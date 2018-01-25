Лукашенко санкций не боится? Как МАЗ и «Амкодор» поставляют технику в оккупированный Крым

Грузовая, прицепная и пассажирская техника производства Минского автомобильного завода идет на экспорт в оккупированный Россией Крым. Более 500 наименований техники, среди которых тягачи, самосвалы, лесовозы, автобусы, поступающие из Беларуси в севастопольское ООО «Бел Крым».

Компанию заметила информационная группа «Миротворец» после того, как «Бел Крым» принял участие в туристической выставке в Ялте в прошлом феврале. Тогда компания позиционировала себя как официального дилера МАЗ в Крыму, а в сети появился отчет с фото белорусского автобуса на фоне местного туркомплекса.

МАЗ на туристическая выставке в Ялте, февраль 2017 г.

У «Бел Крыма» есть свой сайт maz-krim.ru , в его оформлении использованы элементы брендинга МАЗ, указана ссылка на сайт белорусского предприятия.

Примечательно, что на официальном сайте МАЗ компания «Бел Крым» не упоминается, в списке дилеров ее нет. Мы отправили письменный запрос для получения полного списка дистрибьюторов и дилеров МАЗ и оказалось, что там «Бел Крым» обозначен. Прошлый раз белорусская сторона перезаключила с ними контракт 19 января 2016 года.

Журналисты belsat.eu связались с генеральным директором ООО «Бел Крым» Станиславом Вороновичем и спросили, действительно ли они импортируют в Крым продукцию МАЗ.

«Да, мы являемся их дилерами уже лет двадцать, продвигаем технику завода, она пользуется большим спросом в России. Кроме того, мы работаем и с «Амкодором». Никаких проблем никогда не возникало», – сказал он.

По словам гендиректора, поставки идут не напрямую, а через дистрибьютора в Москве, ООО «МАЗ-РУС».

Еще один сотрудник «Бел Крыма», Вячеслав Воронович (вероятно, сын гендиректора), в интервью каналу РБК утверждал, что в 2000-х торговля шла медленно, но после событий весны-2014 дела значительно улучшились.

«Наш бизнес расширился. К торговле строительной техникой добавились автомобили для сельского хозяйства, складское оборудование».

Отдельно Воронович-младший подчеркнул, что много предпринимателей приобретают у них технику для армии. Продажи, по его словам, увеличились в 10-15 раз (по сравнению с периодом до аннексии). Также отметим, что компания прошла перерегистрацию по российским законам в июле 2014-го – в самый разгар боевых действий на Донбассе.

Сообщество «Миротворец» обращает внимание на следующий факт: Вячеслав Воронович участвовал в митинге 26 февраля 2014 года в Симферополе, когда примерно 7 тысяч крымских татар вышли к Верховной Раде Крыма, чтобы не допустить принятия решения об отделении от Украины. Татарам противостояли около 5 тысяч пророссийских активистов. Во время этих потасовок погибли два человека.

«Не слышали, не знаем, не имеем полномочий»

Мы связались с еще одним предприятием, на которое ссылался Станислав Воронович – «Амкодор». Речь идет о крупнейшем машиностроительном холдинге Беларуси. Возглавляет его совет директоров приближенный к Лукашенко олигарх Александр Шакутин.

Вопрос, действительно ли «Амкодор» поставляет продукцию в Крым, мы адресовали советнику гендиректора Николаю Мошкарову.

«Никогда не слышал о торговле с Крымом, ничего не могу сказать», – ответил тот и перенаправил нас к заместителю директора маркетинг-центра по внешнеэкономической деятельности Артему Кумпяку. Мошкаров подчеркнул, что именно он «ответственен за экспорт в Россию».

В свою очередь, Кумпяк заявил, что не располагает информацией относительно поставок в Крым и не имеет полномочий, чтобы подтвердить или опровергнуть эти сведения.

Таким образом, люди, занимающие руководящие должности в «Амкодоре», не комментируют торговлю с Крымом. Но подтверждение данному мы находим прямо на странице amkodor.by. Здесь «Бел Крым» (г. Севастополь) назван официальным дилером в России.

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Напомним, территория полуострова Крым была захвачена российскими военными без опознавательных знаков и присоединена к РФ в марте 2014 года. Это положило начало многим репрессиям на полуострове и жестким гонениям на крымских татар. Вскоре после аннексии Крыма начались боевые действия на Донбассе. Только по официальной статистике, во время вооруженного конфликта погибли более 10 тысяч украинцев.

Международное сообщество проведенный в Крыму «референдум» не признало, США и ЕС ввели санкции против России. Не признала присоединение Крыма к РФ и Беларусь. Однако, несмотря на статус нейтральной площадки, Минск неоднократно голосовал против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей нарушения прав человека на оккупированном полуострове.

Авторы: Екатерина Андреева, Дарья Румянцева/ТП, Belsat.eu