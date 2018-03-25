Трудности вранья: как менялись версии происхождения «Новичка» в российских СМИ

С момента отравления бывшего перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии отравляющим веществом «Новичок» российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости изложили уже несколько версий происхождения этого ядовитого агента. Медиа называют его газом. Из-за того, что МИД РФ официально исключает саму возможность производства «Новичка» в России, журналистам даже пришлось редактировать публикацию.

Журналисты телеканала Настоящее Время отследили все версии, о которых государственные медиа России сообщали со ссылками на экспертов и официальных лиц.

13 марта. Так быстро определить яд невозможно

«Дело вызывает такую поспешность, насколько быстро было определено, что это именно это вещество. Но самое главное, что производилось оно якобы в России. Точно за неделю это невозможно определить, да вообще это невозможная история», — сказал РИА Новости депутат Андрей Луговой.

В Великобритании Лугового обвиняют в том, что он совместно с другим офицером ГРУ Дмитрием Ковтуном отравили бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко чаем с полонием. Радиоактивный след за исполнителями убийства Литвиненко отследили до самолёта в Москву.

13 марта. «Новичок» хранился в Украине

Версию об «украинском следе» высказал РИА Новости депутат Госдумы и бывший глава ФСБ Николай Ковалев.

«С учётом того, что хранилось это всё на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключён и украинский след», — сказал Ковалев РИА Новости.

13 марта. «Новичок» могли сделать где угодно

Формулы составляющих отравляющего газа «Новичок» опубликованы одним из разработчиков вещества Вилом Мирзаяновым, который уехал в США ещё в 90-х, сказал в разговоре с РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, следовательно, нет никаких препятствий синтезировать «Новичок» в любой достаточно для этого оснащённой химической лаборатории.

«Откуда взялось это название — «Новичок»? Вил Мирзаянов, который был сотрудником института в Шиханах (подразделение Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии), это название ввёл. Он же опубликовал в своей книжке формулу прекурсоров этого вещества. Прекурсоры — это вещества, при соединении которых получается само боевое отравляющее вещество», — сказал Мураховский.

13 марта. Все отравляющие вещества в России уничтожены

«В настоящее время в России уничтожено 100% имевшихся запасов химического оружия, что было зафиксировано инспекторами международной Организации по запрещению химического оружия, которые на постоянной основе находились на объектах по уничтожению химического оружия. Деятельность по уничтожению химического оружия осуществлялась с декабря 2002 года по 27 сентября 2017 года на семи объектах по уничтожению», — сказал РИА Новости собеседник в Минпромторге России.

14 марта. Россия уничтожила всё химоружие СССР

«У нас уничтожено всё химическое оружие без исключения, которое было ещё создано в Советском Союзе», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ответ на вопрос о «Новичке».

14 марта. Мир должен точно следовать конвенции о запрете химоружия

«Минпромторг России последовательно выступает за точное следование положениям конвенции всеми государствами-участниками и готов совместно работать с Великобританией и ОЗХО», — сказал представитель Минпромторга.

Вил Мирзаянов, первым рассказавший о «Новичке» ещё в 90-х, в интервью Настоящему Времени объяснял, почему Россия требует точного соблюдения конвенции.

«ОЗХО в рамках этой Конвенции может работать только с веществами, которые находятся в списке запрещенных. «Новичка» в этом списке нет, и, стало быть, штаб-квартира этой организации не располагает методиками по распознаванию «препарата», — говорил он.

14 марта. За делом Скрипаля Великобритания прячет педофилов-убийц

Колумнист РИА Новости утверждает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй использует дело Скрипаля и обвинения России для того, чтобы скрыть от публики «дело телфордских педофилов».

«В данном случае не имеет особого значения, были ли «скрипали» специально отравлены ради последующей медийной кампании или «просто подвернулись под руку». Те, кто сейчас предлагает «хоть как-то пойти навстречу Великобритании» и очень боятся «как бы не довести до войны», должны понимать, что, вероятнее всего, наши британские оппоненты руководствуются внутриполитической логикой, а скандал, независимо от действий России, будет продолжаться ровно столько, сколько нужно правительству Терезы Мэй для решения своих внутренних проблем», — писал колумнист Иван Данилов.

15 марта. «Новичок» делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, хранили в странах Балтии

В России не проводились какие-либо научно-исследовательские работы вещества под названием «Новичок», заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ постпред России Александр Лукашевич.

«Пару слов о токсичных веществах, которые будто бы фигурируют в этой истории. После того как химическое оружие было уничтожено в Российской Федерации (это было подтверждено ОЗХО в 2017 году), его разработка продолжалась в самой Великобритании, а также в США, Чехии и Швеции. С распадом Советского Союза лаборатории по производству отравляющих веществ упоминаемой категории остались в целом ряде других государств, включая страны Прибалтики», — говорил Лукашевич.

16 марта. «Новичок» нельзя провезти в чемодане из-за резкого запаха

У «Новичка» резкий запах и мгновенное действие, рассказал РИА Новости бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, и его вряд ли можно провезти в чемодане, как предположили британские СМИ.

«Я думаю, что это маловероятно, потому что это вещество, в отличие от того же газа «Зарин», трудно применить незаметно. Оно обладает резким и неприятным запахом. «Зарин» без цвета, без запаха, его можно применить незаметно, а вот это вещество незаметно применить нельзя», — сказал эксперт.

17 марта. «Новичка» в России не было

В России никогда не было исследований химического оружия под кодовым названием «Новичок», передавало РИА Новости слова представителя МИД Марии Захаровой.

«Никогда ни на территории СССР, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название «Новичок», — приводило агентство ТАСС слова Захаровой.

Захарова подчёркивала, что термин «Новичок» использовался только на Западе.

«Никогда ни в Советском Союзе, ни в России слово «Новичок» в контексте разработок химических элементов не употреблялось. Это слово было разработано как название и было использовано применительно к химическим элементам и материалам на Западе», — утверждала она.

По её словам, слово «Новичок» Лондон использовал, чтобы подчеркнуть связь между отравляющим веществом и Россией.

17 марта. «Новичок» могли синтезировать в Великобритании, Словакии, Чехии и Швеции

Представитель МИД Мария Захарова назвала список стран, где, по мнению ведомства, могли сделать «Новичок».

«Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция. По поводу США тоже надо ставить вопрос», — сказала Захарова.

19 марта. «Новичка» нет

Совет Евросоюза потребовал от России раскрыть перед ОЗХО всю информацию о программе «Новичок». В ответ в МИД заявили, что раскрывать нечего.

«Совет ЕС игнорирует тот факт, что всё химическое оружие в России было уничтожено. Это подтверждено ОЗХО в 2017 году. Следует ли это расценивать как недоверие ЕС и Великобритании к этой профильной международной организации? «Предъявлять», как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего — никаких отравляющих веществ «Новичок» в России не производится и не хранится», — приводило агентство РИА Новости заявление МИД.

20 марта. «Новичок» всё-таки могли сделать в Чехии и Швеции

Замглавы МИД Сергей Рябков вновь заявил, что Чехия и Швеция могли синтезировать «Новичок». Об этом он сказал после того, как российских послов в этих странах вызвали для объяснений.

«Неслучайно Россия говорила о том, что возможностями для работы с такими веществами располагают, помимо Великобритании, также и США, также Швеция, также Чехия. Нам известно о том, насколько бурную реакцию эти наши заявления вызывают в указанных странах. Но буря в плане реакции никоим образом не отменяет того факта, что именно эти страны, насколько мы знаем, располагают возможностью заниматься такими исследованиями, разрабатывать такого рода вещи и их синтезировать», — сказал Рябков.

20 марта. Отредактированный «Новичок»

РИА Новости опубликовало интервью с профессором, доктором химических наук Леонидом Ринком. Он рассказал, что работал в Шиханах, в филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, который занимался разработкой химического оружия.

В первоначальной версии интервью Леонид Ринк говорил:

«Кстати, «Новичок» — не вещество. Это целая система применения химического оружия. Принятая в СССР на вооружение система именовалась «Новичок-5». Без цифр название не использовалось».

Через некоторое время текст интервью отредактировали в соответствии с позицией российского МИД. В новой версии профессор говорит:

«Кстати, в Советском Союзе и России не существовало программы создания химического оружия, которая называлась «Новичок». Программы разработок химических боеприпасов были, но не с таким названием. После того как какая-либо программа завершалась, её передавали военным, и уже те давали название. Они могли дать любое. Среди прочих был и реестр со словом «Новичок». В нём различные боевые системы с разными формулами и разным механизмом действия шли под номерами, например, «Новичок-1», «Новичок-2», «Новичок-3». То есть, не было такого отдельно взятого вещества «Новичок» и нет. Как не было и проекта разработок с таким названием. Это скорее система кодирования и регистрации. Абсурдно говорить о формуле «Новичка» и о проекте с таким названием».