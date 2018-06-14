«Дело Святогора»: суд без суда и розыск без розыска

В понедельник, 11 июня, судья Шевченковского районного суда Киева приняла решение взять под стражу на два месяца без права на залог известного догхантера, адвоката Алексея Святогора. Этим решением судья полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры г. Киева. Судебному заседанию 11 июня предшествовало задержание адвоката А. Святогора 8 июня — якобы он скрывался от следствия.

Согласно подозрению, подписанному прокурором г. Киева Романом Говдой 7 мая, А. Святогора подозревают в изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Вот его текст:

Судебному заседанию 11 июня предшествовало задержание адвоката А. Святогора 8 июня — якобы он скрывался от следствия. Причем сообщение о розыске А. Святогора в в базе МВД датировано 1 июня 2018 года, хотя сам Святогор, имеющий обширную юридическую практику и ведущий активную общественную жизнь, по рассказам его окружения, ни от кого не скрывался, проводил встречи, участвовал в различных мероприятиях. Но кому-то в Нацполиции очень было нужно «обложить» Святогора со скандалом, и он был внесен в базу разыскиваемых лиц МВД.

Правда, в тот же день его отпустили домой — вместе с охраной, которую он попросил у полиции, до 11 июня, дня суда. Охрана была не лишней — на жизнь Святогора уже покушались. Последний раз это случилось 12 января 2017 года, когда неустановленные до сих пор полицией лица установили в почтовом ящике Алексея Святогора гранату РГД-5 на растяжке. При открытии ящика растяжка сработала, но открыл его брат Алексея — Евгений Святогор, который чудом остался жив, успев отпрянуть в сторону после щелчка ударника взрывателя.

Братья прописаны в одной квартире, но те, кто закладывал гранату, этого не знали и рассчитывали на то, что ящик откроет сам Святогор.

А еще раньше - в конце августа 2016 года неизвестные сожгли его легковой автомобиль. Сам адвокат тогда писал, что авто стояло на охраняемой стоянке. Кто-то разбил молотком стекло и бросил в салон «коктейль Молотова».

И в этом случае полиция злоумышленников не нашла.

А 22 декабря 2016 года около 10 вечера к идущему домой Святогору подошел незнакомый мужчина — с вопросом, как пройти по такому-то адресу. Что произошло дальше — Алексей не помнит; очнувшись от боли, осознал, что избит. Из травматического оружия ему прострелили колено, была сломана коленная чашечка и челюсть ...

И в этом случае полиция, которая регулярно рапортует о росте раскрываемости преступлений, преступника не нашла.

Зато быстро «разыскала» ни от кого не скрывающегося адвоката, после того как он попал в соответствующую базу МВД.

О том, кто и для чего «поместил» в эту базу Святогора — вопрос отдельный.

Крминально-процессуальный Кодекс Украины, ст. 281 перечисляет следующие основания для объявления лица в розыск:

«1. Если во время досудебного расследования местонахождение подозреваемого неизвестно или лицо находится за пределами Украины и не является без уважительных причин по вызову следователя, прокурора при его надлежащем уведомлении о таком вызове, то следователь, прокурор объявляет его розыск.

{Часть первая статьи 281 в редакции Закона № 1950-VIII от 16.03.2017}

2. Об объявлении розыска выносится отдельное постановление, если досудебное расследование не останавливается, или указывается в постановлении о приостановлении предварительного расследования, если такое решение принимается, сведения о чем вносятся в Единый реестр досудебных расследований.

3. Осуществление розыска подозреваемого может быть поручено оперативным подразделениям.»

Но повестка А. Святогору вручена не была, подозрение — тоже, а копию подозрения прислали по почте — в тот самый почтовый ящик, в котором недруги Святогора уже устанавливали гранату, и в который без особой нужды А. Святогор не заглядывал.

То есть, статья УПК соблюдена не была, а это и есть беззаконие.

При этом следствию были известны и телефон адвоката, бессменный на протяжении многих лет, и адрес его электронной почты, и место его проживания.

Очевидно, что помещая информацию о Святогоре в розыскную базу МВД, кто-то хотел: а) максимального резонанса при его «задержании», б) усилить позицию органов следствия и прокуратуры в суде, который будет определять меру пресечения адвокату. Ведь если человек «скрывается от следствия», судью легче склонить к мнению следствия и прокурора.

Что и было реализовано: ничего не знавший до своего «задержания» о том, что пребывает «в розыске», А. Святогор получил в суде 60 суток пребывания в СИЗО.

Судья пошел на поводу у следствия и толпы «зоозащитников» у здания суда, закрыв глаза на беззаконие.

В чем конкретно обвиняют Святогора?

Ему объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 300 УК Украины, то есть ввоз в Украину произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, с целью их распространения либо их изготовление, перевозка или другое перемещение с целью сбыта, а также принуждение к участию в их создании, совершенные в отношении кино-видео продукции, группой лиц по предварительному сговору либо повторно.

В самом сообщении о подозрении речь идет о том, что 04.04.2013 года на телеканале «UA:ПЕРШИЙ», 13.12.2013 года в радиоэфире «Тема дня», 28.08.2014 года в эфире программы «Агенты влияния», 25.12.2015 года в эфире канала «RTI», 09.02.2016 года в эфире информационного агентства «Первый казацкий канал», 28.08.2016 года в студии канала «СТБ», 11.10.2016 года в эфире программы «Догхантеры Vs. Волонтеры: интервью с догхантером», Святогор А.А., давал интервью касательно бродячих собак, чем и совершил инкриминируемые ему преступления.

Не нужно иметь юридическое образование, чтобы понять: изготовителем продукции, являющейся предметом преступления, предусмотренного в диспозиции соответствующего уголовного закона, является тот, кто эту продукцию изготовил. То есть, изготовителями данной продукции являются те самые перечисленные теле- и радиоканалы, о которых и идет речь в сообщении о подозрении. То есть соучастниками Святогора в этом деле является три десятка журналистов, теле-операторов, звукорежиссеров и т. д. Но почему их нет в суде?!

Тем не менее, под давлением толпы «зоозащитников» под зданием суда, орган досудебного следствия обвиняет в изготовлении указанной продукции одного Алексея Святогора — гостя различных студий, приглашенного в качестве интервьюируемого. И избирает в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без альтернативы внесения залога!

Альтернативу залога и даже порук общественности в Украине имеют даже лица, обвиняемые в терроризме, убийствах, многомиллионной коррупции, за действия которых предусмотрена ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы. И, тем не менее, они либо гуляют вообще на свободе, либо сидят под домашним арестом.

Зато в СИЗО, по сфальсифицированному обвинению, без права залога брошен адвокат Алексей Святогор. Который никогда не убивал и не грабил людей, а делом — в строгом соответствии с законом — отстаивал право людей на человеческую, а не скотскую жизнь.

Расправа

Желание организаторов «дела Святогора» непременно «закрыть» адвоката в СИЗО — после двух на него покушений неустановленных лиц — очевидный умысел недругов Святогора. Ведь в СИЗО расправиться с ним гораздо проще, чем на воле.

В частности, физической расправой Святогору угрожал депутат Рады от «Народного фронта», бандит Евгений Дейдей.

Вот «послания» депутата в адрес Алексея Святогора:

Как позже комментировал эти угрозы сам Святогор:

«- Я могу не поверить, когда мне скажут, что меня любят, но я верю людям, если мне начинают угрожать. Не будет же народный депутат каким-то балаболом? Пацан сказал — сделал ...»

Опасения адвоката за свою жизнь имеют веские основания. Именно после угроз со стороны Дейдея активизировалось следствие Нацполиции. Именно после угроз Дейдея Святогор был жесточайше избит, а позже — в его почтовом ящике взорвалась боевая граната.

Догхантер

Почему «дело Святогора» вызвало такой резнанс?

Уровень зрелости украинского общества таков, что наших сограждан не тронешь очередным резонансным убийством, не удивишь хищением на миллиард и засильем криминалитета во власти. На теме защиты «бездомных животных» в Украине уже два десятилетия спекулирует и зарабатывают деньги целая когорта «зоозащитников». Высшим достижением которых на этом поприще является получение ряда западных грантов на программы стерилизации диких собак в крупных городах Украины и создание приютов для животных. Для «освоения» грантов собак отлавливали и брутально кастрировали хирургическим способом (то есть делали из животных инвалидов), а затем большинство из этих несчастных животных снова оказались на улице.

Первым эту проблему поднял адвокат Алексей Святогор, обратив внимание общественности на то, что проблема засилья бродячих (диких) собак в принципе не решается. На государственном уровне — не решается.

Нигде в странах Евросоюза вы не увидите на улицах диких, «ничейных» собак (равно как и других одомашненных человеком животных).

Строжайшее регулирование обращения граждан с домашними животными и ответственность за нарушение законов — норма для ЕС. Но все не так в Украине, где стаи диких, бродячих собак, концентрируясь в населенных пунктах, нападают на людей. Где владельцы собак, в том числе — опасных, бойцовских пород, массово нарушают правила содержания и выгула домашних животных, что также ведет к человеческим жертвам, загаживанию среды человеческого обитания. Даже в день суда «над Святогором» стаффордширский терьер в Ирпене отгрыз женщине кисти рук:.

Дикие собаки уже стали проблемой в масштабах страны. В райцентрах они концентрируются возле свалок, а в голодное время года сбиваются в стаи и нападают на самых слабых — детей, женщин, стариков. Кроме того, они являются переносчиками всевозможных заразных болезней.

И если во времена СССР «регулированием» поголовья бродячих псов занимались специализированные коммунальные предприятия, то с обретением Украиной независимости государство самоустранилось от решения этой проблемы. 25 лет разгула вседозволенности, массовый завоз в Украину собак бойцовских пород, часто (экономия!) — с проблемами психики, их бесконтрольное размножение, остутствие целостной государственной регуляции вопроса, отсутствие механизмов наказания виновных в «одичании» собак — все это привело к резкому разделению общества на два условных лагеря. В одном из которых — так называемые «зоозащитники», которые считают неприемлемым умерщвление одичавших животных (какими являются бездомные собаки). В другом — резкие противники присутствия «дворняг» на улицах городов и сел, а также бесконтрольного и безответственного отношения владельцев собак к прочему социуму и своим питомцам.

Ко второму лагерю принадлежит и Алексей Святогор. Который публично и системно высказывал мнение, что раз государство самоустранилось от решения проблемы, то этим должны заняться сознательные граждане.

К адвокатам

При всей, на первый взгляд, странной гражданской позиции адвоката Алексея Святогора, вряд ли кто-то сможет упрекнуть его в некомпетентности и беспринципности.

Пассивность адвокатского сообщества в коллегиальной защите представителей своего профессионального цеха играет на руку «беспредельщикам» из силовых структур — МВД, СБУ и ГПУ. Если адвокаты Украины «проглотят» расправу над своим коллегой Алексеем Святогором, то очень скоро настанет и очередь многих его коллег. Равнодушие порождает безнаказанность, безнаказанность — «беспредел». Если можно такое вытворять со Святогором, то «силовики» быстро перенесут эту практику на прочих адвокатов. Хотя бы потому, что сегодня, когда суды фактически не работают, а силовые структуры возглавляют беспринципные приспособленцы, адвокаты — единственная и последняя линия защиты прав и свобод граждан Украины.

Публикуется с незначительными сокращениями

Источник: «Аргумент»

