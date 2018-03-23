Полный текст из видео СБУ Надежды Савченко про переворот: «400 тисяч... Смертей нужно. Три это мало»

В четверг 22 марта народного депутата Украины Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Ее обвиняют в подготовке госпереворота и покушения на жизнь президента страны в сговоре с Владимиром Рубаном и сепаратистами Донбасса. Генеральная прокуратура Украины продемонстрировала в украинском парламенте 28-минутный ролик Службы безопасности Украины из материалов досудебного расследования.

На нем Савченко, Рубан и украинские военные обсуждают организацию госпереворота и "физическое устранение" высшего руководства Украины. Независимо подтвердить подлинность всех его элементов невозможно. Часть фрагментов смонтированы, голос некоторых участников разговоров изменен. Рубан и Савченко отрицают свою причастность.

Издание Настоящее Время приводит полную текстовую расшифровку видеоролика.

Савченко, Рубан та їх начебто спільники

Голос за кадром: Для просмотра и прослушивания вашему вниманию предлагаются фрагменты материалов, полученных в результате проведения негласных следственных действий. Общий объем материалов насчитывает примерно 74 ГБ информации. Совокупная продолжительность аудио- и видеозаписей составляет примерно трое суток.

В ноябре 2017 Рубан В.В., который действовал совместно с Савченко Н.В., предложил Березню Г.П. и другим военнослужащим Вооруженных сил Украины принять участие в совершении на территории города Киева насильственного захвата государственной власти, проведения террористических актов и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей.

Осознав подлинность намерений этих лиц, военнослужащие обратились в Службу безопасности Украины, после чего действовали под контролем правоохранительных органов с целью получения сведений о преступлениях и причастных к их изучению лиц.

23.11.2017 на КПВВ "Майорск" Рубан В.В. и Савченко Н.В. пересекают линию разграничения не под контролем. При этом, Савченко Н.В. скрывается в авто, где хранится оружие, предоставленная главарями так называемой "ДНР".

Березень: Где Надя?



Кот: Она сзади, она не выберется.



Березень: Как не выберется? А ту дверь открыть можно, заднюю?



Кот: Только, если она…



Березень: Надя, дверь открывай быстрее. Надя, открывай дверь!



Кот: Она вылазит.



Березень: На ту сторону. На.



Кот: За ручку потяни просто.

Голос за кадром: Далее разговор проходит после того, как Савченко Н.В. вышла из кузова автомобиля, в котором находилось оружие и боеприпасы, привезенные из временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Рубан: Я не знаю что, но должно быть четыре трубы.

(врезка с фотографией и подписью)​



Четыре миномета калибра 120 мм с дульнозарядными минометами для стрельбы 120-мм минами, сконструированные и изготовленные кустарным способом без нанесения маркировки, пригодные к стрельбе



Березень: 120-х?



Рубан: Без тележки.



Савченко: Как же мы без тележки?



Рубан: Треугольник. Треугольник и поддоны.



(врезка с фотографией и подписью)

Пулемет НСВ-12,7 "Утес" №БД367 – промышленно изготовленный крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 "Утес", который является автоматическим крупнокалиберным огнестрельным оружием калибра 12,7 мм, пригодным к стрельбе.

Рубан: “Утес”. Два цинка к нему.

(врезка с фотографией и подписью)



260 патронов калибра 12,7 мм – это промышленно изготовленные 12,7-мм патроны образца 1947 года, являющиеся боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию калибра 12,7 мм, предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия военного (армейского) образца и пригодные к стрельбе.

Рубан: Два наутесовых ствола противоснаперские их.

(врезка с фотографией и подписью)



Винтовка калибра 12,7 мм номер “ГИК 0014” это крупнокалиберная винтовка, нарезное огнестрельное оружие калибра 12,7 мм, готовая к стрельбе.



Савченко: Чего два, он говорил пять.



Рубан: Два.



Савченко: Или это он не о том говорил.



Рубан: Два таких “Топаза”. Оно тебе надо?



Березень: Да, я хочу почитать. Я отдам тебе.



Рубан: Два цинка. Один ящик с МОН-ками, не знаю, какими, должно быть пять штук. Ящик с гранатами.

(врезка с фотографией и подписью)



Шесть противопехотных мин МОН-50 – это промышленно изготовленные противопехотные взрывные устройства осколочного направленного действия МОН-50, пригодные к использованию по назначению.

20 корпусов гранат РГД-5 – это промышленно изготовленные корпуса гранат РГД-5 дистанционного действия, оснащенные зарядом взрывчатого вещества, тротилом, являются составными частями боеприпасов, ручных осколочных гранат РГД-5, пригодные к использованию по назначению

Березень: Если штук, то 50 будет.

(врезка с фотографией и подписью)



20 запалов гранат УЗРГМ-2 – это промышленно изготовленные запалы гранат УЗРГМ-2, которые относятся к средствам детонирования, являются составными частями гранаты РГД-5. Это боевые припасы, пригодные к использованию по назначению.

Рубан: Два РПГ.

(врезка с фотографией и подписью)



Два ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В № БА-929 и № РА-695 – это промышленно изготовленные противотанковые гранатометы РПГ-7В. Они являются устройствами многократного использования и пригодны к стрельбе.

Рубан: Семь – по три выстрела должно быть.

(врезка с фотографией и подписью)



Шесть выстрелов ПГ-7Л к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7 – это промышленно изготовленные кумулятивные гранаты, являются боевыми припасами, частями боеприпасов – выстрелов ПГ-7Л, пригодные к использованию по назначению.

Рубан: Три пистолета не дал, сказал я, дам и пять, но, (нецензурная лексика). Я сказал для кого и зачем, а потом говорит, та их еще не сделали. Такое впечатление, или забыл, или сциканул, поэтому будем разговаривать с тобой.

Голос за кадром: 23.11.2017 Савченко Н.В. и Рубан В.В. пересекли линию разграничения (между частями украинской армии и сепаратистами – НВ), встретились в квартире в г. Бахмут с Кит В.В. и Березень Г. П.

Савченко: Они укрепились, да, они чувствуют, что у них все получается, у них получается лучше, чем у Луганска, то есть порядок они держат. Понятное дело, что не все довольны. Но, тем не менее. Город светится, нас покатали, показали нам. Типа, видимость, все хорошо. Остальное. Они понимают, что Россия их все равно будет отдавать в Украину. То есть, геополитически никак не срастется, что они останутся независимыми или под Россией.



Пока Петя – они не хотят никак. То есть, их просьба: “Меняйте власть”. Они готовы, как бы, все, что нужно со своей стороны сделать. Готовы говорить с тобой, готовы говорить с (вырезано). Я сказала, что там, где выше, там больше предательства. То есть, лучше говорить – хотя они и чувствуют себя там, типа, главами государства, от них там, типа, все зависит. От них тоже не все зависит. Там Россия везде ходит хвостиком. Но тем не менее. Обмен должен произойти. Поэтому они никого не отдают сейчас, чтоб ничего не испортить Медведчуку, потому что опять запорят.



Остальное. Если будет причина с ними говорить, они сейчас пока с Луганском будут спокойно разбираться, чтоб не чудить. Единственное, что просят – не трогать серую зону, потому что потом, типа, снова бои будут. А если будете решать, когда настанет время с ними говорить, то связь через Рубана. Он на них выходит. У меня есть его прямой телефон, но это ни о чем. Я ему пишу смс, когда надо, он мне отвечает. Но это так, написать, знаешь, о политике какую-то язву-просьбу.



По Ташкенту. Умирать они не боятся. Чувствуют себя там хорошо. То есть куда-то деваться… Он говорит, я не хочу как Плотя, то есть, “Не посрамим Донбасс”. Так что они остаются там. Что еще. А, еще. Просьбу Турчинова им лично отдать. Просьба (нецензурно), нам проще с ней самим разобраться. Это была личная просьба Захара, за войну в Донбассе и за все остальное, за его (нецензурно) приказы. Турчинов, говорю, ходит вооруженным лучше, чем вы. У Захара, конечно, пять машин. Одна с глушилками за ним ездит везде. То есть, все бронировано. У Ташкента та же самая (нецензурно). То есть обеспечение хорошее. У Захара дети уже в бронированной машине с женой ездят. Тоже говорят, что недавно МОН-ку поставили. Говорю, что эта МОН-ка этой бронированной машине. Он говорит, ну, они же не знали, что жена на бронированной машине.

Голос за кадром: 1.12.2017. Встреча в кабинете воинской части в г. Хмельницький. В помещении находятся Рубан В.В., Савченко Н.В., Березень Г.П., Лящ С.В.

Савченко: Что вы сейчас хотите услышать? Ну, кроме того, что (неразборчиво) Украину посмотрели, как оно там стреляет, как дышит, если есть такая возможность.



Березень: Да, да, все там организовал. Надежда Викторовна, в первую очередь, после того, что приехало – "подарки" – мы понимаем всю серьезность вопроса. И это все не для того, чтобы сделать материальную помощь (вырезано) полку. (смех) Я ничего не могу доложить, но мы хотим услышать от вас конкретно, что вы видите и как.



То, что мы с тобой разговаривали, это все, конечно, интересно. Свое видение я сказал по этому вопросу. Да, оно может быть так, как ты видишь, с нашими доработками. Теперь понимаю, что пошло обеспечение. Мы должны понимать, что вы конкретно от нас хотите и что вы от нас видите.

Рубан: Как минимум, это мне понадобится в Киеве... Всего три этапа. На первом этапе люди выходят. Пока я этот этап не разглашаю, все киевляне выходят. На втором этапе…

Березень: Куда выходят?



Рубан: Из дому. На улицу.



Березень: А че они пойдут?



Рубан: Мы их выгоним. Это первый этап. На втором этапе мы сносим красивое здание на чертовом месте построенное, может быть, и весь правительственный.



И на третьем этапе мы либо выгоняем его. Это крупнокалиберное. И Товарищи иже с ним, если они сами не убегают. Либо загоняем его. Они планируют второй срок. Они нашли уже бойцов на второй тур. Ляшко или Бойко. И он легко выходит на второй срок. И (нецензурно) и Украине, и земле украинской (нецензурно). Я не знаю, поставили или нет. Примут в декабре?



Лящ: На снятие моратория?



(Неразборчиво)



Рубан: Тот же Хмельницкий, за что (нецензурно). Хитрил, блин, за эту землю. Вся полита кровью, все продадут.

Савченко: Вы хороший стратег. Вы сами можете разработать и подсказать, что. Главное видение такое, мое видение немного другое.



Потому что, во-первых, с Юлькой они не договорились. (неразборчиво). Она им будет не конкурент. Ее ни Россия не поддерживает, ни Америку она не устраивает. Порох заручается поддержкой олигархов. Ему по... на запад и восток. (неразборчиво). Он действительно берет себе слабых игроков на второй тур. Бойко – ни о чем. Он сразу выигрывает. Ляшко тоже ни о чем. Ляшко он просто купит в очередной раз и продаст.

Я вижу ситуацию в другом плане, то есть то, что предлагает Володя – это революция (неразборчиво). Я предлагаю переворот. Потому что их надо убирать физически. При этом всех и сразу. Это единственный метод. Один день и только изнутри. Может быть, пару дней, но только один день – наиболее удачный.



Этого надо ждать еще до года времени. Дальше нужно делать так, чтобы они бежали. То есть меня меньше интересует правительственный квартал. Сильнее всего меня интересует их жилище. Я думаю, они начнут бежать, когда им некуда будет возвращаться. Они начнут бежать все.



Дальше ваша задача – держать периметр. Я понимаю, что армия и милиция должны сделать так, чтобы не начался хаос. То есть везде войска получат задачу какую? Которую дадут сверху. Если верха нет, какую придумаем сами (неразборчиво). В любом случае, если мы сейчас не сделаем этот прорыв, любыми способами, то на... тогда вообще надо жить (неразборчиво).



(склейка видео)

Рубан: Хаоса бояться не надо. Хаос нужен. Хаосом нужно управлять.

Березень: Я по поводу правительственного квартала категорически против. Господа, это лишние жертвы среди гражданского населения, а тем самым – настраивание народа против. Это море крови. У вас есть второй вариант?

Савченко: Их жилища. Там тоже есть люди, поверь. Охрана, горничные, уборщицы.

Рубан: Ну, Верховная Рада как символ...

Савченко: Верховная Рада как символ даже...

Рубан: Я их и так половлю в одном месте

Савченко: Одно дело, когда жертвы начинаются из гражданского населения. Другое дело, когда жертвами сразу становятся те, кто должен быть. Остальные – прощаются во имя независимости.

Березень: Кто сейчас управляет государством? Назови мне три ключевые фигуры, а я тебе скажу, "да" или "нет".

Савченко: Порошенко.

Рубан: Турчинов

Савченко: Турчинов

Рубан: Аваков

Савченко: Аваков. В центре всех взорвать

Березень: Там жилых домов...

Савченко: Я тебе не об этом. Я изнутри все сделаю

Березень: А когда их, когда они соберутся в одном месте?

Лящ: Мы сейчас говорим о ком? О правительстве?

Березень: О Верховной Раде.

Савченко: Есть один день, когда собираются все министры, лично министры. Не замы, а лично министры. Все главы служб. То есть Служба безопасности... Короче, все службы. Прокурор, бла-бла-бла, все депутаты. И выступает президент. Это один день в году.

Березень: Когда?

Савченко: Когда президент читает свой доклад

Березень: Когда он читает? Я не знаю

Рубан: Это за один, за два дня становится известно

Березень: Сколько спецслужб в этот день находится в центре правительственного квартала?

Рубан: (нецензурно)

Березень: Сколько поляжет людей?

Савченко: Я тебе еще раз скажу, мне изнутри не надо. То есть изнутри, да? Там вплоть до того, что люстра падает от всех тех взрывов. Дальше этот правительственный квартал ничем не интересен. Интересны их жилые помещения, чтобы пошло запугивание всеми нашими...

Березень: Где взять столько людей?

Лящ: (неразборчиво) нужно сотни три, как минимум. Три и не из робкого десятка.

Савченко: Для этого нужен один человек внутри. Все остальное надо останавливать, а не делать. Нарисовать еще раз? Дай сюда листок. "Пронумеровано", ты что, издеваешься? Как я вырву листок? Ручку дай.



Порошенко... Это президиум, это трибуны, это ряды. Тут собираются все спецслужбы, а тут садится все правительство. А это – внешний балкон.

Тут – журналисты. Только тут журналисты. (неразборчиво) как читает доклад. Тут запускают гостей. Когда выступает президент не могут выйти даже помощники депутатов. Вот тут запускают дипломатов. Тут когда читает президент доклад, дипломаты убывают.



На всю эту (нецензурно) мы насчитали 8 на 200 (8 гранат Ф1 с радиусом поражения 200 метров каждая). Сверху есть купол, который от сотрясения взрывов... Эта люстра просто падает. Вот это все завалить под съемки видеокамер. Объяснить, почему? Это можно завалить отсюда. Там расстояние, поверь, даже я докину.



Можно завалить отсюда – зайти через эту ложу. Можно зайти через журналистов. Это делает один человек за полторы минуты. Этот человек, конечно, живым не останется. Охрана президента вот тут, охрана президента тут, охрана президента вот тут.

Рубан: (неразборчиво) ты хоть как-то назови его "морковкой", ну что ж ты так, под запись?

Савченко: То есть, если бы было два человека из числа этих, было бы хорошо. Они бы не мешали друг другу. Им всем хорошо. Это можно сделать один раз изнутри. Все остальные, которые будут вот тут стоять, возле Рады, везде, да, все кварталы.

Березень: Сколько охраны, как правило, с ним?

Савченко: Смотри, когда он выступал, я вышла, зашла сюда, постояла, по сторонам посмотрела. Сидел вот здесь один охранник. Он просто смотрел. Я хожу с сумкой, ко мне никто не...

Березень: У них тут дверь по-моему есть...

Савченко: У них тут куча дверей, куча дверей. Скорость, блин, зайти, даже если кто-то куда-то выскочит, просто первым надо выбить центр, лоджии, самое главное, вот сюда раскидать.

Березень: Ты понимаешь, что там стоит куча мебели... Даже если это Ф1...

Савченко: Смотри она, там, куча мебели, я знаю, при чем такой нормальной, деревянной, я смотрела. Понятное дело, что это не будет как бы такого эффекта. Ну Ф1 даст, скажем, нормальный более-менее эффект.

Березень: Ты в Мелитополе видела чего? Видела, какая комнатушка?

Савченко: Видела. Он кинул что? Ф25? Ой...

Березень: Нет, там скорее всего Ф1.

Лящ: Ф1.

Березень: Его напополам там разорвало

Савченко: (неразборчиво) Ну смотри, сверху падает люстра. Да. я не говорю тебе о том, что...

Березень: Не упала?

Савченко: Люстра?

Березень: Люстра не упала.

Савченко: Ну можно взять еще автомат и дострелять. Ну а зачем...

Березень: Хорошо, а кто будет Жанной Дарк?

Рубан: Жанна Дарк и будет

Савченко: Жанна Дарк и будет

Березень: А смысл тогда?

Рубан: Красивый костер.

Савченко: Слушай, герои не умирают. Герои должны быть мертвыми. Если не умерла там, вот и хорошо...

Березень: Ты себя видишь в этой роли?

Рубан: Да

Березень: А зачем тогда весь замес?

Савченко: Кто еще?

Березень: Хорошо, вот тебя нет. Дальше кто?

Савченко: Вера.

Березень: Да нет.

Савченко: Мне все равно.

Рубан: Здесь нет никакого дублирования, здесь чисто вот у нее есть такая мечта (неразборчиво) После этого и родилось вот это, четыре трубы в духовом оркестре (фото – 4 миномета калибра 120 мм).

Савченко: Значит так, вы будете сейчас смотреть видеозапись, я достану вам (неразборчиво) как выступает на трибуне и что там происходит. Вообще нет никого. Чтобы добежать до него есть вот тут двери, вот тут двери, вот тут двери, вот тут двери, вот тут сверху.



Где бы я не стояла, в меня может целиться охранник. Сколько пуль я выдержу? Я выдержу сколько смогу. Потом на скорость гранаты кидаются сразу две сразу. Чека отстреливается тут же и ждется определенное время и швыряется. И так же выбросить шесть гранат я успею однозначно.

Березень: Это риск, это неправильно. Давай начнем с того, что мы видели, как ты их кидаешь, без обид. Ты же их себе под ноги бросишь.

Савченко: Слушай, мне вот тут как раз и надо под ноги бросить. Потом, балкон, он закрывает так же. Там есть куча перегородок, за которыми я могу спрятаться. Ты не переживай, себя я не взорву.

Березень: Еще раз, услышь меня.

Савченко: Хорошо, вы услышали меня – обдумайте этот вариант, а я услышала ваш вариант. Обдумать мы можем любой вариант, спешить все равно некуда.

Березень: После лета я тебе еще тогда сказал, мое мнение не меняется – работа внутри Верховной Рады сводится к нулю. Мебель тяжелая. Когда взрывали Гитлера, то стол на себя взял такой заряд и толку никакого в одном помещении. Даже никто не был сильно контужен, легко.... "МОНка"... "МОНка" это вещь, но...

Лящ: Хорошо, не станет тебя... Не станет тебя... Не станет тебя... Кто подымет флаг революции? Кто подымет флаг революции?

Березень: За это время мы должны понимать позицию Захарченко, раз. Пойти с ним на контакт в плане поддержки, потому что на территории ДНР российских вооруженных сил достаточно, регулярных подразделений...

Лящ: В каком смысле?

Березень: Ну чтобы он с той стороны не начались движения сюда.

Савченко: Или начались, но только как надо.

Березень: Да.

Рубан: 700 километров движения

Березень: Чтобы не начались движения оттуда, понимаешь? Чтобы он действительно поддержал этот момент.

Савченко: Мы говорили с Захарченко, он готов (неразборчиво)

Рубан: Готовый, но только не прекратить огонь по Крымскому среди ночи, когда мы сами обосрались и…

Березень: К Крымскому каким боком?

Савченко: Никаким… люди наступали на Луганское

Рубан: А он командует всей линией фронта, все подчинены якобы ему, имеем ввиду, что не Плотницкому.

Березень: В нашей ситуации это должен быть не хаос, а организованное движение. Тогда будет толк. Это первое. Второе, поскольку сейчас у нас силенок на это дело маловато, однозначно. Вот это чтоб осуществить нужно хотя бы человек двести-триста.

Рубан: Да.

Березень: Притом дерзких. Дерзких.

Рубан: Сумасшедших

Березень: Дерзких, которые не забздят и которые (неразборчиво). Мы должны мыслить не локально, а стратегически...

(склейка)

Савченко: Давайте не будем собирать их отовсюду. Что нас подвозил, с Донбасса, Серега. На квартире. С ним нужно будет говорить.

(неразборчиво)

Рубан: С ними надо говорить накануне. Заранее ни с кем.

Савченко: ...просто встретиться с ребятами, поговорить про ситуацию, про всё.

Березень: Помимо нас, у вас есть кто-то?

Рубан: Да. Ну мы ж поэтому теория хаоса. Поэтому мы рассчитывали, мы не рассчитывали изначально (неразборчиво)

1 декабря 2017 года

Голос за кадром: После разговора в кабинете Рубан В.В. и Савченко Н.В. Посетили полигон военной части, где испытали оружие, переданное террористами.



Савченко: Проблема пока у нас время.

Березень: Главное, чтобы ты сказала, что план Б…

Савченко: Четыреста тысяч, я даю четыреста тысяч.

Рубан: Чего? Денег?

Савченко, шепотом: Да каких денег? Каких денег, Вова?

Савченко, обычным голосом: Смертей нужно. Три это мало.

Рубан: Это репрессия, это не революция, мы сейчас говорим…



Березень: Три и управление ситуацией.

Рубан: А потом репрессии, репрессии – это будущее, это даже не (писк) сейчас, на стадионах или в шахтах…

Савченко: А потом репрессатор должен вводить смертную казнь на уничтожение.

(на видео Рубан с винтовкой)

Голос за кадром: Винтовка калибра 12,7 мм номер “ГИК 0014” это крупнокалиберная винтовка, нарезное огнестрельное оружие калибра 12,7 мм и подходит для стрельбы.

Конструктивные особенности, качество обработки поверхностей, наличие маркировочных обозначений свидетельствуют о том, что данный предмет был изготовлен заводским способом.

Винтовка калибра 12,7 мм номер “ГИК 0014” не находилась и не находится на вооружении в Вооруженных силах Украины.

Эта винтовка изготавливается на временно неподконтрольной территории Донецкой области членами террористической организации, так называемой “ДНР”.

На видео из винтовки калибром 12,7 мм осуществляет выстрелы один из главарей террористической организации “ДНР” Александр Тимофеев с позывным “Ташкент” во время испытаний новой разработки так называемого “военно-промышленного комплекса” псевдореспублики.

(человек на видео стреляет из винтовки)

08.03.2018

Голос за кадром: Рубан В.В., который действовал для исполнения совместного с Савченко Н.В. Преступного плана, привез оружие из подконтрольного террористам (Киев называет террористами сепаратистов Донбасса – НВ) города Горловка для осуществления государственного переворота и террористических актов в городе Киеве.

(оперативная съемка)

Оперативник: Владимир Владимирович, в карманах у вас есть что?

Рубан: Паспорт.

Оперативник: Хорошо, пусть там лежит. Проходим!

Голос за кадром: 08.03.2018 на КП “Майорское” в ходе обыска автомобиля Mercedes-Benz Sprinter с регистрационным номером АН 6034 НВ был изъят упаковочный лист для гранат РГД-5 с обозначением военной части N 08819, структурно входящую в так называемый “1-й АК НМ ДНР”.

08.03.2018 Рубан для реализации преступного плана ввез из временно окупированной территории ОРДЛО (подконтрольные сепаратистам "Отдельные районы Донецкой и Луганской Областей" – НВ) следующее оружие:

– 320 патронов калибра 12,7 мм;

– 1280 патронов калибра 9 мм;

– 700 патронов калибра 7,62 мм;

– 4320 патронов калибра 5,45 мм;

– 17 магазинов, снаряженных 570 патронами калибра 5,45 мм;

– 2 магазина, снаряженных 60 патронами калибра 7,62 мм;

– 2 пистолета Макарова калибра 9 мм без маркировки, с магазинами;

– 4 устройства для бесшумной стрельбы;

– автомат Калашникова АК-47;

– 3 автомата Калашникова АК-74У;

– 5 автоматов Калашникова АК-74;

– 2 ручных пулемета Калашникова;

– 46 единиц 120 мм минометных мин с вкрученными взрывателями М-12, вышибными патронами и дополнительными пороховыми зарядами;

– 6 противопехотных мин осколочного действия МОН-50;

– 6 мин калибра 82 мм с вкрученными реактивными двигателями для противотанкового гранотомета РПГ-7 и взрывателями М-6;

– 12 пороховых вышибных зарядов для снарядов ручного противотанкового гранатомета РПГ-7ПГ-7ПМ;

– 2 противотанковых гранатомета РПГ-22;

– 6 снарядов для противотанкового гранатомета РПГ-7 ПГ-7С;

– 20 корпусов гранат Ф-1 и 20 запалов УЗРГМ-2;

– 20 корпусов гранат РГД-5и 20 запалов УЗРГМ;

– 20 корпусов гранат РГД-5и 20 запалов УЗРГМ (УЗРГМ-2);

– 28 гранат ВОГ-25;

– предмет, похожий на самодельную минометную мину с максимальным диаметром 57 мм, массой 2,627 кг и вышибным патроном;

– миномет с внутренним диаметром 62 мм;