Почему гражданам Украины опасно ездить в оккупированный Крым. История Кабира Мохаммада

Кабир Мохаммад, уроженец Афганистана, гражданин Украины был задержан сотрудниками ФСБ России при въезде в Крым. Российские власти пытались экстрадировать Кабира Мохаммада в Иран – как якобы давно разыскиваемого Интерполом особо опасного преступника. Это случилось 14 сентября 2016 года.

Тогда Кабира обвинили в краже двух с половиной миллионнов долларов, которые он якобы вывез с территории Ирана. Силовики заявили, что Интерпол разыскивает Ниязи Мохаммада Кабира, сына Абдулатифа, который с ноября 2010 года находится в международном розыске по «делу о мошенничестве».

Консульство Афганистана в России направило увдомление, что задержанный в Крыму Мохаммад Кабир не имеет никакого отношения к разыскиваемому Интерполом человеку. У украинского гражданина фамилия – Мохаммад, а имя – Кабир. Согласно данным международной организации международной полиции, фамилия разыскиваемого – Ниязи, а имя двойное — Мохаммад Кабир. О путанице неоднократно заявлял и сам задержанный, однако его оставили в СИЗО до 12 сентября 2017 года. В данный момент, гражданин Украины временно проживает в Симферополе, он под подпиской о невыезде.

Заявление Кабира Мохаммада на предоставление ему медицинской помощи

«Ненавижу Крым»

Мы встречаемся с Кабиром возле одного из симферопольских медицинских центров. Полгода подряд он безуспешно пытается взять направление на лечение. На полуостров мужчина приехал в 2016 году вместе с супругой Оксаной и двумя детьми.

«У меня квартира в Ялте. Я ехал сюда вылечить последствия инсульта. А получилось так, что после задержания, в СИЗО, получил еще один», – говорит Кабир.

Завотделения больницы рассказывала, что к ней наведывались сотрудники прокуратуры. Они просили не давать ему направление на лечение, то есть фактически не выпускать из Крыма

Из-за подписки о невыезде он не может покинуть территорию полуострова, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. В Симферопольской больнице имени Семашко ему отказали в медицинской помощи. Нет российского паспорта – отсутствует медицинский полис. Нету полиса – нет и лечения. Однако, по словам Кабира, завотделения больницы рассказывала, что к ней наведывались сотрудники прокуратуры. Они просили не давать ему направление на лечение, то есть фактически не выпускать с территории Крыма. Аргументировали тем, что в пребывании Мохаммада на территории полуострова очень заинтересованы.

«Раньше, выбирая, куда поехать отдыхать с семьей, я всегда говорил, что очень хочу в Ялту. А сейчас я ненавижу Крым, ощущение, что меня выслали на остров, и как хочешь теперь, так и живи. Не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы я захотел поехать сюда снова по собственному желанию», – говорит Кабир.

«Удивительные люди»

363 дня в неволе, большую часть из них Кабир пробыл в СИЗО №1 Симферополя. Там непродолжительное время его сокамерником был Евгений Панов, один из фигурантов так называемого «дела диверсантов». Вспоминая сейчас это знакомство, супруга Кабира Оксана, утверждает, что Панов, фактически, спас тогда ее мужа. «Когда Кабира арестовали – я понятия не имела, что делать и куда бежать. У меня был контакт всего одного журналиста, которому я и написала. Материал вышел, но ничего не изменилось. Именно тогда муж в СИЗО и познакомился с Женей Пановым. Он дал ему рекомендации, к кому из правозащитников и адвокатов нужно обратиться здесь, в Украине. Кто может помочь в распространении информации», – заявила Оксана.

Евгений Панов

Сейчас я ненавижу Крым, ощущение, что меня выслали на остров, и как хочешь теперь, так и живи Кабир Моххамад

На данный момент Кабир живет у своего земляка, с которым они познакомились абсолютно случайно, на одном из симферопольских рынков (редакция не называет имени по его просьбе). «Мне действительно стало жалко человека. Его просто перепутали на границе, и сейчас из-за этого у него огромные проблемы. Я предложил ему пожить у меня, пока все вопросы не разрешатся. Позже выяснилось, что мы знакомы с братом Кабира более 28 лет лет. У меня даже осталась старая фотография, которую я сохраняю до этих пор», – отметил земляк Кабира. Он достает телефон и показывает фото: на переднем плане, в вишневой рубашке – брат Джамил. В последнем ряду, в голубой футболке – наш собеседник.

«Несмотря на всю ситуацию, здесь, в Крыму, меня окружают какие-то удивительные люди. Сначала Женя, потом вот – мой земляк. Не знаю, что бы я делал сейчас, не будь этих знакомств», – улыбается Мохаммад.

Не «папа», а «папочка»

Семья Кабира живет в Киеве, супруга Оксана с двумя детьми – сыном и дочерью. Говорит, что последний раз дети видели отца в сентябре 2016 года, когда его арестовали у них на глазах. «Я ездила в Крым первые полгода, потом муж запретил, сказал – опасно». Сейчас семья живет в телефонном режиме, видятся каждый день, но по видеосвязи. На вопросе про детей Оксана начинает плакать, говорит, что это – больная тема.

Оксана Мохаммад

«Недавно старшая дочь попросила купить ей телефон, чтоб еще чаще общаться с отцом. Ну, я взяла и записала ей контакт «папа». Она посмотрела и говорит: «Почему «папа»? Поменяй на «папочка».

Апелляция по отмене подписки о невыезде Мохаммада с территории Крыма назначена на 1 февраля.

Автор: Александра Сурган, Крым.Реалии