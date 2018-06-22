Похищения людей в Крыму: Украина должна закрыть «черную дыру» в правовом поле

Поздно вечером 24 мая 2016 года людьми в форме сотрудников ГИБДД России в Бахчисарае был похищен помощник Ильми Умерова, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. На следующий день в Интернете появилась видеозапись камер внешнего наблюдения, на которой видно, как Ибрагимов пытался убежать, но его поймали и насильно усадили в белый микроавтобус "Форд-Транзит", который на высокой скорости умчался с места преступления.

Похищение Эрвина вызвало широкий резонанс и повергло в шок многих как в Крыму, так и на материковой Украине.

Этот случай — один из самых известных эпизодов насильственных похищений, но он не был первым и не стал последним. Насильственные похищения людей в Крыму начались в первые дни российской военной операции по оккупации полуострова и продолжаются по сей день.

По данным правозащитной организации "КрымSOS", за период оккупации жертвами похищений стали не менее 46 человек, из них 19 были освобождены (март 2014), 17 до сих пор не найдены и числятся пропавшими без вести, 6 были найдены мертвыми, 3 были впоследствии обнаружены в местах лишения свободы и осуждены/обвинены по политическим статьям, 1 человек экстрадирован.

Эти цифры перепечатываются в правозащитных сводках, озвучиваются в публичных выступлениях, посвященных оккупации Крыма. И становятся шокирующей статистикой. У многих из нас теряется понимание того, что за десятками и сотнями фактов преследований оккупационной властью наших граждан стоят реальные трагедии живых людей и их семей. В числе жертв похищений оказались участники Майдана, приехавшие в Крым в марте 2014 года в надежде своим гражданским сопротивлением предотвратить аннексию или хотя бы поддержать украинских военных, член регионального Меджлиса, крымские активисты, сын и племянник известного крымскотатарского правозащитника Абдурешита Джеппарова, бизнесмен, мусульмане и многие другие.

Есть в этом списке и обычный пекарь из Симферополя Эскендер Апселямов. Пекарь, который никогда не участвовал в политических или религиозных актах, публично не высказывался против аннексии, не был связан с политиками или правозащитниками. Единственная его "вина" заключается в том, что он принадлежит к народу, который в большинстве своем не поддержал аннексию, — к крымским татарам.

Ислям Джеппаров и Джевдет Ислямов (сын и племянник Абдурешита Джеппарова) были похищены в присутствии нескольких свидетелей в результате масштабной операции 27 сентября 2014 года на трассе возле Белогорска. Неделю спустя, 3 октября 2014 года, Эскендер Апселямов вышел на работу со своей съемной квартиры в Симферополе. До места работы он не дошел. После похищения на родителей молодого человека оказывалось давление, его двоюродного брата избили де-факто сотрудники полиции Крыма. Очевидно, что цель такой практики — запугать, посеять панику, продемонстрировать, "кто хозяин" на полуострове и дать понять каждому, что для российского "хозяина" давно нет никаких красных линий, Рубикон давно перейден.

В массовом сознании крымчан, и особенно крымских татар, прочно закрепилось мнение, что полуостров — это черная дыра, в которой исчезнуть может кто угодно. Для тех, кто стоит за похищениями, не имеет значения, проживаешь ли ты в Крыму или ехал туда в гости к друзьям, являешься ли ты активистом или никогда не интересовался политикой. Жертвами похищений становятся и местные активисты, и случайные люди, которые, сами того не зная, стали участниками плана российских спецслужб.

Несмотря на то, что практика похищений насчитывает десятки, а не сотни случаев (по имеющейся информации), эффект запугивания от каждого из них настолько велик, что практически все активисты, получившие подобные угрозы, без промедления покидают полуостров. Для тех же, кто остается в Крыму, это служит весомым аргументов для отказа от публичных проявлений общественной или религиозной деятельности. Таким образом, похищения — один из самых мощных инструментов на пути к подавлению любых форм гражданской активности и гражданского сопротивления, а значит — на пути к включению Крыма в российскую действительность.

Команда "КрымSOS" начала работать над темой похищений именно после случая с Эрвином. Мы провели собственное общественное расследование, по результатам которого презентовали публичный отчет с описанием похищений и фактов причастности Российской Федерации, постоянно адвокатируем этот вопрос в работе с международными партнерами, оказываем юридическую помощь семьям некоторых похищенных, запустили информационную кампанию "Find&Free", в рамках которой уже 2 года под посольством России в Киеве проводим ежемесячные акции с требованием провести эффективное расследование.

Тема похищений — одна из самых сложных в правозащитной работе. Из года в год практически не появляется новостей, российские власти полностью отрицают свою причастность, расследования умышленно саботируются и заводятся в тупик де-факто правоохранительными органами Крыма. В арсенале доступных инструментов остается лишь работа с международными судами и адвокация вопроса похищенных на международном уровне для того, чтобы политическими действиями вынудить Россию провести эффективное расследование таких случаев.

Нас часто спрашивают, есть ли смысл в нашей работе по похищениям. Верим ли мы в то, что российские власти проведут объективное расследованию собственных преступлений, в то, что эти 17 человек живы, будут освобождены и вернутся домой? Если задать этот вопрос родственникам похищенных, они ответят на него утвердительно. Эти люди из года в год живут без новостей, видя умышленное бездействие российского следствия, задавая себе другой вопрос: "Где Эрвин? Где Ислям? Где Джевдет? Где Эскендер? Где Василий? Где Иван? Где Валерий?.."

Украина не осуществляет эффективный контроль над территорией Крыма, но украинское государство может принять иные меры, необходимые для расследования: ввести криминальную ответственность за похищения, проводимые силовыми структурами и другими лицами при поддержке государства-оккупанта.

Принятие законопроекта "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" (рег. №5435) продемонстрирует родственникам жертв похищений и мировому сообществу, что государство Украина защищает своих граждан и проводит расследования и поиски похищенных. И эти действия не ограничиваются лишь очередными заявлениями.

Авторы: Александра Дворецкая, Ольга Курышко; «КрымSOS» / ZN.ua