Главный сыщик страны — о том, есть ли прогресс в раскрытии громких преступлений прошлых лет

Первый заместитель главы Нацполиции Украины — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказывает о том, есть ли прогресс в раскрытии громких преступлений прошлых лет, о раскрытии убийства в Бердянске активного участника АТО Виталия Олешко (боевой позывной Сармат), а также о умышленным убийстве девочки Дианы Хриненко в селе Субботцы Кировоградской области.

Первый заместитель главы Нацполиции Украины — начальник криминальной полиции страны генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин почти четверть века ловит преступников. Вся его жизнь связана с уголовным розыском и "соседними" оперативными службами. Ныне у него в подчинении Департаменты уголовного розыска, киберполиции, разведки, специальных технических средств, противодействия наркопреступности, криминального анализа и борьбы с торговлей людьми. Все это позволяет ему знать и контролировать криминогенную обстановку в стране. Вячеслав Аброськин эксклюзивно поделился частью своих знаний с журналистами газеты "Сегодня".

Аброськин; "Ход работы по наиболее тяжким и резонансным преступлениям для личного понимания и контроля наношу на специальную доску". Фото: Г. Лазуренко



Загадочная пропажа

"Пря­­мо сейчас мы занимаемся пропажей, а скорее всего, умышленным убийством девочки Дианы Хриненко в селе Субботцы Кировоградской области, — рассказал генерал. — На это указывают все признаки. Она шла домой, оставалось 500—600 метров, дом уже был виден. Девочка говорила по телефону с парнем. Внезапно он услышал ее крик: "Я истекаю кровью!". И связь оборвалась. На поиски поднялось все село, нашли окровавленный телефон, вся дорога была залита кровью.

Я туда выезжал дважды. В первый раз заслушал руководство местной полиции, обратили их внимание на некоторые промахи в организации работы по розыску девочки и установлению личности преступников. Мы исследовали, нет ли в тех местах подобных случаев. Оказалось, в той же области в 2016 году уже пропадала девушка. Пока ее не нашли.

По случаю с Дианой у нас на сегодня два подозреваемых, они арестованы. Пока не за убийство, а за кражу в этом же селе, именно в эту ночь и в это время, совсем рядом с местом, откуда пропала девочка. Один из арестованных — недавно вышедший на свободу вор Георгий П., 1985 года рождения, судимый ранее как раз за нападение с изнасилованием на девушку. Приехал из Кропивницкого. Второй — его сообщник. Вор обокрал хату, снес имущество под мост, позвонил подельнику, тот приехал из Кропивницкого на "Москвиче", куда и загрузили ворованное. Потом оба уехали, но мы их нашли. Есть даже некоторая доказательная база, указывающая на них как на людей, напавших на девочку, но пока о ней говорить рано. Нет главного, девочка не найдена ни живой, ни мертвой" - отмечает Аброськин.

Особая доска

"Ход работы по наиболее тяжким и резонансным преступлениям для личного понимания и контроля наношу на специальную доску, — продолжает глава криминальной полиции. —

Она обычно скрыта вот за этой ширмой. Показываю вам первому из журналистов (нажимает пульт, и штора ползет вверх). Видите, вот эта часть посвящена поискам Дианы Хриненко, сюда мы добавляем наиболее актуальную информацию. Это помогает систематизировать ее, позволяет видеть картину розыска в целом. Могу и сам фломастером что-то важное дописать, вот, например, контакты адвоката…

Вот информация о раскрытии убийства в Бердянске активного участника АТО Виталия Олешко (боевой позывной Сармат). Мы задержали 4 человека сразу после совершения преступления, по горячим следам, на сегодня задержаны еще четверо. Вы знаете, на днях состоялся суд по мере пресечения для одного из организаторов убийства. Он арестован. Но он не главный, это не конец, в этой схеме есть еще люди, которых мы разыскиваем и которые обязательно окажутся за решеткой. В основе преступления — и политика, и экономика.

Здесь материалы по покушению на советника мэра Херсона, члена горсовета Екатерину Гандзюк (ее облили серной кислотой, на сегодня женщина перенесла уже 11 операций. — Авт.). Также дело у нас на контроле, постоянно занимаемся, задержан, как известно, непосредственный исполнитель, а также один из организаторов. Но основной заказчик пока не установлен, так что нам есть над чем работать".

Громкие дела

Корреспондент газеты "Сегодня" попросил генерала Аб­­роськина также рассказать о том, есть ли прогресс в раскрытии громких преступлений прошлых лет. Например, в деле об убийстве судьи Трофимова (в 2012 году в Харькове судью Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова, его супругу, сына и невестку, жестоко убили, а тела обез­­главили) и о расстрелах инкассаторов в том же городе. А также о том, согласен ли генерал с версией, высказанной нашей газете высокопоставленным сотрудником ГПУ: что в деле расстрелов инкассаторов возможен след российских диверсантов.

— Рассказываю вам первому, — заявил глава криминальной полиции. — Появилась информация, дающая надежду на раскрытие дела об убийстве судьи Трофимова. За рубежом задержаны некоторые лица, и мы получили сведения об их возможной причастности к этому делу. Мы выезжали в ту страну, работали с этими лицами, кое-что знаем, но заявить, что уже на прямом пути к раскрытию, пока не могу. По информации, которой владеем, мотив убийства, скорее всего, — служебный, связанный с деятельностью Трофимова как судьи.

Расстрелы харьковских инкассаторов — больная для нас тема. В городе по этому делу до сих пор работает наша группа. Отрабатываются самые разные версии, было задержано много людей, в итоге осужденных за другие преступления, но, увы, просвета пока нет… Я и сам когда-то работал по этому делу, еще будучи сотрудником Департамента уголовного розыска, сейчас мне, как начальнику криминальной полиции, докладывают работающие в Харькове подчиненные. Однако высказанную вами версию я подтвердить не могу, нет такой информации.

В завершение разговора мы спросили Вячеслава Васильевича, есть сейчас в Украине маньяки, серийные убийцы и насильники, еще не пойманные?

— Недавно мы задержали в Кривом Роге человека, убившего и изнасиловавшего одну девушку, пытавшегося это сделать с другой, на третьем эпизоде его поймали. Это действительно маньяк. Серийников, оставляющих за собой десятки трупов, слава Богу, пока нет.

Под видом полиции

"А вот на схеме — интересная история, связанная с бандой, совсем недавно совершавшей нападения на ювелирные магазины в Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой областях, — продолжил свой рассказ генерал Вячеслав Аброськин. — Причем бандиты были одеты в форму сотрудников полиции, с автоматами, бронежилетами… Мы их установили, ­задокументировали, но когда стали задерживать, они оказали во­оруженное сопро­тивление. Стали расстреливать машину патрульной полиции, перекрывшей им дорогу. И ушли, потому что мы опасались, что могут пострадать мирные люди. Пока их не задержали, проводим активный розыск бандитов. Ядро преступной группы — 4 человека, на схеме обозначено больше, это их связи. За ними есть раненые, но убитых нет. Есть вся доказательная база, задержим — пойдут в суд" - подитожил глава криминальной полиции.