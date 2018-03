Скандал вокруг главного банкира Латвии: «нелегальные коррупционные действия»

Латвию сотрясает крупнейший за всю ее постсоветскую историю коррупционный скандал вокруг главного банкира страны. Не обошлось и без российского следа. В издании The New Times разбирались в подробностях Глава Банка Латвии Илмар Римшевич Фото: foto.delfi.lv 17 февраля в Риге прозвучала шокирующая новость: задержан глава Банка Латвии Илмар Римшевич. В его рабочем кабинете и в доме проведены обыски, сам он допрошен. Вечером 19 февраля, по истечении допустимого 48-часового срока задержания, Римшевич был отпущен из полицейского изолятора под залог в €100 тыс. Ему запретили выезжать из страны, «вступать в контакт» с рядом лиц, а также «принимать решения и выполнять функции контроля и надзора в Банке Латвии». Как сообщило латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), инициировавшее задержание Римшевича, дело против главного банкира страны было заведено 15 февраля — он подозревается в нарушении Уголовного кодекса Латвийской республики, то есть «в требовании (вымогательстве. — NT) и принятии взятки в крупном размере — не менее €100 тыс.». В вымогательстве взятки в таком же размере — €100 тыс., притом — ежемесячно (!), Илмара Римшевича обвинил и крупнейший акционер латвийского Norvik Banka Григорий Гусельников, выходец из России, а ныне британский подданный. Подробности того, как связанные с Римшевичем лица требовали у Norvik Banka отмывать деньги российского происхождения, Гусельников сообщил агентству The Associated Press. БАНКОВСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК В этой истории соединились сразу несколько скандалов, а началась она с сенсационной новости про ABLV Bank, второй по величине активов банк в Латвии. 13 февраля американская Сеть по предотвращению финансовых преступлений — FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, предложила заблокировать для ABLV Bank возможность обслуживать долларовые корреспондентские счета. По сути, речь шла о том, чтобы закрыть финансовую систему США для этого банка и запретить ему производить расчеты в долларах. Сигал Манделкер, замминистра финансов США, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, сделала жесткое заявление: «ABLV Bank сделал отмывание денег своей основной деятельностью». Также, по ее словам, банк «перечислял деньги коррумпированным лицам, подверженным политическому влиянию, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферы публичной коррупции и вывода активов». Американская FinCEN вменила в вину латвийскому ABLV участие в схемах по отмыванию денег, которые шли потом на подпитку северокорейской ядерной программы, а также «нелегальные коррупционные действия» в Азербайджане, России и в Украине. Фото: skaties.lv Разразился скандал. ABLV Bank понес серьезные репутационные потери: объем привлеченных вкладов сократилcя на €600 млн, сообщил совладелец банка Эрнест Бернис. 16 февраля ABLV Bank решил обратиться в Банк Латвии за помощью в деле поддержания ликвидности: Бернис попросил у Римшевича €1 млрд. И получил отказ. На пресс-конференции в Риге 20 февраля, а она состоялась сразу после того, как он был отпущен под залог, — Римшевич заявил, что обыски в Банке Латвии начались буквально через три часа после того, как он отказал Бернису. «Я очень хорошо понимаю, что стал неудобен для многих», — отметил банкир, подчеркнув, что ему приходили sms-сообщения с угрозами убийства. Сегодня, уверял присутствующих на пресс-конференции Римшевич, Латвия переживает беспрецедентную атаку на свою финансовую систему со стороны коммерческих банков, столкнувшихся с проблемами в бизнесе. Причем, по словам Римшевича, среди этих банков — не только ABLV, но и Norvik Banka банкира Григория Гусельникова. ПОД ЗАЩИТОЙ ГЕНСЕКА Григорий Гусельников стал мажоритарным акционером латвийского Norvik Banka, который входит в Norvik Group, в 2014 году. В этой же бизнес-группе также — российский Вятка-банк, совет директоров которого тоже возглавляет Гусельников. Григорий Гусельников. Фото: commons.wikimedia.org В прошлом году журнал Forbes писал о том, что Гусельников якобы собирался продать свой российский актив по политическим причинам: мол, деятельностью Вятка-банка заинтересовались в ЦБ и МВД — в ходе проверки банковских счетов компаний, связанных с главой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным и экс-губернатором Кировской области Никитой Белых. «Банк (Вятка-банк. — NT) давно выставлен на продажу, — сообщил тогда источник Forbes. — Но у многих возникали вопросы к качеству активов». Примечательно, что и среди игроков финансовой отрасли Латвии, пишет сайт «Радио Свобода», Гусельников тоже не обладает надежной репутацией: там его считают рискованным инвестором. «Весьма рискованной казалась уже покупка в 2014 году проблемного банка Norvik. Главной его проблемой был кредит на €18,5 млн, выданный годом ранее девелоперу крупнейшего в Латвии ветропарка Winergy фактически без залога, — пишет издание. — Тогда было заведено уголовное дело по факту мошенничества, а брешь в бюджете новым владельцам, как полагают эксперты, не удалось залатать до сих пор». Фото: DELFI Актив в виде Winergy латвийский регулятор, то есть Комиссия по рынкам финансов и капитала, занимающаяся надзором за банками, счел проблемным для Norvik — к банку были применены «повышенные стандарты достаточности капитала». Кроме того, в начале февраля 2018 года сайт «Радио Свобода» написал, что некое «высокое должностное лицо» вымогало у Гусельникова взятку. Недовольное ситуацией руководство Norvik Banka в декабре 2017 года обратилось в Арбитражный суд Всемирного банка с жалобой на Латвию, обвинив ее в предвзятости и в коррупции. Интересная деталь: недавно в правление банка, которым руководит Гусельников, вошли бывший глава немецкой разведки BND Август Ханнинг и бывший генсек НАТО (а до этого премьер Дании) Андерс Фог Расмуссен. Именно с появлением Расмуссена в банке некоторые политологи в Латвии сегодня связывают выход наружу скандальной истории с Римшевичем: датчанин, дескать, слишком дорожит своей репутацией. Но звучат и другие мнения: возможно, бывший генсек НАТО понадобился Norvik Bankа для укрепления позиций в Арбитражном суде Всемирного банка, куда Гусельников обратился с жалобой. В чем была конкретная причина жалобы — Гусельников разъяснил агентству Associated Press. И интервью это, как видно, вышло очень кстати. СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ Итак, Гусельников утверждает, что глава Банка Латвии через посредников с 2015 года регулярно вымогал у него деньги. При этом, по словам Гусельникова, Римшевич постоянно угрожал Norvik Bankа санкциями. «Таковы условия игры», — пересказывает Гусельников якобы переданные ему слова главного латвийского банкира. На одной из встреч в частном доме в окрестностях Риги Римшевич, пишет AP, сказал Гусельникову, что способен помочь в решении проблем банка — мол, Комиссия по рынкам финансов и капитала — лояльное ему учреждение. Тогда же Римшевич рекомендовал Гусельникову сотрудничать с одним из своих посредников по фамилии Кокинс, который позднее написал банкиру конкретную сумму на бумажке «100 тыс. в месяц». Кроме того, в ходе одной из встреч Кокинс предложил через Norvik Bankа перечислить $100 млн из России, из которых Гусельников «сможет оставить себе миллион». Но, по словам банкира, ему удалось противостоять этому давлению. В расследовании AP говорится также, что Римшевич регулярно ездил в Россию напрямую, а после 2014 года, то есть после введения санкций против РФ, через Беларусь. Во время одной из поездок, в 2010 году, Римшевич побывал на охоте в компании Дмитрия Пильщикова, который тогда возглавлял российский Научно-исследовательский институт информационных технологий, позже попавший под санкции США. В тот момент, напоминает AP, начальником Пильщикова был Сергей Чемезов, глава корпорации «Ростех», давний соратник и друг Владимира Путина. Свою публикацию Associated Press сопровождает фотографией с той самой охоты: на ней Римшевич сидит бок о бок с Пильщиковым. КОНЕЦ ПРАЧЕЧНОЙ? «Латвийская банковская система за эти 25 лет пережила слишком большое количество скандалов — от банкротств ведущих банков с дырами в балансах на сотни миллионов евро до отмывания денежных средств в промышленных масштабах, измеряемых десятками лет и десятками миллиардов евро», — написал 17 февраля в своем Facebook Григорий Гусельников. При этом банкир убежден: все действия Римшевича и его «соратников» были бы невозможны без участия ответственных должностных лиц, занимающихся надзором за банковской деятельностью в Латвии. Эксперты в Латвии не сомневаются: вне зависимости от того, за что именно был задержан Римшевич, в ближайшее время стоит ждать новых уголовных дел и отставок. К тому же, по мнению исполнительного директора Центра исследований политики Восточной Европы Андиса Кудорса, у нынешнего, недавно назначенного, главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабса Страуме сегодня большой кредит доверия — поддержку его деятельности уже высказали и президент, и премьер-министр Латвии. «Римшевич — архитектор латвийской банковской системы, которая изначально частично создавалась для обслуживания банков-нерезидентов, — высказала свое мнение в интервью BBC Санита Емберга, ответственный редактор Балтийского центра расследовательской журналистики. — Речь идет о крупных компаниях, которые пытались вывести деньги из стран СНГ. Часть этих средств была грязной, а это означает, что Латвия долгое время была прачечной». В свою очередь, Андис Кудорс напоминает: «Если считать, что от $50 до $80 млрд утекает из России ежегодно, то, я думаю, у латвийских банкиров было большое искушение заработать на этих «серых» деньгах, которые уходят из России большой рекой. Один ручеек идет через латвийские банки. Мы это наблюдали, когда расследовалось дело Магнитского». Кстати, тот же ABVL Bank попал в 2012 году в список, составленный международным фондом Hermitage Capital во главе с Уильямом Браудером. Тогда речь шла о банках, использованных для отмывания денег российскими чиновниками, деятельность которых расследовал юрист фонда Сергей Магнитский, погибший в ноябре 2009 года в тюрьме. ПОВОД ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА Вместе с тем в Латвии обратили внимание, что коррупционный скандал вокруг Римшевича был использован для раскручивания масштабной информационной кампании против страны, которая по внешним признакам напоминает акции, проходившие перед выборами в США, Германии и Франции. Об этом 20 февраля сообщило Министерство обороны Латвии. И у военного ведомства, и у политологов подозрение вызвала та самая фотография на охоте, опубликованная AP. Военные уверяют, что «при проверке этой фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix сделан вывод, что данный снимок размещен там вчера, 19 февраля 2018 года, а не в 2010 году. И разместила его третья сторона». «Эта фотография не доказывает ничего, но если она распространяется на Западе, то достигается тот эффект, которого добиваются уже много лет государственные российские СМИ: балтийским странам, и Латвии в том числе, нельзя доверять, они выдадут все ваши секреты», — подмечает Кудорс. Он обращает внимание и на такую деталь: в статье AP говорится, что Римшевич «имеет доступ к государственным тайнам Латвии, в том числе связанным с НАТО и Европейским Союзом». «Но он же не занимается секретами НАТО, у него другой уровень допуска!» — возмущает эксперт неточностью агентства. «Это не конец информационной операции, и продолжение следует», — предупреждает Минобороны Латвии. И напоминает, что выборы в Сейм пройдут в октябре этого года, а значит есть прекрасный повод повлиять на их исход и внутреннюю политику страны. Автор: Наталья Фролова, Рига — Вильнюс; The New Times