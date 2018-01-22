Panamax не пройдет: мост оккупантов закроет украинские порты Азовского моря

Российские строители моста через Керченский пролив заверяют: конструкция не ограничивает движение судов. В подтверждение пресс-служба Крымского моста демонстрирует проходы судов, однако все эксперименты проводятся с участием небольших кораблей. А вот современные океанские суда теперь не попадут в украинские порты Азовского моря, поскольку просвет арок моста составляет всего 35 метров.

«У всех этих действий одна цель – дестабилизировать морские порты Украины: Бердянск и Мариуполь. То, что делает Россия, в очередной раз показывает, что она наплевала на международное право, на любые свои внешнеполитические и другие обязательства. Они делают, что хотят», – говорит министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Журналисты телепроекта Крым.Реалии отправились в Мариупольский порт, чтобы на месте узнать, как теперь идет работа.

Начальник коммерческой службы Мариупольского морского торгового порта не скрывает: мост отрезал Мариуполь от рынков сбыта. В пример сразу приводит стальные плиты, которые могли бы стать корпусом авто или стиральной машины на любом из заводов мира, а теперь их поставляют только в Европу и Северную Африку.

«Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Южная Корея, Малайзия – это направление американское, сами Соединенные Штаты, Гондурас, Мексика. Все эти направления практически исчезли, потому что перевозились на больших судах, ну, скажем, типа Panamax. Кое-что осталось, но то, что ушло от нас, это печально, и оно не вернется, никогда не вернется», – сетует Игорь Барский.

Игорь Барский

Panamax – класс океанских судов, которые могут пройти по Панамскому каналу. Такие загружались и в Мариуполе, но теперь эти великаны под Крымским мостом не пройдут. По правилам российского Минтранса, суда должны быть не более 160 метров в длину и 33-х метров в высоту.

Так что вместо одного судна класса Panamax владелец груза, в ущерб своим финансовым интересам, теперь должен фрахтовать несколько.

«Чем больше судовая партия, тем дешевле фрахт (плата за перевозку груза на судне – КР), соответственно, дешевле перевозка, а после кризиса 2008 года все экономики ищут, как удешевить тот или иной бизнес», – поясняет начальник коммерческой службы Мариупольского морского торгового порта.

В 80 километрах расположен еще один, но менее крупный порт – Бердянск. С причала украинское зерно загружают на иностранное судно, этот товар уже продан в Египет.

Зерно грузят на судно в порту

Более 11 тысяч тонн перегрузит компания «Агрия», владелец фирмы Валерий Черкаска планирует увеличить мощности своего предприятия в пять раз, но это зависит в том числе от прохода под Керченским мостом.

«Те ограничения, которые есть сегодня по судозаходу и по проходу Керченского моста, они нас сегодня ограничивают в выборе судовладельцев. Это будет накладывать свой отпечаток на целую себестоимость непосредственно логистики продукции из города Бердянска, из Украины в бассейн Черного моря», – поясняет Валерий Черкаска.

Валерий Черкаска

Страховщики увеличили тарифы, а судовладельцы подняли фрахт из-за того, что мореплавание в Азовском регионе стало более рискованным. Основная причина – война на Донбассе.

В этом порту говорят, что Керченский мост превратил Азовское море в закрытый водоем.

Упущенная выгода

Летом Россия объявила, что закрывает канал для судоходства, пока не установят арки моста. Владелец крупнейшего частного предприятия в порту Бердянска – компании «Аскет Шиппинг» – Денис Русин подсчитал: из-за этого его компания не заработала полмиллиона долларов.

Денис Русин

Канал был закрыт всего несколько дней, грузооборот снизился из-за ожиданий Денис Русин

«По факту канал был закрыт всего несколько дней, грузооборот снизился из-за ожиданий. А все потому, что никто не хотел попасть на такие длительные простои, сроком в две недели, как было изначально обещано в извещениях мореплавателей», – указывает владелец компании «Аскет Шиппинг».

Бизнесмен рассказывает, что два года назад резко выросли мощности Бердянского порта, а теперь развитие его бизнеса ограничил Керченский мост. Суда больше 18 тысяч тонн не могут пройти под конструкцией над Керченским проливом.

Мир перестраивается

Мировая тенденция грузоперевозок – укрупнять партии, чтобы снизить транспортные расходы и цену товара.

Мост Байонн между Нью-Йорком и Нью-Джерси специально перестраивают, чтобы здесь могли проходить новейшие суда Panamax большей грузоподъемности. До конца этого года старую трассу разберут, увеличив просвет между водой и мостом до шестидесяти шести метров.

А портовики Мельбурна обсуждают, что пропускная способность моста Вестгейт в Австралии уже не отвечает современным требованиям. Сооружение возвышается над водой на 58 метров. Для сравнения: Крымский мост на 23 метра ниже.

Украина же теряет деньги на портовых сборах, старый торговый флот не выгоден как для владельца крупной партии товара, так и для государства.

Бизнесмены рассказывают: с портами Азовского моря отказываются работать некоторые страны, в частности, Китай. Не все соглашаются платить аннексированному полуострову за проход по Керчь-Еникальскому каналу. В зависимости от грузоподъемности сборы составляют от двух с половиной тысяч до девяти тысяч долларов.

Некоторые компании не знают, как будет трактоваться оплата за проход Керченского пролива, подпадут ли они под санкции или нет Валерий Черкаска

«Некоторые компании не знают, как будет трактоваться оплата за проход Керченского пролива, подпадут ли они под санкции или нет. И вследствие этого компании уходят с Азовского моря», – отмечает владелец компании «Агрия» Валерий Черкаска.

В Министерстве инфраструктуры Украины мост в Керченском проливе называют самостроем. Государство не разрешало его возведение. Министерство фиксирует все нарушения, совершенные Россией в Азовском море. Их собирают для иска, который направят в Международный трибунал ООН по морскому праву.

Автор: Александра Шевченко, Инна Аннитова; Крым.Реалии