Пропал без вести за помощь Украине

Об этих людях нечасто вспоминают журналисты, о них годами нет никаких новостей. Они – пропавшие без вести в Крыму за время аннексии. Общественности известны только восемнадцать фамилий тех, кто имел активную проукраинскую позицию и внезапно перестал выходить на связь. Среди них – симферополец Тимур Шаймарданов...

....Журналисты телепроекта Крым.Реалии собрали известные на сегодня факты.

Этого человека с серьезным взглядом и лентой цветов украинского флага на груди можно увидеть только на редких кадрах начала оккупации Крыма. Даже в момент борьбы за Крым, Тимур Шаймарданов пытался оставаться непубличным. Он – казанский татарин по отцу, русский по матери и украинец по духу.

Семья Шаймардановых переехала в Херсонскую область из России, когда Тимуру было девять лет. Но именно Украину он считал своей родиной, рассказывает его мать.

«Он прекрасно понимает, что наша родина – Украина, и никто не имеет права приходить сюда с оружием. Глубокое чувство патриотизма – это вот в первую очередь. Он любил Украину, украинский язык и не принимал насилия вот с этой стороны. Настоящий патриот. И так воспитан с детства», – рассказала Лариса Шаймарданова.

Лариса Шаймарданова

Родители Тимура и до сих пор живут в Херсонской области, а он еще после окончания школы – в конце девяностых – поехал в Крым учиться в университете, там и остался. Тимур без вести пропал в Крыму, на тот момент ему было тридцать четыре года.

Борьба за Крым

В начале аннексии Крыма Тимур был предпринимателем, продавал различные товары, до этого работал в страховой и аудиторской фирмах, вел активную деятельность в диаспоре казанских татар. С началом Евромайдана сразу оказался в числе его сторонников. В марте 2014 года у стен украинского штаба береговой обороны Тимур участвовал в организации круглосуточного дежурства, активисты помогали, чем могли и поддерживали боевой дух украинских военных песнями.

Здесь же, возле штаба береговой обороны, в начале марта Тимур впервые столкнулся с открытой агрессией так называемых крымских ополченцев. Он встал на защиту женщин, которые вышли с плакатами на митинг.

«Насколько я понимаю, самооборону спровоцировали плакаты, призывающие остановить вторжение иностранных войск. Я видел, как женщины лежали на земле, как их довольно таки грубо отталкивали. У меня была повязана желто-голубая лента и как бы ее очень «вежливо» сорвали», – поделился тогда Шаймарданов.

Тимур – прирожденный лидер и умеет объединить людей, вспоминает характер активиста участник тех событий Павел Довбыш. В марте 2014 года с единомышленниками Шаймарданов создал инициативу под названием «Украинский народный дом». Активисты помогали патриотам, которые оказались в затруднительном положении, давали юридические консультации, собирали деньги и продукты для военных, позже – предоставляли помощь вынужденным переселенцам. Тогда участники «Украинского народного дома» не исключали и возможности подпольного сопротивления.

Павел Довбыш

Весной 2014 года Тимур Шаймарданов несколько раз ездил в Киев, встречался с военными и политиками. Но, как он рассказывал родным и друзьям, так и не увидел в официальном Киеве желания активно защищать Крым. Поэтому крымские волонтеры сосредоточились на других задачах.

Так, например, Тимур искал ночлег, еду и деньги для бойцов 36 бригады береговой обороны в селе Перевальное. Командир пустил в часть российских военных, а около 80 украинских бойцов горно-пехотного батальона 36 бригады остались на улице.

«Это он мне помог расселить 80 бойцов по Симферополю, он тогда и продуктами помог. Тогда же были заблокированы счета на картах ПриватБанка и у людей попросту неоткуда было взять деньги. Он и деньгами бойцам, насколько я знаю, помогал», – вспоминает экс-командир горно-пехотного батальона 36-й отдельной бригады береговой обороны ВМС Украины Юрий Головашенко.

Потом Тимур занимался выводом украинских бойцов с территории Крыма, в отсутствие помощи из Киева. Вместе волонтеры «Украинского народного дома» помогли более чем двум тысячам военных.

Двойное исчезновение

По одной из версий, Тимур Шаймарданов исчез в 2014 году, потому что собирал в Крыму разведданные для Украины и делал это успешно. Об этом только сейчас узнали правозащитники, источники этой информации не раскрываются – ради безопасности и с надеждой на то, что Тимура удастся найти живым.

​«Прозвучала такая информация, что он за эти месяцы отработал за все украинские спецслужбы в Крыму. Тимур сам подкупал российских военных и таким образом собирал информацию, сам же находил деньги на этот подкуп и передавал эту информацию на материк. Где-то за неделю до его исчезновения он попросил одного из разведчиков обеспечить ему надежный канал передачи информации в Киев, но этот большой массив информации, который был у Тимура, передать не успели. Тимур исчез», – говорит расследователь Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

Ольга Решетилова

Перед исчезновением Тимур заметил, что за ним следит один и тот же автомобиль. Он перестраховывался, менял жилье каждые несколько дней, но и это не спасло. А в последнем доме Шаймарданова новый арендатор обнаружил прослушку.

Последним из активистов его видел протестантский священник Руслан Зуев.

«Он говорит: «они за мной ездят, меня преследуют везде и даже сейчас я с вами, а они стоят за зданием, за углом». И он очень волновался. Мы разговаривали часа три. Я помолился за него, я его поддержал морально. Он говорит: «я не знаю, что делать». И на следующий день мне позвонили и сказали, что Тимур исчез», – вспоминает участник крымского сопротивления, священник Руслан Зуев.

В тот день Тимур должен был забрать сына из школы. Хотя с женой активист был в разводе, они остались в дружеских отношениях и были единомышленниками, а о сыне Марке мужчина заботился постоянно.

«Он позвонил мне, сказал, что заберет сына из школы и приведет домой. Школа была в центре города, нужно было ехать, Марк один не ходил еще. Но через час я перезвонила Тимуру, что-то хотела уточнить, но он телефон уже не брал», – вспоминает день 26 мая бывшая жена Тимура Шаймарданова Ольга Шаймарданова.

Ольга Шаймарданова

Спустя четыре дня пропал и другой активист – Сейран Зинединов. Он активно занимался поисками Тимура и считал, что его похитила так называемая «крымская самооборона». Сейран исчез буквально в ста метрах от дома. Активисты уверены: все это – звенья одной цепи, и похищение – дело рук спецслужб.

«Слишком чисто сработано. Надо было знать, кто в группе нашей, какой график, кто куда может выйти. То есть о встрече Сейрана с родственниками Тимура можно было узнать или если прослушивать телефоны или постоянно «вести» родственников», – уверен Павел Довбыш.

Родные Сейрана смогли отследить сигнал его телефона. После исчезновения он еще несколько дней был в сети. Расследователи Медийной инициативы за права человека побывали на месте по этому адресу – там находится один из санаториев на юго-западном побережье Крыма.

«Внутрь мы не попали, понятно, что это сейчас очень опасно. Но удалось пообщаться с людьми местными. Так вот в 2014 году там часто видели внедорожники, джипы с номерами «Рамзан Кадыров». В принципе исчезновение Тимура может быть связано с похищением его так сказать нерегулярными формированиями, которые прибыли на подмогу фактически российской армии», – рассказала правозащитница, расследователь медийного центра за права человека Мария Томак.

Остается еще один след – Тимур много лет был знаком с семьей на тот момент вице-премьером Крыма Рустамом Темиргалиевым. За несколько дней до событий 16 марта Темиргалиев пытался договориться с Шаймардановым о сотрудничестве с россиянами.

«На этой встрече присутствовали семья Темиргалиевых, со стороны россиян. С нашей стороны был Мустафа Джемилев, Тимур тоже принимал участие. Скажем так, встреча была закрытая, за закрытой дверью. Не договорились, то есть: «или вы с россиянами или будет плохо», – рассказывает активист крымского сопротивления, доброволец АТО Павел Довбыш.

Видимость расследования

Исчезновение Тимура в Крыму расследуют сразу три службы – уголовный розыск МВД России на полуострове, следственный комитет Российской Федерации в Крыму и ФСБ, но реальных результатов нет.

У Ларисы Шаймардановой сложилось впечатление, что российские следователи стараются не найти Тимура, а доказать, что он уехал из Крыма.

«У них такая была настойчивая версия, что Тимур находится на нашей стороне, что он воюет на Востоке – это, конечно, абсолютный абсурд. И мне кажется, что, если бы они были к этому причастны, они бы вот так вот настойчиво эту версию не отстаивали. Поэтому, скорее всего, это либо безнаказанная самооборона, или это ФСБ», – считает мать Тимура Шаймарданова Лариса Шаймарданова.

Правозащитники убеждены: Тимур Шаймарданов исчез, потому что его деятельность делала россиян слабее в Крыму.

«Он был слишком эффективен в своих контрдействиях в отношении оккупационных сил», – считает правозащитница, расследователь Медийного центра за права человека Мария Томак.

Все родные Тимура выехали из Крыма, потому что жить дома им стало опасно. У Марка Шаймарданова – папины глаза. Ему трудно совладать с эмоциями, когда говорит об исчезновении родного человека.

Марк вспоминает, как папа учил его работать на компьютере и ходил с ним в походы. Грустит, потому что знает – отец никогда бы не исчез из его жизни по собственной воле.

«Когда мы в поход ходили с ночевкой на два дня. В Бахчисарай ходили, там в лесу с палаткой, было очень интересно, круто. Показывал мне, как находить источник. Добрый, умный человек, который объективно смотрит на мир. Может как-то повлиять на других людей. Помню, что я ему не мог дозвониться и все – больше не виделись», – делится переживаниями сын Тимура Шаймарданова Марк.

Марк Шаймарданов

Теперь у Марка есть награда для папы – знак отличия от Военно-морских сил Украины, его военные передали парню за помощь Тимура, которую украинские бойцы обещают никогда не забывать.

Авторы: Александра Славина, Артур Гасприн, Инна Аннитова; Крым.Реалии