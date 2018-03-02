Кровавая бойня под Академией внутренних войск: за четыре года никто не наказан

Тогда десятки человек получили травмы, а губернатор Харьковской области Михаил Добкин встал на защиту «ангелов с пытливым взором», как он называл спортсменов с арматурой. Судебные разбирательства продолжаются по сей день, а кураторы и защитники «ангелов» до сих пор занимают высокие посты.

19 февраля 2014 года, бойня возле Академии внутренних войск. Фото: скрин

Особая помощь от «Беркута»

Рабочий день 19 февраля 2014 года для съемочной группы телеканала «СТБ» Марии Малевской и Александра Брынзы начался как и многие другие рабочие дни времен Евромайдана. Журналисты поехали снимать акцию возле Академии внутренних войск (теперь – Академия Нацгвардии). Прошел слух, что курсантов должны вывезти в Киев, где в эти дни шло самое активное противостояние и были первые жертвы. Активисты собрались возле вуза, чтобы не выпустить автобусы. Репортеры «СТБ» тогда и не подозревали, что сами окажутся не наблюдателями, а героями сюжетов – мишенью для «беркутовцев».

Много дней спустя на многочисленных судах Мария и Александр будут вспоминать, как было дело: около 5 вечера на майдановцев пошел спецназ МВД, их оттеснили, а некоторых повалили на землю и добивали дубинками. В это время с другой стороны подошли десятки крепких спортивных ребят в светло-зеленых жилетах дорожных рабочих и с дубинками, которые они тоже пустили в ход против протестующих. В какой-то момент титушки решили переключиться на журналистов и напали на Александра Брынзу. Маша побежала к милиционерам за подмогой.

– Они пошли мне навстречу и с размаха начали бить – в первую очередь, по камере и микрофону. Мужчина в форме «Беркута» и с запахом алкоголя сказал: «Ага, «СТБ», а я вот только с Грушевского, отлежал в госпитале, получай, вот тебе за Грушевского», – рассказывала Мария спустя несколько месяцев на судебном заседании.

«Беркут» и титушки торжествовали: Александру Брынзе разбили голову, нескольким его коллегам сломали телекамеры, от дубинок пострадали больше десятка евромайдановцев. 12 из них задержали и отвезли в райотдел, были и раненые, которым отказали в медицинской помощи. 11 человек суд арестовал на 15 суток за «групповое нарушение общественного порядка».

Сессия облсовета, 2014 год. Фото: архив

На следующий день тогдашний глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, известный своей антипатией к Евромайдану, вышел на пресс-конференцию и фактически признался в координации титушек.

– Это «Украинский фронт» сообщил, что там присутствуют представители Народной гвардии. Как они выглядят? Как ангелы-спасители. С прекрасными лицами и с очень таким, знаете, пытливым взором. Выявляют всех нарушителей и испепеляют их взглядом, – заявил Добкин. – Что касается активистов «Украинского фронта», мы действительно, наверное, дней уже семь постоянно отправляем с определенной ротацией людей в Киев для помощи, наведения там порядка.

Тогда руководитель области сказал, что журналисты были виноваты сами – полезли за «жареными фактами».

Судные дни

Несколько дней спустя президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны. Сменилось руководство органов внутренних дел и прокуратуры. По результатам побоища под стенами академии было открыто несколько уголовных производств. Зимой 2015 года в суд был передан обвинительный акт относительно экс-заместителя начальника городского управления милиции Харькова Александра Гапуры. Его обвиняют в служебной халатности. Судебное разбирательство все еще длится. Первым судьей по делу оказался Денис Чудовский – тот самый, который дал избитым под академией майдановцам по 15 суток ареста. Вскоре его уволили, а рассмотрение дела начали сначала.

– Допросы начали с нас, но там около 20 пострадавших и собрать этих людей сложно – прошли годы, – рассказала «ХН» корреспондент «СТБ» Мария Малевская. – Один человек, которому разбили голову и сломали руку, уехал из Харькова в Соединенные Штаты, другой парень пошел служить в АТО. Собрать пострадавших – большая проблема. На самом деле чем дальше – тем меньше я уже могу вспомнить, и тем меньше смысла в этих заседаниях.

Адвокат экс-милиционера Александра Гунченко уверен, что суд оправдает его подзащитного.

– Я полагаю, что Александр Николаевич в этой ситуации – случайный человек на скамье обвиняемых. Там было много людей и много руководителей повыше рангом, чем Гапура, замначальника городского управления милиции. К ответственности привлечен лишь только он, и, я полагаю, это несправедливо, – рассказал «Харьковской неделе» адвокат.

На видео, которое запечатлело события того дня, видно, как человек, точь-в-точь похожий на Гапуру, идет вслед за толпой титушек – как если бы начальник контролировал действия подчиненных. Начальники самого Гапуры, руководители милиции города и области, к суду не привлекались.

Еще один милиционер – командир спецроты «Грифон» Сергей Слободянюк – также дожидается решения суда. Его обвиняют в превышении служебных полномочий, судебные заседания все время переносятся. Ни одного из «беркутовцев», которые били журналистов и активистов, установить не удалось. По информации следователя, магазин техники, на ступеньках которого спецназовцы избивали Александра Брынзу, не предоставил им видеозаписи инцидента – дескать, камеры не записали. Почему-то не удалось установить личности милиционеров и другим доступным следствию способом.

– Каждый раз, когда спецподразделение выходит на задание, у него есть четкая «раскладка»: один человек становится на точке А, другой – на точке Б, еще один – на точке В. Все места вплоть до метра известны – где и кто стоит. Почему не были найдены люди, которые стояли на конкретных точках – вопрос политической воли. Понятно, в «Беркуте» не выдали своих сотрудников – не хотели, чтобы они были наказаны. Почему прокуратура не добилась выдачи этих схем – непонятно, – удивляется Мария Малевская.

На воле и в почете

Единственный приговор по событиям 19 февраля был вынесен только перевозчику АТП «Карусель» Павлу Сабчуку. Следователи прокуратуры установили, что он подвозил титушек к Академии внутренних войск. Более того – автобусы были сняты с городских маршрутов. Сабчука оправдали – по той причине, что он якобы не знал, для каких целей дает транспорт. Следователи тем не менее установили, что автобусы были сняты с маршрутов после звонка из Департамента транспорта горсовета. Кто звонил, правда, не выяснили. Но в прокуратуре подали апелляцию и не теряют надежды.

– Я считаю, что следствие собрало достаточное количество доказательств по тем лицам, которым было предъявлено подозрение. Мы свою позицию отстаиваем в апелляционном и кассационном судах и надеемся, что Верховный Суд примет решение в нашу пользу, – заявил прокурор области Юрий Данильченко.

К слову, Департамент транспорта и связи в феврале 2014 года возглавлял Сергей Дульфан. Руководит он им и поныне, свободный от любых обвинений и следственных действий.

Следователям также удалось установить организатора сбора и доставки титушек к академии. Им оказался заместитель председателя райорганизации Партии регионов по работе с молодежью Роман Добрянский – друг и непосредственный подчиненный руководителя Ленинского района Максима Мусеева. После победы Революции достоинства Добрянский сбежал в Крым, а оттуда – в Грузию.

Ему инкриминируют хулиганство и организацию препятствий деятельности журналистов. В прошлом году полицейские Грузии задержали главаря титушек, однако прокуратура Харьковской области до сих пор не может добиться его экстрадиции. А тем временем друг и бывший начальник Добрянского Максим Мусеев никуда не бежал – он все еще депутат горсовета и руководитель теперь уже Холодногорского района. К нему у правоохранителей нет вопросов.

Михаил Добкин, который в февральском интервью 2014 года фактически признался в том, что посылал титушек в Киев, обвиняется в махинациях с городской землей по кооперативной схеме, но собирается переезжать в Киев, регистрировать свою партию и идти на выборы президента в следующем году.

Преступления, совершенные против Евромайдана, спустя четыре года новой власти остались нераскрытыми не только в Харькове.

– Это – общая практика. Ни одно дело Майдана в Украине не закончено должным образом. Суды у нас очень медленно работают, и те, кто занимался этими правонарушениями, рассчитывали на подобную безнаказанность, – говорит адвокат и общественный деятель Леонид Маслов. – Я думаю, нет политической воли. Те, кто находится при власти, не хотят иметь независимый суд.

А пока нет ни суда, ни воли, все люди, которые отдавали преступные приказы и выполняли их, продолжают жить на свободе и в некоторых случаях даже сохраняют высокое общественное положение.

Автор: Елена Павленко; KHARKIV Today