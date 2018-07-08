Между тем многие пользователи в соцсетях задаются вопросом: зачем в эпоху лоукостов и безвиза платить деньги за отдых, который могут испортить недобросовестные предприниматели? Это ведь проще простого: зашел в интернет, нашел рейс, забронировал отель - и отдыхай себе как душе угодно. Впрочем, львиную долю украинцев этот самый процесс организации путешествий пугает не меньше, чем повышение коммуналки или внезапная болезнь Олега Винника.

Коллапс туристического «пузыря»: причины и следствия

А вдруг в интернете мошенники? А вдруг я заплачу картой, а с нее все деньги спишут? А вдруг я забронирую отель, а потом мне скажут, что впервые обо мне слышат? А как я из аэропорта в отель доеду? А питаться, в конце концов, где? Все это и побуждает наших сограждан выбирать отдых в стиле "все включено": туриста забирают из аэропорта, отвозят на место, селят, кормят, развлекают, а потом доставляют на обратный рейс. Заплатил деньги - и ни о чем не думай.

Зачастую это приводит к тому, что за неделю отдыха многие туристы даже территорию отеля не покидают. Ведь если куда-то ехать, то надо искать транспорт, общаться с местным населением, ходить по незнакомым улицам...Вдруг накормят чем-то неизвестным, а потом страдай несколько дней несварением? Или обманут/обворуют/побьют? Так что "не выходи из комнаты, не совершай ошибку". Тем более что ресторан под боком, до пляжа две минуты и все говорят на понятном языке.

В лагере тех, кто предпочитает самостоятельные путешествия, другие аргументы. Зачем ехать за тридевять земель, чтобы оказаться в компании соотечественников и не увидеть местного колорита? Как знакомиться со страной, не познакомившись с местными жителями? Да и зачем привязываться к туркомпании, когда можно спланировать отдых исключительно по собственному вкусу, да еще и изрядно про этом сэкономив? А что касается побьют/обворуют, так от этого никто и в пятизвездочной гостинице с "олл инклюзив" не застрахован.

И одни, и вторые по-своему правы. Туристы, совершающие путешествия по горам, пренебрежительно называют отдыхающих на турбазах "матрасниками". Мол, настоящий поход - это единение с природой, звезды над палаткой и казанок с тушенкой, который потом приходиться отмывать в студеной реке. А отдыхающие на базах едят в ресторане, спят на матрасах, а горы видят лишь издали. И стоило ради этого вообще куда-то ехать?

"Матрасники", в свою очередь, вполне резонно могут заметить, что отдых и героизм - вещи все-же разного порядка, а тащить на себе огромный рюкзак по пересеченной местности удовольствие далеко не для всех.

Но то горы, а как быть с морем? Ладно еще несколько лет назад, когда львиная доля наших сограждан ездила в Турцию и Египет по "визовой" причине. Сегодня же границы с Европой пали, и можно выбирать отдых в любой стране. Почему же украинцы продолжают упорно нести деньги туроператорам и за неделю до вылета начинают переживать, не перенесут ли рейс и не отменят ли его вообще?

Окрестности Кастро_Урдиалес (Кантабрия Испания)

На самом деле любовь к пакетным турам - далеко не украинская особенность. И в Польше, и в Германии, и в Испании турфирмы предлагают устроить клиентам незабываемый отдых в любой точке земного шара. Судя по статистическим данным разных стран, организованных туристов в общем потоке все же больше, чем тех, кто организовывает путешествие самостоятельно. В большинстве случаев туристам предлагают перелет, трансфер и отель с полупансионом (завтрак и ужин). Столь любимый многими украинцами all inclusive в Европе в диковинку. Впрочем, уже и в Турции поговаривают, что пора сворачивать этот аттракцион невиданной щедрости. Между тем туристы из Европы очень редко днями торчат в море у отеля. Они берут на прокат машины и ездят по окрестностям, устраивают многокилометровые прогулки, ходят по магазинам и часами сидят в ресторанчиках.

Наши сограждане такого отдыха часто боятся. Отчасти потому, что решать проблемы, связанные с отдыхом, придется самостоятельно - никакого отельного гида, готового прийти на помощь (хоть, поговаривают, и не всегда). Отправился за границу сам - сам и разбирайся, чего у тебя произошло и как это решить. Отсюда возникает и второй сдерживающий фактор - наши люди часто не знают иностранных языков.

Примечательно, что тех же европейцев этот вопрос нисколечко не смущает - всегда можно воспользоваться онлайн-переводчиком, да и язык жестов еще никто не отменял. Тем более что универсальный английский универсален далеко не всегда: на популярных курортах вас легко поймут, а к примеру, в маленьких городках на севере испанской Кантабрии можно с одинаковым успехом разговаривать как на английском, так и на китайском или суахили. Зато волей-неволей приходится учить испанский. Как минимум для того, чтобы заказать себе очередной бокал вина.

Порт-д'Андрач, Пальма-де-Майорка, Балеарские острова

Впрочем, языковой вопрос - существенный, но не единственный фактор, препятствующий превращению обычного туриста в туриста самостоятельного. Самая важная часть - организационная. Лоукостов в стране пока не так много, и летают они преимущественно в такие места, где о море даже и не слышали. То есть на пути к заветным песочку и волнам стоит страшное явление "пересадка". Состыковать рейсы - целое искусство. Можно подгадать так, чтобы пересесть на следующий уже через несколько часов. А можно купить недорогие билеты с разницей между рейсами, к примеру, в сутки и заодно посмотреть какой-то новый город. Мы так в свое время влюбились в Кельн, в который изначально приехали просто переночевать между рейсами.

Особенность лоукостов в том, что ты никогда не можешь быть уверен в том, по какой цене билеты, которые тебе предлагают сегодня, будут стоить завтра. Если в обычных авиакомпаниях билеты ко времени вылета, как правило, дорожают, то с лоукостами могут происходить самые невероятные вещи. В свое время я три недели смотрела на билеты из Берлина в польский Жешув, которые стоили 24 евро. А потом в один прекрасный момент открыла сайт и обнаружила, что они вдруг стали по 8.

Что касается жилья, то можно забронировать шикарный отель с завтраком, а можно арендовать комнату в гестхаузе, снять виллу или апартаменты с кухней - все зависит от кошелька и желаний. В Стране Басков мы с мужем жили в отеле, стилизованном под средневековый замок, а в Ужгороде - в авангардном отеле, украшенном репродукциями Энди Уорхола.

Купили билеты, забронировали жилье, посмотрели, как добраться из аэропорта до точки назначения (это только из "Борисполя" общественный транспорт полуподпольно ходит), сели и поехали. И вот оно - море, песок, волны.. Да, нужно будет говорить с местным населением, покупать продукты в местных супермаркетах (когда-то я долго ходила за одной бабушкой в Риме, чтобы понять, где же взвешивают овощи), объяснять водителям автобусов, куда тебе нужно добраться. Но в этом есть свое очарование, свой дух авантюризма.

Сказать, как отдыхать правильно, невозможно. Главное - постараться минимизировать риски, связанные с этим самым отдыхом.

Несколько дней назад мои родители улетели отдыхать в Турцию по системе all inclusive. Через несколько недель я улечу отдыхать на острова в Атлантическом океане. Мой отдых, кстати, обойдется дешевле.

Дюны Маспаломаса, Гран-Канария, Канарские острова

Автор: Ольга МАЦКО; DSnews.ua