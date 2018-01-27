Суд подсказал украинским чиновникам как пользоваться поддельными дипломами

Украинская система правосудия не перестает удивлять, казалось бы, уже ко всему приученных соотечественников. Как оказалось, каждый украинец может пользоваться поддельными документами без юридических последствий для себя, если будет правильно рассчитывать время и выполнит некие нехитрые формальные действия. Какие именно?

Ответ на этот вопрос дает история бывшего руководителя секретариата Киевской горгосадминистрации Владимира Бондаренко, уличенного в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Кстати, по информации СМИ, не смотря на формальное увольнение с должности, пан Бондаренко все еще регулярно ездит в КГГА, впрямь, как на работу. Однако обо всем по порядку.

В мае прошлого года в Украине случился очередной и не слишком примечательный скандал - журналисты уличили, что у Бондаренко поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета. По большому счету, для украинского политикума скандал вполне типичный. Тем не менее, Бондаренко был с должности уволен, а прокуратура возбудила по такому случаю дело. И вот совсем недавно это дело дошло наконец до суда.

И хотя наказание за подделку документов наш уголовный кодекс предполагает более чем щадящее - от штрафа в 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн.), до трех лет ограничения свободы, бывший чиновник КГГА отделался сущим пустяком - исключительно формальным признанием вины. Что же до наказания, то суд в лице судьи В.В. Бугиля постановил, что таки да, Бондаренко пользовался поддельным дипломом, однако от уголовной ответственности экс-чиновника освободил в связи с истечением срока давности совершения преступления. И сделано это было не просто так, а в виде удовлетворения соответствующего ходатайства прокуратуры, в лице прокурора Д.Ф. Йовенко.

В данном случае интересен не сам факт освобождения от ответственности в связи с истечением срока давности, а детали. Те самые, в которых, как общеизвестно, скрывается разная нечистая сила. Диплом Бондаренко и правда был подделан еще в 2009 году и трехлетний срок для обвинения по этой статье истек еще в 2012-м. Но чиновник обвинялся еще по одной статье - "использование заведомо поддельного документа", и тут все не так однозначно, как с подделкой.

Итак, согласно тексту постановления суда, Бондаренко "находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленные следствием дату и время, умышленно предоставил средства для совершения уголовного преступления неустановленному следствием лицу, в виде сообщения своих личных анкетных данных, которые в дальнейшем были использованы неустановленным лицом для подделки диплома бакалавра... якобы выданного Львовским национальным университетом имени Ивана Франко, 30 июня 2009". То, что кроме факта подделки диплома следствие не установило больше вообще ничего - это отдельный привет прокуратуре и ее профессионализму.

Нас в данном случае интересует второй инкриминируемый Бондаренко эпизод: "6 ноября 2011 года, в дневное время, Бондаренко с целью засвидетельствования верности фотокопии с поддельного диплома бакалавра... якобы выданного 30 июня 2009 Львовским национальным университетом имени Ивана Франко, обратился к частному нотариусу Киевского городского нотариального округа... где умышленно использовал заведомо подложный документ..., а именно: диплом бакалавра... якобы выданного 30 июня 2009 года Львовским национальным университетом имени Ивана Франко... Таким образом, Бондаренко использовал заведомо подложный документ, то есть совершил уголовное преступление".

Больше никаких эпизодов по использованию поддельного документа Бондаренко в вину не вменяется. А теперь следите за красотой игры.

В 2009 году Бондаренко заказывает поддельный диплом. Суд установил этот факт и это преступление, но срок давности минул и наказания нет. В 2011 году Бондаренко сознательно использовал поддельный диплом, сделав у нотариуса его заверенную фотокопию. Это тоже преступление, но срок давности тоже прошел и наказания нет.

В том же 2009 году Бондаренко подает нотариально заверенную копию диплома в киевский университет Шевченко и на основании этого документа получает диплом специалиста. Срок давности в данном случае тоже минул, но этого эпизода нет в материалах суда и, судя по всему, по очень простой причине. Копия была составлена по всем правилам и потому поддельной не является. Следовательно, в использовании копии с поддельного документа, о поддельности которого подозреваемый знал, поскольку сам его заказывал, никакого преступления нет и быть не может. С точки зрения логики здорового человека, такая трактовка кажется, как минимум, странной.

Однако, именно такая логика следует из судебного решения. При этом суд как-то совсем не принял во внимание слова проректора КГУ Владимира Бугрова о том, что Бондаренко должен был не только предоставить университету заверенную копию диплома, но и продемонстрировать оригинал, что также попадает под статью об использовании заведомо поддельного документа. Кроме того, диплом бакалавра Бондаренко должен был бы предоставить и в отдел кадров КГГА, чем суд и прокуратура тоже как-то не слишком заинтересовались.

Ну, и наконец, последний удивительный момент в этом деле. Можно ли считать не ничтожным диплом специалиста, который Бондаренко получил в университете Шевченко, если его допустили к обучению на основании диплома бакалавра, который суд вполне официально признал поддельным. Здравый смысл предполагает, что в КГУ должны аннулировать диплом Бондаренко, чего, тем не менее, похоже, никто не собирается делать.

Учитывая, что герой всей этой истории со своей высокой должности уже давно уволен по собственному желанию, все выглядит так, что никто и не собирается вникать в историю с поддельным дипломом. А зря, ведь дело Бондаренко создает сразу несколько прецедентов: и касательно законности использования копий поддельных дипломов, и касательно дипломов полученных на основании поддельных документов и даже касательно сроков давности для нетяжких преступлений. И все эти вопросы, похоже, требуют отдельного урегулирования, вплоть до внесения изменений в действующий Уголовный кодекс. Иначе любой достаточно ловкий гражданин с поддельным дипломом сможет, выждав не слишком долгий срок в три года, работать на каких угодно должностях и получать какие угодно дипломы в институтах последипломного образования, не рискуя получить за это даже штраф

Автор: Виталий ДЯЧЕНКО, Деловая столица