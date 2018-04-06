МММ по-французски: как Aristophil обманул несколько тысяч клиентов

Пока все обсуждают жизнь и смерть знаменитого мошенника Сергея Мавроди, во Франции идет следствие по так называемому делу «Аристофил» (Aristophil) – компании, которая занималась продажей произведений искусства и редких рукописей и которая обманула своих клиентов на 800 миллионов евро.

В суд на Жерара Леритье, основателя компании «Аристофил», подали 18 тысяч клиентов – цифра с Россией, конечно, несопоставимая. Но их финансовые потери вполне соответствуют российским, где, по разным оценкам, в финансовой пирамиде участвовало от 2 до 15 миллионов человек. Когда милиция арестовала Сергея Мавроди, общая сумма найденных у него и арестованных денежных средств была оценена в 4 миллиарда рублей или 690 тысяч долларов по курсу августа 1994 года.

Французам больше известен случай американца Бернарда Мейдоффа, которого приговорили к 150 годам тюрьмы за создание крупнейшей в истории финансовой пирамиды. Не случайно французы прозвали Леритье «рукописным Мейдоффом». Однако, в отличие от российской и американской версии, махинации «Аристофила» выглядели более «пристойно», так как не были связаны напрямую с деньгами, а были связаны с продажей предметов истории и искусства.

В 1990 году Жерар Леритье основал компанию «Аристофил», которая предлагала своим клиентам выгодные инвестиции в редкие рукописи, которые можно было потом продавать на аукционе. Перепродажей компания обещала заняться сама. Любовные письма Наполеона Жозефине, черновики романа Оноре де Бальзака, редкий перевод XV века «Истории Александра Великого» Квинта Курция и еще 130 тысяч предметов, которые могут представлять историческое наследие. Однако, как оказалось десятилетия спустя, цена этих редкостей была сильно завышена, а деятельность компании «Аристофил» финансировалась за счет вложений новых клиентов.

Жерар Леритье в 2014 году.Martin Bureau/AFP

В 2013 году у Жеффруа де Латая и его супруги был трудный безденежный период, когда компания «Аристофил» предложила ему «выгодную» сделку. Он продает свою квартиру в Париже, чтобы инвестировать все деньги в покупку, как ему сказали, редчайшей рукописи Антуана Сент-Экзюпери.

«Я вложил 180 тысяч евро в рукопись, которую обещали затем продать на аукционе за 250 тысяч. Я поверил, что наконец-то нам удастся покончить с финансовыми трудностями», — жалуется он.

Клиентами, поверившими Жерару Леритье, были в основном пенсионеры, мелкие коммерсанты и ремесленники. И все они надеялись внезапно разбогатеть.

«Нам известны самые драматические случаи, когда люди оказывались на грани нищеты или даже за гранью из-за того, что вкладывали все накопленные многолетним трудом деньги», — рассказывает Жан-Мари Лекомт, президент ассоциации жертв «Аристофила».

Скандал с «Аристофилом» разразился в конце 2000-х годов. Вначале деятельность компании начали критиковать историки и архивисты, которые понимали, что цена выставленных на продажу произведений сильно завышена. К тому времени финансовые операции «Аристофила» уже перевалили за миллиард евро, компания открыла музеи старинных рукописей в Париже и Брюсселе, куда приглашала знаменитых актеров и политиков.

В 2012 году бельгийская полиция начала следствие об операциях компании, но через год его закрыли. В том же году французский надзорный орган за деятельностью финансовых рынков опубликовал предупреждение о том, что «предложенное компанией вложение денег в предметы искусства и рукописи напоминает финансовые операции, но при этом не предоставляет никаких гарантий для клиентов».

Затем начали появляться публикации в прессе, после которых вкладчики начали понимать, что за купленные ими рукописи не дадут и половины.

В 2014 году во Франции было открыто предварительное следствие, которое заинтересовалось десятками филиалов «Аристофила», зарегистрированных в Великобритании, Австрии, Бельгии, Люксембурге и Швейцарии.

В феврале 2015 года решением суда компания «Аристофил» прекратила свою деятельность. На момент ареста имущества дефицит на ее счету достиг 1,2 миллиарда евро. Жерар Леритье был помещен под арест и до сих пор ожидает суда.

Рукопись «120 дней Содома маркиза де Сада», которую автор прятал в тюрьме Бастилии.REUTERS/Benoit Tessier

Но на этом история не заканчивается. Чтобы хоть частично компенсировать обманутым клиентам «Аристофила» их затраты, парижский суд в марте 2017 года разрешил продажу предметов искусства и рукописей на аукционе.

Первый аукцион состоялся 20 декабря прошлого года в Париже в знаменитом доме Друо. На нем, помимо прочего, были выставлены письма Альберта Эйнштейна, Гюстава Флобера, книга, подписанная рукой Антуана Сент-Экзюпери...

Как и было предсказано, лоты были проданы намного дешевле, чем надеялись несчастные клиенты «Аристофила». Так, воспоминания выжившей после катастрофы «Титаника» женщины, отданные вкладчикам за 1,1 миллион евро, были проданы на аукционе за 270 тысяч евро.

С аукциона были сняты два лота, на которые возлагались самые большие надежды: рукопись «120 дней Содома маркиза де Сада» и полная коллекция рукописей Андре Бретона, в том числе знаменитый «Манифест сюрреализма». За день до начала торгов министерство культуры Франции назвало их «национальным сокровищем» и запретило вывозить из Франции. Теперь у государства есть тридцать месяцев в запасе, чтобы выкупить эти раритеты и поместить в музей.

Однако платить полную цену государству не придется: манифест Бретона сегодня оценивается экспертами в 800 тысяч евро, тогда как он был продан клиентам за 8 миллионов.

За первым аукционом в Друо последуют три сотни других, так что у бывших клиентов «Аристофила» впереди еще долгие годы, прежде чем они смогут хотя бы частично вернуть свои деньги. Остается надежда на суд над основателем компании, дата которого еще не установлена. Вместе с Жераром Леритье на скамье подсудимых посидят Жан-Клод Врен – эксперт, который для «Аристофила» занимался оценкой предметов искусства и рукописей, завышая их цены, а также представители двух банков, Société Générale и CIC, через которые компания проводила свои операции.

В суд на банки подали те же 18 тысяч клиентов. Они считают, что Société Générale и CIC должны были проверить надежность предприятия, прежде чем открывать ему счета. По словам адвоката ассоциации жертв «Аристофила», в начале 1990-х годов Леритье уже пытался создать подобную финансовую пирамиду и был арестован. Дело касалось продажи редких коллекционных почтовых марок и называлось «Досье о марках в Монако». Тогда Леритье удалось выйти сухим из воды: в 2005 году он был оправдан.

Также, как и в случае с МММ, история никого не учит…

Источник: RFI