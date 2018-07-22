Современные войны понемногу из полномасштабных переходят в разряд гибридных, когда противники воюют другом с другом «чужими руками». Речь идет прежде всего о так называемых прокси-армиях. Еще с середины 1960-х годов под такую доктрину ведения боевых действий была подведена теоретическая база. А в начале 2000-х «прокси»-подразделения стали использоваться довольно массово.

Как пишут военные аналитики и в дальнейшем «война чужими руками» будет только нарастать. Так как для государства использование «прокси» обходится дешевле, ибо требуется меньшее количество инфраструктуры, и, в отличие от армий, не нужны деньги на пенсии отставникам и семьям погибших. Кроме того, гибель частных контрактников не порождает «вьетнамского» или «афганского» синдрома. Их похороны не привлекают внимания населения и прессы, в их смерти оппозиция не может обвинить правительство.