История разведчика 92-й бригады. Мог погибнуть в Иловайске, но его убили в Харькове

Александр Гриненко погиб в Харькове. Фото из семейного архива

Первая повестка из военкомата пришла братьям-близнецам Гриненко в июне 2014-го. Но они об этом узнали позже.

– У меня их двое. Саша и Коля – они близнецы. Еще есть старший сын и три дочки. Когда первая повестка пришла, я им ничего не сказала. Молча порвала. Когда принесли вторые, пришлось сознаться. Саша меня тогда отругал, сказал: «Мама, как ты могла не сказать? Кто, если не мы, мама? Кто, кроме нас, защитит, матерей, детей?», – вспоминает мама Александра Екатерина Николаева Гриненко. – Саша обожал детей, особенно своего племянника Кирюшу. Он был ему за отца, когда дочка развелась.

После этого все трое сыновей отправились в военкомат Московского района. Но на фронт ушли только близнецы. Александр попросил не забирать у матери сразу троих, оставить старшего сына, у которого двое детей дома.

Братья попали в состав 92-й ОМБР в качестве снайперов-разведчиков. Там им дали позывные «Самба» и «Румба». Александр быстро нашел общий язык с боевыми побратимами.

– Благодаря командиру роты, где служил Саша, Герману, они с братом не попали в Иловайск. Отчего-то задержали их обоих. Как он плакал, когда узнал, что погибли ребята. Как маленький ребенок, говорил: «Мама, ты представляешь, я тех ребят знал. Почему я не был там с ними? Я, может, чем-то им помог бы», – вздыхает Екатерина Николаевна.

Оба брата проходили службу в Счастье Луганской области. Через полгода домой вернулся Николай – по состоянию здоровья он не мог продолжить службу. Александр остался в зоне АТО.

Спас девятерых

«Самба» не любил фотографироваться. Его лицо никогда не мелькало в сюжетах телевизионных новостей или социальных сетях. В мае 2015 года возле Счастья Луганской области были задержаны два разведчика ГРУ Генштаба Вооруженных сил России (речь идет об Александре Александрове и Евгении Ерофееве). В их задержании принимал участие и Александр Гриненко.

– Саша принимал участие в задержании российских ГРУшников, но в сюжетах по телевизору его не было. Я спрашивала у него, почему я вижу твоего командира, а тебя – нет? Он отвечал: «Я бы разбил камеру журналистам, если бы меня сняли. Я разведчик, мое лицо не должно попадать в кадр», – вспоминает мама.

Александр не боялся рисковать собственной жизнью. Однажды он вынес с поля боя девятерых раненых бойцов. Позже они все приедут к нему на похороны.

– Был бой в Луганской области. Он спас девятерых тогда. И все были на похоронах, и все стояли и благодарили Сашу за свою жизнь, – вспоминает женщина. – Был один мальчик. Он тогда без ноги остался. Сам такой крепкий, большой парень, а Саша у меня такой… не очень крупный. И говорит мне тот парень: все нас бросили тогда, а он просчитал, когда летели пули, подполз ко мне и на свое маленькое тельце мою огромную тушу взвалил. И я не мог ему ничем помочь. Он меня вынес. Потом еще один мальчик подбежал спасать.

Смертельный отпуск

В отпуск 19 марта 2016 года Александр пришел неожиданно: он никогда не предупреждал. Спустя два дня собрался провожать на электричку побратима, с которым пришел из АТО. По словам матери, сын не хотел идти, планировал провести вечер 21-го марта в боулинге. Но друг настоял, и он поменял планы.

– Саша, когда уходил, забыл телефон. Вышел, а потом вернулся. Я этот взгляд никогда в жизни не забуду. Он меня обнял и говорит: «Мама, какая ты у меня хорошая, ты так помогала мне и моим ребятам». И он мне сказал: «Прости меня, мама, за все». А я еще подумала: странно, чего это он так сказал? Больше я его не видела, – вытирая слезы, рассказывает Екатерина Николаевна.

В ночь с 21 на 22 марта 2016 года Александр с другом Дмитрием (позывной «Кох») сидели в кафе на Южном вокзале. Ребята заказали по бокалу пива, когда в кафе вошли двое мужчин. Один из них начал требовать документы. О событиях того вечера Екатерина Гриненко рассказывает со слов бармена.

– Внезапно этот мужчина ударил Олега ножом в живот, а Саша его за себя завел и говорит: «Дима, беги». Тот побежал. А он Саше сразу в левое плечо и в сердце вонзил нож. Саша вырвался бежать, а второй, который был с этим парнем, ногу подставил, и сын упал. Потом нападавший сел на него сверху и нанес восемь ножевых ранений. Истекая кровью, Саша его сбросил с себя и пробежал еще 14 метров, потом упал, – говорит Екатерина Гриненко.

Убийца Александра, уроженец Донецкой области, получил 15 лет лишения свободы. На суде он заявлял, что якобы хотел «устранить свидетеля», так как Александр видел нападение на Дмитрия.

– Это обидно до боли. Ведь когда пуля – это понятно. Пуля – она не разбирается. Но когда так жестоко… это очень больно. За что? За то, что он никогда в жизни никого не обидел? Всем помогал, всех спасал… – говорит мама.

Продолжить дело брата в зоне АТО собирается его близнец Николай. Со дня на день «Румба» подпишет контракт с ВСУ.

Устранили свидетеля?

Сразу после убийства Александра в СМИ появилась информация, что его смерть не случайна. Он проходил главным свидетелем защиты в деле о гибели группы «Эндрю». Напомним, волонтер Андрей «Эндрю» Галущенко и сотрудник государственной фискальной службы Дмитрий Жарук погибли в так называемой «серой зоне» на Луганском направлении в сентябре 2015 года. Основной версией гибели мобильной группы по борьбе с контрабандой стало нападение вражеской ДРГ, однако Георгий Тука (на тот момент председатель Луганской областной военно-гражданской администрации – прим. «ХН») обвинил в убийстве бойцов 92-й бригады, в чьей зоне ответственности произошла трагедия.

В конце февраля 2016 года обвинения в организации подрыва группы были предъявлены двум разведчикам 92-й бригады с позывными «Змей» и «Крым». Однако бойцы не признали вину, их адвокаты заявили о фальсификации дела, а сами разведчики настаивали: в момент атаки на мобильную группу они находились в расположении части. Подтвердить это мог Александр Гриненко, но дать показания в суде он не успел: 22 марта, в день заседания, его убили. В 2017 году подозрения с разведчиков 92-й бригады были сняты.

Автор: Елена Гетманенко; KHARKIV Today