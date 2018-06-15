13 июня на заседании КМУ премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что против него и членов его команды готовятся провокации, и по сути намекнул, что его «заказали» те, кто «крышует» контрабанду. В своем комментарии по этому поводу известный украинский журналист Юрий Бутусов прямо заявил, что ответственным за контрабанду в Украине является «управление К» Службы безопасности.

13 июня на заседании КМУ премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что против него и членов его команды готовятся провокации, и по сути намекнул, что его «заказали» те, кто «крышует» контрабанду. В своем комментарии по этому поводу известный украинский журналист Юрий Бутусов прямо заявил, что ответственным за контрабанду в Украине является «управление К» Службы безопасности.

В информагентстве ForUm решили разобраться, что это за управление и кто реально им управляет. Как пишет издание в редакционной статье «Юрий Бутусов: Гройсмана «заказало» «управление К» Службы безопасности», в 2016 году контроль над управлением де-факто получил якобы депутат БПП Александр Грановский. Именно тогда, в июле 2016-го, новый, так называемый «смотрящий» за «главком К» поставил управлять этим управлением Павла Демчину – своего давнего знакомого и бизнес-партнера.

Как отмечает издание, в этом управлении существует «4-й отдел», который занимается борьбой и предотвращением коррупции на таможнях. И именно этот отдел якобы является наиболее привлекательным для Грановского. С момента получения контроля над «главком К», на руководящие должности «4-го отдела» были назначены только те людей, кандидатуры которых кулуарно согласовал Грановский.

Управлять этим «проектом» Грановский поставил своего помощника Сиара Куршутова. Кстати, в 2012 году Куршутов был владельцем компании «Чистый город плюс», которая вывозила мусор в Симферополе. Эта компания обвинялась правоохранителями в уклонении от уплаты налогов на 3,1 млн грн.

Грановский якобы поставил Куршутову амбициозную задачу – в кратчайшие сроки путем шантажа и угроз заставить таможенников пропускать через границы Украины огромные партии контрабандных товаров и полностью подчинить такую деятельность на таможнях.

Как отмечают журналисты издания, сначала Куршутов со своими подельниками провели ревизию всех «серых» предпринимателей, импортирующих товары по схеме минимизации таможенных платежей, и заставили работать в свою пользу. Второй этап имел целью сломать принципиальных таможенников, заставив их не только закрывать глаза на преступную деятельность контрабандистов, но еще и помогать им. Действовали по простой схеме, которая на сленге СБУ называется «Торпеда» – Куршутов заключал с контрабандистами сделку: в обмен на преференции со стороны СБУ в дальнейшей деятельности они якобы должны были спровоцировать несговорчивых таможенников взять взятку.

В издании поясняют, что под «честными таможенниками» имеются в виду те, кто подрабатывает на исправлении мелких ошибок в документах таможенного оформления, которые не влияют на занижение финансовых поступлений в бюджет. Как правило, стоимость таких услуг колеблется в пределах 300-500 гривен. Вот этой слабостью таможенников Грановский с Куршутовим и решили воспользоваться, ведь согласно УПК уголовная ответственность таможенников наступает независимо от полученной суммы взятки.

Поэтому как только таможенников начали хватать за руки, начинался недвусмысленный диалог: либо сядешь в тюрьму за 300-500 гривен, либо заработаешь тысячи долларов, пропустив партию контрабанды, скажем, на миллион. Таможенникам ничего не оставалось, как соглашаться с таким предложением.

Как пишет ForUm , Грановский с Куршутовым долго не могли найти куратора «Торпеды» из официальных сотрудников СБУ. В «4 отделе» никто не согласился возглавить такую ​​откровенно рискованную «тему». Тогда «смотрящие» перевели из МВД в СБУ на руководящую должность одноклассника еще одного одиозного депутата от БПП (давнего приятеля Грановского) – Сергея Коваленко. Он якобы оправдал надежды Грановского и Куршутова и подобрал «хорошую» команду из сотрудников СБУ, которые согласились работать на них по перераспределению контрабандных потоков на «вторых должностях».

В помощь Сергею Коваленко из Харьковского СБУ в Киев перевели на повышение Игоря Олексюка.

В конце концов, как отмечают в издании, сегодня можно констатировать, что именно из-за новой сформированной ОПГ в структуре СБУ проходит 95% всех контрабандных потоков.

Обязанности между руководителями контрабандистов в СБУ, по мнению журналистов издания ForUm, распределены следующим образом:

Сиар Куршутов – политическая «крыша», налаживание контактов и связей с прокуратурой, МВД, народными депутатами. Отчеты Грановскому.

Игорь Олексюк и Сергей Коваленко – оперативная работа, контроль всего «4-го отдела» «главка К», наезды на честных импортеров и таможенников, инициация и внедрение новых контрабандных схем.

Виктор Шерман – инкассация «черного нала», переговоры и наезды на всех участников схемы минимизации таможенных платежей, объявления сумм взяток, которые надо платить СБУ, отчеты и аудит контрабандных схем. Кстати, Шерман известный в Одессе контрабандист, который долгое время работал рядом с Альпериным. Его фирмы специализируются на морских грузовых перевозках и импорте одежды. Шерман является учредителем экспедиторской компании Одесского порта ООО «ТриЭкспо», ООО «Экспедиция-3», которая работала в порту Ильичевска, ООО «Си Карго Логистика». Последняя компания Шермана создана в 2014 году и была фигурантом досудебного производства одесской прокуратуры по фактам незаконного пользования имуществом Ильичевского морского торгового порта при соучастии должностных лиц порта.

Источник: ForUm