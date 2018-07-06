ДТП спричинені у нетверезому стані: яким має бути покарання?

У поліції проблему керування транспортними засобами у стані сп’яніння вважають критичною. В Україні дійсно висока смертність на дорогах: в 2016 році в ДТП загинули 3,4 тис. громадян, у 2017-му кількість жертв зросла до 3,5 тис. осіб. Всього на дорогах у 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тисяч випадків керування транспортом у стані сп’яніння, що на чверть більше, ніж у 2016 році.

Парламент знову має намір посилити покарання за ДТП, спричинені у нетверезому стані. 4 липня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроект №7064, що має знизити смертність на дорогах.В ньому пропонують доповнити Кримінальний кодекс статтею 286-1, у якій була б окремо прописана відповідальність за ДТП, скоєні водіями в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Сьогодні ж кодекс містить лише статтю, яка передбачає різні норми відповідальності за спричинення аварій.

Що пропонується змінити

Варто нагадати, що у 2016 році відповідальність за водіння у нетверезому стані вже значно посилювалась. Тоді були внесені зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Для нетверезих водіїв ввели штраф у 10,2 тис. грн з позбавленням водійських прав на рік. За другу спробу сісти п'яним за кермо доведеться заплатити до 20,4 тис. грн штрафу, а права відберуть на три роки, за третю – 40,8 тис. грн, права вилучать на 10 років.

Для тих водіїв, які спричинили аварії, унаслідок чого травмувались або загинули люди, діє стаття 286 Кримінального кодексу, але вона не містить окремої відповідальності за «п’яну» їзду. У ній прописано, що за ДТП, де з вини водія потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження або загинув, водія можуть позбавити волі на термін від трьох до восьми років. Якщо ж в результаті ДТП загинуло кілька людей, водієві загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до 10 років. Водночас водіїв можуть за цією статтею позбавляти водійських прав за рішенням суду максимум на три роки.

«На сьогодні, якщо людину позбавили прав на три роки, і дали тюремний термін, наприклад, п’ять років, то вона вийде з тюрми і знову сяде за кермо», - пояснює «Главкому» координатор програми Traffic Challenge Ольга Дробишева.

Автори ж законопроекту №7064 пропонують збільшити термін позбавлення волі п'яним винуватцям ДТП до восьми-десяти років, збільшивши таким чином мінімальний термін тим, хто спричинив тяжкі тілесні ушкодження жертвам ДТП.

Варто виділити, що законопроект передбачає також збільшення терміну позбавлення водійських прав для тих, хто керував авто у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, до 10 років. Зараз, як зазначалось вище, Кримінальний кодекс передбачає вилучення прав лише на три роки. А якщо водій вже позбавлявся водійських прав, але знову сів напідпитку за кермо, його нардепи пропонують позбавити волі на п’ять років з відбиранням прав пожиттєво.

Законопроектом також передбачається додати до закону про основи національної безпеки нові положення щодо визначення загрози національній безпеці від зростання аварійності, в тому числі й через те, що водії у стані алкогольного сп’яніння сідають за кермо.

Смертність на дорогах. Що робити?

У поліції проблему керування транспортними засобами у стані сп’яніння вважають критичною. В Україні дійсно висока смертність на дорогах: в 2016 році в ДТП загинули 3,4 тис. громадян, у 2017-му кількість жертв зросла до 3,5 тис. осіб.

Але якщо аналізувати офіційну статистику, то з’ясується, що у минулому році з 162,5 тис. аварій з вини п’яних водіїв сталися тільки 5,8 тис., що становить лише 3,6% від загальної кількості ДТП. А керування транспортом водіями напідпитку стало причиною 115 смертей з 3,5 тис

П’яні ДТП: яким має бути покарання?

Всього на дорогах у 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тисяч випадків керування транспортом у стані сп’яніння, що на чверть більше, ніж у 2016 році.

Правозахисник, експерт з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв вважає, що статистика не завжди показує повну картину, адже кількість п’яних водіїв за кермом в реальності набагато більша за кількість тих, кого ловить поліція. Крім того, у правоохоронців не завжди є можливість фіксувати, чи вживав водій наркотики перед тим, як сісти за кермо.

«У нас в основному говорять про стан алкогольного сп’яніння, а як на мене, на сьогодні більше проблем на дорогах створюють особи під дією наркотиків. Експрес-тестів у поліції немає, тому вона не завжди на місці може виявити, чи вживав водій наркотики, чи ні. Для цього треба робити аналізи, що забирає час», – пояснює Караваєв.

Правозахисник додав, що в Україні застаріла процедура перевірки стану водіїв, вона не є досконалою. Крім того, низьким є рівень кваліфікації самих поліцейських. У результаті, коли копи ловлять п’яного водія, передають матеріали справи в суд, його можуть відпустити тільки через те, що поліцейські порушили процесуальні норми під час затримання.

Також Караваєв радить ввести солідарну відповідальність для всіх учасників дорожнього руху, не тільки для водіїв. «Учасники дорожнього руху – це і велосипедисти, і пішоходи, і погоничі тварин. Бувають випадки, коли п’яний пішохід вибігає на дорогу, а водій, бажаючи уникнути з ним зіткнення, може виїхати на зустрічну смугу і зіштовхнутися з іншим водієм, можуть бути жертви», – пояснив правозахисник.

Координатор програми Traffic Challenge Ольга Дробишева зауважила, що правоохоронцям варто було б враховувати рівень проміле алкоголю у крові винуватця ДТП під час визначення покарання. «Є ж різниця, чи людина свідомо випила спиртне і одразу сіла за руль, чи вона ввечері випила вина, а зранку і досі є незначні проміле алкоголю у крові», - додала вона.

Законопроект ще будуть доопрацьовувати у комітетах. «Думаю, у вересні розглянемо у другому читанні», - зазначив у коментарі «Главкому» нардеп Ігор Мосійчук.

Автор: Яна Степанковська, «Главком»