имён.

Концепция уменьшения отдачи работает применительно к сексу, еде, сну, употреблению алкоголя, тренировкам в тренажёрном зале, чтению книг, отпускам, найму сотрудников, потреблению кофеина, откладыванию денег, планированию деловых встреч, учёбе, видеоиграм и мастурбации – примеры безграничны. Чем больше вы что-то делаете, тем меньшее вознаграждение вы получаете за каждое последующее действие. По закону уменьшения отдачи работает почти всё.

Но существует и ещё одна кривая, которую вы, наверное, никогда не видели и о которой не слышали раньше – это обратная (инвертированная) кривая доходности.

Обратная кривая доходности демонстрирует те случаи, когда усилие и вознаграждение имеют отрицательную корреляцию, то есть чем больше усилий вы прикладываете к чему-либо, тем меньшего вы достигаете.

И именно этот закон действует в примере с «морскими котиками». Чем больше усилий вы прилагаете, чтобы удержаться на поверхности, тем больше вероятность того, что вы потерпите неудачу. Точно так же, чем сильнее ваше желание дышать, тем более вероятно, что вы захлебнётесь.

Возможно, сейчас вы подумали – ну, и зачем нам всё это знать? Мы же не собираемся нырять в бассейн со связанными ногами и руками! Какое нам дело до инверсных кривых?

Действительно, в жизни мало вещей, которые работают по закону инверсной кривой. Но те немногие, которые есть, бывают чрезвычайно важны. Я даже решусь утверждать, что все наиболее важные переживания и события в жизни работают по закону инверсной кривой.

Усилия и вознаграждение находятся в прямой зависимости при выполнении примитивных задач. Усилия и вознаграждение работают по закону уменьшения отдачи, когда действие является сложным и многомерным.

Но когда речь идёт о нашей психике, т.е. о том, что происходит исключительно в нашем собственном сознании, связь между усилием и вознаграждением является обратной.

Погоня за удачей уводит вас от неё ещё дальше. Поиски эмоционального спокойствия лишь ещё больше взволновывают. Желание большей свободы часто нас заставляет ещё сильнее почувствовать свою несвободу. Потребность быть любимым мешает нам любить самих себя.

Олдос Хаксли однажды записал: «Чем чаще мы заставляем себя что-то сделать против собственной воли, тем реже мы добиваемся успеха. Знание и результаты приходят только к тем, кто изучил парадоксальное искусство делать не делая, сочетать релаксацию с деятельностью».

Фундаментальные составляющие нашей психики парадоксальны. Это связано с тем, что когда мы сознательно пытаемся вызвать у себя определённый настрой, мозг автоматически начинает этому сопротивляться.

Это «Закон от обратного»: ожидание положительного результата само по себе является негативным фактором; готовность к отрицательному результату – это положительный фактор.

Это распространяется на большинство (если не на все) аспектов нашего психического здоровья и отношений:

Контроль. Чем больше мы стремимся управлять своими собственными чувствами и порывами, тем больше переживаем по поводу своей несдержанности. Наши эмоции непроизвольны и зачастую неуправляемы, желание взять под контроль ещё больше усиливает их. И наоборот, чем спокойнее мы относимся к собственным чувствам и импульсам, тем больше у нас возможностей направить их в нужное русло.

Свобода. По иронии судьбы, постоянное стремление к большей свободе расставляет перед нами всё больше барьеров. Готовность принять свободу в определённых границах позволяет нам самостоятельно определять эти границы.

Счастье. Стремление быть счастливым делает нас менее счастливыми. Счастливыми нас делает примирение с неудачами.

Безопасность. Желание почувствовать себя в безопасности порождает в нас неуверенность. Примирение с неопределённостью позволяет нам чувствовать себя в безопасности.

Любовь. Чем больше мы пытаемся заставить других полюбить нас, тем меньше они будут к этому склонны. И, что ещё более важно, тем меньше мы будем любить сами себя.

Уважение. Чем больше мы требуем уважения к себе, тем меньше нас будут уважать. Чем больше мы сами уважаем других, тем больше уважения будет к нам.

Доверие. Чем больше мы уговариваем людей доверять нам, тем реже они это делают. Чем больше мы доверяем другим, тем больше получаем обратного доверия.

Уверенность. Чем больше мы стараемся почувствовать уверенность в себе, тем больше мы волнуемся и беспокоимся. Готовность признать свои недостатки позволяет нам комфортнее себя чувствовать в собственной шкуре.

Самосовершенствование. Чем больше мы стремимся к совершенству, тем острее мы чувствуем, что этого недостаточно. В то же время готовность принять себя такими, как есть, позволяет нам расти и развиваться, потому что в этом случае мы слишком заняты, чтобы обращать внимание на второстепенные вещи.

Значительность: чем более значительной и глубокой мы считаем собственную жизнь, тем более поверхностной она является. Чем больше значения мы придаём жизни других людей, тем более важными мы для них станем.

Все эти внутренние, психологические переживания работают по закону инверсной кривой, потому что все они порождаются в одной и той же точке: в нашем сознании. Когда вы желаете счастья, ваш мозг одновременно является и источником этого желания, и тем объектом, который должен его почувствовать.

Когда дело доходит до этих высоких, абстрактных, экзистенциальных рассуждений, наш мозг становится похожим на собаку, гоняющуюся за собственным хвостом. Собаке эта погоня кажется вполне логичной – в конце концов, если при помощи погони она получает всё остальное, что необходимо для её собачьей жизни, то почему в этот раз должно быть иначе?

Однако собака никогда не сможет поймать свой собственный хвост. Чем быстрее она догоняет, тем быстрее её хвост убегает. Собаке не хватает широты взгляда, она не видит, что она и хвост – единое целое.

Наша задача состоит в том, чтобы отучить свой мозг гоняться за собственным хвостом. Отказаться от погони за смыслом, свободой и счастьем, потому что их можно почувствовать только тогда, когда вы перестанете гнаться за ними. Научиться достигать своей цели путём отказа от преследования этой цели. Показать самим себе, что единственный способ достичь поверхности – позволить себе опуститься.

Как это сделать? Отказаться. Сдаться. Капитулировать. Не из-за слабости, а из-за понимания того, что мир шире, чем наше сознание. Признать свою хрупкость и ограниченность. Свою конечность в бесконечном потоке времени. Этот отказ от попыток контроля говорит не о слабости, а о силе, потому что вы решаете отказаться от тех вещей, которые вне вашей власти. Смиритесь с тем, что не всегда и не все вас будут любить, что в жизни бывают неудачи, и что не всегда вы найдёте подсказку, что следует делать дальше.

Откажитесь от борьбы с собственными страхами и неуверенностью, и когда вы подумаете, что скоро утонете, вы достигнете дна и сможете от него оттолкнуться, в этом и будет спасение.

Источник: Mark Manson "WHY THE BEST THINGS IN LIFE ARE ALL BACKWARDS"

Перевод: Dmitry Fomin