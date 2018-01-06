Громкие убийства в Украине: на каких этапах расследования находятся резонансные преступления

Олесь Бузина: суд откладывается

Бывший шеф-редактор газеты «Сегодня», публицист Олесь Бузина был убит пятью выстрелами 16 апреля 2015 года возле своего дома в Киеве.

Через два месяца министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о раскрытии преступления. Были задержаны Денис Полищук и Андрей Медведько, члены одного из националистических объединений. В Facebook министр утверждал, что вина парней сомнению не подлежит: «Когда я говорю прямые доказательства, это, в том числе, экспертизы ДНК с брошенной преступниками одежды с места преступления, экспертизы следов в автомобиле, прямые опознания свидетелей, материалы негласного наблюдения».

Следователями была проделана огромная работа, дело насчитывает 35 томов, собрано 200 часов видео. Но: «Следователи переслушали половину Киева, и что? Кто заказчик? А доказательств, что подозреваемые — убийцы нет. Дело не имеет судебных перспектив», — утверждает адвокат Сергей Войченко.

Последние новости об этом деле появились в конце прошлого года. Тогда Шевченковский райсуд города Киева не смог избрать судей для рассмотрения дела по существу. В Апелляционный суд было отправлено представление с просьбой направить дело в другой районный суд(http://reyestr.court.gov.ua/Review/71069128). По словам Войченко, это просьба не надуманная, но в итоге было решено, что оснований для направления уголовного производства в другой суд нет. И, как говорят юристы, история с просьбой передать дело — может повториться.

Павел Шеремет: «Убийцы не установлены»

Автомобиль журналиста Павла Шеремета взорвался в центре Киева 20 июля 2016 года. В начале этого года следователи отчитались о проделанной работе. Было допрошено свыше 1800 человек, получены разрешения на доступ к информации почти 19 тыс. номеров мобильных телефонов. Детективы собрали более 150 терабайт видео с камер наблюдения. Но…

«К сожалению, лица, совершившие убийство Шеремета, не установлены», — заявил глава Нацполиции Сергей Князев на итоговой пресс-конференции в конце года. Судя по всему, у следствия по-прежнему много версий убийства, но, похоже, ни у одной нет веских доказательств.

Добавим, что найти истину пытались и СМИ. В прошлом году было сделано несколько громких журналистских расследований. Они также не выяснили имен убийц, но заставили задуматься о качестве официального следствия. Так, авторам фильма «Убийство Павла» удалось получить доступ к видеозаписям камер наблюдения, которых не было у правоохранителей. И это невольно заставляет задуматься о качестве работы следователей.