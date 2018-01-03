Убийство Ирины Ноздровской: две политические составляющие одной трагедии

С “чистым” листом 2-го этапа реформы правосудия в Украине, с которого должен был начаться 2018 год, не сложилось. Очень “символично” его перечеркнула вышгородская трагедия – убийство правозащитницы Ирины Ноздровской. Ирина, как профессиональный юрист, в последние годы занималась делом о гибели своей родной сестры, которую в 2015 году насмерть сбил нетрезвый Дмитрий Россошанский, племянник экс-главы Вышгородского райсуда Сергея Куприенко.

Как пишет Марина Нечипоренко, на сайте агентства Укринформ, расследование и судебный процесс шли туго – потерпевшая сторона буквально заставляла следователей и судей выполнять свои прямые обязанности, получая при этом угрозы со стороны обвиняемого и его родственников. Наконец, судебный произвол чуть не привел к освобождению виновника по амнистии. 27 декабря Ноздровская смогла в апелляционном суде отбить очередную попытку освободить убийцу сестры от ответственности. А через три дня ее саму нашли в реке убитой.

Ирина Ноздровская

О дерзости преступления свидетельствует и тот факт, что погибшая активно общалась со СМИ, привлекла к делу внимание широкой общественности. То есть преступники понимали, что убийство такого человека станет резонансным. Но их это не испугало. Почему? Возможно ее жизнь и деятельность представляли опасность для них, возможно, она знала, что сказать о масштабных схемах злоупотреблений в “реформированной” системе, или же преступники были уверены, что избегут уголовной ответственности, так как у них есть необходимые связи. Или цель была еще выше – запугать, посеять хаос и уныние, переключить внимание общества.

Общественность шокированая внезапной смертью Ирины Ноздровской, которая в прямом смысле положила жизнь ради поиска справедливости в украинском суде, віразила протест. Возмущенные люди пришли к полицейскому главку с требованием отставок и общественного контроля следствия. Начальник Главного управления полиции в Киевской области Дмитрий Ценов вынужден был пообещать пикетчикам, что добровольно уйдет в отставку, если через две недели не будет никаких результатов расследования дела. Известный британский финансист Уильям Браудер призвал наказать убийц правозащитницы Ирины Ноздровской по всей строгости закона, иначе пригрозил включать украинских чиновников в "список Магнитского". А посольство США призвало немедленно привлечь к ответственности виновных.

Если уж на таком уровне заговорили о позорном прецеденте, то это, по сути, международная оценка нынешних “достижений” правоохранительной системы Украины. По всему выходит ее коллапс – из-за ее бездеятельности, ангажированности и тотальной гнилости - украинцев демонстративно убивают за то, что они пытаются законными методами отстоять право. И кто бы это ни был - преступники, уверенные в своей полной безнаказанности, или тайные убийцы-провокаторы (при нынешних внутренних и внешнеполитических обстоятельствах и такую версию не нужно исключать), вывод очевиден - система не работает должным образом и веры в нее нет. А раз нет веры – будет самосуд. Все помнят, как в ноябре прошлого года отец Руслана Тапаева взрывал убийц сына в суде Никополя и как несколько лет назад громили райотдел милиции во Врадиевке Николаевской области после издевательств мажоров в погонах над Ириной Крашковой. Некоторым и этого оказалось мало, чтобы понять, что терпению приходит конец.

“...Если это просто бандиты-беспредельщики, то "правоохранительные органы" должны наброситься на них как голодные псы: такой шанс хотя бы частично отмыть свою репутацию в обществе выпадает нечасто. Если же дело станут спускать на тормозах - значит, действительно, система подписала себе приговор. Пусть пеняют на себя. Впрочем, нельзя исключить и провокацию специально с целью вызвать возмущение (...), однако, сразу скажу, что в таком случае расследование должно быть еще более решительным. И обвинения в угрозе убийства, а также давление на Ирину в этом случае приобретают особое звучание. Я вообще-то не сторонник карательного подхода к коррупции (...), но все причастные к подобным случаям должны получать по заслугам. Иначе нас ждут суды Линча, не всегда праведные и всегда жестокие”, - отметил на своей странице в Фейсбук Владимир Дубровский, участник Несторовской группы.

Несмотря на всю загадочность обстоятельств преступления (с одной стороны, прослеживается нагнетание эмоций, а с другой – существует определенный сумбур в деталях и информации о семейных проблемах самой пострадавшей) , слово за полицией. Найти настоящих преступников и довести дело до конца - дело чести (если она, конечно, осталась). И теперь десятки, сотни тысяч людей будут следить за каждым шагом следователей и судей.

***

Другая сторона вопроса - это заданный тон политического дискурса чторонниками линчевания, в рамках которого будут развиваться события в течении предвыборного года. Об этом пишет обозреватель Деловой столицы Юрий Васильченко.

Он отмечает, что протестующие, значительное количество которых до последнего времени и не слышали об Ирине Ноздровской, требовали создать для расследования дела о ее убийстве независимую следственную группу, что и пообещали сделать в полиции. Однако, как показала реакция толпы на выступление начальника главного управления полиции Киевщины Дмитрия Ценова, люди, которые пришли на митинг, хотели слышать от следователей лишь одно - юриста, и правозащитницу убили из-за профессиональной деятельности. Несмотря на версии полиции: от мести до изнасилования.

Фото: Фото: Александр Гончаров / Апостроф

То есть, принимается только версия, согласно которой Ноздровской отомстили из-за того, что не дала выйти из тюрьмы Дмитрию Россошанскому, племяннику Вышгородского районного судьи Сергея Куприенко, который в 2015-м на авто насмерть сбил сестру юриста. После того, как появились сообщения о допросах по делу допрошенных более 50 человек, в том числе и бывшего возлюбленного Ноздровской - эта версия в соцсетях разрослась до дешевой, но довольно действенной манипуляции "мажора и его защитников хотят оправдать, а все вешают на невиновных".

Фото: УП

Неважно, что Россошанский не мажор, потому что такие на Daewoo Lanos, именно на этом автомобиле он и сбил Светлану Сапатинскую, не ездят. Пусть он и родственник судьи, однако нужно вообще потерять ум, чтобы мстить Ноздровской из-за племянника-пьяницы еще и через несколько дней после решения апелляционного суда. Кто знает, и все же - критическое мышление не позволяет так просто в это поверить.

В соцсетях утверждают, что погибшая юрист получала угрозы от друзей осужденного, что совсем не исключают других версий ее убийства. И МВД заинтересовано в результате не менее, чем разъяренные протестующие. И беда в том, что не мажорную версию часть общества воспринимать категорически отказывается.

Эта история напомнила другую, когда в феврале 2016-го во время погони патрульных за автомобилем, которым управлял 24-летний Ростислав Храпачевский, известный как "безумный Ростик", от пули копа погиб несовершеннолетний пассажир авто-беглеца Михаил Медведев. Виновником трагедии СМИ и соцсети назвали патрульного Сергея Олейника, в то же время общественное мнение выгораживало нетрезвого водителя BMWи других пассажиров, которые не остановили водителя. А после событий вину возлагали на полицейских.

И кроме банального правового нигилизма, которым неизлечимо больна часть украинского общества и этим недугом умело пользуются политики, то, что происходит вокруг гибели госпожи Ноздровской, может свидетельствовать об определенной тенденции для власти. Отдельные политические силы в предвыборный год будут использовать любой промах правоохранителей или сомнительное решение судов для провоцирования уличных протестов. Этим политикам нужна новая Врадиевка или хотя бы Кривое Озеро, чтобы убеждать граждан в отсутствии реформ. Разоблачение коррупции в высших эшелонах также будет использоваться как политическая технология, однако для понимания большинства граждан коррупционные схемы сложные, а вот полиция, суды, медицина, образование, то есть, сферы, где люди ежедневно сталкиваются с властными институтами, остаются удобными для расшатывания ситуации в государстве. И именно в этих направлениях больше всего будут бить.

Так же стоит заметить, что теперь власти будут вылезать боком все стратегические ошибки - политические договорняки, особенно на местном уровне, которые позволили перекрашенным "регионалам" остаться при делах, служба в МВД бывших "беркутовцев", которых обещали наказать Майдану, старые судьи вроде Олега Линника, который выпустил из-под стражи "титушку" Крысина, подозреваемого в убийстве в феврале 2014-го журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия... Таких случаев уже десятки, а в течение нынешнего года их намеренно будут выставлять наружу, вокруг них будет множество разговоров и по каждому случаю - уличные акции, которые рискуют стать главным зрелищем для телезрителей.

Проще говоря - бить по слабым местам, а их много. И только "рукой Москвы" или "деньгами Курченко" от этих нападений не отобьешься. Вот, к примеру, сегодняшняя акция: в толпе было видно лицо, которое держало табличку с надписью "Чарльз Линч" (именно на русском) на черном фоне.

Фото: Цензор

Чарльз Линч - американский политик 19 века, судья, известный оправданием внесудебных расправ над людьми, которых виновными считала толпа. В большинстве случаев жертвами таких расправ становились афроамериканцы, иногда евреи. Линчевание повлекло появление расистского Ку-клукс-клана, а сейчас о нем вспоминают как о позорной странице в истории США. Нетрудно догадаться, что это лицо с табличкой стояло там для картинки. Однако беда в том, что призывы линчевать преступников - а к ним общественное мнение записывает без суда и следствия - становятся все популярнее. Для того, чтобы понять, кому это выгодно, достаточно провести поверхностный анализ биографий авторов и их политических связей. Но рядовой украинец этого делать не будет, чем сполна пользуются так называемые ЛОМы.

Еще одна тенденция, которая может стать трендом нового политического сезона, - персональные информационные атаки на политиков, подрывом репутации которых оппоненты власти занимаются давно - Арсен Аваков, Юрий Луценко, отдельные депутаты парламента и члены правительства. Все те, через кого можно будет понижать рейтинг президента, учитывая президентские выборы 2019-го года. Будут создаваться мифы о конфликтах внутри команды, будут создаваться фейки про "измены" в АТО, об отмене безвиза - это уже запустили антикоррупционеры. Оппоненты действующей власти понимают, что из-за значительных ошибок, допущенных в разных звеньях, можно сделать болезненные пробоины в каркасе. А события под столичным МВД лишь подтвердили, что до старта нового политического сезона никто не будет ждать и игра на уничтожение уже началась. Так или иначе, во многих своих неудачах власть виновата сама. И во многих моментах с реформами надо поторопиться.

По материалам Укринформ, Depo, Деловая столица