ЧВК «Вагнера»: убийцы, наркоманы и насильники на службе Кремля

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Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm совместно с командой проекта «Ихтамнет_м0209» и хактивистами Ukrainian Cyber Alliance собрали данные о российских наемниках из ЧВК «Вагнера», за которыми тянется след криминального прошлого. Многие из них участвовали в захвате Крыма, воевали на Донбассе и в Сирии. Служили в частях специального назначения России, но по различным статьям были уволены и отбывали сроки за преступления.
Некоторые попались на мелких кражах, разбое или ограблении, судимы за нанесение побоев, за разжигание межнациональной розни и избиение иностранцев. Но за некоторыми числятся и более серьезные преступления: изготовление и сбыт наркотиков, финансовые махинации на миллионы рублей, изнасилования, похищения и убийства людей.
Преступники стали не только удобным сырьем для гибридных военных операций Кремля, их поощряют и мотивируют государственными наградами, которые вручает лично Владимир Путин. В данной публикации мы раскрываем данные и обстоятельства при которых были судимы, но получили второй шанс, более 20 наемников.
По предварительной статистике, каждый третий вагнеровец до поступления в ряды группировки был судим за различные правонарушения, поэтому это только небольшая часть данных об уголовниках, которые служат в частной армии Путина.
Сообщество InformNapalm анонсировало публикацию данных о судимых вагнеровцах еще 7 марта, в течение нескольких дней в Facebook по массовым жалобам на старые посты были заблокированы 5 самых активных волонтеров и спикер InformNapalm, которые активно ведут коммуникацию с медиа.
Это массовая атака на все ресурсы нашего волонтерского сообщества накануне публикации, вероятно, была санкционирована влиятельным предпринимателем и «ресторатором Путина» Евгением Пригожиным, который содержит не только ЧВК «Вагнера», но и известную «Фабрику троллей».
Напомним, что в конце февраля мы опубликовали данные и инфографику о 20 боевиках из состава батареи гаубиц 2С1 и 25 наемников из состава танковых экипажей ЧВК «Вагнера». Это третий пакет данных об уголовниках. У каждого своя мера и масштабирование преступлений: Путин украл Крым и обворовывает Донбасс, а его наемники — похищали людей и обворовывали магазины.
Уголовники личной гвардии «повара Путина»
Калнынь Валентин Александрович
Дата рождения: 20.01.1982 года. Должность наемника: командир 3 отделения 2 взвода 3 разведштурмовой роты (РШР) ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0754.
Проходил службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ (в/ч 55433). В 2012 году осужден за изготовление, хранение, употребление и сбыт наркотиков. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора: 2 года лишения свободы в колонии общего режима (архив). Кавалер «ордена Мужества», имеет и другие, в том числе вагнеровские, награды.
Янинов Алексей Сергеевич
Дата рождения: 08.10.1988. Должность наемника: наводчик танковой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер М-1555.
Неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (источник, источник). Кроме того, в 2016 году на Янинова подан иск ПАО «Сбербанк России» на принудительное взыскание денег по кредитному договору. Архивы VK, OK.
Яндемиров Юрий Сергеевич
Дата рождения: 10.06.1986 года. Должность наемника: водитель отделения огневой поддержки 1 разведывательно-штурмового взвода 2 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-2156. Проходил военную службу в ВС России с 2003 года, в 2008 году на офицерской должности в воинской части 29483. Также проходил службу на должности командира взвода воинской части 66431 (4-я оккупационная военная база РФ в Грузии). Был осужден за мошенничество и подделку документов воинской части.
Приговором Владикавказского гарнизонного военного суда от 03.02.2011 осужден к лишению свободы по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.1 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Назначено наказание лишение свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев (в это время проходил службу на должности командира взвода в/ч 66431.
Приказом командира в/ч 66431 от 30.08.2012 исключён из списков личного состава указанной в/ч. 05.10.2012 с учётом предоставленного отпуска (с учетом решений аттестационной комиссии в/ч 66431 от 08.07.2011 и 10.02.2012). Спустя год начал активно судится: сначала за «неправильное» увольнение, затем — за неуплату «суточных за период командировки на территории иностранного государства».
Источники информации:
Кассационное Определение от 24.03.2011, г. Ростов-на-Дону.
http://www.gcourts.ru/case/1556684
http://archive.is/86gQQ
Решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 22.07.2013
https://sudact.ru/regular/doc/ZXsXwRKJnbUw/
http://archive.is/MgqV7
Апелляционное определение от 24.10.2013
https://sudact.ru/regular/doc/Qs1lcQhOWZ1B/
http://archive.is/Ef0FH
Апелляционное определение от 07.02.2014, Приволжский окружной военный суд (Самарская область)
https://sudact.ru/regular/doc/pnS6VfDVhbZX/
http://archive.is/LXHRL
Апелляционное постановление от 27.08.2015, г. Ростов-на-Дону.
https://sudact.ru/regular/doc/8FyEnsgfOV56/
http://archive.is/DQzgO
Определение от 15.12.2015, Казанский гарнизонный военный суд, Республика Татарстан.
https://sudact.ru/regular/doc/vhfqvdBOrL5X/
http://archive.is/idDDv
Решение от 02.02.2016, Казанский гарнизонный военный суд, Республика Татарстан.
https://sudact.ru/regular/doc/BgXEAQFH79bu/
http://archive.is/wwaIR
Умралиев Анис Каримович
Дата рождения: 09.07.1977 года. Должность наемника: разведчик-водитель 2 отделение 1 взвода 1 разведштурмовой роты (РШР) ЧВК «Вагнера».
Личный номер: М-0610.
Проходил службу в в/ч 6688 (12 ОБр ВВ МВД РФ).
В 2014 году осужден за дезертирство. Приговорен к лишению свободы в колонии-поселении.
Место проживания: город Астрахань.
В 2014 году осужден за дезертирство с места службы в в/ч 6688 -12 ОБр ВВ МВД РФ.
Источники:
https://rospravosudie.com/court-severo-kavkazskij-okruzhnoj-voennyj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-489388749/
http://archive.is/TiUsI
Родин Дмитрий Владимирович
Дата рождения: 26.07.1972 года. Должность наемника: командир отделения БПЛА взвода технических средств разведки ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-1978.
Проходил службу в звании майора ВС РФ в подмосковном поселке Заря на должности инженера комплекса автоматизированных средств управления центра автоматизированных систем управления Центрального командного пункта ВВС и ПВО ВС РФ. Был уволен с воинской службы по ст.159 УК РФ (мошенничество).
Имеет вагнеровскую награду. Предположительно, управлял секретными российскими БПЛА, сбитым на Донбассе. Подобная модификация БПЛА также была сбита в Турции.
Вероятно, ЧВК «Вагнера» используют эти модификации БПЛА при выполнении совместных задач с ВС РФ в Украине и Сирии.
Отаев Евгений Викторович
Дата рождения: 12.12.1982 года. Должность наемника: командир отделения управления батареи Д-30 ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0910. Проходил службу в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республик Калмыкия. Был соучастником дела о пытках и издевательствах над заключенными. Его отец также является наемником ЧВК «Вагнера».
Отаев Виктор Сангаджиевич
Дата рождения: 27.03.1959 года. Должность наемника: водитель инженерно-саперного взвода ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-2188.
На архивном фото отец и сын Отаевы.
Выписка из материалов дела:
«2 марта 2012 года в ИК-2 (с. Яшкуль) произошла расправа над осужденными, которые содержатся в штрафном изоляторе (ШИЗО). Оперуполномоченный Отаев Евгений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в здание ШИЗО вместе с сотрудниками спецподразделения и стал требовать от осужденных выходить в коридор для проведения обыска. Осужденные стали правомерно возмущаться, поскольку это происходило ночью, после отбоя. Собственно на это видимо и рассчитывал Отаев. Осужденных по одному вытаскивали в коридор бойцы спецназа и вместе с Отаевым избивали. После того как расправа перешла в активную фазу, осужденные, не имея возможности противостоять такому произволу, стали резать себе вены».
Подробнее:
http://www.onk-ru.info/pytki-v-kolonix-ufsin-rf-po-respublike-kalmykiya/
http://archive.is/xoj8r
Отаев Виктор Сангаджиевич
https://ok.ru/profile/564808285419
http://archive.is/HOWfn
https://vk.com/id421484189
http://archive.is/8uVFq
Отаев Евгений Викторович
Место жительства: Калмыкия, Элиста, ул. Северо-западная 4, дом 8А.
Малолетний Артем Николаевич
Дата рождения: 07.02.1989 года. Должность наемника: командир расчета 122-мм гаубицы Д-30 управления разведывательной роты ЧВК «Вагнера».
Личный номер: М-2266.
В 2011 году осужден по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на 3 года лишения свободы.
А в 2015 году по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).
Фото с женой.
Источники:
Приговор 2011 года:
http://tulskobl_cfo.infocourt.ru/car_zhigulevsky-sam_samarskobl_pfo/ug/1077643/prigovor-po-obvineniyu-maloletnego-an-po-st-111-ch-1-uk-rf.html
Архив страницы:
http://archive.is/R0Wmz
Приговор 2015 года:
https://rospravosudie.com/court-zhigulevskij-gorodskoj-sud-samarskaya-oblast-s/act-488027222/
Детализация:
http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?t=57623&start=900
Архив страницы:
http://archive.is/BLy3s
Ладик Константин Анатольевич
Дата рождения: 28.09.1989 года. Должность наемника: разведчик-гранатометчик 1 отделения 2 разведывательно-штурмового взвода 4 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0544. Был осужден по статье ст.158 ч.3 п. «а» УК РФ (кража с незаконным проникновением). Исходя из материалов уголовного дела и решения суда известно, что уголовное преступление было совершено не впервые.
Страницы в социальных сетях:
VK: https://vk.com/kosiak89
http://archive.is/r49A6
OK: https://ok.ru/profile/346118310
«Суд квалифицирует действия Ладика Константина Анатольевича по ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.
Признать Ладик Константина Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».
Кузнецов Александр Сергеевич
Дата рождения: 10.08.1977 года. Должность наемника: командир 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0271.
По данным издания «Фонтанка», в 2008 году Александр Кузнецов в звании майора служил в спецназе, был арестован по подозрению в похищении человека и грабеже, а в 2010 году осужден и отбывал срок в колонии в Нижегородской области. Постановлением Борского горсуда ему снизили срок наказания и в апреле 2013 года он был освобожден условно-досрочно. Через год он уже принял под свое командование первую разведывательно-штурмовую роту в группе ЧВК «Вагнера».
На фото с награждения Александр Кузнецов справа от президента РФ Владимира Путина и слева от того самого Дмитрия Уткина (позывной — «Вагнер»).
Место рождения: с. Никольское Гатчинского р-на Ленинградской области, паспорт 0703_769818, выдан 29.04.2003, прописан: Московская обл., г. Солнечногорск-2, дислокация в/ч 92154, Центр специального назначения «Сенеж» ССО МО РФ.
Позывной: «Ратибор».
Источники:
http://www.fontanka.ru/2017/08/18/103/
http://archive.is/luxex
Кошель Федор Владимирович
Дата рождения: 13.04.1976 года. Должность наемника: заместитель командира – старшина фильтрационного взвода ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-1521.
В 1997 г. отчислен из Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища (НВВПОУ).
13.04.2010 назначен на должность заведующего вещевым складом вещевого и продовольственного отделения отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту Военного комиссариата Краснодарского края. 19.10.2010 проходил по делу о причинении материального ущерба Военному комиссариату Краснодарского края в сумме 594 856 рублей.
Решение Советского районного суда г. Краснодара от 19.10.2010 (Краснодарский край)
http://docs.pravo.ru/document/view/26106051/25916209/
http://archive.is/fIa7w
http://otradnenskaya-adm.narod.ru/gb/2
http://archive.is/dCQ58
Коригов Тимур Шабзгиреевич
Дата рождения: 26.02.1977 года.
Должность наемника: командир отделения управления минометной батареи ЧВК «Вагнера».
Личный номер: М-1285.
В 2011 году осужден по ст. 222 ч.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
Уроженец г. Малгобек, Республика Ингушетия, гражданин РФ, проживает в г. Артем, Приморский край.
06.07.2011 приговором Приморского краевого суда вместе с родным братом признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 ч. 1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Присуждено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 рублей, основное наказание — условно с испытательным сроком в 2 года.
Источники:
https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-
http://archive.is/FiZuq
Страницы в социальных сетях малоинформативны:
https://www.ok.ru/profile/527963339702
https://www.ok.ru/profile/479772493262
Касумов Заур Фираилович
Дата рождения: 15.07.1989 года.
Должность наемника: наводчик расчета БМ-21 ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-2218. Был пойман на взяточничестве и отстранен от службы на срок до 3 лет.
Профили в социальных сетях:
https://ok.ru/profile/556746574465
https://vk.com/id236981751
http://rabota.kmvcity.ru/shresume.php?id=51182
Будучи судебным приставом, был пойман на взятке и отстранен от службы.
http://sudact.ru/regular/doc/pGUNJHPK9nH8/
https://www.stav.kp.ru/online/news/1235928/
Архив статьи http://archive.is/lQkJW
Жидаев Виктор Феликсович
Дата рождения: 09.08.1976 года.
Должность наемника: старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-1233. Осужден по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков).
Родился в пос. Мизур Алагирского р-на СОАССР паспорт, 9012 073504, выдан 06.03.2013 отделением УФМС России по респ. Северная Осетия — Алания в Затеречном МО г. Владикавказ.
Социальные страницы:
ok.ru/profile/555619101571
Осужден по ч.1 статьи 228. УК РФ.
Архивы решения суда:
http://archive.is/Be3Mb
http://archive.is/C98wQ
Есалиев Мурат Хайдарович
Дата рождения: 09.02.1989 года.
Должность наемника: наводчик танковой роты ЧВК «Вагнера».
Личный номер: М-2234.
В нескольких решениях суда по состоянию на 2015 и 2016 год проходит как военнослужащий ВС РФ. Участвовал в операции по захвату Крыма.
Страницы в соцсети:
https://vk.com/id293407512
https://vk.com/id167028959
https://ok.ru/profile/527103488281
Судебные решения:
http://sudact.ru/regular/doc/SfLXFyUyObYL/ https://sudact.ru/regular/doc/BSNnqZh0Pl1/
Признан виновным в совершении преступления, по ч.1 ст.307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).
https://sudact.ru/regular/doc/P4QR1yV6zRX/
Архив страницы http://archive.is/7bxD2
В 2018 году проходит как обвиняемый в суде Володарского района Астраханской области.
Ворончихин Руслан Рафисович
Дата рождения: 25.05.1980 года.
Должность наемника: разведчик-снайпер 1 отделения 2 РШВ УРШР ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0692. Служил в военной разведке. В 2010 создал подставную фирму и за 2 года взял крупные кредиты в банках и у бизнесменов общей суммой 125.372.291,23 руб и 637.835.892,89 руб, которые не вернул. Несмотря на свыше 30 судебных исков ему пока удавалось избежать заключения. Продолжаются судебные тяжбы. Несмотря на финансовые махинации в 2017 году Ворончихин выдвигался кандидатом в депутаты Можговского горсовета от местного отделения ЛДПР.
Источники судебных заседаний:
Бобомуродов Максим Абдуллович
Дата рождения: 13.03.1983 года. Должность наемника: гранатометчик расчета АГС-17 1-го разведывательно-штурмового взвода управления разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера».
Личный номер: М-0828.
Судим за угон автомобиля и нанесение телесных повреждений.
01.07.2014 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством), ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои). Назначено наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием в счет государства 5 % из заработной платы ежемесячно, а также штрафа в размере 8 000 рублей.
Решение № 2-251 от 18.02.2013, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область).
https://sudact.ru/regular/doc/EnHmotCH1lWD/
http://archive.is/bj6pG
Приговор от 01.07.2014, Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила (Свердловская область)
https://sudact.ru/regular/doc/H7Q8XIJtEDxt/
http://archive.is/YoISt
Социальные страницы:
https://ok.ru/profile/566320615198
https://vk.com/id320638241
https://vk.com/id331820508
Бахтигараев Тахир Минигаянович
Дата рождения: 18.04.1980 года. Должность наемника: механик-водитель 4 разведывательно-штурмовой роты (позывной «Фартовый») ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0483. Совершал мелкие кражи. Воевал на Донбассе.
Личные фото.
Байкин Ришат Мухамедвалиевич
Дата рождения: 04.01.1984 года. Должность наемника: радведчик-водитель 1 взвода 3 РШР ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-1112. В 2009 году был осужден по ст. 131 ч.1 УК РФ (изнасилование).
Личное фото.
Занесен в базу Миротворец.
Источники:
http://www.mosoblsud.ru/hearing.php?ctype=32&type=3&info=%EA%EE%EB%EE%EC%E5%ED%F1%EA%E8%E9%20%F1%F3%E4
2-939/2010
Дело (материал) поступило в МОС: 21.01.2010.
Суд первой инстанции: Коломенский городской суд.
Номер дела в городском суде: 1-609г/09.
Байкин Ришат Мухамедвалиевич, УК РФ: ст. 131 ч.1; решение кассационной инстанции: судебный акт оставлен без изменения.
https://rospravosudie.com/court-nizhegorodskij-oblastnoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-105866190/
https://sudact.ru/regular/doc/7mP5PXohgoQT/
Провили в соцсетях:
https://www.ok.ru/profile/507077943123
https://www.ok.ru/profile/529373302971
https://vk.com/id397509880
Аслибекян Давид Павлович
Дата рождения: 14.11.1981 года. Должность наемника: разведчик, помощник гранатометчика 1 отделения 1 разведывательно-штурмового взвода 3 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-0658.
Бывший военнослужащий 17 ОМСБр (в/ч 65384), был судим за уклонение от выполнения служебных обязанностей.
Социальные страницы:
https://ok.ru/profile/558096931527
http://archive.is/hqoFy
Амоев Княз Расул-Оглы
Дата рождения: 15.03.1982 года. Должность наемника: водитель взвода продовольственного и вещевого обеспечения в ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-2084. Судим по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Избил супругу.
Личное фото.
Источники:
http://msud229.krd.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=7645
http://archive.is/RszIK
Адрес прописки:
Город Горячий Ключ, ст.Бакинская ул.Партизанская, 28.
Социальные профили:
https://ok.ru/profile/558080837755
https://ok.ru/profile/550840296550
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009885427198 http://archive.is/ASHSb
https://vk.com/id469740813
https://vk.com/id363927944 http://archive.is/enmuU
Гандамагомедов Денис Магомедович
Дата рождения: 14.07.1985 года. Должность наемника: командир 3 отделения 2 взвода 3 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера». Личный номер: М-1753.
В 2009-2014 годах проходил военную службу на должности заместителя командира взвода в/ч 74814 (г. Будённовск). 26.06.2014 осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Личные фото.
Решение Будённовского гарнизонного военного суда от 11.04.2014
http://www.gcourts.ru/case/21743115
http://archive.is/YeNpM
Решение Будённовского гарнизонного военного суда от 26.06.2014
https://sudact.ru/regular/doc/XKHmdOj3C5QN/
http://archive.is/sMHOf
Апелляционное определение от 14.08.2014
https://sudact.ru/regular/doc/snR8zedS5iJm/
http://archive.is/B5mvc
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https://ok.ru/profile/574435684511
https://vk.com/id209184710
Абдрашитов Ришат Рамзилович
Дата рождения: 01.07.1984 года. Должность наемника: гранатометчик расчета АГС-17 1 взвода 4 РШР ЧВК «Вагнера».
Личный номер: М-1586.
В 2008 году старший оперуполномоченый органов МВД РФ Абдрашитов Р.В. осужден за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий.
Источники:
http://neftekamsky.bkr.sudrf.ru/modules.php?cl=1&id=57&name=information
http://archive.is/61KSs
E-mail: abdrashitov@lamel.biz
http://neftekamsky.bkr.sudrf.ru/modules.php?cl=1&id=57&name=information
ч.1 ст.285, п.«а» ч.3 ст.286
Злоупотребление должностными полномочиями
Превышение должностных полномочий.
Иконников Леонид Геннадьевич
Дата рождения: 29.10.1985 года. Должность наемника: номер расчета 12,7-мм пулемета «Корд» 2 разведывательно-штурмового взвода 2 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера».
Личный номер: М-0769.
Был осужден сразу по нескольким статьям на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
На фото второй справа. Видны колодки медалей, в том числе и вагнеровских. А третий слева (с медалью Вагнера) тоже вагнеровец – Кузьмин Александр Алексеевич, наводчик расчета 82-мм миномета 2 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера», личный номер М-1667
Страницы в соцсети:
https://vk.com/id174207931
https://vk.com/id174207931?z=video174207931_162655732 – видео на его странице про вынесение приговора. 3 июня 2009 года Федеральным судом Центрального района г. Красноярска был вынесен обвинительный приговор лидеру красноярской ячейки «Движения против нелегальной иммиграции» Леониду Иконникову. 23 летний политик обвинялся сразу по трём статьям УК РФ, и был приговорён к 6 годам заключения в колонии общего режима. Иконникова взяли под стражу в зале суда. Судебное следствие по данному уголовному делу длилось на протяжении 1 года 5 месяцев, в ходе чего оглашены показания и допрошены более 70 свидетелей, исследованы 8 заключений судебных экспертиз, проведен большой объем иных следственных действий, направленных на установление истины по уголовному делу.
Обвинение было выдвинуто по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение вражды по признакам национальности), ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=84515
Брат – также воевал на Донбассе, также вагнеровец, причем оба брата составляют расчет пулемета «Корд», у них даже вагнеровские номера идут попорядку. Иконников Александр Геннадьевич, 25.06.1989 г.р., г. Красноярск, личный номер М-0770, пулеметчик 12,7-мм пулемета «Корд» 2 разведывательно-штурмового взвода 2 разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнера».
https://vk.com/id32650948.
Материал к публикации подготовили Михаил Кузнецов и Роман Бурко; InformNapalm
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