Донецкие рельсы: как используют железную дорогу в боевики

Пассажиры

Главным железнодорожным узлом Ясиноватая была ещё во времена СССР, ключевой её считают теперь и боевики «ДНР». Однако на данный момент станция обслуживает только пригородные электрички, поезд Ясиноватая – Луганск и сообщение с границей России, Ясиноватая – Успенская. Других маршрутов со станции нет.

Ясиноватая – Успенская – этот дизель-поезд боевики запустили в 2015 году. Теперь в Россию добираться удобнее и не нужно стоять так долго на погранконтроле – так презентовали маршрут так называемые «чиновники» группировки «ДНР». Этот поезд, судя по расписанию вокзалов на неподконтрольной территории, ходит и сейчас: путь до Успенской занимает 3 с половиной часа, поезд проходит Макеевку, Иловайск и Харцызск.

Электрички пока не ходят до российской границы, так как не везде восстановили контактный провод после боёв.

В самом Донецке вокзал после боёв в нерабочем состоянии. Да и соединён он был преимущественно с подконтрольной Киеву территорией. Поэтому сегодня боевики даже для пригородного сообщения не используют ни центральный вокзал, ни станции Рутченково и Мушкетово. Но, как рассказали Радио Донбасс.Реалии жители Донецка, по ночам на Мушкетово временами проходят товарные составы.

Куда и как ездят местные жители временно оккупированных территорий?

– До Жмеринки я езжу, родина моя там. Я там живу.

– Сейчас нет. Никуда не езжу.

– Некуда. Все родственники здесь живут.

– Нет. Ну а как я с Донецка буду ездить?

– Только пригородный ходит. Куда поедешь? Можно было бы, если бы ходило.

– Ну а куда сейчас ездить? Сейчас некуда ездить.

– Из Киева в Константиновку.

– Я ездила к себе домой на Мануиловку, – ответили люди на улицах Донецка.

Грузы

ПАО «Укрзалізниця» не владеет подтверждённой информацией, каким образом сейчас используется имущество и оборудование, захваченное на неподконтрольной территории, а также как функционирует железная дорога под контролем боевиков. Раньше экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер заявил Радио Свобода, что часть имущества вообще «ушла» в Россию.

«У меня есть информация от коммерсантов о том, что часть вагонов порезана. Вагоны старше двадцати двух лет эксплуатироваться в России уже не могут. Часть вагонов ухала в Россию. Есть ещё локомотивы. Часть локомотивов, порядка 40 – это новые машины, которые были построены в середине 2000-х», – говорит Шульмейстер.

По словам исполняющего обязанности главы председателя правления ПАО «Укрзалізниця» Евгения Кравцова, восстановление железной дороги после деоккупации будет зависеть от состояния захваченной боевиками территории и потребует немалых затрат.

«Там шли активные боевые действия, и нам не понятно текущее состояние железнодорожной инфраструктуры. Это вопрос, который мы постоянно пытаемся анализировать, – отметил Кравцов. – Будет голословно говорить о каких-то цифрах, но я все же дам определённую оценку, она очень приблизительная: для нормального восстановления инфраструктуры в регионе в целом может потребоваться не один десяток миллиардов гривен».

Товарными вагонами боевики, по данным экспертов, возят сырьё – металл и уголь – в Россию, а в обратном направлении – вооружение и топливо для снабжения вооружённых формирований (это признал и заместитель министра экономики России Сергей Назаров, это же подтверждают и данные российской федеральной таможни).

О военных грузах, перевозимых железной дорогой в оккупации, пишет и военный эксперт Михаил Жирохов. Одна из ключевых веток, по которой это делается, – из российского Гуково в Дебальцево.

21 мая 2018 года обрушился автомобильный мост по трассе Хрустальный (бывший Красный Луч) – Луганск. Тогда боевики «ЛНР» обвиняли украинские спецслужбы в диверсии. Есть и чисто бытовая версия: якобы гружёная машина быстро проехала по мосту, и конструкция раскачалась и плиты дорожного полотна соскочили с опор. Под мостом проходит стратегически важная железнодорожная ветка, состоящая из двух направлений – южного и северного. Южная ветка является тупиковой и заканчивается на местных шахтах, в то время как северная – единственная действующая ветка на донецком направлении в сторону Дебальцево. И именно по ней возят боеприпасы и топливо, пишет Жирохов.

Эксперт отмечает также, что, по неподтверждённым данным, в нескольких районах Иловайска тоже было подорвано железнодорожное полотно. А это – еще одна ветка, по которой завозят боеприпасы и топливо из России, пишет Жирохов.

Источник: Донбас.Реалії