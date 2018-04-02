Наказание за фейк: самые известные фальсификации на российском телевидении

Государственная Дума России (орган, оправдывающий сексуальные домогательства) намерена привлекать к ответственности за публикацию фейковой информации в соцсетях. Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что проблема недостоверной информации является одной из важнейших и требует детального изучения. Депутат хочет привлекать «провокаторов к ответственности». Поможем депутату найти этих провокаторов - все они у него буквально под носом.

В связи с этой инициативой «МБХ медиа» вспоминает самые громкие фейковые и спорные материалы, появляющиеся в заявлениях правительства и на федеральных каналах.

Первый канал: «распятый мальчик»

В июле 2014 года на Первом канале показали телесюжет «Беженка из Славянска вспоминает, как при ней казнили маленького сына и жену ополченца». В ходе ролика жительница Славянска, представившаяся Галиной Пышняк, рассказала, что ее сына распяли украинские силовики.

Нашумевший сюжет проверил корреспондент «Новой газеты» Евгений Фельдман: журналист поехал в Славянск и опросил жителей города.

Никаких подтверждений истории Первого канала журналисты так и не нашли: оказалось, что в Славянске даже нет описанной в телесюжете площади Ленина.

В том же году на пресс-конференции о «распятом мальчике» Владимира Путина спросила Ксения Собчак. Зачем правительство распространяет лживые сюжеты, президент не ответил.

Снова Первый канал: фото малазийского боинга

В ноябре 2014 года в программе «Однако» вышел сюжет, на котором продемонстрировали якобы сенсационные кадры, на которых видно, как украинский истребитель сбивает рейс MH17 «Малайзийских авиалиний». Ведущий программы Михаил Леонтьев утверждал, что снимок сделан с американского или английского спутника.

В соцсетях началось бурное обсуждение снимка: блогеры быстро нашли много нестыковок с реальными самолетами. Обращали внимание, что надпись «Malaysia» на борту самолета расположена не там, где нужно, и что на снимке изображен «Боинг-767», а не 777, сбитый над Украиной в июле.

Все обвинения в подделке снимка Михаил Леонтьев отверг.

Дмитрий Киселев: нацистские документы

В апреле 2016 года в одном из выпусков «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым ведущий показал документ, якобы принадлежавший нацистскому офицеру. Киселев пытался таким образом доказать, что политика США в украинском вопросе ничем не отличается от политики нацистской Германии.

На то, что документ поддельный, обратило внимание немецкое издание Bild, найдя в удостоверении ряд ошибок. Так, одной из них в документе стало использование сдвоенных букв ss вместо немецкой эсцет — ẞ.

Свою ошибку Киселев признал: ведущий заявил, что «попасться на этом немудрено», но перед зрителями так и не извинился.

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Владимир Путин: фейковое видео для Оливера Стоуна

В интервью Оливеру Стоуну Путин показывает режиссеру видеоролик, на котором якобы запечатлена работа российской авиации в Сирии.

На самом деле в ролике сняты американские самолеты, что доказала с помощью покадрового сравнения Conflict Intelligence Team (CIT). Само видео сделано в Афганистане в 2013 году.

Кадры «работы ВКС РФ против ИГ», которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2 — CIT (@CITeam_ru) 20 июня 2017 г.

В Кремле заявили, что кадры реальны, на них и вправду российские самолеты, и что ролик им передали в Минобороны.

Минобороны: видеоигра как доказательство

В ноябре 2017 года, чтобы доказать факт сотрудничества США с запрещенной на территории России террористической группировкой «Исламское государство», Минобороны опубликовало скриншот из игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

Вскоре после того, как это стало известно, ведомство удалило фотографии.

Первый канал: снова видеоигра вместо съемок из Сирии

В конце февраля в одном из выпусков передачи «Воскресное время» на Первом канале в сюжете, посвященном Дню защитника Отечества и гибели в Сирии Александра Пушкаренко, показали снайперский прицел.

Ролик выдавался за съемку из Сирии, но пользователи соцсетей вычислили, что кадры взяли из игры «ArmA 3».

«Время покажет»: изнасилованная восьмилетняя девочка

В недавнем эфире передачи «Время покажет» от 16 марта сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что на Донбассе была зверски изнасилована восьмилетняя девочка.

«Очень много таких случаев, о которых просто страшно сегодня говорить. Изнасилованная восьмилетняя девочка, которой во влагалище заливается пенобетон. Привели случаи, когда четыре девочки, буквально от 18 до 25 лет, у которых на лбу вырезали „Кума сепаратиста“, „Жена сепаратиста“, „Дочь сепаратиста“. Их с разрезанными грудями спина к спине посадили, проволокой привязали и отправили их родственникам», — рассказала сенатор, ссылаясь на лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко как на источник информации.

Ролик заметил украинский блогер Сергей Запорожский, назвав историю вторым «распятым мальчиком». Комментируя видео, Запорожский советует обратить внимание на то, как ведущий передачи Анатолий Кузичев не может сдержать смех во время абсурдного заявления Ковитиди.

Источник: «МБХ медиа»