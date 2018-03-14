ЧВК «Вагнера»: убийцы, наркоманы и насильники на службе Кремля

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm совместно с командой проекта «Ихтамнет_м0209» и хактивистами Ukrainian Cyber Alliance собрали данные о российских наемниках из ЧВК «Вагнера», за которыми тянется след криминального прошлого. Многие из них участвовали в захвате Крыма, воевали на Донбассе и в Сирии. Служили в частях специального назначения России, но по различным статьям были уволены и отбывали сроки за преступления.

Некоторые попались на мелких кражах, разбое или ограблении, судимы за нанесение побоев, за разжигание межнациональной розни и избиение иностранцев. Но за некоторыми числятся и более серьезные преступления: изготовление и сбыт наркотиков, финансовые махинации на миллионы рублей, изнасилования, похищения и убийства людей.

Преступники стали не только удобным сырьем для гибридных военных операций Кремля, их поощряют и мотивируют государственными наградами, которые вручает лично Владимир Путин. В данной публикации мы раскрываем данные и обстоятельства при которых были судимы, но получили второй шанс, более 20 наемников.

По предварительной статистике, каждый третий вагнеровец до поступления в ряды группировки был судим за различные правонарушения, поэтому это только небольшая часть данных об уголовниках, которые служат в частной армии Путина.

Сообщество InformNapalm анонсировало публикацию данных о судимых вагнеровцах еще 7 марта, в течение нескольких дней в Facebook по массовым жалобам на старые посты были заблокированы 5 самых активных волонтеров и спикер InformNapalm, которые активно ведут коммуникацию с медиа.

Это массовая атака на все ресурсы нашего волонтерского сообщества накануне публикации, вероятно, была санкционирована влиятельным предпринимателем и «ресторатором Путина» Евгением Пригожиным, который содержит не только ЧВК «Вагнера», но и известную «Фабрику троллей».

Напомним, что в конце февраля мы опубликовали данные и инфографику о 20 боевиках из состава батареи гаубиц 2С1 и 25 наемников из состава танковых экипажей ЧВК «Вагнера». Это третий пакет данных об уголовниках. У каждого своя мера и масштабирование преступлений: Путин украл Крым и обворовывает Донбасс, а его наемники — похищали людей и обворовывали магазины.

Уголовники личной гвардии «повара Путина»

Калнынь Валентин Александрович

Дата рождения: 20.01.1982 года. Должность наемника: командир 3 отделения 2 взвода 3 разведштурмовой роты (РШР) ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0754.

Проходил службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ (в/ч 55433). В 2012 году осужден за изготовление, хранение, употребление и сбыт наркотиков. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора: 2 года лишения свободы в колонии общего режима (архив). Кавалер «ордена Мужества», имеет и другие, в том числе вагнеровские, награды.

Янинов Алексей Сергеевич

Дата рождения: 08.10.1988. Должность наемника: наводчик танковой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер М-1555.

Неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (источник, источник). Кроме того, в 2016 году на Янинова подан иск ПАО «Сбербанк России» на принудительное взыскание денег по кредитному договору. Архивы VK, OK.

Яндемиров Юрий Сергеевич

Дата рождения: 10.06.1986 года. Должность наемника: водитель отделения огневой поддержки 1 разведывательно-штурмового взвода 2 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-2156. Проходил военную службу в ВС России с 2003 года, в 2008 году на офицерской должности в воинской части 29483. Также проходил службу на должности командира взвода воинской части 66431 (4-я оккупационная военная база РФ в Грузии). Был осужден за мошенничество и подделку документов воинской части.

Приговором Владикавказского гарнизонного военного суда от 03.02.2011 осужден к лишению свободы по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.1 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Назначено наказание лишение свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев (в это время проходил службу на должности командира взвода в/ч 66431.

Приказом командира в/ч 66431 от 30.08.2012 исключён из списков личного состава указанной в/ч. 05.10.2012 с учётом предоставленного отпуска (с учетом решений аттестационной комиссии в/ч 66431 от 08.07.2011 и 10.02.2012). Спустя год начал активно судится: сначала за «неправильное» увольнение, затем — за неуплату «суточных за период командировки на территории иностранного государства».

Источники информации:

Кассационное Определение от 24.03.2011, г. Ростов-на-Дону.

http://www.gcourts.ru/case/1556684

http://archive.is/86gQQ

Решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 22.07.2013

https://sudact.ru/regular/doc/ZXsXwRKJnbUw/

http://archive.is/MgqV7

Апелляционное определение от 24.10.2013

https://sudact.ru/regular/doc/Qs1lcQhOWZ1B/

http://archive.is/Ef0FH

Апелляционное определение от 07.02.2014, Приволжский окружной военный суд (Самарская область)

https://sudact.ru/regular/doc/pnS6VfDVhbZX/

http://archive.is/LXHRL

Апелляционное постановление от 27.08.2015, г. Ростов-на-Дону.

https://sudact.ru/regular/doc/8FyEnsgfOV56/

http://archive.is/DQzgO

Определение от 15.12.2015, Казанский гарнизонный военный суд, Республика Татарстан.

https://sudact.ru/regular/doc/vhfqvdBOrL5X/

http://archive.is/idDDv

Решение от 02.02.2016, Казанский гарнизонный военный суд, Республика Татарстан.

https://sudact.ru/regular/doc/BgXEAQFH79bu/

http://archive.is/wwaIR

Умралиев Анис Каримович

Дата рождения: 09.07.1977 года. Должность наемника: разведчик-водитель 2 отделение 1 взвода 1 разведштурмовой роты (РШР) ЧВК «Вагнера».

Личный номер: М-0610.

Проходил службу в в/ч 6688 (12 ОБр ВВ МВД РФ).

В 2014 году осужден за дезертирство. Приговорен к лишению свободы в колонии-поселении.

Место проживания: город Астрахань.

В 2014 году осужден за дезертирство с места службы в в/ч 6688 -12 ОБр ВВ МВД РФ. Источники:

https://rospravosudie.com/court-severo-kavkazskij-okruzhnoj-voennyj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-489388749/ http://archive.is/TiUsI

Родин Дмитрий Владимирович

Дата рождения: 26.07.1972 года. Должность наемника: командир отделения БПЛА взвода технических средств разведки ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-1978.

Проходил службу в звании майора ВС РФ в подмосковном поселке Заря на должности инженера комплекса автоматизированных средств управления центра автоматизированных систем управления Центрального командного пункта ВВС и ПВО ВС РФ. Был уволен с воинской службы по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Имеет вагнеровскую награду. Предположительно, управлял секретными российскими БПЛА, сбитым на Донбассе. Подобная модификация БПЛА также была сбита в Турции.

Вероятно, ЧВК «Вагнера» используют эти модификации БПЛА при выполнении совместных задач с ВС РФ в Украине и Сирии.

Отаев Евгений Викторович

Дата рождения: 12.12.1982 года. Должность наемника: командир отделения управления батареи Д-30 ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0910. Проходил службу в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республик Калмыкия. Был соучастником дела о пытках и издевательствах над заключенными. Его отец также является наемником ЧВК «Вагнера».

Отаев Виктор Сангаджиевич

Дата рождения: 27.03.1959 года. Должность наемника: водитель инженерно-саперного взвода ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-2188.

На архивном фото отец и сын Отаевы.

Выписка из материалов дела:

«2 марта 2012 года в ИК-2 (с. Яшкуль) произошла расправа над осужденными, которые содержатся в штрафном изоляторе (ШИЗО). Оперуполномоченный Отаев Евгений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в здание ШИЗО вместе с сотрудниками спецподразделения и стал требовать от осужденных выходить в коридор для проведения обыска. Осужденные стали правомерно возмущаться, поскольку это происходило ночью, после отбоя. Собственно на это видимо и рассчитывал Отаев. Осужденных по одному вытаскивали в коридор бойцы спецназа и вместе с Отаевым избивали. После того как расправа перешла в активную фазу, осужденные, не имея возможности противостоять такому произволу, стали резать себе вены». Подробнее:

http://www.onk-ru.info/pytki-v-kolonix-ufsin-rf-po-respublike-kalmykiya/

http://archive.is/xoj8r Отаев Виктор Сангаджиевич

https://ok.ru/profile/564808285419

http://archive.is/HOWfn

https://vk.com/id421484189

http://archive.is/8uVFq Отаев Евгений Викторович

Место жительства: Калмыкия, Элиста, ул. Северо-западная 4, дом 8А. Источники.

Малолетний Артем Николаевич

Дата рождения: 07.02.1989 года. Должность наемника: командир расчета 122-мм гаубицы Д-30 управления разведывательной роты ЧВК «Вагнера».

Личный номер: М-2266.

В 2011 году осужден по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на 3 года лишения свободы.

А в 2015 году по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Фото с женой.

Источники:

Приговор 2011 года:

http://tulskobl_cfo.infocourt.ru/car_zhigulevsky-sam_samarskobl_pfo/ug/1077643/prigovor-po-obvineniyu-maloletnego-an-po-st-111-ch-1-uk-rf.html

Архив страницы:

http://archive.is/R0Wmz

Приговор 2015 года:

https://rospravosudie.com/court-zhigulevskij-gorodskoj-sud-samarskaya-oblast-s/act-488027222/ Детализация:

http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?t=57623&start=900

Архив страницы:

http://archive.is/BLy3s

Ладик Константин Анатольевич

Дата рождения: 28.09.1989 года. Должность наемника: разведчик-гранатометчик 1 отделения 2 разведывательно-штурмового взвода 4 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0544. Был осужден по статье ст.158 ч.3 п. «а» УК РФ (кража с незаконным проникновением). Исходя из материалов уголовного дела и решения суда известно, что уголовное преступление было совершено не впервые.



Страницы в социальных сетях:

VK: https://vk.com/kosiak89

http://archive.is/r49A6

OK: https://ok.ru/profile/346118310 Детали дела о краже:

https://rospravosudie.com/court-talmenskij-rajonnyj-sud-altajskij-kraj-s/act-521200092/

webcache.google https://rospravosudie.com/court-talmenskij-rajonnyj-sud-altajskij-kraj-s/act-521200092/ «Суд квалифицирует действия Ладика Константина Анатольевича по ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище. Признать Ладик Константина Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

Кузнецов Александр Сергеевич

Дата рождения: 10.08.1977 года. Должность наемника: командир 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0271.

По данным издания «Фонтанка», в 2008 году Александр Кузнецов в звании майора служил в спецназе, был арестован по подозрению в похищении человека и грабеже, а в 2010 году осужден и отбывал срок в колонии в Нижегородской области. Постановлением Борского горсуда ему снизили срок наказания и в апреле 2013 года он был освобожден условно-досрочно. Через год он уже принял под свое командование первую разведывательно-штурмовую роту в группе ЧВК «Вагнера».

На фото с награждения Александр Кузнецов справа от президента РФ Владимира Путина и слева от того самого Дмитрия Уткина (позывной — «Вагнер»).

Место рождения: с. Никольское Гатчинского р-на Ленинградской области, паспорт 0703_769818, выдан 29.04.2003, прописан: Московская обл., г. Солнечногорск-2, дислокация в/ч 92154, Центр специального назначения «Сенеж» ССО МО РФ. Позывной: «Ратибор». Источники:

http://www.fontanka.ru/2017/08/18/103/

http://archive.is/luxex

Кошель Федор Владимирович

Дата рождения: 13.04.1976 года. Должность наемника: заместитель командира – старшина фильтрационного взвода ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-1521.

В 1997 г. отчислен из Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища (НВВПОУ).

13.04.2010 назначен на должность заведующего вещевым складом вещевого и продовольственного отделения отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту Военного комиссариата Краснодарского края. 19.10.2010 проходил по делу о причинении материального ущерба Военному комиссариату Краснодарского края в сумме 594 856 рублей. Решение Советского районного суда г. Краснодара от 19.10.2010 (Краснодарский край)

http://docs.pravo.ru/document/view/26106051/25916209/

http://archive.is/fIa7w http://otradnenskaya-adm.narod.ru/gb/2

http://archive.is/dCQ58

Коригов Тимур Шабзгиреевич

Дата рождения: 26.02.1977 года.

Должность наемника: командир отделения управления минометной батареи ЧВК «Вагнера».

Личный номер: М-1285.

В 2011 году осужден по ст. 222 ч.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Уроженец г. Малгобек, Республика Ингушетия, гражданин РФ, проживает в г. Артем, Приморский край.

06.07.2011 приговором Приморского краевого суда вместе с родным братом признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 ч. 1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Присуждено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 рублей, основное наказание — условно с испытательным сроком в 2 года. Источники:

https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-

http://archive.is/FiZuq Страницы в социальных сетях малоинформативны:

https://www.ok.ru/profile/527963339702

https://www.ok.ru/profile/479772493262

Касумов Заур Фираилович

Дата рождения: 15.07.1989 года.

Должность наемника: наводчик расчета БМ-21 ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-2218. Был пойман на взяточничестве и отстранен от службы на срок до 3 лет.

Профили в социальных сетях:

https://ok.ru/profile/556746574465

https://vk.com/id236981751

http://rabota.kmvcity.ru/shresume.php?id=51182 Будучи судебным приставом, был пойман на взятке и отстранен от службы.

http://sudact.ru/regular/doc/pGUNJHPK9nH8/

https://www.stav.kp.ru/online/news/1235928/

Архив статьи http://archive.is/lQkJW

Жидаев Виктор Феликсович

Дата рождения: 09.08.1976 года.

Должность наемника: старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-1233. Осужден по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков).

Родился в пос. Мизур Алагирского р-на СОАССР паспорт, 9012 073504, выдан 06.03.2013 отделением УФМС России по респ. Северная Осетия — Алания в Затеречном МО г. Владикавказ.

Социальные страницы:

ok.ru/profile/555619101571 Осужден по ч.1 статьи 228. УК РФ. Архивы решения суда:

http://archive.is/Be3Mb

http://archive.is/C98wQ

Есалиев Мурат Хайдарович

Дата рождения: 09.02.1989 года.

Должность наемника: наводчик танковой роты ЧВК «Вагнера».

Личный номер: М-2234.

В нескольких решениях суда по состоянию на 2015 и 2016 год проходит как военнослужащий ВС РФ. Участвовал в операции по захвату Крыма.

Страницы в соцсети:

https://vk.com/id293407512

https://vk.com/id167028959

https://ok.ru/profile/527103488281 Судебные решения:

http://sudact.ru/regular/doc/SfLXFyUyObYL/ https://sudact.ru/regular/doc/BSNnqZh0Pl1/

Признан виновным в совершении преступления, по ч.1 ст.307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний). https://sudact.ru/regular/doc/P4QR1yV6zRX/

Архив страницы http://archive.is/7bxD2 В 2018 году проходит как обвиняемый в суде Володарского района Астраханской области.

Ворончихин Руслан Рафисович

Дата рождения: 25.05.1980 года.

Должность наемника: разведчик-снайпер 1 отделения 2 РШВ УРШР ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0692. Служил в военной разведке. В 2010 создал подставную фирму и за 2 года взял крупные кредиты в банках и у бизнесменов общей суммой 125.372.291,23 руб и 637.835.892,89 руб, которые не вернул. Несмотря на свыше 30 судебных исков ему пока удавалось избежать заключения. Продолжаются судебные тяжбы. Несмотря на финансовые махинации в 2017 году Ворончихин выдвигался кандидатом в депутаты Можговского горсовета от местного отделения ЛДПР.

Источники судебных заседаний:

http://sudact.ru/arbitral/participant/0N2rvziJS3YS/ Фото с жетоном с личным номером в ЧВК «Вагнера».

Бобомуродов Максим Абдуллович

Дата рождения: 13.03.1983 года. Должность наемника: гранатометчик расчета АГС-17 1-го разведывательно-штурмового взвода управления разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера».

Личный номер: М-0828.

Судим за угон автомобиля и нанесение телесных повреждений.

01.07.2014 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством), ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои). Назначено наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием в счет государства 5 % из заработной платы ежемесячно, а также штрафа в размере 8 000 рублей.

Решение № 2-251 от 18.02.2013, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область).

https://sudact.ru/regular/doc/EnHmotCH1lWD/

http://archive.is/bj6pG Приговор от 01.07.2014, Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила (Свердловская область)

https://sudact.ru/regular/doc/H7Q8XIJtEDxt/

http://archive.is/YoISt Социальные страницы:

https://ok.ru/profile/566320615198

https://vk.com/id320638241

https://vk.com/id331820508 Бахтигараев Тахир Минигаянович Дата рождения: 18.04.1980 года. Должность наемника: механик-водитель 4 разведывательно-штурмовой роты (позывной «Фартовый») ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0483. Совершал мелкие кражи. Воевал на Донбассе.

Личные фото.

Решение Пермского суда по краже:

https://goo.gl/2F7Ncj.

Байкин Ришат Мухамедвалиевич

Дата рождения: 04.01.1984 года. Должность наемника: радведчик-водитель 1 взвода 3 РШР ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-1112. В 2009 году был осужден по ст. 131 ч.1 УК РФ (изнасилование).

Личное фото.

Занесен в базу Миротворец. Источники:

http://www.mosoblsud.ru/hearing.php?ctype=32&type=3&info=%EA%EE%EB%EE%EC%E5%ED%F1%EA%E8%E9%20%F1%F3%E4

2-939/2010

Дело (материал) поступило в МОС: 21.01.2010.

Суд первой инстанции: Коломенский городской суд.

Номер дела в городском суде: 1-609г/09. Байкин Ришат Мухамедвалиевич, УК РФ: ст. 131 ч.1; решение кассационной инстанции: судебный акт оставлен без изменения. https://rospravosudie.com/court-nizhegorodskij-oblastnoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-105866190/

https://sudact.ru/regular/doc/7mP5PXohgoQT/ Провили в соцсетях:

https://www.ok.ru/profile/507077943123

https://www.ok.ru/profile/529373302971

https://vk.com/id397509880

Аслибекян Давид Павлович

Дата рождения: 14.11.1981 года. Должность наемника: разведчик, помощник гранатометчика 1 отделения 1 разведывательно-штурмового взвода 3 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0658.

Бывший военнослужащий 17 ОМСБр (в/ч 65384), был судим за уклонение от выполнения служебных обязанностей.

Судим за уклонение от выполнения служебных обязанностей.

http://sudact.ru/regular/doc/ci8MEejSiA16/

http://archive.is/xFLYF

http://sudact.ru/regular/doc/U2a4H9kD10Jt/ — кинул банк на деньги http://archive.is/o1KOL Социальные страницы:

https://ok.ru/profile/558096931527

http://archive.is/hqoFy

Амоев Княз Расул-Оглы

Дата рождения: 15.03.1982 года. Должность наемника: водитель взвода продовольственного и вещевого обеспечения в ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-2084. Судим по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Избил супругу.

Личное фото.



Источники:

http://msud229.krd.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=7645

http://archive.is/RszIK Адрес прописки:

Город Горячий Ключ, ст.Бакинская ул.Партизанская, 28. Социальные профили:

https://ok.ru/profile/558080837755

https://ok.ru/profile/550840296550

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009885427198 http://archive.is/ASHSb

https://vk.com/id469740813

https://vk.com/id363927944 http://archive.is/enmuU

Гандамагомедов Денис Магомедович

Дата рождения: 14.07.1985 года. Должность наемника: командир 3 отделения 2 взвода 3 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-1753.

В 2009-2014 годах проходил военную службу на должности заместителя командира взвода в/ч 74814 (г. Будённовск). 26.06.2014 осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Личные фото.



Решение Будённовского гарнизонного военного суда от 11.04.2014

http://www.gcourts.ru/case/21743115

http://archive.is/YeNpM Решение Будённовского гарнизонного военного суда от 26.06.2014

https://sudact.ru/regular/doc/XKHmdOj3C5QN/

http://archive.is/sMHOf Апелляционное определение от 14.08.2014

https://sudact.ru/regular/doc/snR8zedS5iJm/

http://archive.is/B5mvc Страницы в соцсетях:

https://ok.ru/profile/481584998625

https://ok.ru/profile/501442886013

https://ok.ru/profile/545549173496

https://ok.ru/profile/574435684511

https://vk.com/id209184710

Абдрашитов Ришат Рамзилович

Дата рождения: 01.07.1984 года. Должность наемника: гранатометчик расчета АГС-17 1 взвода 4 РШР ЧВК «Вагнера».

Личный номер: М-1586.

В 2008 году старший оперуполномоченый органов МВД РФ Абдрашитов Р.В. осужден за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий.

Источники:

http://neftekamsky.bkr.sudrf.ru/modules.php?cl=1&id=57&name=information

http://archive.is/61KSs E-mail: abdrashitov@lamel.biz http://neftekamsky.bkr.sudrf.ru/modules.php?cl=1&id=57&name=information

ч.1 ст.285, п.«а» ч.3 ст.286

Злоупотребление должностными полномочиями

Превышение должностных полномочий.

Иконников Леонид Геннадьевич

Дата рождения: 29.10.1985 года. Должность наемника: номер расчета 12,7-мм пулемета «Корд» 2 разведывательно-штурмового взвода 2 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера».

Личный номер: М-0769.

Был осужден сразу по нескольким статьям на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.