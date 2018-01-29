Тайны и склоки борцов с коррупцией. Нашли ли компромисс в НАБУ, ГПУ и САП?

В минувшую среду на парламентском комитете по нацбезопасности генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что никакой войны между его ведомством и Национальным антикоррупционным бюро не существует. Это заявление казалась довольно странным при том условии, что с начала года генпрокурор оказался под шквалом критики из-за арестованного миллиарда Януковича, а руководители НАБУ и САП снялись в расследовании "Аль Джазиры".

А перед Новым годом ведомства были откровенно на ножах. Впрочем, как заверил генпрокурор, перед Новым годом у него была хорошая встреча с директором НАБУ. "Мы обменялись мнениями и пришли к общему выводу, что любое продолжение публичных атак вредит и этим органам, и, главное, государству Украина", - заверил Луценко. Также он добавил, что не хочет вспоминать, кто первый начинал этот конфликт.

В издании INSIDER выясняли: действительно ли руководители ГПУ, НАБУ и САП помирились между собой .

Американское воспитание

Пик противостояния НАБУ и власти пришелся на первую половину декабря прошлого года, когда был внесен законопроект о подотчетности НАБУ Раде, а ГПУ раскрыла агентурную сеть бюро вместе с их "порше", усадьбами в Конча-Заспе и золотом. Силами западных посольств, в том числе и США атака была отражена . А после этого Артем Сытник, Назар Холодницкий и заместитель генпрокурора Евгений Енин отправились на конференцию в Штаты.

Что происходило на тех встречах за кадром, стороны не отвечают, только рассказывают с помощью третьих лиц друг о друге. В частности, что Енину вроде влетело за генпрокурора и его слова о сотрудничестве НАБУ и ФБР. Зато Сытнику настойчиво посоветовали умерить волну пиара на делах и чаще молчать. Дискуссия было не совсем дипломатической, включая высказывания "shut up". Как минимум четверо послов "большой семерки" выразили недовольство эффективностью деятельности директора НАБУ, и только посол США осталась непоколебимым защитником не только этого института, но и персоны во главе его.

После этого визита представители всех трех ведомств избегали любых негативных комментариев в сторону друг друга. И, скорее всего, прекращение словесных атак со стороны НАБУ было одной из цен за снятый законопроект. В последнем интервью РБК-Украина посол США в Украине Мари Йованович защищая НАБУ, высказалась также за коллегиальную работу всех правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

"Важно, чтобы такие расхождения в подходах прорабатывались коллегиально, профессионально и способствовали утверждению репутации Украины как страны, которая серьезно относится к задаче борьбы с коррупцией. Это важно для международных партнеров Украины, но более ключевым является то, есть ли уверенность украинского народа в НАБУ, Генеральной прокуратуре и других правоохранительных органах. Ведь борьба с коррупцией - это то, за что люди боролись в ходе революции достоинства. и, исходя из моего личного общения с людьми, и по данным социологических опросов, - это те вопросы, решения которых они до сих пор ждут ", - подчеркнула посол.

Но одно дело манифестные заявления посла, а другое латентное содержание отношений между этими правоохранительными органами.

Перечень незакопанные топоров

На самом деле, Артем Сытник был в ГПУ не один, а два раза. И действительно каждый раз речь шла о примирении сторон. Но для того, чтобы это примирение состоялось сторонам придется решить много болезненных вопросов. Причем часто личных.

Первое , на сегодня в кармане Луценко и Сытника есть по квартирному делу на оппонента. Сытник проверяет приобретения квартир семьей Луценко. Генпрокурор - как нынешний директор НАБУ стал владельцем квартиры в Броварах, за которую заплатил благотворительный фонд.

Второе , САП и НАБУ продолжили проверку Ощадбанка законности передачи "миллиардов Януковича" Госказначейству. Дело в том, что часть этих средств была арестована НАБУ. В частности, по делу Онищенко. Но решение Краматорского суда прописано так, чтобы обойти все к тому времени наложенные аресты.

Третье , НАБУ хочет, чтобы ГПУ закрыла дело о незаконном снятии информации. Речь идет о несанкционированном пеленговании телефонов высших должностных лиц. Дело возбуждено еще весной, после того как СБУ заметила в отчете Бюро большее количество номеров, чем было предоставлено разрешений.

Четвертое, ГПУ разоблачением по делу Пимаховой уничтожила сеть агентов НАБУ. Напомним, что 29 ноября был задержан детектив НАБУ за провоцирование взятки заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. После этого НАБУ обвинило ГПУ и СБУ в "диверсии" против себя и САП.

Директор НАБУ Артем Сытник и Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий в итоге договорились с Луценко о том , что детективов группы, которая работала над данным расследованием, задерживать не будут При этом ГПУ обыскала всех негласных агентов НАБУ, которые принимали участие в этой операции, изложив позже видео их переговоров.

Пятое , оказалось, что агенты были набраны вне конкурса. И их деятельность никак не узаконена. Следовательно добытые ими доказательства в суде могут быть признаны полученными незаконным путем. Но идти на внесение изменений в закон НАБУ не хочет, потому что боится, что вместе с этим внесут и другие нежелательные для бюро изменения.

Шестое , так же есть вопросы к законности получения международных документов в обход ГПУ. Поскольку НАБУ не является субъектом международных соглашений о сотрудничестве.

Седьмое . Руководители всех трех органов не доверяют друг другу и каждый ведет свою игру. Например, генпрокурор и руководитель САП занимают кардинально разные позиции в истории с делом Олеся Довгого. В отношениях САП и НАБУ тоже не все гладко. На ранее разглашенной записи офрекордз встрече с журналистами директор НАБУ жаловался, что фигуранты дел получают разрешение на выезд за границу через САП, чтобы решить свои проблемы. Зато в САП были неприятно поражены интервью Онищенко УП, где тот рассказывал, как НАБУ пыталось договориться с ним по делу в обход антикоррупционной прокуратуры. Есть еще дело о рюкзаках сына Авакова, где Холодницкий неожиданно подписал подозрение, которым Сытник играл с министром полгода. И в результате которого перссорилась вся верхушка власти.

По одному из вышеперечисленных пунктов стороны пока не достигли компромисса. Более того, интервью агента Шевченко только добавили масла в огонь.

Война агентов

Из-за разглашения имен детективов под прикрытием в незавершенном любовном романе заместителя главы Таможенной службы Дины Пимаховои и агента НАБУ "Сергея" НАБУ и САП были вынуждены остановить не менее 10 спецопераций. Теперь все эти расследования придется начинать с нуля и уже без агентов.

В НАБУ и САП кипели от ярости, потому чтобы так "грохнуть" агентурную сеть ведомства-конкурента - такого в украинской истории еще не было. Но еще хуже было с расследованием самых дел.

Фото ГПУ из дома агента Екатерины

Так, например, в истории с заместителем председателя Государственной миграционной службы Диной Пимаховой НАБУ уже не сможет довести дело до конца. "Лавочка при Миграционной службе поспешно прикрылась, теперь придется копать через свидетелей", - отметил собеседник издания. Чтобы доказать преступление надо воспользоваться теми паспортами, полученные по такой схеме. И надеяться, что получатели дадут показания.

Доказательства из Нацбанка, где Екатерина также устраивала провокации взятки - тоже не получили. "В конце концов, они сами виноваты. Та же Екатерина, и это есть на записях, оббегала не одно ведомство и предлагала взятку. Вымогательство взятки и провокация на взятку - это разные вещи. В Украине провокация взятки не узаконена, а значит это уменьшает шансы дела в суде. Поэтому пусть не обижаются ", - рассказал INSIDER собеседник, связанный с МВД.

Источники в прокуратуре говорят еще хуже: если окажется, что у агента Екатерины не надлежаще оформленные документы прахом пойдет "янтарное дело". Пока его передачу в суд в эпизодах депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова отложили до конца зимы. Впрочем, даже после рассекречивания "работа" некоторых агентов не прекратилась. В частности, 12 января спецназ НАБУ пытался задержать депутата Одесского облсовета Олега Бабенко, которому предъявлено подозрение в предложении взятки в 500 000 долларов агенту НАБУ.

Попытка была неудачной. По словам собеседника INSIDER, когда спецназ НАБУ предпринял попытку задержать Бабенко по месту его пребывания в Киеве, депутат убежал от спецназа, выпрыгнув в окно.

Тогда INSIDER удалось узнать имя агента. Им оказался бизнесмен, член батальона "Донбасс" Евгений Шевченко. Редакция не собирался называть имени, но за несколько дней Шевченко сам дал интервью изданию "Цензор", и рассказал, как был внештатным агентом НАБУ.

Агент Шевченко

И также рассказал о сути дела по Бабенко.

"Схема по заводу "Краян" проста: сначала Дубовой поставил Бабенко директором завода, загнали госпредприятие в фиктивные долги и успешно выкупили за 10 млн грн. Еще 10 млн грн. потратили на косметический ремонт. После этого договорились с Трухановым и Галантерником и продали назад городу уже за 185 млн грн. Но НАБУ вовремя арестовало эти средства, после чего Бабенко стал искать выход на детективов. В итоге предложил 500000 за то, чтобы дело в отношении этой аферы было закрыто. Все это зафиксировано: на суде журналисты и общественность смогут увидеть настоящие лица этих "бизнесменов", а также услышат фамилии известных на всю страну высокопоставленных политиков, которые активно пытались повлиять на ход следствия ", - заявил Шевченко в интрервью. Хотя Бабенко еще и подозрение не вручили. А его заявления только навредят делу в суде.

Судя по словам "агента" Шевченко, он принимал участие в делах по братьям Дубневичам, директору Института агроэкологии и природопользования НААН Украины Оресту Фурдычко , королю контрабанды, израильского бизнесмена украинского происхождения Вадиму Альперину

В интервью ТСН Шевченко сказал, что пошел на раскрытие из личных обстоятельств. Каких именно не уточнил. Но источники INSIDER указывают на то, что именно авто Шевченко перекрывало дорогу автомобилю СБУ при задержании Михеила Саакашвили 5 декабря прошлого года. И за это "агенту" светила статья за "препятствование работе правоохранителей". Они не исключают, что это и стало причиной откровений Шевченко.

Как рассказали собеседники, признание агента произвело эффект "разорвавшейся клизмы" в НАБУ - там уверяют, что тут они его не уполномачивали. Но озвученное в интервью ставит под угрозу доказательства в суде всех вышеперечисленных 4-х дел.

"Эти дела идут коту под хвост семимильными шагами", - сказал INSIDER источник в антикоррупционных органах.

Между тем Назар Холодницкий уже заявил в субботу, что может забрать в НАБУ дела и передать другим правоохранительным органам за постоянных утечки информации и материалов следствия. Руководителя САП можно понять - ведь именно он пострадал больше всего. Во всех делах подозрения подписывает он, а не Артем Сытник или Гизо Углава. В суде их представляют его прокуроры.

И именно то, какие дела и в каком состоянии попадут в суд, во многом свидетельствовать о том, кто с кем на самом деле помирился.

Автор: Татьяна Николаенко, INSIDER