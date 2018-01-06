Громкие убийства в Украине: на каких этапах расследования находятся резонансные преступления

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Трагедия, произошедшая с правозащитницей Ириной Ноздровской, невольно заставляет вспомнить громкие убийства, случившиеся в 2017-м и предыдущие годы. Как всегда, так и сейчас нам обещают, что к следствию будут привлечены лучшие специалисты розыска — мы уже слышали о межведомственных штабах, о том, что дело взято на особый контроль.
В издании Realist узнавали, на каких этапах находятся резонансные преступления и каковы их перспективы в судах.
Олесь Бузина: суд откладывается
Бывший шеф-редактор газеты «Сегодня», публицист Олесь Бузина был убит пятью выстрелами 16 апреля 2015 года возле своего дома в Киеве.
Через два месяца министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о раскрытии преступления. Были задержаны Денис Полищук и Андрей Медведько, члены одного из националистических объединений. В Facebook министр утверждал, что вина парней сомнению не подлежит: «Когда я говорю прямые доказательства, это, в том числе, экспертизы ДНК с брошенной преступниками одежды с места преступления, экспертизы следов в автомобиле, прямые опознания свидетелей, материалы негласного наблюдения».
Следователями была проделана огромная работа, дело насчитывает 35 томов, собрано 200 часов видео. Но: «Следователи переслушали половину Киева, и что? Кто заказчик? А доказательств, что подозреваемые — убийцы нет. Дело не имеет судебных перспектив», — утверждает адвокат Сергей Войченко.
Последние новости об этом деле появились в конце прошлого года. Тогда Шевченковский райсуд города Киева не смог избрать судей для рассмотрения дела по существу. В Апелляционный суд было отправлено представление с просьбой направить дело в другой районный суд(http://reyestr.court.gov.ua/Review/71069128). По словам Войченко, это просьба не надуманная, но в итоге было решено, что оснований для направления уголовного производства в другой суд нет. И, как говорят юристы, история с просьбой передать дело — может повториться.
Павел Шеремет: «Убийцы не установлены»
Автомобиль журналиста Павла Шеремета взорвался в центре Киева 20 июля 2016 года. В начале этого года следователи отчитались о проделанной работе. Было допрошено свыше 1800 человек, получены разрешения на доступ к информации почти 19 тыс. номеров мобильных телефонов. Детективы собрали более 150 терабайт видео с камер наблюдения. Но…
«К сожалению, лица, совершившие убийство Шеремета, не установлены», — заявил глава Нацполиции Сергей Князев на итоговой пресс-конференции в конце года. Судя по всему, у следствия по-прежнему много версий убийства, но, похоже, ни у одной нет веских доказательств.
Добавим, что найти истину пытались и СМИ. В прошлом году было сделано несколько громких журналистских расследований. Они также не выяснили имен убийц, но заставили задуматься о качестве официального следствия. Так, авторам фильма «Убийство Павла» удалось получить доступ к видеозаписям камер наблюдения, которых не было у правоохранителей. И это невольно заставляет задуматься о качестве работы следователей.
Денис Вороненков: «Экстрадиция подозреваемого из РФ возможна»
Экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который получил украинское гражданство, был расстрелян в центре Киева 23 марта 2017 года. Как вы наверняка помните, тогда охранник смертельно ранил нападавшего. Убийцей оказался уроженец Павлограда Павел Паршов, ранее служивший в Нацгвардии. В начале октября в ГПУ заявили, что двое его соучастников задержаны, еще двое — в розыске. Генпрокурор Юрий Луценко назвал заказчика убийства — подозревается россиянин Владимир Тюрин (бывший муж Марии Максаковой, жены убитого, которого в СМИ называют криминальным авторитетом по прозвищу «Тюрик»).
Как и в предыдущих случаях, следствие отрабатывало несколько версий: от криминальных разборок до «показательной казни свидетеля». Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Вороненков был одним из главных свидетелей «российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича во введении в Украину российских войск».
И вопрос об экстрадиции Тюрина в Украину остается открытым. В СМИ писали, что соответствующий запрос был отправлен в РФ в начале октября. И бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев полагает, что ответ может быть положительным: «Они могут провести эту выдачу, потому что он гражданин Казахстана, его российское гражданство — второе, это не основное его гражданство», — рассказывал он в одном из интервью.
Александр Хараберюш: «Убийца принимала амфетамин каждый день»
Машину Александра Хараберюша, полковника контрразведки СБУ, взорвали 31 марта 2017-го в Мариуполе. Тут же было обещано найти и наказать виновных: «Долги мы отдаем быстро», — заявил глава СБУ Василий Грицак.
И в октябре Служба безопасности задержала подозреваемую — 29-летнюю Юлию Прасолову. Грицак рассказал, что она входила в «Центр специальных операций» так называемой «ДНР». По данным следствия, женщина получила за «работу» $ 15 тыс. Источник газеты «Вести» сообщал: «Она признает себя виновной и раскаивается в преступлении, которое совершила под воздействием амфетамина — его принимала каждый день».
Также в СБУ сообщали о боевике по кличке «Ленин», который руководит«Центром специальных операций» так называемого «МГБ ДНР», созданного под кураторством российских спецслужб. Считается, что именно этот человек был организатором убийства.
Максим Шаповал: «Есть одна основная версия»
Автомобиль Максима Шаповала, полковника Главного управления военной разведки, был взорван на одной из столичных улиц 27 июня прошлого года.
Позже стало известно, что 7 июня этого же года подразделение Шаповала ликвидировало на неподконтрольной территории Донбасса одного из сотрудников спецподразделения «Вымпел» ФСБ РФ полковника Юрия Черкашина. До этого разведчик участвовал в планировании и проведении рейдов в глубокий тыл врага.
Как и в предыдущих случаях, опрошены сотни свидетелей, проведены десятки экспертиз. Главный военный прокурор Анатолий Матиос осторожно заявил, что следователи могут сконцентрировать усилия на рассследовании одной основной версии. Но информации о деталях, а уж тем более о подозреваемых пока нет.
Тимур Махаури: «Расследование — не бесперспективно»
Еще один автомобиль был взорван в центре Киева 8 сентября. Погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. О нем писали, что он сотрудничал со спецслужбами Грузии, его подозревали в серии убийств в Турции, называли личным врагом Рамзана Кадырова. В Украине Тимура задерживали с нелегальным огнестрельным оружием и якобы отпускали, когда он шел на сделку со следствием. Также при себе у него было удостоверение чеченского добровольческого батальона им. Шейха Мансура".
В МВД рассматривали три основные версии: операция российских спецслужб, месть и криминальные разборки. Но о ходе следствия на данный момент ничего неизвестно. Однако по словам Князева: «Расследование — не бесперспективно».
Амина Окуева: «Четко определено, откуда приехал киллер»
Автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева (участники АТО, Международный миротворческий батальон им. Джохара Дудаева) расстреляли 30 ноября в Киевской области возле села Глеваха. Амина погибла на месте.
Как вы знаете, это было второе покушение на Окуеву и Осмаева в 2017 году. В июне их пытался убить человек, который представился журналистом французского издания Le Monde, но был ранен.
В этом деле также нет конкретики, по заявлениям некоторых наших политиков, нити и первого, и второго преступлений тянутся в Россию. «Что касается деталей, я думаю, что следователи могут рассказать, но четко определено, откуда приехал киллер. Киллер — это система террора, которую Россия пытается распространить внутри страны», — утверждает Александр Турчинов, секретарь СНБО.
В Чеченской диаспоре также говорят о заказном убийстве. «Тот факт, что убийцы сбежали с места преступления, меня не удивляет. Я могу предположить, что они являются наемниками, но не профессионалами. А для таких людей самое главное — деньги и собственная безопасность. Если бы это были идейные и решительные бойцы, то они бы просто вышли на трассу и расстреляли автомобиль в упор, а не сидели в засаде. Или подорвали бы автомобиль», — рассказывал Муслим Чеберлоевский, командир батальона им. Шейха Мансура в интервью Стране.ua.
Сергей Самарский: «Смерть может быть не связана с политикой»
Сергея Самарского, депутата горсовета от БПП в Северодонецке, нашли убитым 3 ноября. Следы побоев, разбитая голова красноречиво говорили о насильственной смерти. Практически сразу же в СМИ заговорили о том, что это убийство — месть за проукраинскую позицию. Позже начали говорить, что в преступлении может быть замешан бизнес.
И, как и во многих подобных случаях, полиция рассказывает не о конкретных задержанных или уликах, а о своем оптимизме: «Есть надежда на то, что мы раскроем это преступление», — утверждает Виктор Родак, заместитель начальника Нацполиции в Луганской области.
Останній раз дружина бачила зниклого у тролейбусі – він їхав у сторону Дорогожичів, але до теперішнього часу не повернувся.