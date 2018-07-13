Легендарный комбат «Майк»: «Если воевать, то до победы...»

«ДОГОВАРИВАТЬСЯ ЛУЧШЕ НА ПОЛНЫЙ ЖЕЛУДОК»

Напомним, что в упомянутых учениях в ФРГ находился объединенное подразделение ВСУ (танковый взвод 14 ОМБр и рота 79-ой бригады ДШВ), который произвел там настоящий фурор, настолько успешно и неординарно им удалось себя показать. То, как они действовали в процессе продолжительных маршей и рейдов во вражеском тылу, применяли танки и разнообразные неожиданные тактические приемы, как устраивали систему обороны определенных объектов, вызывало неподдельное восхищение коллег из армий других государств и руководства учений.

Один из американских комбатов назвал украинцев фантастическими. И не безосновательно, потому что даже к своеобразному военному театру-полигону, которым является Combined Resolve, они относились как к настоящему полю боя. И не важно, что в этот раз нашим танкистам и десантникам досталась роль «плохих ребят». Главное, что им удалось выполнить чрезвычайно важную стратегическую миссию, которая заключалась в том, чтобы нас таки воспринимали как своих и оценили достижения Украины в оборонной сфере.

Вооружение, форма, подходы в управлении, культура поведения, креативность в решении повседневных и постоянных задач — все находилось в фокусе внимания. Военные — люди наблюдательные, и наименьшие изменения — особенно если они к лучшему и происходят у соседей, не остаются незамеченными. Так случилось и с украинцами на Combined Resolve Х.

Эти изменения проявлялись буквально во всем. Даже в том, что ни один желудок украинского воина — участника этих учений не пострадал от долговременного питания по полевому рациону. — И в чем же секрет? — спрашиваю у Максима Миргородского.

— Первые три дня мы употребляли американские сухие пайки. Они легкие и имеют калорийное наполнение. Каждый набор рассчитан на один прием еды — замечу, очень приправленный специями и соусами, — рассказывает заместитель комбрига. — Но мы привыкли к другому меню, потому кое-кто почувствовал дискомфорт.

Другое дело — наш новый паек с суточным рационом, где предусмотрены первые блюда — борщи и супы — и сытные каши, которые можно разогреть. У наших партнеров такого действительно вкусного походного пайка нет. Был очень интересный случай, связанный с ним. На полигоне существует условный поселок Убенсдорф, где роль его жителей — обычных бюргеров, депутатов, полицейских, уголовников и тому подобное — играли специально набранные 150 актеров. Судя по всему, им платили за то, чтобы они мешали нам выполнять задачу по обороне поселка. Эти люди устраивали «демонстрации», растягивали баррикады и даже воровали наши мины.

У них были хорошие инструкторы, которые контролировали и корректировали их поведение. Мы поняли, что с обществом нужно договариваться. В дружественной беседе с ее лидерами мы пообещали предоставить бесплатную медпомощь всем, кто в ней нуждается. А еще устроили угощение национальным блюдом из сухого пайка — борщом. Что имело просто потрясающий эффект! С тех пор мы спокойно устанавливали минные поля и возобновляли баррикады. Никаких конфликтов из «убенсдорфцами» не возникало. Главный инструктор учебного городка сознался, что за 10 лет «плохие» ребята никогда здесь ничего подобного не делали. Потом за борщом к нам приходили иностранные военные — даже возникали небольшие очереди.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ «ЭНЕРГОБОНУСАХ»

— Донбасс научил нас мыслить нестандартно, — продолжает «Майк». — История с пайком — элемент креативной тактики. НАТОвцы никак не могли уразуметь, зачем раздавать сухпаек актерам. Если бы они знали, что это буквально спасает человеческие жизни в условиях реальной войны! Коммуникация с местными, от которых нужно получать информацию и заслужить их благосклонность, дорогого стоит... Человечность военных помогает налаживать контакт с любым обществом.

Не только украинцам по вкусу такой набор питания, что напоминает домашнюю еду. НАТОвцы сознавались: наши «сухие» пайки в действительности вкусны и легко переносятся организмом при длительном употреблении. Поэтому без каких-то существенных проблем на пайке ВСУ можно качественно выполнять боевые задачи в автономных условиях. Но к такому компактному и качественному формату пришлось идти определенное время. Когда-то бойцы, выбирая между громоздкими банками с консервами и лишними пачками с патронами в собственном рюкзаке, нередко отдавали преимущество зарядам. Еда не должна мешать современному военному выполнять его миссию. Особенно это актуально для ДШВ или спецподразделений, где все, что должен нести боец, взвешивают почти до грамма.

Прогресс дошел до появления в сухпайках таких немыслимых ранее составляющих, как изюм, курага, шоколадные плитки и батончики. Они небольшие, но энергетически очень емкие. Например, когда круглосуточно стоять в карауле, нести службу ночью, даже трех полноценных приемов еды бывает маловато — нужен какой-то перекус. Вот именно эти дополнительные «энергобонусы» и добавляют достаточного тонуса.

«ЕСЛИ ВОЕВАТЬ, ТО ДО ПОБЕДЫ...»

— На учениях мы показали себя достойно, ведь только наша армия среди всех европейских сейчас ведет полноценные боевые действия. Мы не воюем против групп любителей, — наш противник имеет танки и артиллерию. Коллеги постоянно расспрашивали, как мы воюем с российскими танками. Они не всегда могли уразуметь, как это у нас получается, — говорит подполковник Миргородский. — Ну, вот скажите, какой должен быть опыт у бойца, чтобы он бежал с гранатометом сразу на три «Абрамса», которых никогда не видел, и в конечном итоге «подбивал» их?!

Трудно понять, откуда у украинца такой запал энергии и невероятно эмоциональная радость от достигнутого. Именно так проявляется боевой опыт. Однако на войне нужно все время учиться: практики много никогда не бывает, потому что враг тоже не стоит не месте и его не стоит недооценивать. Каждый бой, каждая операция по-своему уникальна и поучительна. Выигранный бой не гарантирует победы в войне. Нужно выиграть еще 10 и даже больше таких битв, где ты будешь получать новый опыт и обязательно использовать что-то из уже накопленного практического багажа.

Собеседник благодарен зарубежным инструкторам, которые за эти годы помогли серьезно поднять уровень тактической медицины, обучили операторов БПЛА, вышколили снайперов. Но на Combined Resolve Х нас недооценили... И мало знали о нашей войне. Эта недооценка привела к тому, что в соревновании проигрывали в отдельных аспектах украинцам, которые просто выполняли свою рутинную солдатскую работу, в которой, по мнению «Майка», ничего сверхъестественного нет.

— По-иному, чем по-настоящему, наши ребята не умеют — если воевать, то до победы. Мы чувствуем поддержку государства, — говорит офицер. — Насколько было приятно видеть, как к нашим бойцам подходили НАТОвские военные и просили «махнуться» обувью — насколько им понравились новые летние берцы от «Талана». Замечательно проявила себя боевая рубашка, которая в пылу-жару боев отводила пот и влагу от тела, быстро высыхала.

Так же заслуживает одобрения и осовремененный бронешлем «Каска-1М». Благодаря системе подзатяжки вы можете прекрасно отрегулировать каску под себя, и тогда даже во время ошеломительных падений с бронетехники, прыжков с вертолета или действия взрывной волны, шейный отдел позвоночника у вас будет находиться под контролем и стабильной защитой. Я сам убеждался, что этот шлем отлично сдерживает пулю и рикошеты. Конечно, нам нужно осовременивать наше вооружение и технику, но надеюсь, что это дело ближайшего времени.+