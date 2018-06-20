Избиение пограничников в Мариуполе: версии сторон

В понедельник, 18 июня, стало известно: в результате столкновения в одном из кафе Мариуполя охраной заведения были избиты представители Государственной пограничной службы Украины Станислав Керод и Валерия Карпиленко. В заведении, где произошел инцидент, заявляют, что конфликт возник из-за агрессивное поведение посетителей, тем временем пострадавшие уверяют: агрессия исходила именно от работников кафе, а причина - украинский язык.

О том, что подполковник ГНСУ Станислав Керод и пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко получили травмы и переломы в мариупольском кафе "Red Cups", первой сообщила исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА и знакомая пострадавших Соломия Бобровская, пишет Радио Свобода..

«Охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке», - написала она на своей странице в фейсбуке.

Это сообщение сразу же вызвало бурную реакцию и горячую дискуссию в соцсетях. «Говорите, язык не имеет значение? Удивляетесь, почему Крым аннексирован, а в Донбассе до сих пор война? .. Что это, как не сепаратизм? Эти люди только ждут подходящего момента, чтобы ударить нам в спину и слиться в экстазе с Кремлем », - отреагировал заместитель председателя ОО «Всеукраинская люстрация» Александр Аронець .

В то же время были и те, кто утверждал: в инциденте виновата не только охрана заведения, а и посетители.

«Воевал», «выводил», «награжден» не дает право быковать, - подчеркнул доброволец и бизнесмен Богдан Чабан . - Зеленый змий (алкоголь - ред.) делает чудеса. Ну, и он там не один был. Я хорошо знаю принципы работы своих коллег. Чтобы произошел такой инцидент, надо быть очень буйными».

А как объясняют конфликт сами его участники?

Версия кафе

Через несколько часов после поста Бобровской о нападении на пограничников заведение, где произошло событие, заявил, что опровергает информацию, потому что «относится с уважением к своим гостям».

Уже на следующий день появился еще один пост от имени кафе, в котором утверждалось, что гости, с которыми произошел конфликт, «были навеселе» и «агрессивно настроены»: в частности, отказывались проходить обязательный осмотр с металлоискателем и требовали от работников общения исключительно на украинском. Несмотря на это, отмечают в учреждении, в обслуживании компании не отказали.

«Директор Наталья и администратор Кристина ... той части компании, которая говорила по-русски - отвечали на русском, украиноязычным - по-украински ... Мы сделали все возможное для мирного урегулирования этого конфликта. Сотрудники заведения в течение 30 минут пытались найти общий язык с компанией молодых людей, которые вели себя по-хамски, позволяли нецензурные отзывы в сторону женщин, которые вежливо и терпеливо делали все, чтобы успокоить буйных гостей и сделать их отдых комфортным», - говорится в официальном заявлении кафе.

Журналисты Радио Свобода обратилось с уточняющим вопросом относительно инцидента к руководству заведения, впрочем, отвечать на них дирекция отказалась, сославшись на обязательства перед полицией не разглашать информацию.

На вопрос о том, как давно работает кафе и почему до сих пор в нем отсутствует украиноязычное меню, директор Наталья Джалтир ответила: «Мы недавно изменили меню, поэтому украиноязычная версия до сих пор в разработке. Но я вам хочу задать обратное вопрос: а на каком основании мы должны иметь украиноязычное меню? Мы вправе иметь его на русском, английском или любом другом языке. Почему оно обязательно должно быть украинским?».

В то же время она отметила, что конфликт между охраной заведения и пограничниками произошел «совсем не на языковой основе».

Версия пострадавших

Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда ГПСУ Валерия Карпиленко

Тем временем одна из пострадавших, пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко, отрицает это. В комментарии Радио Свобода она рассказала, что неприветливое отношение персонала к их компании, которая состояла из семи человек, началось с первых минут визита в заведение и именно из-за украинского языка.

«Керод обратился к секьюрити с вопросом, есть ли свободные столики, на что получил панибратски-хамское ответ: «Пойди сам посмотри, я тебя не официант». Позвали администратора. Девушка сказала, что вопрос решит и в самом деле не следует с гостями так говорить. Но в это время подбежали еще несколько охранников, один сказал мне: «Покажи, что у тебя в сумке» - на что я ответила: «Сначала покажите документ, кто вы!». Сначала он отказался, но потом сказал, что покажет, и пошел кому-то звонить», - рассказала пострадавшая и добавила: «Моя манера общения и воспитанность подполковника Керода не могли вызвать агрессию».

По словам пострадавшей, на просьбу предоставить украиноязычное меню им ответили: «Мы его иметь НЕ обязаны». Впрочем, «сильного конфликта» не было, «только спор», во время которого «никто никого не оскорблял и не трогал руками», отмечает Карпиленко и добавляет, что после этого она извинилась перед официанткой, которая вела себя корректно, а та в ответ извинилась за поведение работников.

Зато несколько охранников, по словам пострадавшей, продолжили конфликт, а когда компания вышла на улицу, напали.

«Я спросила, зачем они это делают, один ответил:«Ты НЕ представляешь, с кем связалась». Они повалили ребят, били ногами, хотя те уже лежали. Поворачивались и били снова, хотя никто не оказывал сопротивления. Я пыталась помочь, но меня бросили со всей силы на землю и продолжали бить моих коллег. Это было действительно страшно. На передовой не так страшно было, потому что здесь я видела, как бьют подполковника, и не могла помочь, потому что тоже была травмирована и меня держали, поэтому я только кричала», - отмечает Карпиленко.

По словам пострадавшей, алкогольного опьянения, на котором акцентируют внимание представители заведения, у членов их компании не было, что доведут анализы, которые они сдали в больнице.

«Даже если кто-то из граждан Украины принял спиртной напиток - это не повод звать бандитов. Если есть конфликт, следует вызвать полицию, что я и сделала сразу после нашего избиения», - заключает Карпиленко.

Как расследуют инцидент?

Сейчас пострадавшие написали заявление в полицию и дали показания. Представители кафе тоже свидетельствовали и уверяют, что предоставили правоохранителям видео с камер наблюдения.

Собственное расследование инициировала и Госпогранслужба. Как и раньше , здесь отмечают: причина конфликта в Мариуполе - именно языковой вопрос. Об этом Радио Свобода заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян .

«Наши военнослужащие были в адекватном состоянии. И физически и морально они не совершали абсолютно никаких неадекватных поступков. В любом случае, неадекватная агрессия со стороны сотрудников учреждения к посетителям не является обоснованной. И я уверен в том, что те показания, которые сейчас дают наши военнослужащие, соответствуют действительности », - отметил он.

Между тем исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА и знакомая пострадавших Соломия Бобровская заявила, что к инциденту с пограничниками может быть причастна мариупольская охранная фирма «Рубеж».

Радио Свобода попыталось связаться по телефону с этой организацией, указанном в интернете, впрочем, выяснилось, что он не обслуживается. Также есть информация о том, что фирмы «Рубеж» уже давно не существует, а в подобных инцидентах могут участвовать те, кто был к ней причастен и ассоциируется с ней .

Сейчас как Станислав Керод, так и Валерия Карпиленко находятся в киевском госпитале. У мужчины - перелом челюсти, у женщины - ушиб грудной клетки и подозрение на сотрясение мозга.